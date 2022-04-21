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  3. Швеция: Аллсвенскан
Вернаму
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 4930
Мальмё
0'
25' Желтая карточка
Hampus Naesstroem
90'+4

Ход матча

25'
Hampus Naesstroem
 
46'
 
Тойвонен Ола
Бирманчевич Велько
46'
 
Рикс Сёрен
Ракип Эрдаль
62'
Винст Фредди
Ларссон Виктор
 
62'
Evaldo Neto
Оливейра Вендерсон
 
62'
Виндехолл Чарли
Hampus Naesstroem
 
65'
 
Налич Ади
Бергет Йо Инге
65'
 
Hugo Larsson
Кристиансен Андерс
82'
 
Нанаси Себастьян
Телин Исаак
90'
Haris Avdiu
Магаши Абдуссалам
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 1
  • 3 Офсайды 6
  • 11 Нарушения правил 8
  • 40 Владение мячом, % 60
30
Войтехович
Филипп
5
Ларссон
Виктор
3
Тихи
Робин
25
Эрикссон
Виктор
2
Де
Врис
Фрэнсис
8
Кенндал
Уильям
6
Hampus
Naesstroem
21
Магаши
Абдуссалам
9
Йоханссон
Оскар
14
Антонссон
Маркус
18
Оливейра
Вендерсон
27
Далин
Юхан
14
Беихмо
Феликс
24
Нильсен
Лассе
21
Хаджикадунич
Деннис
2
Ларссон
Эрик
7
Ракип
Эрдаль
6
Левицки
Оскар
10
Кристиансен
Андерс
32
Бергет
Йо
Инге
9
Телин
Исаак
19
Бирманчевич
Велько
Вернаму
4-3-3
Мальмё
4-3-3

История личных встреч

Вернаму
Мальмё

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

К
2:0
К
0:2
ПД
3:1
ПД
1:0

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эльфсборг - Вернаму 4:1 Вернаму - Сириус 0:0 Гётеборг - Вернаму 2:1 Кальмар - Вернаму 3:0
Треллеборг - Вернаму 2:0 Мальмё - Вернаму 2:0 Вернаму - ГАИС 1:0 Энгельхолмс - Вернаму 1:2 Вернаму - Сковде АИК 0:0 Вернаму - Оскаршамнс АИК 5:0 Вернаму - Йёнчёпинг 5:0 Вернаму - Норрбю 1:2 Браге - Вернаму 3:1 Вернаму - Хельсинборг 3:1 Сирианска Эскильстуна - Вернаму 0:2 Вернаму - Фалькенберг 3:2 ГАИС - Вернаму 1:2 Васалунд - Вернаму 1:1 Вернаму - Вестерос 3:2 Треллеборг - Вернаму 2:3
Мальмё
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Мальмё - АИК 3:0 Мальмё - Эльфсборг 1:1 Кальмар - Мальмё 0:1 Юргорден - Мальмё 0:1
Мальмё - АИК 3:2 Мальмё - Вернаму 2:0 Мальмё - Олимпик Линденген 2:0 Энгельхолмс - Мальмё 1:5 Мальмё - ГАИС 5:1 Краснодар - Мальмё 2:0 Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Мальмё - Яммербугт 2:2 Ювентус - Мальмё 1:0 Мальмё - Хальмстад 0:0 Кальмар - Мальмё 0:1 Мальмё - Зенит 1:1 Мальмё - Хеккен 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:2 Мальмё - Челси 0:1 Сириус - Мальмё 2:3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    25'
    Hampus Naesstroem получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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