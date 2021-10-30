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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Варта Познань
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 1140
Лехия Гданьск
0'
21' Желтая карточка
Bassekou Diabate
24' Желтая карточка
Кубицки Ярослав
38' Желтая карточка
Кьельб Якуб
48' Желтая карточка
Родригез Марио
72' Желтая карточка
Папо Джейсон
90' Вторая желтая карточка
Кьельб Якуб
90' Желтая карточка
Иванов Роберт
0:1
90' Пенальти
Пайшау Флавиу
0:2
90' Гол в свои ворота
Гжесик Ян
90'+9
1
Лис
Адриан
2
Гжесик
Ян
5
Килиба
Бартош
4
Иванов
Роберт
3
Кьельб
Якуб
7
Родригез
Марио
6
Тралка
Лукаш
15
Копчински
Михал
77
Папо
Джейсон
99
Зреляк
Адам
20
Чиж
Шимон
12
Куцяк
Душан
17
Жуковски
Матеуш
25
Налепа
Михал
5
Копац
Бартош
20
Конрадо
6
Кубицки
Ярослав
7
Гаёс
Мацей
99
Дурмуш
Илкай
28
Пайшау
Флавиу
10
Bassekou
Diabate
9
Зволински
Лукаш
Варта Познань
4-4-2
Лехия Гданьск
4-2-3-1

История личных встреч

Варта Познань
Лехия Гданьск

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

Э
1:1
Э
0:1
ВД
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коррин Милан 2 0.15
Гжесик Ян 2 0.15
Зреляк Адам 1 0.08
Кузимски Матеуш 1 0.08
Иванов Роберт 1 0.08
Чижички Матеуш 1 0.08
Лавничак Алекс 0 0
Чиж Шимон 0 0
Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зволински Лукаш 6 0.46
Пайшау Флавиу 4 (1) 0.31
Гаёс Мацей 3 0.23
Кубицки Ярослав 2 0.15
Жуковски Матеуш 2 0.15
Конрадо 1 0.08
Дурмуш Илкай 1 0.08
Kacper Sezonienko 1 0.08
Маковский Томаш 1 0.08
Сисей Йозеф 0 0
Малоча Марио 0 0
Петшак Рафаль 0 0
Мусолитин Николай 0 0

Карточки

Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Купчак Матеуш 4 0
Иванов Роберт 4 0
Тралка Лукаш 2 1
Папо Джейсон 3 0
Konrad Matuszewski 3 0
Кьельб Якуб 1 1
Зреляк Адам 2 0
Родригез Марио 1 0
Кузимски Матеуш 1 0
Гжесик Ян 1 0
Лавничак Алекс 1 0
Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубицки Ярослав 5 0
Kacper Sezonienko 4 0
Малоча Марио 3 0
Конрадо 3 0
Налепа Михал 3 0
Куцяк Душан 2 0
Гаёс Мацей 2 0
Жуковски Матеуш 2 0
Bassekou Diabate 2 0
Пайшау Флавиу 1 0
Зволински Лукаш 1 0
Дурмуш Илкай 1 0
Кристерс Тоберс 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
11
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
33%
4
36%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
67%
2
18%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
3
30%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
2
33%
2
20%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
3
33%
1
20%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Забито

9
21
2 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 10
8 Не забивали 2
0
0%
3
14%
1-15
2
22%
2
10%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
2
22%
5
24%
46-60
1
11%
2
10%
61-75
4
44%
4
19%
76-90

Пропущено

16
12
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
4
25%
2
17%
31-45
5
31%
2
17%
46-60
2
13%
4
33%
61-75
3
19%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Варта Познань
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Краковия - Варта Познань 2:0 Ракув - Варта Познань 3:0 Олимпия Грудзёнз - Варта Познань 2:0
Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Легия 0:2 Гурник Ленчна - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Погонь Щецин 1:1 Шлёнск - Варта Познань 2:2 Краковия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Шлёнск 2:3 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Висла Краков - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0
Лехия Гданьск
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Свит Новы-Двор - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Лехия Гданьск - Легия 3:1
Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Лех - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Краковия 3:0 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:3 Лехия Гданьск - Легия 0:1 Лех - Лехия Гданьск 3:0 Лехия Гданьск - Пяст 2:2 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 13 8 4 1 27 - 7 28
2. Лехия Гданьск 13 7 5 1 23 - 10 26
3. Ракув 11 7 3 1 24 - 16 24
4. Погонь Щецин 12 6 4 2 20 - 10 22
5. Шлёнск 13 5 5 3 23 - 18 20
6. Радомьяк Радом 13 4 7 2 17 - 13 19
7. Пяст 12 5 2 5 18 - 16 17
8. Сталь Мелец 13 4 5 4 15 - 18 17
9. Краковия 13 4 5 4 20 - 21 17
10. Заглембе Любин 0:0 12 5 2 5 14 - 18 17
11. Ягеллония 12 4 4 4 13 - 16 16
12. Гурник Забже 0:0 12 4 3 5 14 - 16 15
13. Висла Краков 12 4 2 6 14 - 21 14
14. Висла Плоцк 12 4 1 7 19 - 21 13
15. Брук-Бет Термалица 12 2 4 6 16 - 21 10
16. Легия 10 3 0 7 11 - 17 9
17. Варта Познань 13 1 5 7 8 - 17 8
18. Гурник Ленчна 12 1 3 8 10 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 7 5 2 0 18 - 2 17
2. Погонь Щецин 6 5 1 0 16 - 4 16
3. Лехия Гданьск 6 4 2 0 11 - 4 14
4. Висла Плоцк 5 4 1 0 10 - 1 13
5. Сталь Мелец 7 4 1 2 9 - 8 13
6. Радомьяк Радом 6 3 3 0 10 - 5 12
7. Ягеллония 7 3 3 1 9 - 6 12
8. Заглембе Любин 0:0 6 3 1 2 9 - 7 10
9. Пяст 7 3 1 3 14 - 13 10
10. Гурник Забже 0:0 7 3 1 3 7 - 7 10
11. Шлёнск 6 2 3 1 8 - 6 9
12. Ракув 4 2 2 0 10 - 6 8
13. Краковия 6 2 2 2 11 - 10 8
14. Брук-Бет Термалица 7 2 2 3 12 - 14 8
15. Висла Краков 6 2 1 3 7 - 10 7
16. Легия 4 2 0 2 6 - 5 6
17. Гурник Ленчна 6 1 2 3 6 - 15 5
18. Варта Познань 7 0 4 3 2 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 7 5 1 1 14 - 10 16
2. Лехия Гданьск 7 3 3 1 12 - 6 12
3. Лех 6 3 2 1 9 - 5 11
4. Шлёнск 7 3 2 2 15 - 12 11
5. Краковия 7 2 3 2 9 - 11 9
6. Висла Краков 6 2 1 3 7 - 11 7
7. Заглембе Любин 0:0 6 2 1 3 5 - 11 7
8. Пяст 5 2 1 2 4 - 3 7
9. Радомьяк Радом 7 1 4 2 7 - 8 7
10. Погонь Щецин 6 1 3 2 4 - 6 6
11. Гурник Забже 0:0 5 1 2 2 7 - 9 5
12. Ягеллония 5 1 1 3 4 - 10 4
13. Варта Познань 6 1 1 4 6 - 9 4
14. Сталь Мелец 6 0 4 2 6 - 10 4
15. Легия 6 1 0 5 5 - 12 3
16. Брук-Бет Термалица 5 0 2 3 4 - 7 2
17. Гурник Ленчна 6 0 1 5 4 - 15 1
18. Висла Плоцк 7 0 0 7 9 - 20 0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Кьельб Якуб получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Кубицки Ярослав получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Bassekou Diabate получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Варта Познань 0:2 Лехия Гданьск онлайн




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