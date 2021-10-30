Польша: Экстракласса 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Stadion Dyskobolii Зрители: 1140
21' Желтая карточкаBassekou Diabate
24' Желтая карточкаКубицки Ярослав
38' Желтая карточкаКьельб Якуб
48' Желтая карточкаРодригез Марио
72' Желтая карточкаПапо Джейсон
90' Вторая желтая карточкаКьельб Якуб
90' Желтая карточкаИванов Роберт
0:1
90' ПенальтиПайшау Флавиу
0:2
90' Гол в свои воротаГжесик Ян
77
Папо
Джейсон
99
Зреляк
Адам
20
Чиж
Шимон
12
Куцяк
Душан
25
Налепа
Михал
20
Конрадо
99
Дурмуш
Илкай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Папо ДжейсонПолузащитник
-
99 Зреляк АдамНападающий
-
20 Чиж ШимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Коррин МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Piotr Tworek
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
-
20 КонрадоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дурмуш ИлкайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Tomasz Kaczmarek
Ход матча
21'
24'
38'
48'
72'
90'
90'
90'
0:1
90'
0:2
История личных встреч
Варта Познань
Лехия Гданьск
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коррин Милан
|2
|0.15
|Гжесик Ян
|2
|0.15
|Зреляк Адам
|1
|0.08
|Кузимски Матеуш
|1
|0.08
|Иванов Роберт
|1
|0.08
|Чижички Матеуш
|1
|0.08
|Лавничак Алекс
|0
|0
|Чиж Шимон
|0
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зволински Лукаш
|6
|0.46
|Пайшау Флавиу
|4 (1)
|0.31
|Гаёс Мацей
|3
|0.23
|Кубицки Ярослав
|2
|0.15
|Жуковски Матеуш
|2
|0.15
|Конрадо
|1
|0.08
|Дурмуш Илкай
|1
|0.08
|Kacper Sezonienko
|1
|0.08
|Маковский Томаш
|1
|0.08
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Малоча Марио
|0
|0
|Петшак Рафаль
|0
|0
|Мусолитин Николай
|0
|0
Карточки
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Купчак Матеуш
|4
|0
|Иванов Роберт
|4
|0
|Тралка Лукаш
|2
|1
|Папо Джейсон
|3
|0
|Konrad Matuszewski
|3
|0
|Кьельб Якуб
|1
|1
|Зреляк Адам
|2
|0
|Родригез Марио
|1
|0
|Кузимски Матеуш
|1
|0
|Гжесик Ян
|1
|0
|Лавничак Алекс
|1
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубицки Ярослав
|5
|0
|Kacper Sezonienko
|4
|0
|Малоча Марио
|3
|0
|Конрадо
|3
|0
|Налепа Михал
|3
|0
|Куцяк Душан
|2
|0
|Гаёс Мацей
|2
|0
|Жуковски Матеуш
|2
|0
|Bassekou Diabate
|2
|0
|Пайшау Флавиу
|1
|0
|Зволински Лукаш
|1
|0
|Дурмуш Илкай
|1
|0
|Кристерс Тоберс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
11
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
33%
4
36%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
67%
2
18%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
2
29%
76-90
Забито
6
10
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
3
30%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
2
33%
2
20%
76-90
Пропущено
9
5
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
3
33%
1
20%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Забито
9
21
2 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 10
8 Не забивали 2
0
0%
3
14%
1-15
2
22%
2
10%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
2
22%
5
24%
46-60
1
11%
2
10%
61-75
4
44%
4
19%
76-90
Пропущено
16
12
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
4
25%
2
17%
31-45
5
31%
2
17%
46-60
2
13%
4
33%
61-75
3
19%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Варта Познань
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Краковия - Варта Познань 2:0 Ракув - Варта Познань 3:0 Олимпия Грудзёнз - Варта Познань 2:0
Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Легия 0:2 Гурник Ленчна - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Погонь Щецин 1:1 Шлёнск - Варта Познань 2:2 Краковия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Шлёнск 2:3 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Висла Краков - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0
Лехия Гданьск
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Свит Новы-Двор - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Лехия Гданьск - Легия 3:1
Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Лех - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Краковия 3:0 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:3 Лехия Гданьск - Легия 0:1 Лех - Лехия Гданьск 3:0 Лехия Гданьск - Пяст 2:2 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|13
|8
|4
|1
|27 - 7
|28
|2.
|Лехия Гданьск
|13
|7
|5
|1
|23 - 10
|26
|3.
|Ракув
|11
|7
|3
|1
|24 - 16
|24
|4.
|Погонь Щецин
|12
|6
|4
|2
|20 - 10
|22
|5.
|Шлёнск
|13
|5
|5
|3
|23 - 18
|20
|6.
|Радомьяк Радом
|13
|4
|7
|2
|17 - 13
|19
|7.
|Пяст
|12
|5
|2
|5
|18 - 16
|17
|8.
|Сталь Мелец
|13
|4
|5
|4
|15 - 18
|17
|9.
|Краковия
|13
|4
|5
|4
|20 - 21
|17
|10.
|Заглембе Любин
|0:0
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|11.
|Ягеллония
|12
|4
|4
|4
|13 - 16
|16
|12.
|Гурник Забже
|0:0
|12
|4
|3
|5
|14 - 16
|15
|13.
|Висла Краков
|12
|4
|2
|6
|14 - 21
|14
|14.
|Висла Плоцк
|12
|4
|1
|7
|19 - 21
|13
|15.
|Брук-Бет Термалица
|12
|2
|4
|6
|16 - 21
|10
|16.
|Легия
|10
|3
|0
|7
|11 - 17
|9
|17.
|Варта Познань
|13
|1
|5
|7
|8 - 17
|8
|18.
|Гурник Ленчна
|12
|1
|3
|8
|10 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|7
|5
|2
|0
|18 - 2
|17
|2.
|Погонь Щецин
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|3.
|Лехия Гданьск
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|4.
|Висла Плоцк
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|5.
|Сталь Мелец
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|6.
|Радомьяк Радом
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|7.
|Ягеллония
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|8.
|Заглембе Любин
|0:0
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|9.
|Пяст
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|10.
|Гурник Забже
|0:0
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|11.
|Шлёнск
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|12.
|Ракув
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|13.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|11 - 10
|8
|14.
|Брук-Бет Термалица
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|15.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|16.
|Легия
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|17.
|Гурник Ленчна
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|18.
|Варта Познань
|7
|0
|4
|3
|2 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|7
|5
|1
|1
|14 - 10
|16
|2.
|Лехия Гданьск
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|3.
|Лех
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|4.
|Шлёнск
|7
|3
|2
|2
|15 - 12
|11
|5.
|Краковия
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|6.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|7.
|Заглембе Любин
|0:0
|6
|2
|1
|3
|5 - 11
|7
|8.
|Пяст
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|9.
|Радомьяк Радом
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|10.
|Погонь Щецин
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Гурник Забже
|0:0
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|12.
|Ягеллония
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|13.
|Варта Познань
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|14.
|Сталь Мелец
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|15.
|Легия
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|18.
|Висла Плоцк
|7
|0
|0
|7
|9 - 20
|0