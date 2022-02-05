Польша: Экстракласса 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Stadion Stali Mielec
14' Желтая карточкаКубица Кшиштоф
30' Желтая карточкаПавловски Дариуш
34' Желтая карточкаТомашевич Гжегож
43' Желтая карточкаГришкевич Адриан
1:0
45' ПенальтиТомашевич Гжегож
1:1
52' ГолНовак Бартош
54' Желтая карточкаЯницки Рафал
54' Желтая карточкаКасперкевич Аркадиуш
80' Желтая карточкаМанне Аласана
1:2
85' ГолПодольски Лукас
1:2
90' Не забитый пенальтиТомашевич Гжегож
Ход матча
14'
30'
34'
43'
45'
1:0
52'
1:1
54'
80'
85'
1:2
90'
1:2
18
Корт
Давид
22
Koki
Hinokio
10
Мак
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Корт ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Koki HinokioПолузащитник
-
10 Мак МатеушНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Вавщик ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
17 Wiktor Klos
-
Главный тренер: Adam Majewski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кравчик ПётрПолузащитник
-
17 Новак БартошПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Мвондо ЖанПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
История личных встреч
Сталь Мелец
Гурник Забже
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мак Матеуш
|7
|0.35
|Томашевич Гжегож
|7 (6)
|0.35
|Пясецки Фабиан
|4 (1)
|0.2
|Ситек Максимилиан
|3
|0.15
|Koki Hinokio
|1
|0.05
|Де Амо Хонатан
|1
|0.05
|Колев Александар
|1
|0.05
|Флис Марцин
|1
|0.05
|Чорбаджийски Божидар
|1
|0.05
|Жиро Матеуш
|1
|0.05
|Гетингер Крыстян
|0
|0
|Урбаньчик Мацей
|0
|0
|Корт Давид
|0
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Хесус
|8 (1)
|0.4
|Новак Бартош
|5
|0.25
|Кубица Кшиштоф
|4
|0.2
|Подольски Лукас
|4
|0.2
|Кравчик Пётр
|2
|0.1
|Янжа Эрик
|1
|0.05
|Дадок Роберт
|1
|0.05
|Яницки Рафал
|1
|0.05
|Холевяк Матеуш
|1
|0.05
|Гришкевич Адриан
|1
|0.05
|Манне Аласана
|0
|0
|Висневски Пшемыслав
|0
|0
Карточки
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гетингер Крыстян
|4
|1
|Жиро Матеуш
|4
|1
|Флис Марцин
|4
|0
|Мак Матеуш
|3
|0
|Томашевич Гжегож
|3
|0
|Пясецки Фабиан
|3
|0
|Чорбаджийски Божидар
|3
|0
|Стрончек Рафал
|3
|0
|Матрас Матеуш
|2
|0
|Глива Михал
|2
|0
|Урбаньчик Мацей
|2
|0
|Косцельны Камиль
|2
|0
|Ситек Максимилиан
|2
|0
|Будзински Марчин
|1
|0
|Янковски Мацей
|1
|0
|Де Амо Хонатан
|1
|0
|Колев Александар
|1
|0
|Корт Давид
|1
|0
|Касперкевич Аркадиуш
|1
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гришкевич Адриан
|6
|0
|Яницки Рафал
|5
|0
|Манне Аласана
|5
|0
|Подольски Лукас
|4
|0
|Янжа Эрик
|4
|0
|Дадок Роберт
|4
|0
|Кубица Кшиштоф
|3
|0
|Баинович Филип
|2
|0
|Висневски Пшемыслав
|2
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Павловски Дариуш
|1
|0
|Adrian Dziedzic
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
14
11 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
4
24%
2
14%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
5
29%
29%
5
36%
31-45
2
12%
3
21%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
1
6%
2
14%
76-90
Пропущено
13
15
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
2
15%
3
20%
16-30
3
23%
3
20%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
4
31%
4
27%
76-90
Забито
13
14
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
2
15%
1
7%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
4
31%
3
21%
31-45
3
23%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
23%
5
36%
76-90
Пропущено
12
13
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
3
25%
2
15%
31-45
1
8%
5
38%
46-60
3
25%
3
23%
61-75
3
25%
1
8%
76-90
Забито
30
28
18 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 9
5 Не забивали 5
6
20%
3
11%
1-15
3
10%
2
7%
16-30
9
30%
8
29%
31-45
5
17%
5
18%
46-60
3
10%
3
11%
61-75
4
13%
7
25%
76-90
Пропущено
25
28
10 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 17
1
4%
3
11%
1-15
3
12%
4
14%
16-30
6
24%
5
18%
31-45
5
20%
5
18%
46-60
3
12%
6
21%
61-75
7
28%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Сталь Мелец
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Пяст - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1
Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Лех 0:0 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Сталь Мелец - Висла Краков 2:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Брук-Бет Термалица - Сталь Мелец 1:1
Гурник Забже
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лех - Гурник Забже 2:1 Ракув - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Гурник Забже - Шлёнск 3:1
Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Легия 3:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 Слеза Вроцлав - Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Краковия - Гурник Забже 2:2 Гурник Забже - Пяст 0:1 Ягеллония - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:0 Гурник Забже - Лех 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|19
|12
|5
|2
|37 - 13
|41
|2.
|Погонь Щецин
|0:0
|20
|10
|8
|2
|35 - 16
|38
|3.
|Радомьяк Радом
|19
|9
|8
|2
|28 - 16
|35
|4.
|Ракув
|19
|10
|5
|4
|36 - 22
|35
|5.
|Лехия Гданьск
|19
|9
|6
|4
|33 - 23
|33
|6.
|Гурник Забже
|20
|9
|4
|7
|29 - 27
|31
|7.
|Висла Плоцк
|19
|9
|2
|8
|29 - 26
|29
|8.
|Сталь Мелец
|20
|7
|7
|6
|27 - 28
|28
|9.
|Краковия
|19
|7
|5
|7
|25 - 26
|26
|10.
|Ягеллония
|20
|6
|6
|8
|25 - 33
|24
|11.
|Шлёнск
|19
|6
|6
|7
|30 - 30
|24
|12.
|Пяст
|0:0
|20
|6
|6
|8
|26 - 26
|24
|13.
|Висла Краков
|19
|6
|3
|10
|21 - 30
|21
|14.
|Заглембе Любин
|20
|6
|2
|12
|21 - 39
|20
|15.
|Легия
|19
|6
|0
|13
|22 - 31
|18
|16.
|Гурник Ленчна
|19
|4
|6
|9
|19 - 36
|18
|17.
|Варта Познань
|19
|3
|7
|9
|14 - 24
|16
|18.
|Брук-Бет Термалица
|19
|3
|6
|10
|22 - 33
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|10
|8
|2
|0
|23 - 3
|26
|2.
|Висла Плоцк
|10
|8
|2
|0
|17 - 3
|26
|3.
|Погонь Щецин
|0:0
|9
|7
|2
|0
|24 - 7
|23
|4.
|Лехия Гданьск
|9
|6
|2
|1
|17 - 8
|20
|5.
|Сталь Мелец
|11
|6
|2
|3
|16 - 14
|20
|6.
|Радомьяк Радом
|9
|5
|4
|0
|15 - 8
|19
|7.
|Ракув
|9
|5
|3
|1
|21 - 8
|18
|8.
|Гурник Забже
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|9.
|Ягеллония
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|10.
|Пяст
|0:0
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|11.
|Краковия
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|12.
|Шлёнск
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|13.
|Висла Краков
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|14.
|Заглембе Любин
|10
|4
|1
|5
|14 - 16
|13
|15.
|Легия
|9
|4
|0
|5
|12 - 13
|12
|16.
|Брук-Бет Термалица
|10
|3
|3
|4
|16 - 19
|12
|17.
|Гурник Ленчна
|10
|2
|4
|4
|10 - 19
|10
|18.
|Варта Познань
|10
|1
|5
|4
|6 - 12
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|10
|5
|2
|3
|15 - 14
|17
|2.
|Радомьяк Радом
|10
|4
|4
|2
|13 - 8
|16
|3.
|Погонь Щецин
|0:0
|11
|3
|6
|2
|11 - 9
|15
|4.
|Лех
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|5.
|Гурник Забже
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|6.
|Лехия Гданьск
|10
|3
|4
|3
|16 - 15
|13
|7.
|Краковия
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|8.
|Шлёнск
|10
|3
|2
|5
|18 - 19
|11
|9.
|Пяст
|0:0
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|10.
|Сталь Мелец
|9
|1
|5
|3
|11 - 14
|8
|11.
|Гурник Ленчна
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|12.
|Ягеллония
|10
|2
|2
|6
|9 - 21
|8
|13.
|Висла Краков
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|14.
|Варта Познань
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|15.
|Заглембе Любин
|10
|2
|1
|7
|7 - 23
|7
|16.
|Легия
|10
|2
|0
|8
|10 - 18
|6
|17.
|Брук-Бет Термалица
|9
|0
|3
|6
|6 - 14
|3
|18.
|Висла Плоцк
|9
|1
|0
|8
|12 - 23
|3