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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Эльфсборг
1:1
Второй тайм: 72'
Норрчёпинг
0'
19' Желтая карточка
Ортмарк Якоб
19' Желтая карточка
Хольмен Себастьян
1:0
33' Гол
Michael Baidoo
35' Желтая карточка
Скуласон Ари
50' Желтая карточка
Лунд Марко
55' Желтая карточка
Эрикссон Антон
58' Желтая карточка
Emmanuel Boateng2
1:1
64' Гол
Сигурдссон Арнор

Ход матча

19'
 
Ортмарк Якоб
19'
Хольмен Себастьян
 
33'
Michael Baidoo
(Оккельс Йеппе)
1:0
35'
 
Скуласон Ари
46'
 
Экполо Годсвилл
Агардиус Виктор
50'
 
Лунд Марко
55'
 
Эрикссон Антон
55'
Фрик Пер
Гудьонсен Свейнн
 
58'
Emmanuel Boateng2
 
62'
 
Daniel Eid
Вальквист Линус
64'
1:1
Сигурдссон Арнор
66'
Ондрейка Якоб
Оккельс Йеппе
 
66'
Бернхардссон Александер
Альм Расмус
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Эльфсборг
Ничья
Норрчёпинг
4.40
4.67
4.32
Все Коэффициенты
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
24
Ларссон
Йохан
8
Хольмен
Себастьян
5
Мауду
23
Хульт
Никлас
13
Michael
Baidoo
26
Emmanuel
Boateng2
6
Рёмер
Андре
21
Альм
Расмус
11
Гудьонсен
Свейнн
19
Оккельс
Йеппе
1
Янссон
Оскар
6
Вальквист
Линус
4
Лунд
Марко
24
Эрикссон
Антон
16
Агардиус
Виктор
8
Сигурдссон
Арнор
18
Скуласон
Ари
7
Ортмарк
Якоб
10
Леви
Йонатан
5
Нюман
Кристоффер
17
Шабани
Лаорент
Эльфсборг
4-3-3
Норрчёпинг
4-3-3

История личных встреч

Эльфсборг
Норрчёпинг

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.8%
43.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

28 матчей

50%
21.4%
28.6%
14 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

39.3%
35.7%
25%
11 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.4%
32.1%
21.5%
13 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

А
2:2
А
3:2
А
1:0
ТМК
3:3
А
2:1
А
1:1
А
2:0
А
0:0
ТМК
3:1
А
0:1
А
1:0
А
3:3
А
1:3
А
2:1
А
0:0
А
3:2
А
0:4
А
3:0
А
4:2
А
4:1
А
1:2
А
2:1
А
2:0
А
2:1
А
2:1
ТМС
1:0
А
0:1
А
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альм Расмус 6 0.33
Ольссон Симон 4 0.22
Гудьонсен Свейнн 4 0.22
Ондрейка Якоб 2 0.11
Занден Оливер 2 0.11
Ларссон Йохан 2 0.11
Фрик Пер 2 0.11
Michael Baidoo 2 0.11
Бернхардссон Александер 2 0.11
Оккельс Йеппе 1 0.06
Мауду 1 0.06
Хенрикссон Густав 1 0.06
Седерберг Ноа 1 0.06
Вяйсянен Лео 0 0
Emmanuel Boateng2 0 0
Норрчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нюман Кристоффер 6 0.33
Леви Йонатан 5 0.28
Ортмарк Якоб 3 0.17
Сигурдссон Арнор 2 0.11
Daniel Eid 1 0.06
Агардиус Виктор 1 0.06
Марковик Эман 1 0.06
Сема Майч 0 0
Скуласон Ари 0 0
Салес Жеан Карлос 0 0
Экполо Годсвилл 0 0
Абдулразак Исхак 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рёмер Андре 6 0
Emmanuel Boateng2 6 0
Фрик Пер 3 0
Ольссон Симон 3 0
Странд Симон 3 0
Гудьонсен Свейнн 3 0
Бернхардссон Александер 3 0
Вяйсянен Лео 2 0
Лагербильке Густав 2 0
Хенрикссон Густав 2 0
Седерберг Ноа 2 0
Хольмен Себастьян 1 0
Альм Расмус 1 0
Занден Оливер 1 0
Норрчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салес Жеан Карлос 4 0
Ортмарк Якоб 4 0
Скуласон Ари 3 0
Марковик Эман 3 0
Daniel Eid 3 0
Абдулразак Исхак 3 0
Сигурдссон Арнор 2 0
Экполо Годсвилл 2 0
Сема Майч 1 0
Нюман Кристоффер 1 0
Вальквист Линус 1 0
Янссон Оскар 1 0
Лунд Марко 1 0
Леви Йонатан 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Салихович Дино 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
6
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
2
11%
2
33%
1-15
2
11%
1
17%
16-30
3
16%
1
17%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
2
11%
2
33%
61-75
7
37%
0
0%
76-90

Пропущено

13
11
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
15%
1
9%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
2
15%
4
36%
61-75
2
15%
3
27%
76-90

Забито

11
12
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
4
36%
1
8%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
2
18%
5
42%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
2
18%
2
17%
76-90

Пропущено

12
10
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
17%
2
20%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
4
33%
2
20%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
1
8%
2
20%
76-90

Забито

30
18
14 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 8
6 Не забивали 7
6
20%
3
17%
1-15
3
10%
2
11%
16-30
5
17%
6
33%
31-45
4
13%
1
6%
46-60
3
10%
4
22%
61-75
9
30%
2
11%
76-90

Пропущено

25
21
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
4
16%
3
14%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
7
28%
3
14%
31-45
5
20%
3
14%
46-60
4
16%
5
24%
61-75
3
12%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Хеккен 4:4 Эльфсборг - Мольде 1:2 Кальмар - Эльфсборг 1:0
Мольде - Эльфсборг 4:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - АИК 2:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Сириус - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1 Мальмё - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Мьельбю 0:2
Норрчёпинг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Норрчёпинг - Дегерфорс 2:0 Гётеборг - Норрчёпинг 2:0 Норрчёпинг - Гётеборг 0:2 Норрчёпинг - Мальмё 0:2
Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 АИК - Норрчёпинг 1:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1 Норрчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 18 11 4 3 38 - 13 37
2. Хеккен 17 10 5 2 42 - 25 35
3. Хаммарбю 17 10 3 4 34 - 13 33
4. Мальмё 18 10 3 5 26 - 16 33
5. АИК 18 9 5 4 26 - 22 32
6. Гётеборг 17 9 3 5 24 - 15 30
7. Кальмар 18 8 3 7 21 - 17 27
8. Мьельбю 17 7 6 4 18 - 15 27
9. Сириус 18 7 4 7 20 - 25 25
10. Эльфсборг 1:1 18 5 8 5 32 - 25 23
11. Варберг БоИС 1:0 18 6 3 9 15 - 30 21
12. Норрчёпинг 1:1 18 5 5 8 19 - 22 20
13. Вернаму 18 4 6 8 18 - 28 18
14. Дегерфорс 0:1 18 3 2 13 13 - 35 11
15. Хельсинборг 18 2 5 11 12 - 28 11
16. Сундсвалль 18 3 1 14 17 - 46 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 9 8 1 0 28 - 6 25
2. Мальмё 9 7 1 1 19 - 6 22
3. Хаммарбю 10 6 3 1 22 - 8 21
4. АИК 9 6 2 1 11 - 5 20
5. Кальмар 9 6 1 2 10 - 4 19
6. Хеккен 8 5 1 2 21 - 12 16
7. Мьельбю 9 4 4 1 13 - 8 16
8. Эльфсборг 1:1 9 4 4 1 21 - 13 16
9. Гётеборг 8 4 3 1 12 - 6 15
10. Сириус 8 5 0 3 10 - 8 15
11. Варберг БоИС 1:0 9 3 2 4 7 - 13 11
12. Норрчёпинг 1:1 9 3 2 4 12 - 10 11
13. Вернаму 8 2 4 2 7 - 6 10
14. Хельсинборг 10 2 3 5 6 - 12 9
15. Сундсвалль 9 3 0 6 12 - 24 9
16. Дегерфорс 0:1 9 2 2 5 7 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 9 5 4 0 21 - 13 19
2. Гётеборг 9 5 0 4 12 - 9 15
3. АИК 9 3 3 3 15 - 17 12
4. Юргорден 9 3 3 3 10 - 7 12
5. Хаммарбю 7 4 0 3 12 - 5 12
6. Мальмё 9 3 2 4 7 - 10 11
7. Мьельбю 8 3 2 3 5 - 7 11
8. Сириус 10 2 4 4 10 - 17 10
9. Варберг БоИС 1:0 9 3 1 5 8 - 17 10
10. Норрчёпинг 1:1 9 2 3 4 7 - 12 9
11. Кальмар 9 2 2 5 11 - 13 8
12. Вернаму 10 2 2 6 11 - 22 8
13. Эльфсборг 1:1 9 1 4 4 11 - 12 7
14. Дегерфорс 0:1 9 1 0 8 6 - 19 3
15. Хельсинборг 8 0 2 6 6 - 16 2
16. Сундсвалль 9 0 1 8 5 - 22 1
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Скуласон Ари получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Майкл Байду бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Хольмен Себастьян получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Ортмарк Якоб получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Эльфсборг
    Ничья
    Норрчёпинг
    4.40
    4.67
    4.32
    Все Коэффициенты
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