Стадион: Boraas Arena
1:1
Второй тайм: 72'
0'
19' Желтая карточкаОртмарк Якоб
19' Желтая карточкаХольмен Себастьян
1:0
33' ГолMichael Baidoo
35' Желтая карточкаСкуласон Ари
50' Желтая карточкаЛунд Марко
55' Желтая карточкаЭрикссон Антон
58' Желтая карточкаEmmanuel Boateng2
1:1
64' ГолСигурдссон Арнор
Ход матча
19'
33'
1:0
35'
50'
55'
64'
1:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 2
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
5
Мауду
23
Хульт
Никлас
21
Альм
Расмус
18
Скуласон
Ари
10
Леви
Йонатан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
5 МаудуЗащитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Альм РасмусНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Роннинг ТимВратарь
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
-
14 Oscar Aga
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Скуласон АриПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Леви ЙонатанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бинаку ЭгзонПолузащитник
-
20 Daniel EidПолузащитник
-
23 Сема МайчПолузащитник
-
Главный тренер: Anes Mravac
История личных встреч
Эльфсборг
Норрчёпинг
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.8%
43.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
28 матчей
50%
21.4%
28.6%
14 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
39.3%
35.7%
25%
11 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.4%
32.1%
21.5%
13 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альм Расмус
|6
|0.33
|Ольссон Симон
|4
|0.22
|Гудьонсен Свейнн
|4
|0.22
|Ондрейка Якоб
|2
|0.11
|Занден Оливер
|2
|0.11
|Ларссон Йохан
|2
|0.11
|Фрик Пер
|2
|0.11
|Michael Baidoo
|2
|0.11
|Бернхардссон Александер
|2
|0.11
|Оккельс Йеппе
|1
|0.06
|Мауду
|1
|0.06
|Хенрикссон Густав
|1
|0.06
|Седерберг Ноа
|1
|0.06
|Вяйсянен Лео
|0
|0
|Emmanuel Boateng2
|0
|0
Норрчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нюман Кристоффер
|6
|0.33
|Леви Йонатан
|5
|0.28
|Ортмарк Якоб
|3
|0.17
|Сигурдссон Арнор
|2
|0.11
|Daniel Eid
|1
|0.06
|Агардиус Виктор
|1
|0.06
|Марковик Эман
|1
|0.06
|Сема Майч
|0
|0
|Скуласон Ари
|0
|0
|Салес Жеан Карлос
|0
|0
|Экполо Годсвилл
|0
|0
|Абдулразак Исхак
|0
|0
Карточки
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рёмер Андре
|6
|0
|Emmanuel Boateng2
|6
|0
|Фрик Пер
|3
|0
|Ольссон Симон
|3
|0
|Странд Симон
|3
|0
|Гудьонсен Свейнн
|3
|0
|Бернхардссон Александер
|3
|0
|Вяйсянен Лео
|2
|0
|Лагербильке Густав
|2
|0
|Хенрикссон Густав
|2
|0
|Седерберг Ноа
|2
|0
|Хольмен Себастьян
|1
|0
|Альм Расмус
|1
|0
|Занден Оливер
|1
|0
Норрчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салес Жеан Карлос
|4
|0
|Ортмарк Якоб
|4
|0
|Скуласон Ари
|3
|0
|Марковик Эман
|3
|0
|Daniel Eid
|3
|0
|Абдулразак Исхак
|3
|0
|Сигурдссон Арнор
|2
|0
|Экполо Годсвилл
|2
|0
|Сема Майч
|1
|0
|Нюман Кристоффер
|1
|0
|Вальквист Линус
|1
|0
|Янссон Оскар
|1
|0
|Лунд Марко
|1
|0
|Леви Йонатан
|1
|0
|Эрикссон Антон
|1
|0
|Салихович Дино
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
6
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
2
11%
2
33%
1-15
2
11%
1
17%
16-30
3
16%
1
17%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
2
11%
2
33%
61-75
7
37%
0
0%
76-90
Пропущено
13
11
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
15%
1
9%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
2
15%
4
36%
61-75
2
15%
3
27%
76-90
Забито
11
12
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
4
36%
1
8%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
2
18%
5
42%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
2
18%
2
17%
76-90
Пропущено
12
10
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
17%
2
20%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
4
33%
2
20%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
1
8%
2
20%
76-90
Забито
30
18
14 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 8
6 Не забивали 7
6
20%
3
17%
1-15
3
10%
2
11%
16-30
5
17%
6
33%
31-45
4
13%
1
6%
46-60
3
10%
4
22%
61-75
9
30%
2
11%
76-90
Пропущено
25
21
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
4
16%
3
14%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
7
28%
3
14%
31-45
5
20%
3
14%
46-60
4
16%
5
24%
61-75
3
12%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Эльфсборг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Хеккен 4:4 Эльфсборг - Мольде 1:2 Кальмар - Эльфсборг 1:0
Мольде - Эльфсборг 4:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - АИК 2:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Сириус - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1 Мальмё - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Мьельбю 0:2
Норрчёпинг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Норрчёпинг - Дегерфорс 2:0 Гётеборг - Норрчёпинг 2:0 Норрчёпинг - Гётеборг 0:2 Норрчёпинг - Мальмё 0:2
Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 АИК - Норрчёпинг 1:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1 Норрчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|18
|11
|4
|3
|38 - 13
|37
|2.
|Хеккен
|17
|10
|5
|2
|42 - 25
|35
|3.
|Хаммарбю
|17
|10
|3
|4
|34 - 13
|33
|4.
|Мальмё
|18
|10
|3
|5
|26 - 16
|33
|5.
|АИК
|18
|9
|5
|4
|26 - 22
|32
|6.
|Гётеборг
|17
|9
|3
|5
|24 - 15
|30
|7.
|Кальмар
|18
|8
|3
|7
|21 - 17
|27
|8.
|Мьельбю
|17
|7
|6
|4
|18 - 15
|27
|9.
|Сириус
|18
|7
|4
|7
|20 - 25
|25
|10.
|Эльфсборг
|1:1
|18
|5
|8
|5
|32 - 25
|23
|11.
|Варберг БоИС
|1:0
|18
|6
|3
|9
|15 - 30
|21
|12.
|Норрчёпинг
|1:1
|18
|5
|5
|8
|19 - 22
|20
|13.
|Вернаму
|18
|4
|6
|8
|18 - 28
|18
|14.
|Дегерфорс
|0:1
|18
|3
|2
|13
|13 - 35
|11
|15.
|Хельсинборг
|18
|2
|5
|11
|12 - 28
|11
|16.
|Сундсвалль
|18
|3
|1
|14
|17 - 46
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|9
|8
|1
|0
|28 - 6
|25
|2.
|Мальмё
|9
|7
|1
|1
|19 - 6
|22
|3.
|Хаммарбю
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|4.
|АИК
|9
|6
|2
|1
|11 - 5
|20
|5.
|Кальмар
|9
|6
|1
|2
|10 - 4
|19
|6.
|Хеккен
|8
|5
|1
|2
|21 - 12
|16
|7.
|Мьельбю
|9
|4
|4
|1
|13 - 8
|16
|8.
|Эльфсборг
|1:1
|9
|4
|4
|1
|21 - 13
|16
|9.
|Гётеборг
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|10.
|Сириус
|8
|5
|0
|3
|10 - 8
|15
|11.
|Варберг БоИС
|1:0
|9
|3
|2
|4
|7 - 13
|11
|12.
|Норрчёпинг
|1:1
|9
|3
|2
|4
|12 - 10
|11
|13.
|Вернаму
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|14.
|Хельсинборг
|10
|2
|3
|5
|6 - 12
|9
|15.
|Сундсвалль
|9
|3
|0
|6
|12 - 24
|9
|16.
|Дегерфорс
|0:1
|9
|2
|2
|5
|7 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|9
|5
|4
|0
|21 - 13
|19
|2.
|Гётеборг
|9
|5
|0
|4
|12 - 9
|15
|3.
|АИК
|9
|3
|3
|3
|15 - 17
|12
|4.
|Юргорден
|9
|3
|3
|3
|10 - 7
|12
|5.
|Хаммарбю
|7
|4
|0
|3
|12 - 5
|12
|6.
|Мальмё
|9
|3
|2
|4
|7 - 10
|11
|7.
|Мьельбю
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|8.
|Сириус
|10
|2
|4
|4
|10 - 17
|10
|9.
|Варберг БоИС
|1:0
|9
|3
|1
|5
|8 - 17
|10
|10.
|Норрчёпинг
|1:1
|9
|2
|3
|4
|7 - 12
|9
|11.
|Кальмар
|9
|2
|2
|5
|11 - 13
|8
|12.
|Вернаму
|10
|2
|2
|6
|11 - 22
|8
|13.
|Эльфсборг
|1:1
|9
|1
|4
|4
|11 - 12
|7
|14.
|Дегерфорс
|0:1
|9
|1
|0
|8
|6 - 19
|3
|15.
|Хельсинборг
|8
|0
|2
|6
|6 - 16
|2
|16.
|Сундсвалль
|9
|0
|1
|8
|5 - 22
|1
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