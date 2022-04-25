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  3. Швеция: Аллсвенскан
Эльфсборг
3:1
Конец матча

Стадион:
Сундсвалль
0'
1:0
31' Гол
Фрик Пер
42' Желтая карточка
Альм Расмус
1:1
45' Гол
Блумквист Александр
57' Желтая карточка
Силфвер Понтус
64' Желтая карточка
Emmanuel Boateng2
64' Желтая карточка
Олссон Деннис
74' Желтая карточка
Ольссон Симон
2:1
85' Гол
Бернхардссон Александер
86' Желтая карточка
Бернхардссон Александер
3:1
87' Гол
Ондрейка Якоб
90' Желтая карточка
Андерссон Эрик
90' Желтая карточка
Ludvig Naavik
90'+6
31
Роннинг
Тим
24
Ларссон
Йохан
15
Вяйсянен
Лео
2
Лагербильке
Густав
29
Занден
Оливер
26
Emmanuel
Boateng2
10
Ольссон
Симон
6
Рёмер
Андре
19
Оккельс
Йеппе
17
Фрик
Пер
21
Альм
Расмус
1
Андерссон
Андреас
2
Эрикссон
Антон
4
Блумквист
Александр
22
Линдквист
Расмус
15
Лундстрём
Роберт
7
Андерссон
Эрик
30
Корона
Джо
8
Силфвер
Понтус
5
Олссон
Деннис
21
Энгблум
Понтус
11
Юлятупа
Саку
Эльфсборг
4-3-3
Сундсвалль
3-5-2

История личных встреч

Эльфсборг
Сундсвалль

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
9.1%
11 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

История матчей

К
3:2
А
1:2
А
3:1
А
2:0
А
2:1
А
2:1
А
1:1
А
4:0
А
1:3
А
1:2
А
0:1
А
0:0
А
0:3
А
0:0
А
2:0

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1 Мальмё - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Мьельбю 0:2
Хальмстад - Эльфсборг 0:4 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Эльфсборг - Утсиктенс 2:1 Эльфсборг - Дегерфорс 5:1 Скильебо - Эльфсборг 1:8 Эльфсборг - Сковде АИК 0:1 Эльфсборг - Сундсвалль 3:2 Будё-Глимт - Эльфсборг 3:2 Орхус - Эльфсборг 6:1 Эребру - Эльфсборг 2:3 Эльфсборг - АИК 2:4 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 0:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 3:2 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2
Сундсвалль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сундсвалль - Кальмар 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5 Сириус - Сундсвалль 2:1
Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Далкурд 2:0 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сундсвалль - Скильебо 4:1 Дегерфорс - Сундсвалль 4:1 Эльфсборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1 АИК - Сундсвалль 3:0 ГАИС - Сундсвалль 2:1 Сундсвалль - Эстер 1:1 Норрбю - Сундсвалль 1:4 Сундсвалль - Фалькенберг 1:1 Браге - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Акрополис 3:0 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:1 Хельсинборг - Сундсвалль 1:2
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