Тур: 11.
История личных встреч
Волгарь
Алания
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
14 матчей
35.7%
7.1%
57.2%
5 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волгарь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делькин Артём
|3
|0.3
|Стефанович Илья
|3
|0.3
|Лесников Дмитрий
|1
|0.1
|Печенкин Никита
|1
|0.1
|Царукян Валерий
|1
|0.1
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галоян Артур
|4
|0.4
|Машуков Ислам
|3 (1)
|0.3
|Багаев Алан
|2
|0.2
|Засеев Азамат
|1
|0.1
|Качмазов Сослан
|1
|0.1
|Корян Аршак
|1
|0.1
|Хосонов Хетаг
|1
|0.1
|Хугаев Алан
|1
|0.1
|Мазурин Андрей
|1
|0.1
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0.1
|Кочиев Хетаг
|1
|0.1
|Хабалов Алан
|1 (1)
|0.1
Карточки
Волгарь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гилязетдинов Артур
|3
|1
|Талалай Денис
|4
|0
|Козлов Данила
|4
|0
|Ведерников Данила
|4
|0
|Стефанович Илья
|3
|0
|Лесников Дмитрий
|3
|0
|Печенкин Никита
|3
|0
|Локтионов Роман
|2
|0
|Делькин Артём
|2
|0
|Смирнов Данила
|2
|0
|Ращеня Илья
|2
|0
|Смирнов Олег
|1
|0
|Гаврилович Алексей
|1
|0
|Носов Александр
|1
|0
|Павлишин Алексей
|1
|0
|Агеев Михаил
|1
|0
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Багаев Алан
|3
|0
|Кочиев Хетаг
|3
|0
|Засеев Азамат
|2
|0
|Хосонов Хетаг
|2
|0
|Мазурин Андрей
|2
|0
|Татаев Алексей
|0
|1
|Дзахов Давид
|1
|0
|Качмазов Сослан
|1
|0
|Ташаев Александр
|1
|0
|Хабалов Алан
|1
|0
|Машуков Ислам
|1
|0
|Хугаев Алан
|1
|0
|Галоян Артур
|1
|0
|Цараев Алан
|1
|0
|Бутаев Аллон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
7
64%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Забито
3
8
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
4
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
67%
2
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
3
50%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Забито
9
19
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 1
2
22%
4
21%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
4
44%
2
11%
61-75
3
33%
7
37%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
3
38%
1
11%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Волгарь
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Рубин - Волгарь 3:2 Волгарь - Волга Ульяновск 1:0 ФК Кубань - Волгарь 0:0 Волгарь - Нефтехимик 0:1
Уфа - Волгарь 0:0 Волгарь - Енисей 2:0 Родина Москва - Волгарь 0:0 Волгарь - Динамо Махачкала 2:1 Балтика - Волгарь 3:1 Волгарь - Акрон 1:0 Волгарь - Арсенал Тула 1:0 Волгарь - Енисей 1:2 Торпедо Москва - Волгарь 1:1 Волгарь - Оренбург 2:2 Волгарь - Томь 0:3 Факел - Волгарь 1:0 Волгарь - Балтика 2:2 Металлург Липецк - Волгарь 1:0 Велес Москва - Волгарь 0:2 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1
Алания
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Алания - Велес Москва 1:0 Алания - КАМАЗ 4:2 Рубин - Алания 2:2 Алания - Волга Ульяновск 1:2
ФК Кубань - Алания 1:2 Алания - Нефтехимик 1:0 Уфа - Алания 1:3 Алания - Енисей 1:1 Родина Москва - Алания 1:3 Алания - Динамо Махачкала 0:0 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Алания 2:2 Алания - КАМАЗ 3:2 Алания - Ротор 0:1 Динамо Москва - Алания 3:0 Нефтехимик - Алания 5:2 Алания - Акрон 2:2 Оренбург - Алания 0:0 Алания - Зенит 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 10
|21
|2.
|Рубин
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 12
|19
|3.
|Балтика
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 10
|19
|4.
|КАМАЗ
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|5.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 7
|17
|6.
|Енисей
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|14 - 12
|17
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|8.
|Волгарь
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 7
|14
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 12
|13
|11.
|Шинник
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|12.
|Уфа
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 13
|12
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 12
|11
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 13
|10
|15.
|Велес Москва
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|9 - 14
|9
|16.
|Родина Москва
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 15
|7
|17.
|Акрон
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 18
|7
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 5
|12
|2.
|Волгарь
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|6 - 2
|12
|3.
|Енисей
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 5
|11
|4.
|Алания
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Балтика
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|7.
|КАМАЗ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|9.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|11.
|Шинник
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|12.
|ФК Кубань
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|13.
|Уфа
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|14.
|Велес Москва
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|15.
|Родина Москва
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
|17.
|Акрон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|18.
|Краснодар-2
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Краснодар-2
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|3.
|КАМАЗ
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|5.
|Балтика
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|7.
|Рубин
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|9.
|Енисей
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|10.
|Акрон
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 10
|6
|11.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|12.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|Родина Москва
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Шинник
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|15.
|ФК Кубань
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|16.
|Велес Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|17.
|Волгарь
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Рубин
|Фамейе Джоэль
|6
|Арсенал Тула
|Панченко Кирилл
|7
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|4
|Велес Москва
|Логуа Ираклий
|4
|СКА-Хабаровск
|Алейников Василий
|4
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 3
|Уфа
|Плиев Константин
|5
|Уфа
|Карп Кэтэлин
|1 3
|Нефтехимик
|Бердников Алексей
|1 3
|Волгарь
|Гилязетдинов Артур
|1 3
Прогнозы на матч Волгарь - Алания
Исход игры
Волгарь
10.2% (5)
Ничья
28.6% (14)
Алания
61.2% (30)
Тотал 2.5
Больше
48.94% (23)
Меньше
51.06% (24)
Обе команды забьют
Да
76.6% (36)
Нет
23.4% (11)
Популярный счёт
1:2 Алания
32.7% (16)
1:1 Ничья
26.5% (13)
0:1 Алания
12.2% (6)
2:1 Волгарь
6.1% (3)
0:2 Алания
6.1% (3)
1:3 Алания
6.1% (3)
1:0 Волгарь
4.1% (2)
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