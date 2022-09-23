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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 11.
Волгарь
 
Позже
Алания
Прогнозы 49
Волгарь 10.2% (5)
X 28.6% (14)
Алания 61.2% (30)
Все прогнозы

История личных встреч

Волгарь
Алания

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

14 матчей

35.7%
7.1%
57.2%
5 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ВДЗЮ
3:0
К
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
К
0:1
К
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
К
2:3
К
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Волгарь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делькин Артём 3 0.3
Стефанович Илья 3 0.3
Лесников Дмитрий 1 0.1
Печенкин Никита 1 0.1
Царукян Валерий 1 0.1
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галоян Артур 4 0.4
Машуков Ислам 3 (1) 0.3
Багаев Алан 2 0.2
Засеев Азамат 1 0.1
Качмазов Сослан 1 0.1
Корян Аршак 1 0.1
Хосонов Хетаг 1 0.1
Хугаев Алан 1 0.1
Мазурин Андрей 1 0.1
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.1
Кочиев Хетаг 1 0.1
Хабалов Алан 1 (1) 0.1

Карточки

Волгарь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гилязетдинов Артур 3 1
Талалай Денис 4 0
Козлов Данила 4 0
Ведерников Данила 4 0
Стефанович Илья 3 0
Лесников Дмитрий 3 0
Печенкин Никита 3 0
Локтионов Роман 2 0
Делькин Артём 2 0
Смирнов Данила 2 0
Ращеня Илья 2 0
Смирнов Олег 1 0
Гаврилович Алексей 1 0
Носов Александр 1 0
Павлишин Алексей 1 0
Агеев Михаил 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Багаев Алан 3 0
Кочиев Хетаг 3 0
Засеев Азамат 2 0
Хосонов Хетаг 2 0
Мазурин Андрей 2 0
Татаев Алексей 0 1
Дзахов Давид 1 0
Качмазов Сослан 1 0
Ташаев Александр 1 0
Хабалов Алан 1 0
Машуков Ислам 1 0
Хугаев Алан 1 0
Галоян Артур 1 0
Цараев Алан 1 0
Бутаев Аллон 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
7
64%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

3
8
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
4
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
67%
2
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
3
50%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Забито

9
19
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 1
2
22%
4
21%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
4
44%
2
11%
61-75
3
33%
7
37%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
3
38%
1
11%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Волгарь
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Рубин - Волгарь 3:2 Волгарь - Волга Ульяновск 1:0 ФК Кубань - Волгарь 0:0 Волгарь - Нефтехимик 0:1
Уфа - Волгарь 0:0 Волгарь - Енисей 2:0 Родина Москва - Волгарь 0:0 Волгарь - Динамо Махачкала 2:1 Балтика - Волгарь 3:1 Волгарь - Акрон 1:0 Волгарь - Арсенал Тула 1:0 Волгарь - Енисей 1:2 Торпедо Москва - Волгарь 1:1 Волгарь - Оренбург 2:2 Волгарь - Томь 0:3 Факел - Волгарь 1:0 Волгарь - Балтика 2:2 Металлург Липецк - Волгарь 1:0 Велес Москва - Волгарь 0:2 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1
Алания
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Алания - Велес Москва 1:0 Алания - КАМАЗ 4:2 Рубин - Алания 2:2 Алания - Волга Ульяновск 1:2
ФК Кубань - Алания 1:2 Алания - Нефтехимик 1:0 Уфа - Алания 1:3 Алания - Енисей 1:1 Родина Москва - Алания 1:3 Алания - Динамо Махачкала 0:0 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Алания 2:2 Алания - КАМАЗ 3:2 Алания - Ротор 0:1 Динамо Москва - Алания 3:0 Нефтехимик - Алания 5:2 Алания - Акрон 2:2 Оренбург - Алания 0:0 Алания - Зенит 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 10 6 3 1 18 - 10 21
2. Рубин Заявка 10 5 4 1 19 - 12 19
3. Балтика Заявка 10 5 4 1 16 - 10 19
4. КАМАЗ Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
5. Динамо Махачкала Заявка 10 4 5 1 10 - 7 17
6. Енисей Заявка 10 4 5 1 14 - 12 17
7. Арсенал Тула Заявка 10 4 4 2 16 - 11 16
8. Волгарь Заявка 10 4 3 3 9 - 8 15
9. Нефтехимик Заявка 10 4 2 4 9 - 7 14
10. СКА-Хабаровск Заявка 10 3 4 3 14 - 12 13
11. Шинник Заявка 10 3 3 4 12 - 12 12
12. Уфа Заявка 10 3 3 4 8 - 13 12
13. ФК Кубань Заявка 10 3 2 5 10 - 12 11
14. Краснодар-2 Заявка 10 3 1 6 9 - 13 10
15. Велес Москва Заявка 10 3 0 7 9 - 14 9
16. Родина Москва Заявка 10 1 4 5 10 - 15 7
17. Акрон Заявка 10 1 4 5 8 - 18 7
18. Волга Ульяновск Заявка 10 1 2 7 7 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 6 3 3 0 11 - 5 12
2. Волгарь Заявка 5 4 0 1 6 - 2 12
3. Енисей Заявка 5 3 2 0 8 - 5 11
4. Алания Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Балтика Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
6. Арсенал Тула Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
7. КАМАЗ Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
8. СКА-Хабаровск Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
9. Динамо Махачкала Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
10. Нефтехимик Заявка 6 2 2 2 5 - 4 8
11. Шинник Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
12. ФК Кубань Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
13. Уфа Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
14. Велес Москва Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
15. Родина Москва Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
16. Волга Ульяновск Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
17. Акрон Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
18. Краснодар-2 Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Краснодар-2 Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
3. КАМАЗ Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
4. Динамо Махачкала Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
5. Балтика Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
6. Арсенал Тула Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
7. Рубин Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8. Нефтехимик Заявка 4 2 0 2 4 - 3 6
9. Енисей Заявка 5 1 3 1 6 - 7 6
10. Акрон Заявка 7 1 3 3 3 - 10 6
11. Уфа Заявка 5 1 2 2 3 - 6 5
12. СКА-Хабаровск Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Родина Москва Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Шинник Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
15. ФК Кубань Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
16. Велес Москва Заявка 5 1 0 4 3 - 6 3
17. Волгарь Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
18. Волга Ульяновск Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
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  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Рубин Фамейе Джоэль 6
Арсенал Тула Панченко Кирилл 7
Арсенал Тула Луценко Евгений 4
Велес Москва Логуа Ираклий 4
СКА-Хабаровск Алейников Василий 4
Весь список

Топ нарушителей
Шинник Грузнов Илья 2 3
Уфа Плиев Константин 5
Уфа Карп Кэтэлин 1 3
Нефтехимик Бердников Алексей 1 3
Волгарь Гилязетдинов Артур 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Волгарь - Алания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 сентября 2022, осталось 2 дня 7 часов 10 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Волгарь 10.2% (5)
    X 28.6% (14)
    Алания 61.2% (30)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Волгарь - Алания онлайн

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    Прогнозы на матч Волгарь - Алания

    Исход игры
    Волгарь
    10.2% (5)
    Ничья
    28.6% (14)
    Алания
    61.2% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.94% (23)
    Меньше
    51.06% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    76.6% (36)
    Нет
    23.4% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Алания
    32.7% (16)
    1:1 Ничья
    26.5% (13)
    0:1 Алания
    12.2% (6)
    2:1 Волгарь
    6.1% (3)
    0:2 Алания
    6.1% (3)
    1:3 Алания
    6.1% (3)
    1:0 Волгарь
    4.1% (2)
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