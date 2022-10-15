Тур: 9. Стадион: Эннио Тардини.
0'
15' Желтая карточкаКулибали Войо
45' Желтая карточкаОстерволде Джейден
1:0
51' ГолОстерволде Джейден
73' Желтая карточкаМайер Жан
2:0
74' ГолВаленти Лаутаро
90'+5
Ход матча
15'
51'
73'
74'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
3 Офсайды 4
-
14 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
37
Майер
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
84 Dario Sits
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Буа ДевидПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Оби ДжоэлПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
История личных встреч
Парма
Реджина
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Инглезе Роберто
|4
|0.44
|Ман Деннис
|3 (1)
|0.33
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.22
|Тутино Дженнаро
|2 (1)
|0.22
|Эстевес Науэль
|1
|0.11
|Дель Прато Энрико
|1
|0.11
|Валенти Лаутаро
|1
|0.11
|Остерволде Джейден
|1
|0.11
|Васкес Франко
|0
|0
|Камара Дрисса
|0
|0
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Менез Жереми
|3
|0.33
|Фаббиан Джованни
|3
|0.33
|Ривас Ригоберто
|2
|0.22
|Пьероцци Никколо
|2
|0.22
|Майер Жан
|1
|0.11
|Канотто Луиджи
|1
|0.11
|Кризетиг Лоренцо
|1
|0.11
|Гальоло Риккардо
|1
|0.11
|Льотти Даниэле
|1
|0.11
|Гори Габриэле
|1
|0.11
|Ломбарди Алессандро
|1
|0.11
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Риччи Федерико
|0
|0
|Ционек Тьяго
|0
|0
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
Карточки
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юрич Станко
|5
|0
|Antoine Hainaut
|2
|1
|Эстевес Науэль
|3
|0
|Кулибали Войо
|3
|0
|Остерволде Джейден
|3
|0
|Васкес Франко
|2
|0
|Дель Прато Энрико
|2
|0
|Бернабе Адриан
|2
|0
|Ансальди Кристиан
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
|Валенти Лаутаро
|1
|0
|Бонни Анж-Йоан
|1
|0
|Alessandro Circati
|1
|0
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пьероцци Никколо
|4
|0
|Фаббиан Джованни
|3
|0
|Ционек Тьяго
|1
|1
|Кризетиг Лоренцо
|2
|0
|Гальоло Риккардо
|2
|0
|Коломби Симоне
|1
|0
|Майер Жан
|1
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0
|Канотто Луиджи
|1
|0
|Лояконо Джузеппе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
3
33%
1
25%
31-45
3
33%
1
25%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Забито
6
13
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
17%
2
15%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
17%
4
31%
61-75
1
17%
1
8%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
15
17
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
2
13%
2
12%
1-15
3
20%
2
12%
16-30
4
27%
3
18%
31-45
3
20%
4
24%
46-60
2
13%
5
29%
29%
61-75
1
7%
1
6%
76-90
Пропущено
10
5
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
1
10%
2
40%
61-75
3
30%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Парма
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Пиза - Парма 0:0 Парма - Фрозиноне 2:1 Асколи - Парма 1:3 Парма - Тернана 2:3
Дженоа - Парма 3:3 Парма - Козенца 1:0 Перуджа - Парма 0:0 Парма - Бари 2:2 Салернитана - Парма 0:2 Парма - Лечче 1:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Сампдория - Парма 1:1 Кротоне - Парма 0:1 Парма - Алессандрия 2:2 Перуджа - Парма 2:1 Парма - Асколи 0:1 Брешия - Парма 1:0 Парма - Комо 4:3 Козенца - Парма 1:3 Парма - Лечче 0:0
Реджина
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Реджина - Козенца 3:0 Модена - Реджина 1:0 Реджина - Читтаделла 3:0 Пиза - Реджина 0:1
Реджина - Палермо 3:0 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Тернана - Реджина 1:0 СПАЛ - Реджина 1:3 Сампдория - Реджина 1:0 Lamezia Terme - Реджина 0:12 Брешия - Реджина 3:0 Реджина - Комо 1:4 Алессандрия - Реджина 0:0 Реджина - Лечче 1:0 Асколи - Реджина 2:0 Реджина - Беневенто 0:3 Кремонезе - Реджина 1:1 Реджина - Козенца 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Реджина - Перуджа 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тернана
|9
|6
|1
|2
|16 - 11
|19
|2.
|Реджина
|9
|6
|0
|3
|17 - 5
|18
|3.
|Бари
|8
|5
|3
|0
|18 - 9
|18
|4.
|Фрозиноне
|9
|6
|0
|3
|14 - 6
|18
|5.
|Дженоа
|2:1
|9
|5
|3
|1
|11 - 6
|18
|6.
|Парма
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|7.
|Брешия
|9
|5
|1
|3
|13 - 14
|16
|8.
|Кальяри
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|9.
|Модена
|9
|4
|0
|5
|14 - 11
|12
|10.
|Козенца
|1:2
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|11.
|Зюйдтироль
|8
|3
|2
|3
|8 - 11
|11
|12.
|СПАЛ
|9
|2
|4
|3
|10 - 13
|10
|13.
|Читтаделла
|9
|2
|4
|3
|8 - 12
|10
|14.
|Асколи
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|15.
|Беневенто
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|16.
|Венеция
|9
|2
|2
|5
|11 - 15
|8
|17.
|Палермо
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|18.
|Пиза
|9
|1
|4
|4
|13 - 15
|7
|19.
|Комо
|9
|1
|3
|5
|9 - 19
|6
|20.
|Перуджа
|8
|1
|1
|6
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|4
|4
|0
|0
|13 - 0
|12
|2.
|Фрозиноне
|4
|4
|0
|0
|8 - 0
|12
|3.
|Тернана
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|4.
|Брешия
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|5.
|Парма
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Кальяри
|5
|3
|0
|2
|6 - 7
|9
|7.
|Модена
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|8.
|Читтаделла
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|9.
|Палермо
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|10.
|Дженоа
|2:1
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|11.
|Козенца
|1:2
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|12.
|СПАЛ
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|13.
|Бари
|3
|1
|2
|0
|9 - 5
|5
|14.
|Зюйдтироль
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|15.
|Комо
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Асколи
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|17.
|Перуджа
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|18.
|Беневенто
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|19.
|Пиза
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Венеция
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|2.
|Дженоа
|2:1
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|3.
|Тернана
|5
|3
|0
|2
|10 - 10
|9
|4.
|Венеция
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|5.
|Реджина
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|6.
|Брешия
|5
|2
|0
|3
|7 - 12
|6
|7.
|Зюйдтироль
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|8.
|Парма
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|9.
|Фрозиноне
|5
|2
|0
|3
|6 - 6
|6
|10.
|Кальяри
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|11.
|Пиза
|5
|1
|2
|2
|11 - 11
|5
|12.
|Козенца
|1:2
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|13.
|Беневенто
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|14.
|СПАЛ
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|15.
|Асколи
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|16.
|Модена
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|17.
|Читтаделла
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|18.
|Палермо
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|19.
|Комо
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
|20.
|Перуджа
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Walid Cheddira
|9 (4)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|6 (1)
|СПАЛ
|Ла Мантия Андреа
|4 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|5 (1)
|Парма
|Инглезе Роберто
|4
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Палермо
|Ivan Marconi
|1 4
|Венеция
|Чеккарони Пьетро
|1 4
|Модена
|Дьяв Давиде
|5
|Пиза
|Марин Мариус
|5