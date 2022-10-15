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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 9. Стадион: .
Парма
2:0
Конец матча
Реджина
0'
15' Желтая карточка
Кулибали Войо
45' Желтая карточка
Остерволде Джейден
1:0
51' Гол
Остерволде Джейден
73' Желтая карточка
Майер Жан
2:0
74' Гол
Валенти Лаутаро
90'+5
40
Корви
Эдоардо
15
Дель
Прато
Энрико
3
Осорио
Йордан
30
Валенти
Лаутаро
17
Остерволде
Джейден
20
Antoine
Hainaut
8
Эстевес
Науэль
26
Кулибали
Войо
10
Васкес
Франко
7
Бенедычак
Адриан
45
Инглезе
Роберто
22
Коломби
Симоне
27
Пьероцци
Никколо
3
Ционек
Тьяго
28
Гальоло
Риккардо
17
Ди
Кьяра
Джанлука
14
Фаббиан
Джованни
37
Майер
Жан
20
Эрнани
Азеведо
31
Канотто
Луиджи
7
Менез
Жереми
99
Ривас
Ригоберто
Парма
4-2-3-1
Реджина
4-3-3

История личных встреч

Парма
Реджина

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

СB
1:1
СB
2:1
СA
2:1
СA
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инглезе Роберто 4 0.44
Ман Деннис 3 (1) 0.33
Михэйлэ Валентин 2 0.22
Тутино Дженнаро 2 (1) 0.22
Эстевес Науэль 1 0.11
Дель Прато Энрико 1 0.11
Валенти Лаутаро 1 0.11
Остерволде Джейден 1 0.11
Васкес Франко 0 0
Камара Дрисса 0 0
Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Менез Жереми 3 0.33
Фаббиан Джованни 3 0.33
Ривас Ригоберто 2 0.22
Пьероцци Никколо 2 0.22
Майер Жан 1 0.11
Канотто Луиджи 1 0.11
Кризетиг Лоренцо 1 0.11
Гальоло Риккардо 1 0.11
Льотти Даниэле 1 0.11
Гори Габриэле 1 0.11
Ломбарди Алессандро 1 0.11
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Риччи Федерико 0 0
Ционек Тьяго 0 0
Чичерелли Эмануэле 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юрич Станко 5 0
Antoine Hainaut 2 1
Эстевес Науэль 3 0
Кулибали Войо 3 0
Остерволде Джейден 3 0
Васкес Франко 2 0
Дель Прато Энрико 2 0
Бернабе Адриан 2 0
Ансальди Кристиан 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Михэйлэ Валентин 1 0
Валенти Лаутаро 1 0
Бонни Анж-Йоан 1 0
Alessandro Circati 1 0
Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьероцци Никколо 4 0
Фаббиан Джованни 3 0
Ционек Тьяго 1 1
Кризетиг Лоренцо 2 0
Гальоло Риккардо 2 0
Коломби Симоне 1 0
Майер Жан 1 0
Ди Кьяра Джанлука 1 0
Канотто Луиджи 1 0
Лояконо Джузеппе 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
3
33%
1
25%
31-45
3
33%
1
25%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Забито

6
13
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
17%
2
15%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
17%
4
31%
61-75
1
17%
1
8%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

15
17
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
2
13%
2
12%
1-15
3
20%
2
12%
16-30
4
27%
3
18%
31-45
3
20%
4
24%
46-60
2
13%
5
29%
29%
61-75
1
7%
1
6%
76-90

Пропущено

10
5
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
1
10%
2
40%
61-75
3
30%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Пиза - Парма 0:0 Парма - Фрозиноне 2:1 Асколи - Парма 1:3 Парма - Тернана 2:3
Дженоа - Парма 3:3 Парма - Козенца 1:0 Перуджа - Парма 0:0 Парма - Бари 2:2 Салернитана - Парма 0:2 Парма - Лечче 1:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Сампдория - Парма 1:1 Кротоне - Парма 0:1 Парма - Алессандрия 2:2 Перуджа - Парма 2:1 Парма - Асколи 0:1 Брешия - Парма 1:0 Парма - Комо 4:3 Козенца - Парма 1:3 Парма - Лечче 0:0
Реджина
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Реджина - Козенца 3:0 Модена - Реджина 1:0 Реджина - Читтаделла 3:0 Пиза - Реджина 0:1
Реджина - Палермо 3:0 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Тернана - Реджина 1:0 СПАЛ - Реджина 1:3 Сампдория - Реджина 1:0 Lamezia Terme - Реджина 0:12 Брешия - Реджина 3:0 Реджина - Комо 1:4 Алессандрия - Реджина 0:0 Реджина - Лечче 1:0 Асколи - Реджина 2:0 Реджина - Беневенто 0:3 Кремонезе - Реджина 1:1 Реджина - Козенца 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Реджина - Перуджа 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тернана 9 6 1 2 16 - 11 19
2. Реджина 9 6 0 3 17 - 5 18
3. Бари 8 5 3 0 18 - 9 18
4. Фрозиноне 9 6 0 3 14 - 6 18
5. Дженоа 2:1 9 5 3 1 11 - 6 18
6. Парма 9 4 4 1 15 - 10 16
7. Брешия 9 5 1 3 13 - 14 16
8. Кальяри 9 4 2 3 9 - 9 14
9. Модена 9 4 0 5 14 - 11 12
10. Козенца 1:2 9 3 2 4 9 - 11 11
11. Зюйдтироль 8 3 2 3 8 - 11 11
12. СПАЛ 9 2 4 3 10 - 13 10
13. Читтаделла 9 2 4 3 8 - 12 10
14. Асколи 8 2 3 3 9 - 11 9
15. Беневенто 9 2 3 4 8 - 10 9
16. Венеция 9 2 2 5 11 - 15 8
17. Палермо 9 2 2 5 9 - 15 8
18. Пиза 9 1 4 4 13 - 15 7
19. Комо 9 1 3 5 9 - 19 6
20. Перуджа 8 1 1 6 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 4 4 0 0 13 - 0 12
2. Фрозиноне 4 4 0 0 8 - 0 12
3. Тернана 4 3 1 0 6 - 1 10
4. Брешия 4 3 1 0 6 - 2 10
5. Парма 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Кальяри 5 3 0 2 6 - 7 9
7. Модена 5 3 0 2 11 - 6 9
8. Читтаделла 5 2 2 1 6 - 6 8
9. Палермо 5 2 1 2 8 - 7 7
10. Дженоа 2:1 4 1 3 0 4 - 3 6
11. Козенца 1:2 4 2 0 2 6 - 5 6
12. СПАЛ 4 2 0 2 4 - 5 6
13. Бари 3 1 2 0 9 - 5 5
14. Зюйдтироль 4 1 2 1 5 - 5 5
15. Комо 5 1 2 2 5 - 7 5
16. Асколи 5 1 2 2 5 - 7 5
17. Перуджа 4 1 1 2 3 - 6 4
18. Беневенто 5 1 1 3 5 - 8 4
19. Пиза 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Венеция 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 5 4 1 0 9 - 4 13
2. Дженоа 2:1 5 4 0 1 7 - 3 12
3. Тернана 5 3 0 2 10 - 10 9
4. Венеция 4 2 1 1 7 - 5 7
5. Реджина 5 2 0 3 4 - 5 6
6. Брешия 5 2 0 3 7 - 12 6
7. Зюйдтироль 4 2 0 2 3 - 6 6
8. Парма 4 1 3 0 6 - 4 6
9. Фрозиноне 5 2 0 3 6 - 6 6
10. Кальяри 4 1 2 1 3 - 2 5
11. Пиза 5 1 2 2 11 - 11 5
12. Козенца 1:2 5 1 2 2 3 - 6 5
13. Беневенто 4 1 2 1 3 - 2 5
14. СПАЛ 5 0 4 1 6 - 8 4
15. Асколи 3 1 1 1 4 - 4 4
16. Модена 4 1 0 3 3 - 5 3
17. Читтаделла 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Палермо 4 0 1 3 1 - 8 1
19. Комо 4 0 1 3 4 - 12 1
20. Перуджа 4 0 0 4 1 - 6 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 9 (4)
Бари Антенуччи Мирко 6 (1)
СПАЛ Ла Мантия Андреа 4 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 5 (1)
Парма Инглезе Роберто 4
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Палермо Ivan Marconi 1 4
Венеция Чеккарони Пьетро 1 4
Модена Дьяв Давиде 5
Пиза Марин Мариус 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      46'
      Остерволде Джейден получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      15'
      Кулибали Войо получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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