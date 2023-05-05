Тур: 31. Стадион: Фолькспаркштадион.
0'
27' Желтая карточкаШонлау Себастьян
1:0
39' ГолГлацель Роберт
1:1
43' ГолЮстван Юлиан
2:1
49' ГолКиттель Сонни
55' Желтая карточкаХайер Моритц
72' Желтая карточкаМухайм Миро
2:2
73' ПенальтиМуслия Флоран
81' Желтая карточкаNiclas Nadj
86' Желтая карточкаБенеш Ласло
90'+8
Ход матча
27'
39'
1:0
43'
1:1
49'
2:1
55'
72'
73'
2:2
81'
86'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 6
-
3 Угловые 4
-
4 Офсайды 4
-
18 Нарушения правил 8
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
399 Количество передач 479
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
34
Давид
Йонас
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
21
Хут
Янник
24
Хеуэр
Яннис
10
Юстван
Юлиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
46 Elijah Krahn
-
45 Tom Sanne
-
Главный тренер: Вальтер Тим
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Юстван ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Бувинк ПеллеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Niclas Nadj
-
27 Kai Klefisch
-
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
История личных встреч
Гамбург
Падерборн
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
10 матчей
70%
30%
7 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
15
Голов в среднем за матч
1.25
2.5
Среднее время на гол
72
36
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.67
1.5
Среднее время на гол
54
60
Всего голов
15
21
Голов в среднем за матч
1.5
2.1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
60
42
Бомбардиры внутри турнира
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|18
|0.58
|Рейс Людовит
|9
|0.29
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|8
|0.26
|Бенеш Ласло
|5 (1)
|0.16
|Джатта Бейкери
|4
|0.13
|Киттель Сонни
|3
|0.1
|Хайер Моритц
|3
|0.1
|Жан-Люк Домпе
|2
|0.06
|Вушкович Марио
|2
|0.06
|Немет Ондраш
|2
|0.06
|Давид Йонас
|1
|0.03
|Tom Sanne
|1
|0.03
|Мухайм Миро
|0
|0
|Мефферт Йонас
|0
|0
|Каттербах Ноа
|0
|0
|Шонлау Себастьян
|0
|0
|Монтеро Франcиско
|0
|0
|Амаечи Ксавьер
|0
|0
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лайпертц Роберт
|11
|0.35
|Муслия Флоран
|9 (6)
|0.29
|Пирингер Марвин
|8
|0.26
|Платте Феликс
|7
|0.23
|Юстван Юлиан
|5
|0.16
|Sirlord Conteh
|5
|0.16
|Србени Деннис
|4
|0.13
|Рор Максимилиан
|3
|0.1
|Шалленберг Рон
|3
|0.1
|Хеуэр Яннис
|3
|0.1
|Обермайр Рафаэль
|2
|0.06
|Marcel Hoffmeier
|1
|0.03
|Клаас Себастьян
|0
|0
|Карльс Йонас
|0
|0
|Kai Klefisch
|0
|0
|Хамфрейс Башир
|0
|0
|Niclas Nadj
|0
|0
Карточки
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шонлау Себастьян
|7
|1
|Хайер Моритц
|8
|0
|Мухайм Миро
|8
|0
|Монтеро Франcиско
|2
|2
|Мефферт Йонас
|5
|0
|Бенеш Ласло
|5
|0
|Джатта Бейкери
|5
|0
|Рейс Людовит
|4
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|1
|Киттель Сонни
|3
|0
|Глацель Роберт
|3
|0
|Давид Йонас
|3
|0
|Вушкович Марио
|3
|0
|Опоку Аарон
|1
|1
|Фернандеш Даниэль
|2
|0
|Жан-Люк Домпе
|2
|0
|Амаечи Ксавьер
|1
|0
|Каттербах Ноа
|1
|0
|Ogechika Heil
|1
|0
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шалленберг Рон
|7
|0
|Пирингер Марвин
|5
|1
|Муслия Флоран
|6
|0
|Рор Максимилиан
|5
|0
|Tobias Mueller
|4
|0
|Marcel Hoffmeier
|4
|0
|Хут Янник
|2
|1
|Sirlord Conteh
|2
|1
|Хюнемайер Уве
|2
|0
|Шустер Марко
|2
|0
|Платте Феликс
|2
|0
|Обермайр Рафаэль
|2
|0
|Юстван Юлиан
|2
|0
|Niclas Nadj
|2
|0
|Србени Деннис
|1
|0
|Карльс Йонас
|1
|0
|Хеуэр Яннис
|1
|0
|Kai Klefisch
|1
|0
|Хамфрейс Башир
|1
|0
Результаты матчей
Гамбург
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Падерборн
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
27% (4)
73% (11)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
12
3
Волевые поражения
4
9
Гамбург
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Падерборн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
13
10
Волевые поражения
21
38
Гамбург
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
43% (13)
30% (9)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
27% (8)
33% (10)
Падерборн
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
30% (9)
57% (17)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
25
13
Волевые поражения
25
47
Голы по времени матча
Забито
32
18
13 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
2
6%
1
6%
1-15
6
19%
5
28%
16-30
5
16%
3
17%
31-45
7
22%
2
11%
46-60
2
6%
2
11%
61-75
10
31%
5
28%
76-90
Пропущено
19
20
6 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
4
21%
3
15%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
1
5%
5
25%
31-45
4
21%
4
20%
46-60
3
16%
2
10%
61-75
6
32%
5
25%
76-90
Забито
25
41
9 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 28
7 Забивали первыми 12
18 Не забивали 17
2
8%
6
15%
1-15
2
8%
4
10%
16-30
5
20%
3
7%
31-45
1
4%
9
22%
46-60
5
20%
8
20%
61-75
10
40%
11
27%
76-90
Пропущено
25
19
13 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
5
20%
4
21%
1-15
4
16%
3
16%
16-30
4
16%
6
32%
31-45
1
4%
3
16%
46-60
5
20%
1
5%
61-75
6
24%
2
11%
76-90
Забито
57
59
22 В 1-м тайме 22
35 Во 2-м тайме 37
16 Забивали первыми 18
5 Не забивали 6
4
7%
7
12%
1-15
8
14%
9
15%
16-30
10
18%
6
10%
31-45
8
14%
11
19%
46-60
7
12%
10
17%
61-75
20
35%
16
27%
76-90
Пропущено
44
39
19 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 19
9
20%
7
18%
1-15
5
11%
4
10%
16-30
5
11%
11
28%
31-45
5
11%
7
18%
46-60
8
18%
3
8%
61-75
12
27%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Магдебург - Гамбург 3:2 Гамбург - Санкт-Паули 4:3 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0 Гамбург - Ганновер 96 6:1
Фортуна - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2 Гамбург - Хольштайн Киль 0:0 Карлсруэ - Гамбург 4:2 Гамбург - Нюрнберг 3:0 Дармштадт - Гамбург 1:1 Гамбург - Арминия 2:1 Хайденхайм - Гамбург 3:3 Ганза - Гамбург 0:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:2 Гамбург - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Фрайбург - Гамбург 6:2 Кёльн - Гамбург 4:0 Вентура Сантьяго - Гамбург 0:7 Оранж Каунти - Гамбург 0:1 Гамбург - Зандхаузен 4:2
Падерборн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Падерборн - Айнтрахт Бр 5:1 Зандхаузен - Падерборн 2:2 Падерборн - Ганза 3:0 Дармштадт - Падерборн 2:1
Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Ян - Падерборн 1:0 Магдебург - Падерборн 0:0 Падерборн - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Падерборн 1:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 3:4 Падерборн - Фортуна 4:1 Падерборн - Штутгарт 1:2 Карлсруэ - Падерборн 0:1 Арминия - Падерборн 1:1 Мурсия - Падерборн 1:3 Падерборн - Санкт-Галлен 0:1 Падерборн - Дуйсбург 4:0 Рот-Вайсс Эссен - Падерборн 3:2 Падерборн - Бохум 1:1
Результаты матчей
Гамбург
Падерборн
Точный счет
4:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
7:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
6
1 раз 7%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
2
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Точный счет
0:2
4 раза 27%
2:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 53%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
4:2
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
3:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 37%
0
5 раз 17%
1
5 раз 17%
3
5 раз 17%
4
3 раза 10%
6
1 раз 3%
1
11 раз 37%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
2
3 раза 10%
4
3 раза 10%
5
2 раза 7%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Гамбург
Падерборн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
141
96
105
69
96
411
510
114
312
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
114
114
411
312
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
255
Больше Меньше
255
2010
1416
921
1119
426
624
129
327
129
129
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|23 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|18 (3)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|13 (3)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (9)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|12 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 12
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|12
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 10
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 8
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10