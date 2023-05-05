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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 31. Стадион: .
Гамбург
2:2
Конец матча
Падерборн
0'
27' Желтая карточка
Шонлау Себастьян
1:0
39' Гол
Глацель Роберт
1:1
43' Гол
Юстван Юлиан
2:1
49' Гол
Киттель Сонни
55' Желтая карточка
Хайер Моритц
72' Желтая карточка
Мухайм Миро
2:2
73' Пенальти
Муслия Флоран
81' Желтая карточка
Niclas Nadj
86' Желтая карточка
Бенеш Ласло
90'+8

Ход матча

27'
Шонлау Себастьян
 
39'
Глацель Роберт
(Жан-Люк Домпе)
1:0
43'
1:1
Юстван Юлиан
(Sirlord Conteh)
49'
Киттель Сонни
2:1
55'
Хайер Моритц
 
59'
 
Пирингер Марвин
Sirlord Conteh
64'
 
Kai Klefisch
Рор Максимилиан
64'
 
Niclas Nadj
Лайпертц Роберт
72'
Мухайм Миро
 
73'
2:2
Муслия Флоран
76'
Сухонен Ансси
Рейс Людовит
 
81'
 
Niclas Nadj
83'
Кёнигсдёрффер Рансфорд
Жан-Люк Домпе
 
83'
 
Србени Деннис
Муслия Флоран
86'
Бенеш Ласло
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 4
  • 4 Офсайды 4
  • 18 Нарушения правил 8
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 399 Количество передач 479
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
1
Фернандеш
Даниэль
3
Хайер
Моритц
34
Давид
Йонас
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
23
Мефферт
Йонас
8
Бенеш
Ласло
14
Рейс
Людовит
10
Киттель
Сонни
9
Глацель
Роберт
27
Жан-Люк
Домпе
21
Хут
Янник
24
Хеуэр
Яннис
15
Tobias
Mueller
3
Хамфрейс
Башир
10
Юстван
Юлиан
23
Обермайр
Рафаэль
8
Шалленберг
Рон
31
Рор
Максимилиан
11
Sirlord
Conteh
30
Муслия
Флоран
13
Лайпертц
Роберт
Гамбург
4-1-2-3
Падерборн
3-4-2-1

История личных встреч

Гамбург
Падерборн

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

70%
30%
7 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
2:3
Б2
1:2
Б2
1:2
Б2
3:1
Б2
3:4
Б2
4:1
К
0:2
Б2
1:0
Б
0:3
Б
0:3

Голы

Всего голов

5
15

Голов в среднем за матч

1.25
2.5

Среднее время на гол

72
36

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

15
21

Голов в среднем за матч

1.5
2.1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

60
42

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 18 0.58
Рейс Людовит 9 0.29
Кёнигсдёрффер Рансфорд 8 0.26
Бенеш Ласло 5 (1) 0.16
Джатта Бейкери 4 0.13
Киттель Сонни 3 0.1
Хайер Моритц 3 0.1
Жан-Люк Домпе 2 0.06
Вушкович Марио 2 0.06
Немет Ондраш 2 0.06
Давид Йонас 1 0.03
Tom Sanne 1 0.03
Мухайм Миро 0 0
Мефферт Йонас 0 0
Каттербах Ноа 0 0
Шонлау Себастьян 0 0
Монтеро Франcиско 0 0
Амаечи Ксавьер 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лайпертц Роберт 11 0.35
Муслия Флоран 9 (6) 0.29
Пирингер Марвин 8 0.26
Платте Феликс 7 0.23
Юстван Юлиан 5 0.16
Sirlord Conteh 5 0.16
Србени Деннис 4 0.13
Рор Максимилиан 3 0.1
Шалленберг Рон 3 0.1
Хеуэр Яннис 3 0.1
Обермайр Рафаэль 2 0.06
Marcel Hoffmeier 1 0.03
Клаас Себастьян 0 0
Карльс Йонас 0 0
Kai Klefisch 0 0
Хамфрейс Башир 0 0
Niclas Nadj 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шонлау Себастьян 7 1
Хайер Моритц 8 0
Мухайм Миро 8 0
Монтеро Франcиско 2 2
Мефферт Йонас 5 0
Бенеш Ласло 5 0
Джатта Бейкери 5 0
Рейс Людовит 4 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 2 1
Киттель Сонни 3 0
Глацель Роберт 3 0
Давид Йонас 3 0
Вушкович Марио 3 0
Опоку Аарон 1 1
Фернандеш Даниэль 2 0
Жан-Люк Домпе 2 0
Амаечи Ксавьер 1 0
Каттербах Ноа 1 0
Ogechika Heil 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шалленберг Рон 7 0
Пирингер Марвин 5 1
Муслия Флоран 6 0
Рор Максимилиан 5 0
Tobias Mueller 4 0
Marcel Hoffmeier 4 0
Хут Янник 2 1
Sirlord Conteh 2 1
Хюнемайер Уве 2 0
Шустер Марко 2 0
Платте Феликс 2 0
Обермайр Рафаэль 2 0
Юстван Юлиан 2 0
Niclas Nadj 2 0
Србени Деннис 1 0
Карльс Йонас 1 0
Хеуэр Яннис 1 0
Kai Klefisch 1 0
Хамфрейс Башир 1 0

Результаты матчей

Гамбург
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Падерборн
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
27% (4)
73% (11)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

12
3

Волевые поражения

4
9
Гамбург
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Падерборн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

13
10

Волевые поражения

21
38
Гамбург
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
43% (13)
30% (9)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
27% (8)
33% (10)
Падерборн
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
30% (9)
57% (17)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

25
13

Волевые поражения

25
47

Голы по времени матча

Забито

32
18
13 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
2
6%
1
6%
1-15
6
19%
5
28%
16-30
5
16%
3
17%
31-45
7
22%
2
11%
46-60
2
6%
2
11%
61-75
10
31%
5
28%
76-90

Пропущено

19
20
6 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
4
21%
3
15%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
1
5%
5
25%
31-45
4
21%
4
20%
46-60
3
16%
2
10%
61-75
6
32%
5
25%
76-90

Забито

25
41
9 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 28
7 Забивали первыми 12
18 Не забивали 17
2
8%
6
15%
1-15
2
8%
4
10%
16-30
5
20%
3
7%
31-45
1
4%
9
22%
46-60
5
20%
8
20%
61-75
10
40%
11
27%
76-90

Пропущено

25
19
13 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
5
20%
4
21%
1-15
4
16%
3
16%
16-30
4
16%
6
32%
31-45
1
4%
3
16%
46-60
5
20%
1
5%
61-75
6
24%
2
11%
76-90

Забито

57
59
22 В 1-м тайме 22
35 Во 2-м тайме 37
16 Забивали первыми 18
5 Не забивали 6
4
7%
7
12%
1-15
8
14%
9
15%
16-30
10
18%
6
10%
31-45
8
14%
11
19%
46-60
7
12%
10
17%
61-75
20
35%
16
27%
76-90

Пропущено

44
39
19 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 19
9
20%
7
18%
1-15
5
11%
4
10%
16-30
5
11%
11
28%
31-45
5
11%
7
18%
46-60
8
18%
3
8%
61-75
12
27%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Магдебург - Гамбург 3:2 Гамбург - Санкт-Паули 4:3 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0 Гамбург - Ганновер 96 6:1
Фортуна - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2 Гамбург - Хольштайн Киль 0:0 Карлсруэ - Гамбург 4:2 Гамбург - Нюрнберг 3:0 Дармштадт - Гамбург 1:1 Гамбург - Арминия 2:1 Хайденхайм - Гамбург 3:3 Ганза - Гамбург 0:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:2 Гамбург - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Фрайбург - Гамбург 6:2 Кёльн - Гамбург 4:0 Вентура Сантьяго - Гамбург 0:7 Оранж Каунти - Гамбург 0:1 Гамбург - Зандхаузен 4:2
Падерборн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Падерборн - Айнтрахт Бр 5:1 Зандхаузен - Падерборн 2:2 Падерборн - Ганза 3:0 Дармштадт - Падерборн 2:1
Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Ян - Падерборн 1:0 Магдебург - Падерборн 0:0 Падерборн - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Падерборн 1:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 3:4 Падерборн - Фортуна 4:1 Падерборн - Штутгарт 1:2 Карлсруэ - Падерборн 0:1 Арминия - Падерборн 1:1 Мурсия - Падерборн 1:3 Падерборн - Санкт-Галлен 0:1 Падерборн - Дуйсбург 4:0 Рот-Вайсс Эссен - Падерборн 3:2 Падерборн - Бохум 1:1

Результаты матчей

Гамбург
Падерборн

Точный счет

4:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
7:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
6
1 раз 7%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
2
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

0:2
4 раза 27%
2:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 53%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
4:2
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
3:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 37%
0
5 раз 17%
1
5 раз 17%
3
5 раз 17%
4
3 раза 10%
6
1 раз 3%
1
11 раз 37%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
2
3 раза 10%
4
3 раза 10%
5
2 раза 7%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Гамбург
Падерборн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
14
1
9
6
1.5
10
5
6
9
2.5
9
6
4
11
3.5
5
10
1
14
4.5
3
12
1
14
5.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
4
11
4
1.5
4
11
3
12
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
5
0.5
Больше Меньше
25
5
20
10
1.5
14
16
9
21
2.5
11
19
4
26
3.5
6
24
1
29
4.5
3
27
1
29
5.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 30 19 7 4 48 - 24 64
2.
Хайденхайм
 30 17 9 4 61 - 31 60
3.
Гамбург
 31 17 6 8 62 - 43 57
4.
Падерборн
 31 15 6 10 63 - 39 51
5.
Санкт-Паули
 30 14 8 8 47 - 35 50
6.
Фортуна
 30 15 5 10 51 - 40 50
7.
Кайзерслаутерн
 30 11 11 8 43 - 38 44
8.
Ганновер 96
 30 11 7 12 43 - 44 40
9.
Хольштайн Киль
 30 10 10 10 48 - 52 40
10.
Карлсруэ
 30 11 6 13 50 - 49 39
11.
Магдебург
 30 11 5 14 42 - 52 38
12.
Гройтер Фюрт
 31 9 10 12 40 - 46 37
13.
Нюрнберг
 30 9 6 15 26 - 44 33
14.
Айнтрахт Бр
 30 8 8 14 36 - 52 32
15.
Ганза
 30 9 4 17 26 - 46 31
16.
Арминия
 31 8 6 17 46 - 55 30
17.
Ян
 30 7 7 16 29 - 47 28
18.
Зандхаузен
 30 7 7 16 33 - 57 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 15 11 3 1 40 - 16 36
2.
Дармштадт
 15 10 5 0 26 - 10 35
3.
Падерборн
 15 11 0 4 43 - 17 33
4.
Гамбург
 16 10 3 3 36 - 19 33
5.
Фортуна
 15 10 3 2 32 - 16 33
6.
Санкт-Паули
 15 9 5 1 23 - 10 32
7.
Гройтер Фюрт
 15 7 6 2 22 - 17 27
8.
Кайзерслаутерн
 15 6 6 3 25 - 21 24
9.
Ганновер 96
 15 7 3 5 24 - 20 24
10.
Карлсруэ
 15 7 3 5 28 - 24 24
11.
Нюрнберг
 15 7 2 6 15 - 14 23
12.
Айнтрахт Бр
 15 6 3 6 20 - 19 21
13.
Хольштайн Киль
 15 5 4 6 24 - 24 19
14.
Ян
 15 4 7 4 14 - 20 19
15.
Арминия
 16 5 3 8 26 - 27 18
16.
Магдебург
 15 5 3 7 17 - 20 18
17.
Зандхаузен
 15 4 4 7 17 - 30 16
18.
Ганза
 15 4 1 10 14 - 24 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 15 9 2 4 22 - 14 29
2.
Хайденхайм
 15 6 6 3 21 - 15 24
3.
Гамбург
 15 7 3 5 26 - 24 24
4.
Хольштайн Киль
 15 5 6 4 24 - 28 21
5.
Магдебург
 15 6 2 7 25 - 32 20
6.
Кайзерслаутерн
 15 5 5 5 18 - 17 20
7.
Санкт-Паули
 15 5 3 7 24 - 25 18
8.
Падерборн
 16 4 6 6 20 - 22 18
9.
Ганза
 15 5 3 7 12 - 22 18
10.
Фортуна
 15 5 2 8 19 - 24 17
11.
Ганновер 96
 15 4 4 7 19 - 24 16
12.
Карлсруэ
 15 4 3 8 22 - 25 15
13.
Зандхаузен
 15 3 3 9 16 - 27 12
14.
Арминия
 15 3 3 9 20 - 28 12
15.
Айнтрахт Бр
 15 2 5 8 16 - 33 11
16.
Гройтер Фюрт
 16 2 4 10 18 - 29 10
17.
Нюрнберг
 15 2 4 9 11 - 30 10
18.
Ян
 15 3 0 12 15 - 27 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 23 (6)
Гамбург Глацель Роберт 18 (3)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 13 (3)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (9)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 12
Ян Гимбер Бенедикт 12
Карлсруэ Франке Марсель 1 10
Ганза Ферхук Йон 2 8
Дармштадт Холланд Фабиан 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Хайер Моритц бьет в цель!
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