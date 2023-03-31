Тур: 26. Стадион: Эсприт-Арена. Зрители: 52200
0'
4' Желтая карточкаДе Вейс Йорди
0:0
5' Не забитый пенальтиБенеш Ласло
0:1
5' ГолБенеш Ласло
1:1
21' ГолКовнацки Давид
2:1
28' ГолКлаус Феликс
47' Желтая карточкаХеннингс Роувен
54' Желтая карточкаМухайм Миро
57' Желтая карточкаМефферт Йонас
63' Желтая карточкаТанака Ао
2:2
75' Гол в свои воротаКларер Кристоф
76' Желтая карточкаКовнацки Давид
78' Желтая карточкаМонтеро Франcиско
88' Вторая желтая карточкаМонтеро Франcиско
90'+7
Ход матча
5'
0:0
5'
0:1
21'
1:1
28'
2:1
47'
54'
57'
63'
75'
2:2
76'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 4
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
269 Количество передач 466
-
40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
11
Клаус
Феликс
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Горка ДеннисВратарь
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Jona Niemiec
-
-
Главный тренер: Daniel Thioune
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
-
34 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Немет ОндрашНападающий
- Нападающий
-
-
46 Elijah Krahn
-
Главный тренер: Вальтер Тим
История личных встреч
Фортуна
Гамбург
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Среднее время на гол
60
120
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.63
0.88
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
55
102
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковнацки Давид
|12 (3)
|0.46
|Хеннингс Роувен
|6 (2)
|0.23
|Аппелькамп Синта
|5
|0.19
|Клаус Феликс
|3
|0.12
|Петерсон Кристофер
|3
|0.12
|Ийоха Эммануэль
|2
|0.08
|Циммерман Маттиас
|2
|0.08
|Кларер Кристоф
|2
|0.08
|Обердорф Тим
|2
|0.08
|Зоботка Марсель
|2
|0.08
|Карбовник Михал
|1
|0.04
|Гинчек Даниэль
|1
|0.04
|Николя Гавори
|1
|0.04
|Танака Ао
|1
|0.04
|Jona Niemiec
|1
|0.04
|Хоффманн Андре
|1
|0.04
|Хендрикс Йоррит
|0
|0
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|16
|0.62
|Рейс Людовит
|7
|0.27
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|7
|0.27
|Бенеш Ласло
|3
|0.12
|Джатта Бейкери
|3
|0.12
|Жан-Люк Домпе
|2
|0.08
|Хайер Моритц
|2
|0.08
|Вушкович Марио
|2
|0.08
|Немет Ондраш
|2
|0.08
|Tom Sanne
|1
|0.04
|Мухайм Миро
|0
|0
|Киттель Сонни
|0
|0
|Мефферт Йонас
|0
|0
|Монтеро Франcиско
|0
|0
|Амаечи Ксавьер
|0
|0
|Каттербах Ноа
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зоботка Марсель
|6
|1
|Ковнацки Давид
|7
|0
|Де Вейс Йорди
|5
|1
|Кларер Кристоф
|6
|0
|Хеннингс Роувен
|5
|0
|Хендрикс Йоррит
|5
|0
|Клаус Феликс
|4
|0
|Карбовник Михал
|4
|0
|Хоффманн Андре
|3
|0
|Николя Гавори
|3
|0
|Петерсон Кристофер
|3
|0
|Обердорф Тим
|3
|0
|Гинчек Даниэль
|2
|0
|Циммерман Маттиас
|2
|0
|Танака Ао
|2
|0
|Ийоха Эммануэль
|1
|0
|Аппелькамп Синта
|1
|0
|Marcel Mansfeld
|1
|0
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шонлау Себастьян
|5
|1
|Хайер Моритц
|6
|0
|Монтеро Франcиско
|2
|2
|Мухайм Миро
|5
|0
|Мефферт Йонас
|4
|0
|Джатта Бейкери
|4
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|1
|Киттель Сонни
|3
|0
|Бенеш Ласло
|3
|0
|Рейс Людовит
|3
|0
|Вушкович Марио
|3
|0
|Опоку Аарон
|1
|1
|Фернандеш Даниэль
|2
|0
|Глацель Роберт
|2
|0
|Жан-Люк Домпе
|2
|0
|Амаечи Ксавьер
|1
|0
|Давид Йонас
|1
|0
|Каттербах Ноа
|1
|0
|Ogechika Heil
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Гамбург
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
7
7
Фортуна
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Гамбург
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
14
6
Волевые поражения
14
20
Фортуна
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (12)
35% (9)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
54% (14)
15% (4)
Гамбург
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (8)
23% (6)
46% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
31% (8)
31% (8)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
19
11
Волевые поражения
21
27
Голы по времени матча
Забито
30
23
14 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
5
17%
2
9%
1-15
8
27%
2
9%
16-30
1
3%
4
17%
31-45
2
7%
1
4%
46-60
6
20%
5
22%
61-75
8
27%
9
39%
76-90
Пропущено
12
20
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
17%
5
25%
1-15
2
17%
4
20%
16-30
2
17%
3
15%
31-45
3
25%
1
5%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
2
17%
4
20%
76-90
Забито
17
23
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
2
12%
2
9%
1-15
2
12%
6
26%
16-30
3
18%
2
9%
31-45
4
24%
5
22%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
8
35%
76-90
Пропущено
20
14
6 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
0
0%
4
29%
1-15
3
15%
1
7%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
5
25%
3
21%
46-60
5
25%
2
14%
61-75
4
20%
4
29%
76-90
Забито
47
46
21 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 28
13 Забивали первыми 15
5 Не забивали 4
7
15%
4
9%
1-15
10
21%
8
17%
16-30
4
9%
6
13%
31-45
6
13%
6
13%
46-60
9
19%
5
11%
61-75
11
23%
17
37%
76-90
Пропущено
32
34
12 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 17
2
6%
9
26%
1-15
5
16%
5
15%
16-30
5
16%
3
9%
31-45
8
25%
4
12%
46-60
6
19%
5
15%
61-75
6
19%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Ганза - Фортуна 2:5 Фортуна - Хайденхайм 1:1 Ян - Фортуна 0:1 Фортуна - Айнтрахт Бр 3:1
Гройтер Фюрт - Фортуна 2:1 Фортуна - Зандхаузен 2:0 Нюрнберг - Фортуна 1:1 Падерборн - Фортуна 4:1 Фортуна - Магдебург 3:2 Фортуна - Шварц-Вайсс Реден 1:0 Грасcхоппер - Фортуна 0:1 Боруссия Д - Фортуна 5:1 Фортуна - Меппен 4:3 Фортуна - Де Графсхап 3:0 Фортуна - Кайзерслаутерн 1:2 Ганновер 96 - Фортуна 2:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:0 Хольштайн Киль - Фортуна 1:2 Карлсруэ - Фортуна 0:2 Ян - Фортуна 0:3
Гамбург
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2 Гамбург - Хольштайн Киль 0:0 Карлсруэ - Гамбург 4:2 Гамбург - Нюрнберг 3:0
Дармштадт - Гамбург 1:1 Гамбург - Арминия 2:1 Хайденхайм - Гамбург 3:3 Ганза - Гамбург 0:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:2 Гамбург - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Фрайбург - Гамбург 6:2 Кёльн - Гамбург 4:0 Вентура Сантьяго - Гамбург 0:7 Оранж Каунти - Гамбург 0:1 Гамбург - Зандхаузен 4:2 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:0 Гамбург - Ян 3:1 Падерборн - Гамбург 2:3 Гамбург - Магдебург 2:3 РБ Лейпциг - Гамбург 4:0
Результаты матчей
Фортуна
Гамбург
Точный счет
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:2
4 раза 31%
2:3
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
5
1 раз 8%
2
7 раз 54%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
2:3
3 раза 12%
4:2
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 31%
1
7 раз 27%
0
5 раз 19%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
2
10 раз 38%
1
5 раз 19%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Фортуна
Гамбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
112
94
76
58
49
211
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
112
58
103
112
310
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
224
1412
179
620
719
323
224
125
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|19 (4)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (1)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (7)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|11 (2)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|11 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|10
|Ганза
|Ингельссон Сванте
|9
|Зандхаузен
|Эшвайн Александер
|1 7