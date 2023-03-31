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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 26. Стадион: . Зрители: 52200
Фортуна
2:2
Конец матча
Гамбург
0'
4' Желтая карточка
Де Вейс Йорди
0:0
5' Не забитый пенальти
Бенеш Ласло
0:1
5' Гол
Бенеш Ласло
1:1
21' Гол
Ковнацки Давид
2:1
28' Гол
Клаус Феликс
47' Желтая карточка
Хеннингс Роувен
54' Желтая карточка
Мухайм Миро
57' Желтая карточка
Мефферт Йонас
63' Желтая карточка
Танака Ао
2:2
75' Гол в свои ворота
Кларер Кристоф
76' Желтая карточка
Ковнацки Давид
78' Желтая карточка
Монтеро Франcиско
88' Вторая желтая карточка
Монтеро Франcиско
90'+7

Ход матча

4'
Де Вейс Йорди
 
5'
0:0
Бенеш Ласло
5'
0:1
Бенеш Ласло
21'
Ковнацки Давид
(Клаус Феликс)
1:1
28'
Клаус Феликс
(Хеннингс Роувен)
2:1
47'
Хеннингс Роувен
 
54'
 
Мухайм Миро
57'
 
Мефферт Йонас
61'
 
Сухонен Ансси
Бенеш Ласло
63'
Танака Ао
 
66'
Jona Niemiec
Хеннингс Роувен
 
75'
2:2
Кларер Кристоф
76'
Ковнацки Давид
 
78'
 
Монтеро Франcиско
80'
Гинчек Даниэль
Ийоха Эммануэль
 
80'
Петерсон Кристофер
Клаус Феликс
 
81'
 
Немет Ондраш
Джатта Бейкери
84'
 
Жан-Люк Домпе
Киттель Сонни
84'
Аппелькамп Синта
Танака Ао
 
84'
Обердорф Тим
Кларер Кристоф
 
88'
 
Монтеро Франcиско

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 269 Количество передач 466
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
30
Де
Вейс
Йорди
5
Кларер
Кристоф
8
Карбовник
Михал
11
Клаус
Феликс
4
Танака
Ао
31
Зоботка
Марсель
19
Ийоха
Эммануэль
28
Хеннингс
Роувен
9
Ковнацки
Давид
1
Фернандеш
Даниэль
33
Каттербах
Ноа
3
Хайер
Моритц
16
Монтеро
Франcиско
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
23
Мефферт
Йонас
8
Бенеш
Ласло
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
10
Киттель
Сонни
Фортуна
4-4-2
Гамбург
4-3-3

История личных встреч

Фортуна
Гамбург

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
2:0
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
2:1
Б
2:1
Б
2:0
К
3:3

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.63
0.88

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
102

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковнацки Давид 12 (3) 0.46
Хеннингс Роувен 6 (2) 0.23
Аппелькамп Синта 5 0.19
Клаус Феликс 3 0.12
Петерсон Кристофер 3 0.12
Ийоха Эммануэль 2 0.08
Циммерман Маттиас 2 0.08
Кларер Кристоф 2 0.08
Обердорф Тим 2 0.08
Зоботка Марсель 2 0.08
Карбовник Михал 1 0.04
Гинчек Даниэль 1 0.04
Николя Гавори 1 0.04
Танака Ао 1 0.04
Jona Niemiec 1 0.04
Хоффманн Андре 1 0.04
Хендрикс Йоррит 0 0
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 16 0.62
Рейс Людовит 7 0.27
Кёнигсдёрффер Рансфорд 7 0.27
Бенеш Ласло 3 0.12
Джатта Бейкери 3 0.12
Жан-Люк Домпе 2 0.08
Хайер Моритц 2 0.08
Вушкович Марио 2 0.08
Немет Ондраш 2 0.08
Tom Sanne 1 0.04
Мухайм Миро 0 0
Киттель Сонни 0 0
Мефферт Йонас 0 0
Монтеро Франcиско 0 0
Амаечи Ксавьер 0 0
Каттербах Ноа 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зоботка Марсель 6 1
Ковнацки Давид 7 0
Де Вейс Йорди 5 1
Кларер Кристоф 6 0
Хеннингс Роувен 5 0
Хендрикс Йоррит 5 0
Клаус Феликс 4 0
Карбовник Михал 4 0
Хоффманн Андре 3 0
Николя Гавори 3 0
Петерсон Кристофер 3 0
Обердорф Тим 3 0
Гинчек Даниэль 2 0
Циммерман Маттиас 2 0
Танака Ао 2 0
Ийоха Эммануэль 1 0
Аппелькамп Синта 1 0
Marcel Mansfeld 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шонлау Себастьян 5 1
Хайер Моритц 6 0
Монтеро Франcиско 2 2
Мухайм Миро 5 0
Мефферт Йонас 4 0
Джатта Бейкери 4 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 2 1
Киттель Сонни 3 0
Бенеш Ласло 3 0
Рейс Людовит 3 0
Вушкович Марио 3 0
Опоку Аарон 1 1
Фернандеш Даниэль 2 0
Глацель Роберт 2 0
Жан-Люк Домпе 2 0
Амаечи Ксавьер 1 0
Давид Йонас 1 0
Каттербах Ноа 1 0
Ogechika Heil 1 0

Результаты матчей

Фортуна
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Гамбург
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

7
7
Фортуна
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Гамбург
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

14
6

Волевые поражения

14
20
Фортуна
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (12)
35% (9)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
54% (14)
15% (4)
Гамбург
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (8)
23% (6)
46% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
31% (8)
31% (8)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

19
11

Волевые поражения

21
27

Голы по времени матча

Забито

30
23
14 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
5
17%
2
9%
1-15
8
27%
2
9%
16-30
1
3%
4
17%
31-45
2
7%
1
4%
46-60
6
20%
5
22%
61-75
8
27%
9
39%
76-90

Пропущено

12
20
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
17%
5
25%
1-15
2
17%
4
20%
16-30
2
17%
3
15%
31-45
3
25%
1
5%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
2
17%
4
20%
76-90

Забито

17
23
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
2
12%
2
9%
1-15
2
12%
6
26%
16-30
3
18%
2
9%
31-45
4
24%
5
22%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
8
35%
76-90

Пропущено

20
14
6 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
0
0%
4
29%
1-15
3
15%
1
7%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
5
25%
3
21%
46-60
5
25%
2
14%
61-75
4
20%
4
29%
76-90

Забито

47
46
21 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 28
13 Забивали первыми 15
5 Не забивали 4
7
15%
4
9%
1-15
10
21%
8
17%
16-30
4
9%
6
13%
31-45
6
13%
6
13%
46-60
9
19%
5
11%
61-75
11
23%
17
37%
76-90

Пропущено

32
34
12 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 17
2
6%
9
26%
1-15
5
16%
5
15%
16-30
5
16%
3
9%
31-45
8
25%
4
12%
46-60
6
19%
5
15%
61-75
6
19%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Ганза - Фортуна 2:5 Фортуна - Хайденхайм 1:1 Ян - Фортуна 0:1 Фортуна - Айнтрахт Бр 3:1
Гройтер Фюрт - Фортуна 2:1 Фортуна - Зандхаузен 2:0 Нюрнберг - Фортуна 1:1 Падерборн - Фортуна 4:1 Фортуна - Магдебург 3:2 Фортуна - Шварц-Вайсс Реден 1:0 Грасcхоппер - Фортуна 0:1 Боруссия Д - Фортуна 5:1 Фортуна - Меппен 4:3 Фортуна - Де Графсхап 3:0 Фортуна - Кайзерслаутерн 1:2 Ганновер 96 - Фортуна 2:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:0 Хольштайн Киль - Фортуна 1:2 Карлсруэ - Фортуна 0:2 Ян - Фортуна 0:3
Гамбург
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2 Гамбург - Хольштайн Киль 0:0 Карлсруэ - Гамбург 4:2 Гамбург - Нюрнберг 3:0
Дармштадт - Гамбург 1:1 Гамбург - Арминия 2:1 Хайденхайм - Гамбург 3:3 Ганза - Гамбург 0:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:2 Гамбург - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Фрайбург - Гамбург 6:2 Кёльн - Гамбург 4:0 Вентура Сантьяго - Гамбург 0:7 Оранж Каунти - Гамбург 0:1 Гамбург - Зандхаузен 4:2 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:0 Гамбург - Ян 3:1 Падерборн - Гамбург 2:3 Гамбург - Магдебург 2:3 РБ Лейпциг - Гамбург 4:0

Результаты матчей

Фортуна
Гамбург

Точный счет

2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:2
4 раза 31%
2:3
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
5
1 раз 8%
2
7 раз 54%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
2:3
3 раза 12%
4:2
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 31%
1
7 раз 27%
0
5 раз 19%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
2
10 раз 38%
1
5 раз 19%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Фортуна
Гамбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
2
9
4
1.5
7
6
5
8
2.5
4
9
2
11
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
2
5
8
1.5
10
3
1
12
2.5
3
10
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
22
4
14
12
1.5
17
9
6
20
2.5
7
19
3
23
3.5
2
24
1
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 26 16 7 3 41 - 21 55
2.
Хайденхайм
 25 14 8 3 51 - 28 50
3.
Гамбург
 26 15 5 6 48 - 32 50
4.
Фортуна
 26 13 4 9 45 - 34 43
5.
Санкт-Паули
 25 11 8 6 39 - 28 41
6.
Падерборн
 25 12 4 9 47 - 30 40
7.
Кайзерслаутерн
 25 10 9 6 39 - 34 39
8.
Карлсруэ
 25 10 4 11 41 - 40 34
9.
Хольштайн Киль
 25 8 10 7 41 - 40 34
10.
Ганновер 96
 25 8 7 10 33 - 33 31
11.
Гройтер Фюрт
 25 7 9 9 33 - 37 30
12.
Нюрнберг
 26 8 5 13 22 - 38 29
13.
Магдебург
 25 8 4 13 31 - 45 28
14.
Ян
 25 7 5 13 25 - 40 26
15.
Арминия
 25 7 4 14 36 - 41 25
16.
Айнтрахт Бр
 25 6 7 12 30 - 43 25
17.
Ганза
 25 7 4 14 21 - 37 25
18.
Зандхаузен
 25 5 6 14 26 - 48 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 13 10 3 0 37 - 15 33
2.
Дармштадт
 13 8 5 0 22 - 8 29
3.
Фортуна
 13 8 3 2 28 - 14 27
4.
Санкт-Паули
 12 7 5 0 19 - 7 26
5.
Гамбург
 13 8 2 3 24 - 13 26
6.
Падерборн
 12 8 0 4 32 - 14 24
7.
Гройтер Фюрт
 13 6 6 1 20 - 14 24
8.
Карлсруэ
 13 6 2 5 23 - 21 20
9.
Кайзерслаутерн
 12 5 5 2 21 - 18 20
10.
Нюрнберг
 13 6 1 6 12 - 13 19
11.
Ганновер 96
 12 5 3 4 18 - 16 18
12.
Айнтрахт Бр
 13 5 3 5 18 - 17 18
13.
Ян
 13 4 5 4 12 - 18 17
14.
Хольштайн Киль
 12 4 4 4 20 - 17 16
15.
Арминия
 13 5 1 7 22 - 21 16
16.
Магдебург
 12 3 3 6 10 - 16 12
17.
Зандхаузен
 12 3 3 6 13 - 25 12
18.
Ганза
 13 3 1 9 10 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 13 8 2 3 19 - 13 26
2.
Гамбург
 13 7 3 3 24 - 19 24
3.
Кайзерслаутерн
 13 5 4 4 18 - 16 19
4.
Хольштайн Киль
 13 4 6 3 21 - 23 18
5.
Хайденхайм
 12 4 5 3 14 - 13 17
6.
Падерборн
 13 4 4 5 15 - 16 16
7.
Фортуна
 13 5 1 7 17 - 20 16
8.
Магдебург
 13 5 1 7 21 - 29 16
9.
Санкт-Паули
 13 4 3 6 20 - 21 15
10.
Ганза
 12 4 3 5 11 - 16 15
11.
Карлсруэ
 12 4 2 6 18 - 19 14
12.
Ганновер 96
 13 3 4 6 15 - 17 13
13.
Нюрнберг
 13 2 4 7 10 - 25 10
14.
Арминия
 12 2 3 7 14 - 20 9
15.
Ян
 12 3 0 9 13 - 22 9
16.
Зандхаузен
 13 2 3 8 13 - 23 9
17.
Айнтрахт Бр
 12 1 4 7 12 - 26 7
18.
Гройтер Фюрт
 12 1 3 8 13 - 23 6
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 19 (4)
Гамбург Глацель Роберт 16 (1)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (7)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 11 (2)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 11
Дармштадт Холланд Фабиан 10
Ян Гимбер Бенедикт 10
Ганза Ингельссон Сванте 9
Зандхаузен Эшвайн Александер 1 7
Весь список
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      Мефферт Йонас получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      55'
      Мухайм Миро получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      47'
      Хеннингс Роувен получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      5'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Бенеш Ласло пробил пенальти, но не смог забить!
    • Желтая карточка
      4'
      Де Вейс Йорди получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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