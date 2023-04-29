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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Зрители: 42795
Кайзерслаутерн
0:1
Конец матча
Ганза
0'
18' Желтая карточка
Бормут Робин
0:1
42' Гол
Прёгер Кай
45' Желтая карточка
Цолински Бен
60' Желтая карточка
Найдхарт Нико
84' Желтая карточка
Шретер Моррис
84' Желтая карточка
Рапп Николай
89' Желтая карточка
Томяк Борис
89' Желтая карточка
Ферхук Йон
90'+5

Ход матча

18'
Бормут Робин
 
42'
0:1
Прёгер Кай
45'
Цолински Бен
 
46'
Хёршер Филипп
Цолински Бен
 
46'
Клемент Филипп
Ганслик Даниэль
 
60'
 
Найдхарт Нико
69'
Рапп Николай
Бормут Робин
 
71'
 
Ферхук Йон
Хинтерзеер Лукас
71'
 
Шретер Моррис
Фролинг Нильс
75'
 
Штраус Джон-Патрик
Прёгер Кай
77'
Лобингер Лекс-Тигер
Нихус Юлиан
 
82'
 
Майсснер Томас
Ван Дронгелен Рик
84'
 
Шретер Моррис
84'
Рапп Николай
 
89'
Томяк Борис
 
89'
 
Ферхук Йон

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 3
  • 14 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 554 Количество передач 205
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
1
Луте
Андреас
8
Циммер
Жан
32
Бормут
Робин
2
Томяк
Борис
21
Цук
Хендрик
7
Риттер
Марлон
16
Нихус
Юлиан
25
Опоку
Аарон
19
Ганслик
Даниэль
31
Цолински
Бен
13
Бойд
Терренс
1
Кольке
Маркус
16
Мэлоун
Райан
5
Ван
Дронгелен
Рик
4
Россбах
Дамиан
7
Найдхарт
Нико
34
Лукас
Фрёде
13
Шумахер
Кевин
6
Dennis
Dressel
15
Фролинг
Нильс
19
Прёгер
Кай
22
Хинтерзеер
Лукас
Кайзерслаутерн
4-2-3-1
Ганза
3-3-2-2

История личных встреч

Кайзерслаутерн
Ганза

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

13 матчей

46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

Б2
0:2
Б3
2:1
Б3
0:0
Б3
1:1
Б3
2:0
Б3
0:2
Б3
4:1
К
0:0
К
1:3
Б2
0:1
Б2
0:1
Б2
5:1
Б2
6:0

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.6
1.25

Среднее время на гол

56
72

Всего голов

13
3

Голов в среднем за матч

1.63
0.6

Среднее время на гол

55
150

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.62
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

55
90

Бомбардиры внутри турнира

Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бойд Терренс 12 0.4
Редондо Кенни 5 0.17
Хёршер Филипп 5 0.17
Краус Кевин II 4 (1) 0.13
Вундерлих Мике 4 (2) 0.13
Томяк Борис 3 0.1
Ганслик Даниэль 3 0.1
Опоку Аарон 2 0.07
Клемент Филипп 2 (1) 0.07
Лобингер Лекс-Тигер 1 0.03
Де Превиль Николя 1 0.03
Нихус Юлиан 1 0.03
Риттер Марлон 0 0
Цук Хендрик 0 0
Дурм Эрик 0 0
Циммер Жан 0 0
Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прёгер Кай 8 0.27
Лукас Фрёде 4 0.13
Хинтерзеер Лукас 2 0.07
Dennis Dressel 2 0.07
Шумахер Кевин 2 0.07
Фролинг Нильс 2 0.07
Ингельссон Сванте 1 0.03
Ферхук Йон 1 0.03
Мэлоун Райан 1 (1) 0.03
Россбах Дамиан 1 0.03
Ван Дронгелен Рик 1 0.03
Дулевич Харис 0 0
Рейн Симон 0 0
Ли Дон-Ген 0 0

Карточки

Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томяк Борис 9 0
Циммер Жан 8 0
Дурм Эрик 7 0
Нихус Юлиан 6 0
Бойд Терренс 5 0
Луте Андреас 3 1
Риттер Марлон 4 0
Клемент Филипп 4 0
Лобингер Лекс-Тигер 4 0
Цук Хендрик 2 1
Рапп Николай 3 0
Цолински Бен 3 0
Бормут Робин 3 0
Ганслик Даниэль 3 0
Хёршер Филипп 2 0
Краус Кевин II 2 0
Де Превиль Николя 1 0
Опоку Аарон 1 0
Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ферхук Йон 8 2
Ингельссон Сванте 9 0
Лукас Фрёде 8 0
Шумахер Кевин 8 0
Россбах Дамиан 6 1
Мэлоун Райан 7 0
Найдхарт Нико 4 0
Ван Дронгелен Рик 4 0
Dennis Dressel 4 0
Анану Фредерик 3 0
Шерфф Лукас 1 1
Прёгер Кай 2 0
Лукоки Андерсон 2 0
Хинтерзеер Лукас 1 0
Майсснер Томас 1 0
Кольке Маркус 1 0
Штраус Джон-Патрик 1 0
Шретер Моррис 1 0
Тилль Себастьян 1 0
Ли Дон-Ген 1 0

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Ганза
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)

Сухие победы

2
8

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

13
5
Кайзерслаутерн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Ганза
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

7
21

Волевые поражения

18
10
Кайзерслаутерн
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (11)
47% (14)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)
Ганза
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (11)
30% (9)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)

Сухие победы

7
13

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

11
22

Волевые поражения

31
15

Голы по времени матча

Забито

26
11
8 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
4
15%
1
9%
1-15
1
4%
1
9%
16-30
3
12%
2
18%
31-45
2
8%
3
27%
46-60
6
23%
1
9%
61-75
10
38%
3
27%
76-90

Пропущено

20
23
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
3
15%
2
9%
1-15
3
15%
7
30%
16-30
2
10%
1
4%
31-45
4
20%
4
17%
46-60
2
10%
4
17%
61-75
6
30%
5
22%
76-90

Забито

18
14
2 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
22 Не забивали 23
0
0%
2
14%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
7
39%
3
21%
46-60
3
17%
2
14%
61-75
6
33%
3
21%
76-90

Пропущено

17
24
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
2
12%
2
8%
1-15
3
18%
4
17%
16-30
4
24%
6
25%
31-45
3
18%
4
17%
46-60
3
18%
1
4%
61-75
2
12%
7
29%
29%
76-90

Забито

44
25
10 В 1-м тайме 10
34 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 11
11 Не забивали 14
4
9%
3
12%
1-15
2
5%
4
16%
16-30
4
9%
3
12%
31-45
9
20%
6
24%
46-60
9
20%
3
12%
61-75
16
36%
6
24%
76-90

Пропущено

37
47
17 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 24
5
14%
4
9%
1-15
6
16%
11
23%
16-30
6
16%
7
15%
31-45
7
19%
8
17%
46-60
5
14%
5
11%
61-75
8
22%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Кайзерслаутерн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 1:0 Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2
Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Зандхаузен 2:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 3:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:0 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 1:0 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 2:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Рот-Вайсс Эрфурт 4:0 Мюнхен-1860 - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Мезёкёвешд 1:2 Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 2:0 Фортуна - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 2:0 Арминия - Кайзерслаутерн 2:3 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 0:0
Ганза
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Ганза - Гройтер Фюрт 2:0 Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Хольштайн Киль 2:3 Магдебург - Ганза 3:0
Ганза - Фортуна 2:5 Ганновер 96 - Ганза 1:1 Ганза - Карлсруэ 0:2 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Ганза - Дармштадт 0:1 Арминия - Ганза 0:1 Ганза - Гамбург 0:2 Хайденхайм - Ганза 2:0 Лех - Ганза 0:0 ЦСКА-1948 - Ганза 2:1 Ганза - Гройтер Фюрт 4:1 Краковия - Ганза 0:6 Унион Берлин - Ганза 2:0 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Ганза - Нюрнберг 1:1 Ганза - Зандхаузен 0:1

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
Ганза

Точный счет

2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
0:2
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
8 раз 53%
2
5 раз 33%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
1
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
0:1
8 раз 27%
2:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 37%
2
11 раз 37%
3
5 раз 17%
1
2 раза 7%
4
1 раз 3%
0
14 раз 47%
1
8 раз 27%
2
6 раз 20%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Кайзерслаутерн
Ганза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
7
8
10
5
1.5
6
9
3
12
2.5
1
14
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
9
6
7
8
1.5
2
13
3
12
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
11
0.5
Больше Меньше
16
14
17
13
1.5
8
22
6
24
2.5
2
28
1
29
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 29 18 7 4 45 - 24 61
2.
Хайденхайм
 30 17 9 4 61 - 31 60
3.
Гамбург
 30 17 5 8 60 - 41 56
4.
Санкт-Паули
 30 14 8 8 47 - 35 50
5.
Падерборн
 30 15 5 10 61 - 37 50
6.
Фортуна
 29 14 5 10 48 - 38 47
7.
Кайзерслаутерн
 30 11 11 8 43 - 38 44
8.
Хольштайн Киль
 29 10 10 9 48 - 49 40
9.
Карлсруэ
 29 11 6 12 48 - 46 39
10.
Магдебург
 30 11 5 14 42 - 52 38
11.
Ганновер 96
 29 10 7 12 40 - 44 37
12.
Гройтер Фюрт
 30 9 9 12 39 - 45 36
13.
Нюрнберг
 29 9 6 14 26 - 41 33
14.
Айнтрахт Бр
 30 8 8 14 36 - 52 32
15.
Ганза
 30 9 4 17 26 - 46 31
16.
Арминия
 30 8 5 17 45 - 54 29
17.
Ян
 29 7 7 15 28 - 45 28
18.
Зандхаузен
 29 6 7 16 31 - 56 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 15 11 3 1 40 - 16 36
2.
Дармштадт
 15 10 5 0 26 - 10 35
3.
Падерборн
 15 11 0 4 43 - 17 33
4.
Санкт-Паули
 15 9 5 1 23 - 10 32
5.
Гамбург
 15 10 2 3 34 - 17 32
6.
Фортуна
 14 9 3 2 29 - 14 30
7.
Гройтер Фюрт
 15 7 6 2 22 - 17 27
8.
Кайзерслаутерн
 15 6 6 3 25 - 21 24
9.
Карлсруэ
 15 7 3 5 28 - 24 24
10.
Нюрнберг
 15 7 2 6 15 - 14 23
11.
Айнтрахт Бр
 15 6 3 6 20 - 19 21
12.
Ганновер 96
 14 6 3 5 21 - 20 21
13.
Ян
 15 4 7 4 14 - 20 19
14.
Хольштайн Киль
 14 5 4 5 24 - 21 19
15.
Магдебург
 15 5 3 7 17 - 20 18
16.
Арминия
 15 5 2 8 25 - 26 17
17.
Зандхаузен
 14 3 4 7 15 - 29 13
18.
Ганза
 15 4 1 10 14 - 24 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 14 8 2 4 19 - 14 26
2.
Хайденхайм
 15 6 6 3 21 - 15 24
3.
Гамбург
 15 7 3 5 26 - 24 24
4.
Хольштайн Киль
 15 5 6 4 24 - 28 21
5.
Магдебург
 15 6 2 7 25 - 32 20
6.
Кайзерслаутерн
 15 5 5 5 18 - 17 20
7.
Санкт-Паули
 15 5 3 7 24 - 25 18
8.
Ганза
 15 5 3 7 12 - 22 18
9.
Падерборн
 15 4 5 6 18 - 20 17
10.
Фортуна
 15 5 2 8 19 - 24 17
11.
Ганновер 96
 15 4 4 7 19 - 24 16
12.
Карлсруэ
 14 4 3 7 20 - 22 15
13.
Зандхаузен
 15 3 3 9 16 - 27 12
14.
Арминия
 15 3 3 9 20 - 28 12
15.
Айнтрахт Бр
 15 2 5 8 16 - 33 11
16.
Нюрнберг
 14 2 4 8 11 - 27 10
17.
Гройтер Фюрт
 15 2 3 10 17 - 28 9
18.
Ян
 14 3 0 11 14 - 25 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 23 (6)
Гамбург Глацель Роберт 17 (3)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 13 (3)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (8)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 11
Ганза Ферхук Йон 2 8
Ян Гимбер Бенедикт 11
Карлсруэ Франке Марсель 1 9
Дармштадт Холланд Фабиан 10
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      46'
      Цолински Бен получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Прёгер Кай бьет в цель!
    • Желтая карточка
      18'
      Бормут Робин получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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