Тур: 30. Стадион: Фритц-Вальтер-Штадион. Зрители: 42795
0:1
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаБормут Робин
0:1
42' ГолПрёгер Кай
45' Желтая карточкаЦолински Бен
60' Желтая карточкаНайдхарт Нико
84' Желтая карточкаШретер Моррис
84' Желтая карточкаРапп Николай
89' Желтая карточкаТомяк Борис
89' Желтая карточкаФерхук Йон
90'+5
Ход матча
18'
42'
0:1
45'
60'
84'
84'
89'
89'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 3
-
14 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
554 Количество передач 205
-
65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
32
Бормут
Робин
21
Цук
Хендрик
16
Нихус
Юлиан
25
Опоку
Аарон
31
Цолински
Бен
13
Бойд
Терренс
16
Мэлоун
Райан
34
Лукас
Фрёде
19
Прёгер
Кай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Защитник
-
21 Цук ХендрикЗащитник
- Полузащитник
-
16 Нихус ЮлианПолузащитник
-
25 Опоку АаронПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Цолински БенПолузащитник
-
13 Бойд ТерренсНападающий
- Запасные игроки
-
30 Спахич АвдоВратарь
-
20 Шад ДоминикЗащитник
- Полузащитник
-
37 Дурм ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Шустер Дирк
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Мэлоун РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Лукас ФрёдеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Прёгер КайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ферхук ЙонНападающий
-
-
Главный тренер: Шварц Алоис
История личных встреч
Кайзерслаутерн
Ганза
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
13 матчей
46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1.6
1.25
Среднее время на гол
56
72
Всего голов
13
3
Голов в среднем за матч
1.63
0.6
Среднее время на гол
55
150
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.62
1
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
55
90
Бомбардиры внутри турнира
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бойд Терренс
|12
|0.4
|Редондо Кенни
|5
|0.17
|Хёршер Филипп
|5
|0.17
|Краус Кевин II
|4 (1)
|0.13
|Вундерлих Мике
|4 (2)
|0.13
|Томяк Борис
|3
|0.1
|Ганслик Даниэль
|3
|0.1
|Опоку Аарон
|2
|0.07
|Клемент Филипп
|2 (1)
|0.07
|Лобингер Лекс-Тигер
|1
|0.03
|Де Превиль Николя
|1
|0.03
|Нихус Юлиан
|1
|0.03
|Риттер Марлон
|0
|0
|Цук Хендрик
|0
|0
|Дурм Эрик
|0
|0
|Циммер Жан
|0
|0
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прёгер Кай
|8
|0.27
|Лукас Фрёде
|4
|0.13
|Хинтерзеер Лукас
|2
|0.07
|Dennis Dressel
|2
|0.07
|Шумахер Кевин
|2
|0.07
|Фролинг Нильс
|2
|0.07
|Ингельссон Сванте
|1
|0.03
|Ферхук Йон
|1
|0.03
|Мэлоун Райан
|1 (1)
|0.03
|Россбах Дамиан
|1
|0.03
|Ван Дронгелен Рик
|1
|0.03
|Дулевич Харис
|0
|0
|Рейн Симон
|0
|0
|Ли Дон-Ген
|0
|0
Карточки
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томяк Борис
|9
|0
|Циммер Жан
|8
|0
|Дурм Эрик
|7
|0
|Нихус Юлиан
|6
|0
|Бойд Терренс
|5
|0
|Луте Андреас
|3
|1
|Риттер Марлон
|4
|0
|Клемент Филипп
|4
|0
|Лобингер Лекс-Тигер
|4
|0
|Цук Хендрик
|2
|1
|Рапп Николай
|3
|0
|Цолински Бен
|3
|0
|Бормут Робин
|3
|0
|Ганслик Даниэль
|3
|0
|Хёршер Филипп
|2
|0
|Краус Кевин II
|2
|0
|Де Превиль Николя
|1
|0
|Опоку Аарон
|1
|0
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ферхук Йон
|8
|2
|Ингельссон Сванте
|9
|0
|Лукас Фрёде
|8
|0
|Шумахер Кевин
|8
|0
|Россбах Дамиан
|6
|1
|Мэлоун Райан
|7
|0
|Найдхарт Нико
|4
|0
|Ван Дронгелен Рик
|4
|0
|Dennis Dressel
|4
|0
|Анану Фредерик
|3
|0
|Шерфф Лукас
|1
|1
|Прёгер Кай
|2
|0
|Лукоки Андерсон
|2
|0
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0
|Майсснер Томас
|1
|0
|Кольке Маркус
|1
|0
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0
|Шретер Моррис
|1
|0
|Тилль Себастьян
|1
|0
|Ли Дон-Ген
|1
|0
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Ганза
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Сухие победы
2
8
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
13
5
Кайзерслаутерн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Ганза
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
7
21
Волевые поражения
18
10
Кайзерслаутерн
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (11)
47% (14)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)
Ганза
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (11)
30% (9)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)
Сухие победы
7
13
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
11
22
Волевые поражения
31
15
Голы по времени матча
Забито
26
11
8 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
4
15%
1
9%
1-15
1
4%
1
9%
16-30
3
12%
2
18%
31-45
2
8%
3
27%
46-60
6
23%
1
9%
61-75
10
38%
3
27%
76-90
Пропущено
20
23
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
3
15%
2
9%
1-15
3
15%
7
30%
16-30
2
10%
1
4%
31-45
4
20%
4
17%
46-60
2
10%
4
17%
61-75
6
30%
5
22%
76-90
Забито
18
14
2 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
22 Не забивали 23
0
0%
2
14%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
7
39%
3
21%
46-60
3
17%
2
14%
61-75
6
33%
3
21%
76-90
Пропущено
17
24
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
2
12%
2
8%
1-15
3
18%
4
17%
16-30
4
24%
6
25%
31-45
3
18%
4
17%
46-60
3
18%
1
4%
61-75
2
12%
7
29%
29%
76-90
Забито
44
25
10 В 1-м тайме 10
34 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 11
11 Не забивали 14
4
9%
3
12%
1-15
2
5%
4
16%
16-30
4
9%
3
12%
31-45
9
20%
6
24%
46-60
9
20%
3
12%
61-75
16
36%
6
24%
76-90
Пропущено
37
47
17 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 24
5
14%
4
9%
1-15
6
16%
11
23%
16-30
6
16%
7
15%
31-45
7
19%
8
17%
46-60
5
14%
5
11%
61-75
8
22%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 1:0 Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2
Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Зандхаузен 2:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 3:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:0 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 1:0 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 2:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Рот-Вайсс Эрфурт 4:0 Мюнхен-1860 - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Мезёкёвешд 1:2 Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 2:0 Фортуна - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 2:0 Арминия - Кайзерслаутерн 2:3 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 0:0
Ганза
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Ганза - Гройтер Фюрт 2:0 Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Хольштайн Киль 2:3 Магдебург - Ганза 3:0
Ганза - Фортуна 2:5 Ганновер 96 - Ганза 1:1 Ганза - Карлсруэ 0:2 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Ганза - Дармштадт 0:1 Арминия - Ганза 0:1 Ганза - Гамбург 0:2 Хайденхайм - Ганза 2:0 Лех - Ганза 0:0 ЦСКА-1948 - Ганза 2:1 Ганза - Гройтер Фюрт 4:1 Краковия - Ганза 0:6 Унион Берлин - Ганза 2:0 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Ганза - Нюрнберг 1:1 Ганза - Зандхаузен 0:1
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
Ганза
Точный счет
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
0:2
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
8 раз 53%
2
5 раз 33%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
1
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
0:1
8 раз 27%
2:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 37%
2
11 раз 37%
3
5 раз 17%
1
2 раза 7%
4
1 раз 3%
0
14 раз 47%
1
8 раз 27%
2
6 раз 20%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Кайзерслаутерн
Ганза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
78
105
69
312
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
96
78
213
312
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1911
Больше Меньше
1614
1713
822
624
228
129
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|23 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|17 (3)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|13 (3)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (8)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|12 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 8
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|11
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 9
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10