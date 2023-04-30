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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Хольштайн Киль
0:3
Конец матча
Дармштадт
0'
0:1
6' Гол
Мюллер Янник
21' Желтая карточка
Валь Хауке
0:2
22' Гол в свои ворота
Лоренц Симон
26' Желтая карточка
Мелем Марвин
0:3
52' Гол
Титц Филлип
90'+4

Ход матча

6'
0:1
Мюллер Янник
21'
Валь Хауке
 
22'
0:2
Лоренц Симон
26'
 
Мелем Марвин
46'
 
Кемпе Тобиас
Мелем Марвин
46'
Корб Юлиан
Арп Янн-Фите
 
52'
0:3
Титц Филлип
(Ману Брайдон)
60'
Фридьонссон Хольмберт
Коменда Марко
 
60'
Бартельс Фин
Холтби Льюис
 
67'
 
Гьясула Клаус
Шнелльхардт Фабиан
74'
 
Сейдель Аарон
Титц Филлип
74'
 
Беннеттс Кинан
Хонзак Матиас
79'
Порат Финн
Скрибски Стивен
 
84'
 
Стожилкович Филип
Ману Брайдон
87'
Мюлинг Александер
Зандер Филипп
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 11
  • 5 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 607 Количество передач 298
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
35
Химмельман
Робин
19
Лоренц
Симон
4
Эррас
Патрик
3
Коменда
Марко
2
Киркесков
Миккель
24
Валь
Хауке
16
Зандер
Филипп
7
Скрибски
Стивен
10
Холтби
Льюис
11
Резе
Фабиан
20
Арп
Янн-Фите
1
Шуэн
Марсель
5
Пфайффер
Патрик
4
Циммерман
Кристоф
20
Мюллер
Янник
26
Бадер
Маттиас
19
Карич
Эмир
8
Шнелльхардт
Фабиан
6
Мелем
Марвин
7
Ману
Брайдон
9
Титц
Филлип
18
Хонзак
Матиас
Хольштайн Киль
4-2-3-1
Дармштадт
3-4-1-2

История личных встреч

Хольштайн Киль
Дармштадт

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

14 матчей

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

Б2
1:1
Б2
3:1
Б2
1:1
Б2
2:3
К
1:1
Б2
0:2
Б2
1:1
Б2
2:0
Б2
3:2
Б2
4:2
Б2
0:0
Б2
1:1
Б3
1:3
Б3
0:2

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.29
1.43

Среднее время на гол

70
63

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.57
1.43

Среднее время на гол

57
63

Всего голов

20
20

Голов в среднем за матч

1.43
1.43

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

63
63

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скрибски Стивен 13 0.43
Резе Фабиан 9 (2) 0.3
Вридт Квази 3 0.1
Бартельс Фин 3 0.1
Беккер Тимо 2 0.07
Фридьонссон Хольмберт 2 0.07
Валь Хауке 2 0.07
Мюлинг Александер 2 (1) 0.07
Пихлер Бенедикт 2 (1) 0.07
Холтби Льюис 1 0.03
Зандер Филипп 1 0.03
Арп Янн-Фите 1 0.03
Корб Юлиан 1 0.03
Эррас Патрик 1 0.03
Порат Финн 1 0.03
Лоренц Симон 1 0.03
Коменда Марко 1 0.03
Шульц Марвин 0 0
Киркесков Миккель 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Титц Филлип 10 0.33
Ману Брайдон 7 0.23
Хонзак Матиас 4 0.13
Пфайффер Патрик 4 0.13
Кемпе Тобиас 3 (2) 0.1
Мелем Марвин 3 0.1
Стожилкович Филип 3 0.1
Бадер Маттиас 2 0.07
Ронштадт Франк 2 0.07
Мюллер Янник 2 0.07
Карич Эмир 2 0.07
Вильхельмссон Оскар 2 0.07
Холланд Фабиан 1 0.03
Сейдель Аарон 1 0.03
Шнелльхардт Фабиан 0 0
Шуэн Марсель 0 0
Гьясула Клаус 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валь Хауке 8 0
Эррас Патрик 6 0
Шульц Марвин 5 0
Порат Финн 5 0
Арп Янн-Фите 5 0
Зандер Филипп 5 0
Беккер Тимо 5 0
Киркесков Миккель 4 0
Лоренц Симон 3 0
Скрибски Стивен 2 0
Фридьонссон Хольмберт 2 0
Корб Юлиан 2 0
Коменда Марко 2 0
Мюлинг Александер 2 0
Вридт Квази 1 0
Резе Фабиан 1 0
Пихлер Бенедикт 1 0
Шрайбер Тим 1 0
Обуз Марвин 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холланд Фабиан 10 0
Мелем Марвин 9 0
Пфайффер Патрик 6 1
Гьясула Клаус 3 1
Мюллер Янник 4 0
Титц Филлип 4 0
Карич Эмир 4 0
Кемпе Тобиас 3 0
Шнелльхардт Фабиан 3 0
Шуэн Марсель 3 0
Циммерман Кристоф 3 0
Сейдель Аарон 3 0
Ману Брайдон 3 0
Вильхельмссон Оскар 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Бадер Маттиас 1 0
Брунст Александер 1 0
Ишервуд Томас 1 0
Ронштадт Франк 1 0
Варминг Магнус 1 0
Стожилкович Филип 1 0

Результаты матчей

Хольштайн Киль
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Дармштадт
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

13
5
Хольштайн Киль
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Дармштадт
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

16
0

Волевые поражения

18
26
Хольштайн Киль
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (7)
37% (11)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
33% (10)
27% (8)
Дармштадт
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (8)
47% (14)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
23% (7)
50% (15)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

19
5

Волевые поражения

31
31

Голы по времени матча

Забито

24
20
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
15 Не забивали 19
2
8%
5
25%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
5
21%
1
5%
31-45
5
21%
6
30%
46-60
6
25%
0
0%
61-75
3
13%
6
30%
76-90

Пропущено

24
16
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
2
8%
2
13%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
7
29%
29%
1
6%
31-45
2
8%
1
6%
46-60
4
17%
4
25%
61-75
6
25%
6
38%
76-90

Забито

23
26
11 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 11
19 Не забивали 15
2
9%
5
19%
1-15
5
22%
5
19%
16-30
4
17%
4
15%
31-45
5
22%
4
15%
46-60
4
17%
4
15%
61-75
3
13%
4
15%
76-90

Пропущено

29
10
13 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
6
21%
2
20%
1-15
3
10%
1
10%
16-30
4
14%
3
30%
31-45
5
17%
1
10%
46-60
6
21%
1
10%
61-75
5
17%
2
20%
76-90

Забито

47
46
21 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 20
4 Не забивали 4
4
9%
10
22%
1-15
8
17%
7
15%
16-30
9
19%
5
11%
31-45
10
21%
10
22%
46-60
10
21%
4
9%
61-75
6
13%
10
22%
76-90

Пропущено

53
26
25 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 20
8
15%
4
15%
1-15
6
11%
3
12%
16-30
11
21%
4
15%
31-45
7
13%
2
8%
46-60
10
19%
5
19%
61-75
11
21%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хайденхайм - Хольштайн Киль 3:0 Хольштайн Киль - Нюрнберг 2:1 Ганза - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Арминия 2:3
Хольштайн Киль - Орхус 0:2 Гамбург - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Ян 1:2 Зандхаузен - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Падерборн 1:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Магдебург 2:3 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:1 Арминия - Хольштайн Киль 2:1 ЧФР Клуж - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Оснабрюк 5:3 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:1 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 0:0 Карлсруэ - Хольштайн Киль 1:4
Дармштадт
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Дармштадт - Карлсруэ 2:1 Фортуна - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Дармштадт 0:1
Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0 Арминия - Дармштадт 3:1 Хайденхайм - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Гамбург 1:1 Ганза - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 4:2 Зандхаузен - Дармштадт 0:4 Дармштадт - Ян 2:0 Дармштадт - Виль 1:0 Дармштадт - ЧФР Клуж 1:0 Веен Висбаден - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Янг Бойз 2:0 Дармштадт - Морлаутерн 3:0 Дармштадт - Гройтер Фюрт 1:1

Результаты матчей

Хольштайн Киль
Дармштадт

Точный счет

2:3
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:1
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
2
8 раз 53%
1
6 раз 40%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:3
3 раза 20%
0:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
7:2
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:3
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
0:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 33%
1
9 раз 30%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
1
12 раз 40%
2
11 раз 37%
0
3 раза 10%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Хольштайн Киль
Дармштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
8
7
1.5
9
6
2
13
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
3
8
7
1.5
6
9
4
11
2.5
3
12
1
14
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
5
0.5
Больше Меньше
27
3
16
14
1.5
15
15
6
24
2.5
4
26
1
29
3.5
2
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 30 19 7 4 48 - 24 64
2.
Хайденхайм
 30 17 9 4 61 - 31 60
3.
Гамбург
 30 17 5 8 60 - 41 56
4.
Санкт-Паули
 30 14 8 8 47 - 35 50
5.
Падерборн
 30 15 5 10 61 - 37 50
6.
Фортуна
 30 15 5 10 51 - 40 50
7.
Кайзерслаутерн
 30 11 11 8 43 - 38 44
8.
Ганновер 96
 30 11 7 12 43 - 44 40
9.
Хольштайн Киль
 30 10 10 10 48 - 52 40
10.
Карлсруэ
 30 11 6 13 50 - 49 39
11.
Магдебург
 30 11 5 14 42 - 52 38
12.
Гройтер Фюрт
 30 9 9 12 39 - 45 36
13.
Нюрнберг
 30 9 6 15 26 - 44 33
14.
Айнтрахт Бр
 30 8 8 14 36 - 52 32
15.
Ганза
 30 9 4 17 26 - 46 31
16.
Арминия
 30 8 5 17 45 - 54 29
17.
Ян
 30 7 7 16 29 - 47 28
18.
Зандхаузен
 30 7 7 16 33 - 57 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 15 11 3 1 40 - 16 36
2.
Дармштадт
 15 10 5 0 26 - 10 35
3.
Падерборн
 15 11 0 4 43 - 17 33
4.
Фортуна
 15 10 3 2 32 - 16 33
5.
Санкт-Паули
 15 9 5 1 23 - 10 32
6.
Гамбург
 15 10 2 3 34 - 17 32
7.
Гройтер Фюрт
 15 7 6 2 22 - 17 27
8.
Кайзерслаутерн
 15 6 6 3 25 - 21 24
9.
Ганновер 96
 15 7 3 5 24 - 20 24
10.
Карлсруэ
 15 7 3 5 28 - 24 24
11.
Нюрнберг
 15 7 2 6 15 - 14 23
12.
Айнтрахт Бр
 15 6 3 6 20 - 19 21
13.
Хольштайн Киль
 15 5 4 6 24 - 24 19
14.
Ян
 15 4 7 4 14 - 20 19
15.
Магдебург
 15 5 3 7 17 - 20 18
16.
Арминия
 15 5 2 8 25 - 26 17
17.
Зандхаузен
 15 4 4 7 17 - 30 16
18.
Ганза
 15 4 1 10 14 - 24 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 15 9 2 4 22 - 14 29
2.
Хайденхайм
 15 6 6 3 21 - 15 24
3.
Гамбург
 15 7 3 5 26 - 24 24
4.
Хольштайн Киль
 15 5 6 4 24 - 28 21
5.
Магдебург
 15 6 2 7 25 - 32 20
6.
Кайзерслаутерн
 15 5 5 5 18 - 17 20
7.
Ганза
 15 5 3 7 12 - 22 18
8.
Санкт-Паули
 15 5 3 7 24 - 25 18
9.
Падерборн
 15 4 5 6 18 - 20 17
10.
Фортуна
 15 5 2 8 19 - 24 17
11.
Ганновер 96
 15 4 4 7 19 - 24 16
12.
Карлсруэ
 15 4 3 8 22 - 25 15
13.
Зандхаузен
 15 3 3 9 16 - 27 12
14.
Арминия
 15 3 3 9 20 - 28 12
15.
Айнтрахт Бр
 15 2 5 8 16 - 33 11
16.
Нюрнберг
 15 2 4 9 11 - 30 10
17.
Гройтер Фюрт
 15 2 3 10 17 - 28 9
18.
Ян
 15 3 0 12 15 - 27 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 23 (6)
Гамбург Глацель Роберт 17 (3)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 13 (3)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (9)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 12
Ян Гимбер Бенедикт 12
Карлсруэ Франке Марсель 1 10
Ганза Ферхук Йон 2 8
Дармштадт Холланд Фабиан 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    26'
    Мелем Марвин получил желтую карточку от судьи
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    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Лоренц Симон уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Желтая карточка
      21'
      Валь Хауке получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      6'
      Г О О О О Л - Мюллер Янник бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Хольштайн Киль 0:3 Дармштадт онлайн

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