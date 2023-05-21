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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Зрители: 23000
Карлсруэ
2:0
Конец матча
Кайзерслаутерн
0'
27' Желтая карточка
Гондорф Жером
35' Желтая карточка
Франке Марсель
44' Желтая карточка
Рапп Николай
68' Желтая карточка
Ганслик Даниэль
1:0
72' Гол
Зивзивадзе Буду
90' Желтая карточка
Де Превиль Николя
2:0
90' Гол
Небель Пауль
90' Желтая карточка
Кауфманн Миккель
90'+7
35
Герсбек
Мариус
2
Юнг
Себастьян
3
Гордон
Даниэль
28
Франке
Марсель
18
Брозински
Даниэль
8
Гондорф
Жером
11
Чой
Кён-Рок
10
Ванитцек
Марвин
26
Небель
Пауль
14
Кауфманн
Миккель
24
Шлойзенер
Фабиан
1
Луте
Андреас
8
Циммер
Жан
22
Lars
Buenning
2
Томяк
Борис
37
Дурм
Эрик
16
Нихус
Юлиан
4
Рапп
Николай
27
Лобингер
Лекс-Тигер
10
Клемент
Филипп
19
Ганслик
Даниэль
13
Бойд
Терренс
Карлсруэ
4-1-2-1-2
Кайзерслаутерн
4-2-3-1

История личных встреч

Карлсруэ
Кайзерслаутерн

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
133.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

14 матчей

7.1%
42.9%
50%
1 победа 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

7.1%
42.9%
50%
1 победа 6 ничьих 7 побед

История матчей

Б2
2:0
Б3
0:1
Б3
0:0
Б2
1:3
Б2
0:0
Б2
0:0
Б2
2:0
Б2
0:0
Б2
2:0
Б2
2:2
Б2
2:2
Б2
1:3
Б2
2:0
ТМС
1:4

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1
0.29

Среднее время на гол

90
315

Всего голов

8
13

Голов в среднем за матч

1.14
1.86

Среднее время на гол

78
48

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.07
1.07

Тотал матчей

2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

84
84

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шлойзенер Фабиан 12 0.36
Ванитцек Марвин 10 (4) 0.3
Кауфманн Миккель 10 0.3
Небель Пауль 4 0.12
Йенсен Леон 4 0.12
Рапп Симоне 3 0.09
Хайзе Филип 3 0.09
Гондорф Жером 2 0.06
Батмаз Малик 2 0.06
Юнг Себастьян 1 0.03
Брайтхаупт Тим 1 0.03
Франке Марсель 1 0.03
Зивзивадзе Буду 1 0.03
Куэто Лукас 1 0.03
Брозински Даниэль 0 0
Аразе Кельвин 0 0
Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бойд Терренс 13 0.39
Редондо Кенни 5 0.15
Хёршер Филипп 5 0.15
Краус Кевин II 4 (1) 0.12
Вундерлих Мике 4 (2) 0.12
Клемент Филипп 3 (1) 0.09
Томяк Борис 3 0.09
Ганслик Даниэль 3 0.09
Опоку Аарон 2 0.06
Лобингер Лекс-Тигер 2 0.06
Нихус Юлиан 2 0.06
Де Превиль Николя 1 0.03
Риттер Марлон 0 0
Цук Хендрик 0 0
Дурм Эрик 0 0
Циммер Жан 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Франке Марсель 11 1
Гондорф Жером 6 1
Амброзиус Стефан 6 1
Небель Пауль 6 0
Йенсен Леон 5 0
Кауфманн Миккель 5 0
Юнг Себастьян 4 0
Хайзе Филип 4 0
Ванитцек Марвин 4 0
Шлойзенер Фабиан 2 0
Кобальд Кристоф 2 0
Брайтхаупт Тим 2 0
Тиеде Марко 1 0
Куэто Лукас 1 0
Чой Кён-Рок 1 0
Батмаз Малик 1 0
Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томяк Борис 9 0
Циммер Жан 8 0
Дурм Эрик 7 0
Нихус Юлиан 6 0
Бойд Терренс 5 0
Луте Андреас 3 1
Риттер Марлон 4 0
Рапп Николай 4 0
Цолински Бен 4 0
Бормут Робин 4 0
Клемент Филипп 4 0
Ганслик Даниэль 4 0
Лобингер Лекс-Тигер 4 0
Цук Хендрик 2 1
Де Превиль Николя 2 0
Хёршер Филипп 2 0
Опоку Аарон 2 0
Краус Кевин II 2 0

Результаты матчей

Карлсруэ
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Кайзерслаутерн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

10
8
Карлсруэ
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Кайзерслаутерн
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

23
7

Волевые поражения

16
26
Карлсруэ
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
36% (12)
18% (6)
Кайзерслаутерн
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
18% (6)
45% (15)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
33% (11)
36% (12)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

30
12

Волевые поражения

26
34

Голы по времени матча

Забито

34
21
17 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 3
19 Не забивали 24
4
12%
0
0%
1-15
7
21%
1
5%
16-30
6
18%
2
10%
31-45
1
3%
7
33%
46-60
9
26%
3
14%
61-75
7
21%
8
38%
76-90

Пропущено

23
22
13 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 14
5
22%
3
14%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
5
22%
5
23%
31-45
2
9%
4
18%
46-60
3
13%
4
18%
61-75
5
22%
3
14%
76-90

Забито

23
27
13 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 7
21 Не забивали 21
6
26%
4
15%
1-15
5
22%
1
4%
16-30
2
9%
3
11%
31-45
4
17%
2
7%
46-60
5
22%
6
22%
61-75
1
4%
11
41%
76-90

Пропущено

27
22
8 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
0
0%
4
18%
1-15
2
7%
3
14%
16-30
6
22%
2
9%
31-45
6
22%
4
18%
46-60
8
30%
30%
2
9%
61-75
5
19%
7
32%
76-90

Забито

57
48
30 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 37
19 Забивали первыми 10
7 Не забивали 12
10
18%
4
8%
1-15
12
21%
2
4%
16-30
8
14%
5
10%
31-45
5
9%
9
19%
46-60
14
25%
9
19%
61-75
8
14%
19
40%
76-90

Пропущено

50
44
21 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 20
24 Не пропускали 27
5
10%
7
16%
1-15
5
10%
6
14%
16-30
11
22%
7
16%
31-45
8
16%
8
18%
46-60
11
22%
6
14%
61-75
10
20%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хольштайн Киль - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Ганновер 96 2:1 Фортуна - Карлсруэ 3:2 Дармштадт - Карлсруэ 2:1
Карлсруэ - Арминия 4:2 Нюрнберг - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 1:1 Карлсруэ - Шаффхаузен 6:3 Хайденхайм - Карлсруэ 5:2 Карлсруэ - Гамбург 4:2 Ганза - Карлсруэ 0:2 Карлсруэ - Ян 1:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - АТСВ Мутшельбах 3:0 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 2:1 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Вюрцбург Кикерс 4:1 Карлсруэ - Падерборн 0:1 Ред Булл Зальцбург - Карлсруэ 3:0 Карлсруэ - Пушкаш-Академия 0:1
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кайзерслаутерн - Арминия 1:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3 Кайзерслаутерн - Ганза 0:1 Ян - Кайзерслаутерн 0:0
Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 1:0 Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2 Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Зандхаузен 2:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 3:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:0 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 1:0 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 2:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Рот-Вайсс Эрфурт 4:0 Мюнхен-1860 - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Мезёкёвешд 1:2 Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 2:0 Фортуна - Кайзерслаутерн 1:2

Результаты матчей

Карлсруэ
Кайзерслаутерн

Точный счет

2:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
3 раза 18%
3
2 раза 12%
2
7 раз 44%
0
4 раза 25%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
8 раз 47%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
1
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:0
5 раз 15%
2:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 30%
2
9 раз 27%
0
7 раз 21%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
6
1 раз 3%
0
12 раз 36%
2
11 раз 33%
3
6 раз 18%
1
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Карлсруэ
Кайзерслаутерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
12
4
10
7
1.5
10
6
5
12
2.5
3
13
3
14
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
9
8
6
10
1.5
8
9
2
14
2.5
4
13
1
15
3.5
1
15
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
7
0.5
Больше Меньше
21
12
16
17
1.5
18
15
7
26
2.5
7
26
4
29
3.5
1
32
1
32
4.5
1
32
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 33 20 7 6 50 - 29 67
2.
Хайденхайм
 33 18 10 5 64 - 34 64
3.
Гамбург
 33 19 6 8 69 - 45 63
4.
Санкт-Паули
 33 16 9 8 54 - 38 57
5.
Падерборн
 33 16 7 10 68 - 43 55
6.
Фортуна
 33 16 7 10 57 - 43 55
7.
Карлсруэ
 33 13 6 14 55 - 52 45
8.
Кайзерслаутерн
 33 11 12 10 47 - 45 45
9.
Ганновер 96
 33 12 8 13 49 - 50 44
10.
Хольштайн Киль
 33 11 10 12 53 - 60 43
11.
Магдебург
 33 11 7 15 44 - 55 40
12.
Гройтер Фюрт
 33 9 11 13 43 - 50 38
13.
Ганза
 33 11 5 17 30 - 47 38
14.
Нюрнберг
 33 9 9 15 31 - 49 36
15.
Айнтрахт Бр
 33 9 9 15 41 - 57 36
16.
Арминия
 33 9 7 17 50 - 58 34
17.
Ян
 33 8 7 18 32 - 55 31
18.
Зандхаузен
 33 7 7 19 35 - 62 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 17 12 4 1 41 - 16 40
2.
Дармштадт
 17 11 5 1 27 - 13 38
3.
Фортуна
 17 11 4 2 38 - 19 37
4.
Падерборн
 16 12 0 4 46 - 19 36
5.
Гамбург
 17 11 3 3 38 - 20 36
6.
Санкт-Паули
 16 9 6 1 23 - 10 33
7.
Карлсруэ
 17 9 3 5 32 - 25 30
8.
Гройтер Фюрт
 16 7 7 2 24 - 19 28
9.
Ганновер 96
 16 8 3 5 26 - 21 27
10.
Нюрнберг
 17 7 4 6 18 - 17 25
11.
Айнтрахт Бр
 17 7 3 7 23 - 22 24
12.
Кайзерслаутерн
 16 6 6 4 26 - 23 24
13.
Хольштайн Киль
 17 6 4 7 29 - 29 22
14.
Арминия
 17 5 4 8 28 - 29 19
15.
Магдебург
 16 5 4 7 19 - 22 19
16.
Ян
 16 4 7 5 15 - 25 19
17.
Ганза
 16 5 1 10 16 - 24 16
18.
Зандхаузен
 16 4 4 8 18 - 32 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 16 9 2 5 23 - 16 29
2.
Гамбург
 16 8 3 5 31 - 25 27
3.
Хайденхайм
 16 6 6 4 23 - 18 24
4.
Санкт-Паули
 17 7 3 7 31 - 28 24
5.
Ганза
 17 6 4 7 14 - 23 22
6.
Кайзерслаутерн
 17 5 6 6 21 - 22 21
7.
Хольштайн Киль
 16 5 6 5 24 - 31 21
8.
Магдебург
 17 6 3 8 25 - 33 21
9.
Падерборн
 17 4 7 6 22 - 24 19
10.
Фортуна
 16 5 3 8 19 - 24 18
11.
Ганновер 96
 17 4 5 8 23 - 29 17
12.
Карлсруэ
 16 4 3 9 23 - 27 15
13.
Арминия
 16 4 3 9 22 - 29 15
14.
Ян
 17 4 0 13 17 - 30 12
15.
Зандхаузен
 17 3 3 11 17 - 30 12
16.
Айнтрахт Бр
 16 2 6 8 18 - 35 12
17.
Нюрнберг
 16 2 5 9 13 - 32 11
18.
Гройтер Фюрт
 17 2 4 11 19 - 31 10
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 24 (7)
Гамбург Глацель Роберт 19 (3)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 15 (3)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 14 (3)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 13
Ян Гимбер Бенедикт 13
Карлсруэ Франке Марсель 1 11
Ганза Ферхук Йон 2 9
Зандхаузен Эшвайн Александер 1 10
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      44'
      Рапп Николай получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      35'
      Франке Марсель получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      27'
      Гондорф Жером получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Карлсруэ 2:0 Кайзерслаутерн онлайн

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