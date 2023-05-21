Тур: 33. Стадион: BBBank Wildpark. Зрители: 23000
2:0
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаГондорф Жером
35' Желтая карточкаФранке Марсель
44' Желтая карточкаРапп Николай
68' Желтая карточкаГанслик Даниэль
1:0
72' ГолЗивзивадзе Буду
90' Желтая карточкаДе Превиль Николя
2:0
90' ГолНебель Пауль
90' Желтая карточкаКауфманн Миккель
90'+7
Ход матча
27'
35'
44'
68'
72'
1:0
90'
2:0
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 12
-
4 Удары в створ 4
-
1 Угловые 8
-
2 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
307 Количество передач 360
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
11
Чой
Кён-Рок
26
Небель
Пауль
37
Дурм
Эрик
16
Нихус
Юлиан
13
Бойд
Терренс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Чой Кён-РокПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Куэто ЛукасПолузащитник
- Нападающий
-
31 Tim Rossmann
-
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Дурм ЭрикЗащитник
-
16 Нихус ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Бойд ТерренсНападающий
- Запасные игроки
-
18 Краль ЮлианВратарь
-
21 Цук ХендрикЗащитник
-
20 Шад ДоминикЗащитник
-
31 Цолински БенПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Опоку АаронПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шустер Дирк
История личных встреч
Карлсруэ
Кайзерслаутерн
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
133.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
14 матчей
7.1%
42.9%
50%
1 победа 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
7.1%
42.9%
50%
1 победа 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1
0.29
Среднее время на гол
90
315
Всего голов
8
13
Голов в среднем за матч
1.14
1.86
Среднее время на гол
78
48
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
1.07
1.07
Тотал матчей
2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
84
84
Бомбардиры внутри турнира
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шлойзенер Фабиан
|12
|0.36
|Ванитцек Марвин
|10 (4)
|0.3
|Кауфманн Миккель
|10
|0.3
|Небель Пауль
|4
|0.12
|Йенсен Леон
|4
|0.12
|Рапп Симоне
|3
|0.09
|Хайзе Филип
|3
|0.09
|Гондорф Жером
|2
|0.06
|Батмаз Малик
|2
|0.06
|Юнг Себастьян
|1
|0.03
|Брайтхаупт Тим
|1
|0.03
|Франке Марсель
|1
|0.03
|Зивзивадзе Буду
|1
|0.03
|Куэто Лукас
|1
|0.03
|Брозински Даниэль
|0
|0
|Аразе Кельвин
|0
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бойд Терренс
|13
|0.39
|Редондо Кенни
|5
|0.15
|Хёршер Филипп
|5
|0.15
|Краус Кевин II
|4 (1)
|0.12
|Вундерлих Мике
|4 (2)
|0.12
|Клемент Филипп
|3 (1)
|0.09
|Томяк Борис
|3
|0.09
|Ганслик Даниэль
|3
|0.09
|Опоку Аарон
|2
|0.06
|Лобингер Лекс-Тигер
|2
|0.06
|Нихус Юлиан
|2
|0.06
|Де Превиль Николя
|1
|0.03
|Риттер Марлон
|0
|0
|Цук Хендрик
|0
|0
|Дурм Эрик
|0
|0
|Циммер Жан
|0
|0
Карточки
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Франке Марсель
|11
|1
|Гондорф Жером
|6
|1
|Амброзиус Стефан
|6
|1
|Небель Пауль
|6
|0
|Йенсен Леон
|5
|0
|Кауфманн Миккель
|5
|0
|Юнг Себастьян
|4
|0
|Хайзе Филип
|4
|0
|Ванитцек Марвин
|4
|0
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0
|Кобальд Кристоф
|2
|0
|Брайтхаупт Тим
|2
|0
|Тиеде Марко
|1
|0
|Куэто Лукас
|1
|0
|Чой Кён-Рок
|1
|0
|Батмаз Малик
|1
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томяк Борис
|9
|0
|Циммер Жан
|8
|0
|Дурм Эрик
|7
|0
|Нихус Юлиан
|6
|0
|Бойд Терренс
|5
|0
|Луте Андреас
|3
|1
|Риттер Марлон
|4
|0
|Рапп Николай
|4
|0
|Цолински Бен
|4
|0
|Бормут Робин
|4
|0
|Клемент Филипп
|4
|0
|Ганслик Даниэль
|4
|0
|Лобингер Лекс-Тигер
|4
|0
|Цук Хендрик
|2
|1
|Де Превиль Николя
|2
|0
|Хёршер Филипп
|2
|0
|Опоку Аарон
|2
|0
|Краус Кевин II
|2
|0
Результаты матчей
Карлсруэ
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Кайзерслаутерн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
10
8
Карлсруэ
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Кайзерслаутерн
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
23
7
Волевые поражения
16
26
Карлсруэ
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
36% (12)
18% (6)
Кайзерслаутерн
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
18% (6)
45% (15)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
33% (11)
36% (12)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
30
12
Волевые поражения
26
34
Голы по времени матча
Забито
34
21
17 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 3
19 Не забивали 24
4
12%
0
0%
1-15
7
21%
1
5%
16-30
6
18%
2
10%
31-45
1
3%
7
33%
46-60
9
26%
3
14%
61-75
7
21%
8
38%
76-90
Пропущено
23
22
13 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 14
5
22%
3
14%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
5
22%
5
23%
31-45
2
9%
4
18%
46-60
3
13%
4
18%
61-75
5
22%
3
14%
76-90
Забито
23
27
13 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 7
21 Не забивали 21
6
26%
4
15%
1-15
5
22%
1
4%
16-30
2
9%
3
11%
31-45
4
17%
2
7%
46-60
5
22%
6
22%
61-75
1
4%
11
41%
76-90
Пропущено
27
22
8 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
0
0%
4
18%
1-15
2
7%
3
14%
16-30
6
22%
2
9%
31-45
6
22%
4
18%
46-60
8
30%
30%
2
9%
61-75
5
19%
7
32%
76-90
Забито
57
48
30 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 37
19 Забивали первыми 10
7 Не забивали 12
10
18%
4
8%
1-15
12
21%
2
4%
16-30
8
14%
5
10%
31-45
5
9%
9
19%
46-60
14
25%
9
19%
61-75
8
14%
19
40%
76-90
Пропущено
50
44
21 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 20
24 Не пропускали 27
5
10%
7
16%
1-15
5
10%
6
14%
16-30
11
22%
7
16%
31-45
8
16%
8
18%
46-60
11
22%
6
14%
61-75
10
20%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Карлсруэ
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хольштайн Киль - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Ганновер 96 2:1 Фортуна - Карлсруэ 3:2 Дармштадт - Карлсруэ 2:1
Карлсруэ - Арминия 4:2 Нюрнберг - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 1:1 Карлсруэ - Шаффхаузен 6:3 Хайденхайм - Карлсруэ 5:2 Карлсруэ - Гамбург 4:2 Ганза - Карлсруэ 0:2 Карлсруэ - Ян 1:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - АТСВ Мутшельбах 3:0 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 2:1 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Вюрцбург Кикерс 4:1 Карлсруэ - Падерборн 0:1 Ред Булл Зальцбург - Карлсруэ 3:0 Карлсруэ - Пушкаш-Академия 0:1
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кайзерслаутерн - Арминия 1:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3 Кайзерслаутерн - Ганза 0:1 Ян - Кайзерслаутерн 0:0
Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 1:0 Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2 Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Зандхаузен 2:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 3:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:0 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 1:0 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 2:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Рот-Вайсс Эрфурт 4:0 Мюнхен-1860 - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Мезёкёвешд 1:2 Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 2:0 Фортуна - Кайзерслаутерн 1:2
Результаты матчей
Карлсруэ
Кайзерслаутерн
Точный счет
2:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
3 раза 18%
3
2 раза 12%
2
7 раз 44%
0
4 раза 25%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
8 раз 47%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
1
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:0
5 раз 15%
2:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 30%
2
9 раз 27%
0
7 раз 21%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
6
1 раз 3%
0
12 раз 36%
2
11 раз 33%
3
6 раз 18%
1
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Карлсруэ
Кайзерслаутерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
124
107
106
512
313
314
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
98
610
89
214
413
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
267
Больше Меньше
2112
1617
1815
726
726
429
132
132
132
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|24 (7)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|19 (3)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|15 (3)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|14 (3)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|13 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 13
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|13
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 11
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 9
|Зандхаузен
|Эшвайн Александер
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