Тур: 26. Стадион: Бентелер Арена. Зрители: 11000
3:2
Конец матча
0'
1:0
13' ГолШалленберг Рон
47' Желтая карточкаМихальски Дамян
2:0
61' ГолМуслия Флоран
75' Желтая карточкаKai Klefisch
3:0
76' ГолSirlord Conteh
3:1
82' ГолАбиама Диксон
3:2
87' ГолХргота Бранимир
90'+4
Ход матча
13'
1:0
47'
61'
2:0
75'
76'
82'
3:1
87'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 10
-
7 Удары в створ 7
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
455 Количество передач 421
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
21
Хут
Янник
10
Юстван
Юлиан
27
Kai
Klefisch
25
Шаффран
Леон
24
Йон
Марко
20
Рашль
Тобиас
37
Грин
Джулиан
30
Зиб
Арминдо
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Юстван ЮлианЗащитник
- Защитник
-
27 Kai KlefischПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Бувинк ПеллеВратарь
- Защитник
-
28 Карльс ЙонасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Niclas Nadj
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Основной состав
-
25 Шаффран ЛеонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Йон МаркоЗащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
-
30 Зиб АрминдоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Шульц ЛассеВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Петков ЛукасПолузащитник
-
39 Ахе РагнарНападающий
- Нападающий
-
-
40 Ben Schlicke
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
История личных встреч
Падерборн
Гройтер Фюрт
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед
18 матчей
16.7%
33.3%
50%
3 победы 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
11.1%
33.3%
55.6%
2 победы 6 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.63
0.7
Среднее время на гол
55
128
Всего голов
24
12
Голов в среднем за матч
2.4
1.5
Среднее время на гол
37
60
Всего голов
37
19
Голов в среднем за матч
2.06
1.06
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
Среднее время на гол
43
85
Бомбардиры внутри турнира
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лайпертц Роберт
|11
|0.42
|Пирингер Марвин
|8
|0.31
|Платте Феликс
|6
|0.23
|Муслия Флоран
|5 (4)
|0.19
|Sirlord Conteh
|4
|0.15
|Юстван Юлиан
|3
|0.12
|Шалленберг Рон
|3
|0.12
|Хеуэр Яннис
|3
|0.12
|Србени Деннис
|2
|0.08
|Обермайр Рафаэль
|1
|0.04
|Рор Максимилиан
|1
|0.04
|Marcel Hoffmeier
|1
|0.04
|Клаас Себастьян
|0
|0
|Карльс Йонас
|0
|0
|Хамфрейс Башир
|0
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|9 (2)
|0.35
|Ахе Рагнар
|6
|0.23
|Михальски Дамян
|4
|0.15
|Грин Джулиан
|3
|0.12
|Зиб Арминдо
|3
|0.12
|Абиама Диксон
|2
|0.08
|Аста Симон
|1
|0.04
|Рашль Тобиас
|1
|0.04
|Тильман Тимоти
|1
|0.04
|Пюлюлю Афимико
|1
|0.04
|Петков Лукас
|1
|0.04
|Кристиансен Макс
|0
|0
|Йон Марко
|0
|0
|Юнг Гидеон
|0
|0
|Иттер Джанлука
|0
|0
Карточки
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирингер Марвин
|5
|1
|Шалленберг Рон
|5
|0
|Муслия Флоран
|5
|0
|Marcel Hoffmeier
|4
|0
|Рор Максимилиан
|4
|0
|Хут Янник
|2
|1
|Sirlord Conteh
|2
|1
|Tobias Mueller
|3
|0
|Хюнемайер Уве
|2
|0
|Юстван Юлиан
|2
|0
|Шустер Марко
|1
|0
|Србени Деннис
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Карльс Йонас
|1
|0
|Обермайр Рафаэль
|1
|0
|Хеуэр Яннис
|1
|0
|Kai Klefisch
|1
|0
|Хамфрейс Башир
|1
|0
|Niclas Nadj
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аста Симон
|5
|1
|Юнг Гидеон
|3
|2
|Гризбек Себастьян
|6
|0
|Кристиансен Макс
|5
|0
|Хргота Бранимир
|4
|0
|Хаддади Уссама
|4
|0
|Михальски Дамян
|4
|0
|Рашль Тобиас
|4
|0
|Ахе Рагнар
|3
|0
|Абиама Диксон
|3
|0
|Зиб Арминдо
|3
|0
|Йон Марко
|2
|0
|Oualid Mhamdi
|2
|0
|Тильман Тимоти
|0
|1
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Линде Андреас
|1
|0
|Грин Джулиан
|1
|0
|Иттер Джанлука
|1
|0
|Пюлюлю Афимико
|1
|0
|Шаффран Леон
|1
|0
|Петков Лукас
|1
|0
|Фобассам Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Падерборн
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
31% (4)
0% (0)
Гройтер Фюрт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
3
13
Падерборн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Гройтер Фюрт
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
10
3
Волевые поражения
12
17
Падерборн
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
35% (9)
15% (4)
Гройтер Фюрт
11.8%
88.2%
2 победы 15 поражений
Первый тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (2)
42% (11)
50% (13)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
18
3
Волевые поражения
15
30
Голы по времени матча
Забито
33
14
11 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
6
18%
1
7%
1-15
3
9%
1
7%
16-30
2
6%
5
36%
31-45
7
21%
1
7%
46-60
8
24%
2
14%
61-75
7
21%
4
29%
76-90
Пропущено
18
27
13 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
4
22%
5
19%
1-15
3
17%
2
7%
16-30
6
33%
4
15%
31-45
2
11%
4
15%
46-60
1
6%
7
26%
61-75
2
11%
5
19%
76-90
Забито
15
18
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
17 Не забивали 13
1
7%
2
11%
1-15
3
20%
3
17%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
2
13%
7
39%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
5
33%
2
11%
76-90
Пропущено
16
16
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
3
19%
1
6%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
6
38%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
5
31%
4
25%
76-90
Забито
48
32
17 В 1-м тайме 13
31 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 14
6 Не забивали 2
7
15%
3
9%
1-15
6
13%
4
13%
16-30
4
8%
6
19%
31-45
9
19%
8
25%
46-60
10
21%
5
16%
61-75
12
25%
6
19%
76-90
Пропущено
34
43
20 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 29
9 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 22
7
21%
6
14%
1-15
4
12%
4
9%
16-30
9
26%
4
9%
31-45
4
12%
10
23%
46-60
3
9%
10
23%
61-75
7
21%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Падерборн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ян - Падерборн 1:0 Магдебург - Падерборн 0:0 Падерборн - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Падерборн 1:1
Падерборн - Кайзерслаутерн 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 3:4 Падерборн - Фортуна 4:1 Падерборн - Штутгарт 1:2 Карлсруэ - Падерборн 0:1 Арминия - Падерборн 1:1 Мурсия - Падерборн 1:3 Падерборн - Санкт-Галлен 0:1 Падерборн - Дуйсбург 4:0 Рот-Вайсс Эссен - Падерборн 3:2 Падерборн - Бохум 1:1 Падерборн - Оснабрюк 1:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Нюрнберг - Падерборн 2:1 Падерборн - Арминия 0:2 Хайденхайм - Падерборн 3:0
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Магдебург 3:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:1
Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 2:1 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 1:0 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Блау-Вайс 3:1 Ганза - Гройтер Фюрт 4:1 Пендикспор - Гройтер Фюрт 0:3 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 3:3 Ингольштадт - Гройтер Фюрт 1:3 Дармштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:0 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Арминия 1:0 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Ганза 2:2
Результаты матчей
Падерборн
Гройтер Фюрт
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
7:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
5 раз 38%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:1
5 раз 38%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
9 раз 69%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
Точный счет
3:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
5:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
7:2
1 раз 4%
2:1
7 раз 27%
2:2
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
3 раза 12%
2
2 раза 8%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
16 раз 62%
2
8 раз 31%
0
1 раз 4%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Падерборн
Гройтер Фюрт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
85
67
76
112
49
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
121
310
310
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
251
1115
917
917
125
521
224
125
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|20 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (1)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (7)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|12 (2)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|11 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|10
|Ганза
|Ингельссон Сванте
|9