Тур: 32. Стадион: МДСС-Арена.
0'
30' Желтая карточкаНюрнбергер Фабиан
34' Желтая карточкаТемпельман Лино
1:0
34' Гол в свои воротаХорн Яннес
44' Желтая карточкаФлик Флориан
1:1
54' ГолЛохкемпер Феликс
2:1
68' ГолJason Ceka
77' Желтая карточкаДуман Тайлан
2:2
81' ГолЛохкемпер Феликс
90'+6
Ход матча
34'
34'
1:0
44'
54'
68'
2:1
77'
79'
81'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 12
-
4 Удары в створ 6
-
6 Угловые 6
-
4 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
528 Количество передач 392
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
28
Босс
Тим
15
Daniel
Heber
19
Leon
Bell
29
Конде
Амара
25
Гнака
Силас
10
Jason
Ceka
23
Атик
Бариш
17
Кастроп
Йенс
38
Хорн
Яннес
21
Флик
Флориан
23
Дуа
Квадво
- Основной состав
-
28 Босс ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Daniel HeberЗащитник
-
19 Leon BellЗащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
-
10 Jason CekaНападающий
- Нападающий
-
23 Атик БаришНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
26 Шулер ЛукаНападающий
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
30 Noah Kruth
-
-
Главный тренер: Титц Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кастроп ЙенсЗащитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Флик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Дуа КвадвоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
42 Can Uzun
-
-
Главный тренер: Хеккинг Дитер
История личных встреч
Магдебург
Нюрнберг
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квартенг Мориц-Брони
|10
|0.31
|Атик Бариш
|7
|0.22
|Ито Тацуя
|5
|0.16
|Jason Ceka
|4
|0.13
|Пиччини Кристиано
|4 (1)
|0.13
|Daniel Elfadli
|3
|0.09
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0.06
|Конде Амара
|1
|0.03
|Connor Krempicki
|1
|0.03
|Бокхорн Эберт
|1
|0.03
|Кастаньос Люк
|1
|0.03
|Рикманн Юлиан
|1
|0.03
|Шулер Лука
|1
|0.03
|Andreas Mueller
|1
|0.03
|Райманн Доминик
|0
|0
|Лоуренс Джеймс
|0
|0
|Leon Bell
|0
|0
|Daniel Heber
|0
|0
|Kai Bruenker
|0
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуа Квадво
|11 (2)
|0.34
|Лохкемпер Феликс
|3
|0.09
|Дафернер Кристоф
|3
|0.09
|Темпельман Лино
|2
|0.06
|Кастроп Йенс
|2
|0.06
|Валентини Энрико
|2
|0.06
|Дели Матс Мёллер
|1
|0.03
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0.03
|Nathaniel Brown
|1
|0.03
|Хюбнер Флориан
|1
|0.03
|Гиамера Ян
|1
|0.03
|Винтцаймер Мануэль
|1
|0.03
|Шуранов Эрик
|1 (1)
|0.03
|Гайс Йоханнес
|0
|0
|Думан Тайлан
|0
|0
|Кёпке Паскаль
|0
|0
|Шлаймер Лукас
|0
|0
Карточки
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атик Бариш
|8
|0
|Конде Амара
|7
|0
|Leon Bell
|6
|0
|Daniel Heber
|4
|1
|Лоуренс Джеймс
|2
|2
|Эль-Ханкури Мохамед
|5
|0
|Бокхорн Эберт
|4
|0
|Jason Ceka
|4
|0
|Daniel Elfadli
|4
|0
|Биттрофф Александер
|3
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|3
|0
|Andreas Mueller
|3
|0
|Пиччини Кристиано
|1
|1
|Connor Krempicki
|2
|0
|Райманн Доминик
|2
|0
|Гнака Силас
|2
|0
|Kai Bruenker
|2
|0
|Зехельманн Тим
|2
|0
|Шулер Лука
|2
|0
|Кастаньос Люк
|1
|0
|Какуталуа Малкольм
|1
|0
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|Рикманн Юлиан
|1
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нюрнбергер Фабиан
|7
|0
|Валентини Энрико
|5
|1
|Гиамера Ян
|6
|0
|Темпельман Лино
|6
|0
|Кастроп Йенс
|4
|1
|Гайс Йоханнес
|4
|0
|Хюбнер Флориан
|4
|0
|Векессер Эрик
|4
|0
|Фофана Садик
|4
|0
|Шиндлер Кристофер
|3
|0
|Думан Тайлан
|3
|0
|Дуа Квадво
|3
|0
|Дафернер Кристоф
|3
|0
|Хандверкер Тим
|2
|0
|Флик Флориан
|2
|0
|Шуранов Эрик
|2
|0
|Лохкемпер Феликс
|1
|0
|Матения Кристиан
|1
|0
|Сёренсен Асгер
|1
|0
|Дели Матс Мёллер
|1
|0
|Виндаль-Йенсен Петер
|1
|0
|Хорн Яннес
|1
|0
|Шлаймер Лукас
|1
|0
|Голлер Беньямин
|1
|0
|Bryang Kayo
|1
|0
|Louis Breunig
|1
|0
|Jermain Nischalke
|1
|0
Результаты матчей
Магдебург
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Нюрнберг
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
8
11
Магдебург
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Нюрнберг
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
16
12
Волевые поражения
22
15
Магдебург
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (8)
44% (14)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
25% (8)
28% (9)
Нюрнберг
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (6)
34% (11)
47% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
22% (7)
44% (14)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
3
12
Волевые победы
19
13
Волевые поражения
30
26
Голы по времени матча
Забито
19
14
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
19 Не забивали 24
0
0%
2
14%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
5
26%
1
7%
31-45
3
16%
5
36%
46-60
5
26%
1
7%
61-75
5
26%
4
29%
76-90
Пропущено
22
31
10 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
2
9%
3
10%
1-15
3
14%
7
23%
16-30
5
23%
8
26%
31-45
4
18%
3
10%
46-60
2
9%
3
10%
61-75
6
27%
7
23%
76-90
Забито
27
18
11 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 10
20 Не забивали 21
5
19%
3
17%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
3
11%
4
22%
31-45
5
19%
3
17%
46-60
6
22%
1
6%
61-75
5
19%
7
39%
76-90
Пропущено
30
17
10 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
4
13%
0
0%
1-15
2
7%
1
6%
16-30
4
13%
4
24%
31-45
3
10%
2
12%
46-60
11
37%
4
24%
61-75
6
20%
6
35%
76-90
Забито
46
32
17 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 14
7 Не забивали 13
5
11%
5
16%
1-15
4
9%
1
3%
16-30
8
17%
5
16%
31-45
8
17%
8
25%
46-60
11
24%
2
6%
61-75
10
22%
11
34%
76-90
Пропущено
52
48
20 В 1-м тайме 23
32 Во 2-м тайме 25
16 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 21
6
12%
3
6%
1-15
5
10%
8
17%
16-30
9
17%
12
25%
31-45
7
13%
5
10%
46-60
13
25%
7
15%
61-75
12
23%
13
27%
76-90
Результаты последних матчей
Магдебург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хайденхайм - Магдебург 0:0 Магдебург - Гамбург 3:2 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:2 Магдебург - Зандхаузен 1:2
Ян - Магдебург 2:2 Магдебург - Ганза 3:0 Гройтер Фюрт - Магдебург 3:0 Магдебург - Падерборн 0:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 2:0 Ганновер 96 - Магдебург 1:2 Магдебург - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Магдебург 2:3 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Фортуна - Магдебург 3:2 Легия - Магдебург 2:2 Магдебург - МТК 4:2 Заглембе Любин - Магдебург 2:1 Магдебург - Кечкемет 4:1 Магдебург - Цвиккау 2:3 Арминия - Магдебург 3:1
Нюрнберг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Хольштайн Киль - Нюрнберг 2:1
Нюрнберг - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Штутгарт 0:1 Нюрнберг - Дармштадт 0:1 Арминия - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:0 Гамбург - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Зандхаузен 1:0 Хайденхайм - Нюрнберг 5:0 Нюрнберг - Ян 1:0 Нюрнберг - Фортуна 1:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 1:0 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:1 Спарта Прага - Нюрнберг 3:1 Краковия - Нюрнберг 0:0 Шальке 04 - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 3:3
Результаты матчей
Магдебург
Нюрнберг
Точный счет
1:2
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:2
3 раза 19%
2:3
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
3:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
8 раз 50%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
Точный счет
1:2
7 раз 22%
1:0
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
9 раз 28%
1
9 раз 28%
2
8 раз 25%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%
0
13 раз 41%
2
10 раз 31%
1
8 раз 25%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Магдебург
Нюрнберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
115
511
610
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
88
97
511
412
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
239
Больше Меньше
1913
1418
1121
626
131
131
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|23 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|18 (3)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|13 (3)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|13 (2)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (9)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 12
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|13
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 9
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 10
|Зандхаузен
|Эшвайн Александер
|1 9