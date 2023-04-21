Тур: 29. Стадион: Фолькспаркштадион. Зрители: 56400
4:3
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаДавид Йонас
26' Желтая карточкаХайер Моритц
0:1
36' ГолСалиакас Манолис
43' Желтая карточкаШонлау Себастьян
1:1
44' ГолДавид Йонас
2:1
48' ГолДжатта Бейкери
48' Желтая карточкаПакарада Леарт
3:1
52' ГолХайер Моритц
55' Желтая карточкаOladapo Afolayan
64' Желтая карточкаСмит Эрик
3:2
71' ГолElias Saad
4:2
78' Гол в свои воротаМедич Яков
4:3
79' ГолИрвайн Джексон
85' Желтая карточкаМефферт Йонас
90'+6
Ход матча
24'
26'
36'
0:1
43'
44'
1:1
48'
48'
52'
3:1
55'
64'
71'
3:2
78'
4:2
79'
85'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 7
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
439 Количество передач 420
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
34
Давид
Йонас
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
18
Медич
Яков
20
Аремю
Афииз
13
Дашнер
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Elijah Krahn
-
Главный тренер: Вальтер Тим
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Аремю АфиизПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Дашнер ЛукасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
-
25 Джигала АдамЗащитник
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Отто ДавидНападающий
-
26 Elias Saad
-
Главный тренер: Fabian Hurzeler
История личных встреч
Гамбург
Санкт-Паули
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
11 матчей
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
0.8
1.17
Среднее время на гол
112
77
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.67
1.2
Среднее время на гол
54
75
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.27
1.18
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
70
76
Бомбардиры внутри турнира
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|17
|0.59
|Рейс Людовит
|8
|0.28
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|8
|0.28
|Бенеш Ласло
|5 (1)
|0.17
|Джатта Бейкери
|4
|0.14
|Хайер Моритц
|3
|0.1
|Жан-Люк Домпе
|2
|0.07
|Вушкович Марио
|2
|0.07
|Немет Ондраш
|2
|0.07
|Киттель Сонни
|1
|0.03
|Давид Йонас
|1
|0.03
|Tom Sanne
|1
|0.03
|Мухайм Миро
|0
|0
|Мефферт Йонас
|0
|0
|Каттербах Ноа
|0
|0
|Шонлау Себастьян
|0
|0
|Монтеро Франcиско
|0
|0
|Амаечи Ксавьер
|0
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ирвайн Джексон
|8
|0.28
|Дашнер Лукас
|7
|0.24
|Эггештайн Йоханнес
|5
|0.17
|Хартель Марсель
|4
|0.14
|Салиакас Манолис
|4
|0.14
|Медич Яков
|4
|0.14
|Меткалф Коннор
|3
|0.1
|Смит Эрик
|2
|0.07
|Oladapo Afolayan
|2
|0.07
|Пакарада Леарт
|1 (1)
|0.03
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.03
|Отто Давид
|1
|0.03
|Немет Давид
|1
|0.03
|Elias Saad
|1
|0.03
|Цандер Лука-Милан
|0
|0
|Рицка Ларс
|0
|0
|Байфус Марцель
|0
|0
|Матанович Игорь
|0
|0
Карточки
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шонлау Себастьян
|6
|1
|Хайер Моритц
|7
|0
|Мухайм Миро
|6
|0
|Монтеро Франcиско
|2
|2
|Мефферт Йонас
|5
|0
|Бенеш Ласло
|4
|0
|Джатта Бейкери
|4
|0
|Рейс Людовит
|4
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|1
|Киттель Сонни
|3
|0
|Давид Йонас
|3
|0
|Вушкович Марио
|3
|0
|Фернандеш Даниэль
|2
|0
|Глацель Роберт
|2
|0
|Жан-Люк Домпе
|2
|0
|Амаечи Ксавьер
|1
|0
|Каттербах Ноа
|1
|0
|Ogechika Heil
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|8
|0
|Салиакас Манолис
|7
|0
|Смит Эрик
|5
|0
|Пакарада Леарт
|4
|0
|Медич Яков
|4
|0
|Дашнер Лукас
|4
|0
|Фазлии Бетим
|2
|1
|Василь Никола
|3
|0
|Oladapo Afolayan
|3
|0
|Отто Давид
|3
|0
|Меткалф Коннор
|3
|0
|Аремю Афииз
|3
|0
|Матанович Игорь
|3
|0
|Метс Кароль
|2
|0
|Мауридес Жуниор
|2
|0
|Бухальфа Карло
|2
|0
|Джигала Адам
|1
|0
|Хартель Марсель
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
|Немет Давид
|1
|0
|Байфус Марцель
|1
|0
|Elias Saad
|1
|0
Результаты матчей
Гамбург
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Санкт-Паули
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
12
1
Волевые поражения
4
15
Гамбург
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Санкт-Паули
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
10
2
Волевые поражения
21
19
Гамбург
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
45% (13)
28% (8)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)
Санкт-Паули
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
48% (14)
38% (11)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
22
3
Волевые поражения
25
34
Голы по времени матча
Забито
32
27
13 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 8
16 Не забивали 18
2
6%
2
7%
1-15
6
19%
5
19%
16-30
5
16%
7
26%
31-45
7
22%
2
7%
46-60
2
6%
4
15%
61-75
10
31%
7
26%
76-90
Пропущено
19
22
6 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
4
21%
4
18%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
1
5%
5
23%
31-45
4
21%
4
18%
46-60
3
16%
1
5%
61-75
6
32%
5
23%
76-90
Забито
23
20
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
2
9%
3
15%
1-15
2
9%
4
20%
16-30
4
17%
3
15%
31-45
1
4%
1
5%
46-60
5
22%
4
20%
61-75
9
39%
5
25%
76-90
Пропущено
22
10
12 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
5
23%
2
20%
1-15
4
18%
2
20%
16-30
3
14%
1
10%
31-45
1
5%
2
20%
46-60
4
18%
1
10%
61-75
5
23%
2
20%
76-90
Забито
55
47
21 В 1-м тайме 24
34 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 15
5 Не забивали 7
4
7%
5
11%
1-15
8
15%
9
19%
16-30
9
16%
10
21%
31-45
8
15%
3
6%
46-60
7
13%
8
17%
61-75
19
35%
12
26%
76-90
Пропущено
41
32
18 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 18
9
22%
6
19%
1-15
5
12%
5
16%
16-30
4
10%
6
19%
31-45
5
12%
6
19%
46-60
7
17%
2
6%
61-75
11
27%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0 Гамбург - Ганновер 96 6:1 Фортуна - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2
Гамбург - Хольштайн Киль 0:0 Карлсруэ - Гамбург 4:2 Гамбург - Нюрнберг 3:0 Дармштадт - Гамбург 1:1 Гамбург - Арминия 2:1 Хайденхайм - Гамбург 3:3 Ганза - Гамбург 0:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:2 Гамбург - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Фрайбург - Гамбург 6:2 Кёльн - Гамбург 4:0 Вентура Сантьяго - Гамбург 0:7 Оранж Каунти - Гамбург 0:1 Гамбург - Зандхаузен 4:2 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:0 Гамбург - Ян 3:1
Санкт-Паули
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:2 Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1 Санкт-Паули - Ян 1:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0
Зандхаузен - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 1:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:1 Санкт-Паули - Митьюлланд 0:0 Боруссия М - Санкт-Паули 0:1 Лугано - Санкт-Паули 2:7 Унион Берлин - Санкт-Паули 3:2 Карлсруэ - Санкт-Паули 4:4 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 0:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Дармштадт 1:1
Результаты матчей
Гамбург
Санкт-Паули
Точный счет
4:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
6
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
Точный счет
0:2
4 раза 29%
2:3
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 50%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
1 раз 7%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
4:2
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:0
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 34%
0
5 раз 17%
1
5 раз 17%
3
5 раз 17%
4
3 раза 10%
6
1 раз 3%
1
10 раз 34%
2
7 раз 24%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Гамбург
Санкт-Паули
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
122
96
68
69
311
411
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
114
104
78
311
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
245
Больше Меньше
236
1910
1316
920
623
425
227
128
128
128
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|21 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|17 (2)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|13 (3)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (8)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|12 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|11
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 9
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10