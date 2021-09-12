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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Колос Ковалёвка
1:3
Конец матча

Стадион:
Мариуполь
0'
15' Желтая карточка
Петров Кирилл
0:1
16' Гол
Топалов Дмитрий
0:2
26' Гол
Кулаков Андрей
34' Желтая карточка
Чех Максим
37' Желтая карточка
Черноморец Александр
53' Желтая карточка
Кулаков Андрей
69' Желтая карточка
Золотов Николай
71' Желтая карточка
Лысенко Владимир
1:2
72' Гол
Лысенко Владимир
83' Желтая карточка
Ром Матия
83' Желтая карточка
Клименко Владислав
85' Желтая карточка
Вьюнник Богдан
86' Желтая карточка
Костишин Денис
1:3
90' Гол
Топалов Дмитрий
90'+5
33
Маханьков
Владимир
2
Ром
Матия
5
Петров
Кирилл
15
Черноморец
Александр
35
Золотов
Николай
69
Ильин
Олег
14
Милько
Вадим
90
Богданов
Андрей
9
Кариока
Силва
20
Чурко
Вячеслав
49
Сичинава
Ника
31
Кудрик
Олег
95
Стасюк
Пётр
99
Меличенко
Кирилл
86
Удод
Данило
55
Драмбаев
Aлександр
11
Кащук
Алексей
9
Мишнёв
Дмитрий
6
Чех
Максим
33
Шостак
Денис
7
Топалов
Дмитрий
77
Кулаков
Андрей
Колос Ковалёвка
Мариуполь

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лысенко Владимир 1 0.17
2. Новак Евгений 1 0.17
3. Костишин Денис 1 0.17
4. Ильин Олег 0 0
Мариуполь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кулаков Андрей 5 0.71
2. Топалов Дмитрий 2 0.29
3. Вьюнник Богдан 1 0.14
4. Микитишин Артур 1 0.14
5. Denys Svityukha 1 0.14
6. Мишнёв Дмитрий 1 (1) 0.14
7. Стасюк Пётр 0 0
8. Кащук Алексей 0 0
9. Мампаси Марк 0 0
10. Хромей Михаил 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
# Игрок      
1. Ром Матия 2 1
2. Кариока Силва 3 0
3. Сичинава Ника 3 0
4. Костишин Денис 2 0
5. Данфа Мамаду 2 0
6. Нгамба Альваро 2 0
7. Лысенко Владимир 1 0
8. Милько Вадим 1 0
9. Богданов Андрей 1 0
10. Гавриш Виталий 1 0
11. Петров Кирилл 1 0
12. Золотов Николай 1 0
13. Павловец Александр 1 0
14. Черноморец Александр 1 0
15. Нуриев Анатолий 1 0
16. Ильин Олег 1 0
Мариуполь
# Игрок      
1. Мампаси Марк 4 0
2. Мишнёв Дмитрий 3 0
3. Шостак Денис 3 0
4. Кащук Алексей 1 1
5. Драмбаев Aлександр 1 1
6. Чоботенко Сергей 2 0
7. Клименко Владислав 2 0
8. Кулаков Андрей 2 0
9. Вьюнник Богдан 2 0
10. Микицей Станислав 1 0
11. Стасюк Пётр 1 0
12. Чех Максим 1 0
13. Микитишин Артур 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Колос Ковалёвка 0 0 0 0 100% (3) 0
 Мариуполь 18.18% (2) 18.18% (2) 0 9.09% (1) 9.09% (1) 45.45% (5)

Предыдущие игры

Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Динамо Киев 7:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Александрия Колос Ковалёвка 1:1 Рух Львов Шахтёр Караганда 0:0 Колос Ковалёвка
Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Караганда Колос Ковалёвка 1:0 Металлист-1925 Верес 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:3 Динамо Киев Александрия 0:2 Колос Ковалёвка Десна 2:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:0 Ворскла Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 1:2 Колос Ковалёвка Минай 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Заря Мариуполь 1:4 Колос Ковалёвка Ингулец 0:0 Колос Ковалёвка Динамо Киев 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Рух Львов Львов 0:2 Колос Ковалёвка
Мариуполь Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Ингулец 3:0 Мариуполь Мариуполь 3:4 Заря Мариуполь 2:3 Черноморец Од Днепр-1 2:1 Мариуполь
Мариуполь 1:2 Десна Львов 1:1 Мариуполь Мариуполь 4:1 Десна Динамо Киев 0:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Львов Мариуполь 0:3 Рух Львов Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Мариуполь 4:3 Ингулец Мариуполь 0:0 Минай Мариуполь 1:4 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:1 Ворскла Мариуполь 2:2 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Заря Мариуполь 0:1 Александрия Десна 2:0 Мариуполь

Последние игры между собой

Колос Ковалёвка: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 4
Мариуполь: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 4
Мариуполь 1:4 Колос Ковалёвка Премьер-лига Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Премьер-лига Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Премьер-лига
Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Премьер-лига Колос Ковалёвка 1:2 Мариуполь Кубок Мариуполь 3:1 Колос Ковалёвка Первый дивизион Колос Ковалёвка 0:1 Мариуполь Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 7 6 1 0 22 - 2 19
2. Шахтёр Донецк Заявка 7 5 1 1 14 - 4 16
3. Александрия Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
4. Десна 2:2 Заявка 7 4 1 2 11 - 12 13
5. Днепр-1 Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
6. Ворскла 2:2 Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
7. Заря Заявка 7 3 2 2 13 - 9 11
8. Рух Львов Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
9. Верес Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
10. Ингулец Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
11. Металлист-1925 Заявка 7 2 0 5 6 - 12 6
12. Минай Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
13. Колос Ковалёвка Заявка 6 1 2 3 3 - 12 5
14. Черноморец Од Заявка 7 1 2 4 9 - 18 5
15. Мариуполь Заявка 7 1 1 5 11 - 16 4
16. Львов Заявка 6 0 2 4 4 - 12 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 4 4 0 0 17 - 0 12
2. Ворскла 2:2 Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
3. Шахтёр Донецк Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
4. Десна 2:2 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
5. Рух Львов Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Днепр-1 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
7. Металлист-1925 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
8. Верес Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Минай Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Заря Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Ингулец Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
12. Колос Ковалёвка Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
13. Александрия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
14. Львов Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
15. Черноморец Од Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 3 0 0 3 6 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
2. Шахтёр Донецк Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
3. Динамо Киев Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Заря Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
5. Днепр-1 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
6. Десна 2:2 Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
7. Черноморец Од Заявка 4 1 1 2 7 - 10 4
8. Мариуполь Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
9. Верес Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
10. Ингулец Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
11. Ворскла 2:2 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Минай Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
13. Рух Львов Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
14. Колос Ковалёвка Заявка 2 0 1 1 0 - 7 1
15. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Львов Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17. Металлист-1925 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Десна Безбородько Денис 5 0 1
2. Динамо Киев Цыганков Виктор 5 2 1
3. Динамо Киев Буяльский Виталий 5 0 0
4. Ворскла Степанюк Руслан 5 0 0
5. Мариуполь Кулаков Андрей 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 3 1
2. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 2
3. Заря Вернидуб Виталий 4 0
4. Десна Селин Евгений 4 0
5. Динамо Киев Шапаренко Николай 4 0
Весь список
Прогнозы 132
Колос Ковалёвка 76.5% (101)
X 18.2% (24)
Мариуполь 5.3% (7)
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Где смотреть матч Колос Ковалёвка 1:3 Мариуполь онлайн


Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 1:3 Мариуполь

Исход игры
Колос Ковалёвка
76.5% (101)
Ничья
18.2% (24)
Мариуполь
5.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
25% (33)
Меньше
75% (99)
Обе команды забьют
Да
37.12% (49)
Нет
62.88% (83)
Популярный счёт
1:0 Колос Ковалёвка
46.2% (61)
2:1 Колос Ковалёвка
18.9% (25)
1:1 Ничья
12.9% (17)
2:0 Колос Ковалёвка
8.3% (11)
0:0 Ничья
4.5% (6)
0:1 Мариуполь
2.3% (3)
1:2 Мариуполь
2.3% (3)
3:1 Колос Ковалёвка
1.5% (2)
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