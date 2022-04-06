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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Локомотив Москва
 
Позже

Стадион:
Нижний Новгород

История личных встреч

Локомотив Москва
Нижний Новгород

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Изидор Вильсон 7 (2) 0.29
Смолов Фёдор 7 (1) 0.29
Жемалетдинов Рифат 6 0.25
Керк Джирано 3 0.13
Лисакович Виталий 2 0.08
Камано Франсуа 2 0.08
Кухта Ян 2 0.08
Марадишвили Константин 2 0.08
Крыховяк Гжегож 1 0.04
Кастро Пабло 1 0.04
Едвай Тин 1 0.04
Рыбус Мацей 0 0
Бека Алексис 0 0
Баринов Дмитрий 0 0
Куликов Даниил 0 0
Живоглядов Дмитрий 0 0
Миранчук Антон 0 0
Рыбчинский Дмитрий 0 0
Мурило Серкейра 0 0
Нижний Новгород
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калинский Николай 6 (3) 0.24
Козлов Алексей 4 0.16
Гоцук Кирилл 2 0.08
Горбунов Игорь 2 0.08
Эннин Ричи 1 0.04
Сулейманов Тимур 1 0.04
Юлдошев Иброгимхалил 1 0.04
Стоцкий Дмитрий 1 0.04
Кечкеш Акош 1 0.04
Косарев Кирилл 1 0.04
Берковский Илья 1 0.04
Ткачук Денис 0 0
Масоэро Лукас 0 0
Пенчиков Даниил 0 0
Кравцов Кирилл 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 9 2
Едвай Тин 5 2
Рыбус Мацей 6 0
Кастро Пабло 5 0
Марадишвили Константин 5 0
Бека Алексис 5 0
Жемалетдинов Рифат 4 0
Камано Франсуа 4 0
Куликов Даниил 4 0
Гилерме Маринато 2 1
Живоглядов Дмитрий 3 0
Керк Джирано 3 0
Изидор Вильсон 3 0
Кухта Ян 1 1
Мурило Серкейра 1 1
Зе Луиш Жозе 2 0
Лисакович Виталий 2 0
Бабкин Сергей 2 0
Ненахов Максим 1 0
Магкеев Станислав 1 0
Чёрный Артур 1 0
Петров Максим Вячеславович 1 0
Анджорин Фаустино 1 0
Зинович Кирилл 1 0
Мампаси Марк 1 0
Худяков Даниил 1 0
Нижний Новгород
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сулейманов Тимур 8 0
Масоэро Лукас 4 1
Ткачук Денис 5 0
Калинский Николай 4 0
Гоцук Кирилл 4 0
Сапета Александр 3 0
Нигматуллин Артур 3 0
Горбунов Игорь 3 0
Миладинович Иван 3 0
Бумаль Майега Петрус 1 1
Кечкеш Акош 1 1
Стоцкий Дмитрий 2 0
Балай Беким 2 0
Кравцов Кирилл 2 0
Юлдошев Иброгимхалил 2 0
Козлов Алексей 1 0
Синицын Андрей 1 0
Шарипов Альберт 1 0
Пенчиков Даниил 1 0
Каккоев Никита 1 0
Ларсен Ларс Олден 1 0
Косарев Кирилл 1 0
Эннин Ричи 1 0
Александров Виктор 1 0
Милсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
12
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 17
3
16%
2
17%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
3
16%
3
25%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
3
16%
3
25%
61-75
7
37%
1
8%
76-90

Пропущено

13
15
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
4
31%
5
33%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
4
27%
76-90

Забито

15
13
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
1
7%
2
15%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
2
15%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
3
20%
2
15%
61-75
3
20%
6
46%
76-90

Пропущено

19
16
13 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
1
5%
2
13%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
9
47%
4
25%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
4
21%
4
25%
61-75
1
5%
2
13%
76-90

Забито

34
25
13 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 10
3 Не забивали 7
4
12%
4
16%
1-15
4
12%
1
4%
16-30
5
15%
5
20%
31-45
5
15%
3
12%
46-60
6
18%
5
20%
61-75
10
29%
29%
7
28%
76-90

Пропущено

32
31
19 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 17
2
6%
3
10%
1-15
4
13%
4
13%
16-30
13
41%
9
29%
29%
31-45
2
6%
5
16%
46-60
6
19%
4
13%
61-75
5
16%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сочи - Локомотив Москва 2:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Локомотив Москва - Химки 0:1
Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва - Химки 3:2 Локомотив Москва - Енисей 0:4 Мольде - Локомотив Москва 3:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2 Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Спарта Прага - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Яблонец 1:1 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Урал 0:1 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1
Нижний Новгород
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Нижний Новгород - Химки 0:0 Нижний Новгород - Динамо Москва 0:1 Ростов - Нижний Новгород 1:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:0
Нижний Новгород - Спартак Москва 1:1 Уфа - Нижний Новгород 0:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0 Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Нижний Новгород - Урал 1:0 Нижний Новгород - Левадия Таллин 2:0 Войводина - Нижний Новгород 0:2 Факел - Нижний Новгород 0:0 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Факел - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Краснодар 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 25 16 7 2 58 - 24 55
2. Динамо Москва Заявка 25 16 4 5 45 - 24 52
3. ЦСКА Москва Заявка 25 13 5 7 37 - 25 44
4. Сочи Заявка 25 13 4 8 39 - 27 43
5. Краснодар Заявка 24 11 6 7 35 - 24 39
6. Локомотив Москва Заявка 24 10 8 6 35 - 31 38
7. Крылья Советов Заявка 25 11 5 9 32 - 26 38
8. Ахмат Заявка 25 10 2 13 29 - 34 32
9. Ростов Заявка 25 8 7 10 41 - 42 31
10. Спартак Москва Заявка 25 8 7 10 28 - 33 31
11. Нижний Новгород Заявка 25 7 7 11 22 - 34 28
12. Рубин Заявка 25 7 5 13 32 - 44 26
13. Химки Заявка 25 5 10 10 26 - 41 25
14. Уфа Заявка 25 4 10 11 23 - 35 22
15. Урал Заявка 25 4 9 12 16 - 28 21
16. Арсенал Тула Заявка 25 5 6 14 25 - 51 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 11 1 1 39 - 14 34
2. Динамо Москва Заявка 13 7 3 3 22 - 11 24
3. ЦСКА Москва Заявка 12 7 3 2 19 - 8 24
4. Сочи Заявка 13 7 2 4 26 - 14 23
5. Локомотив Москва Заявка 12 7 1 4 19 - 13 22
6. Ахмат Заявка 13 7 0 6 20 - 17 21
7. Крылья Советов Заявка 13 6 3 4 20 - 12 21
8. Спартак Москва Заявка 13 5 4 4 19 - 15 19
9. Краснодар Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
10. Ростов Заявка 13 4 2 7 23 - 23 14
11. Рубин Заявка 12 4 2 6 17 - 17 14
12. Арсенал Тула Заявка 12 3 5 4 13 - 17 14
13. Уфа Заявка 13 2 7 4 14 - 16 13
14. Химки Заявка 12 2 7 3 14 - 16 13
15. Нижний Новгород Заявка 13 3 3 7 11 - 18 12
16. Урал Заявка 12 1 6 5 5 - 10 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 12 9 1 2 23 - 13 28
2. Краснодар Заявка 14 6 4 4 22 - 16 22
3. Зенит Заявка 12 5 6 1 19 - 10 21
4. Сочи Заявка 12 6 2 4 13 - 13 20
5. ЦСКА Москва Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
6. Крылья Советов Заявка 12 5 2 5 12 - 14 17
7. Ростов Заявка 12 4 5 3 18 - 19 17
8. Локомотив Москва Заявка 12 3 7 2 16 - 18 16
9. Нижний Новгород Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
10. Рубин Заявка 13 3 3 7 15 - 27 12
11. Спартак Москва Заявка 12 3 3 6 9 - 18 12
12. Химки Заявка 13 3 3 7 12 - 25 12
13. Урал Заявка 13 3 3 7 11 - 18 12
14. Ахмат Заявка 12 3 2 7 9 - 17 11
15. Уфа Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
16. Арсенал Тула Заявка 13 2 1 10 12 - 34 7
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Нижний Новгород от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 апреля 2022, осталось 2 дня 4 часа 30 минут.



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    • Прогнозы 42
    Локомотив Москва 85.7% (36)
    X 9.5% (4)
    Нижний Новгород 4.8% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Нижний Новгород
    1.76
    3.78
    5.40
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Нижний Новгород

    Исход игры
    Локомотив Москва
    85.7% (36)
    Ничья
    9.5% (4)
    Нижний Новгород
    4.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (18)
    Меньше
    57.14% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    52.38% (22)
    Нет
    47.62% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Локомотив Москва
    35.7% (15)
    1:0 Локомотив Москва
    26.2% (11)
    2:0 Локомотив Москва
    21.4% (9)
    1:1 Ничья
    9.5% (4)
    1:2 Нижний Новгород
    4.8% (2)
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    Локомотив Москва
    Нижний Новгород

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