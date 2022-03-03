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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Локомотив Москва
 
Позже

Стадион:
Химки
Прогнозы 38
Локомотив Москва 94.7% (36)
X 2.6% (1)
Химки 2.6% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
Химки
1.72
4.08
5.50
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Локомотив Москва
Химки

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
К
0:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 8 (1) 0.44
Жемалетдинов Рифат 5 0.28
Керк Джирано 2 0.11
Лисакович Виталий 2 0.11
Камано Франсуа 2 0.11
Марадишвили Константин 2 0.11
Кастро Пабло 1 0.06
Едвай Тин 1 0.06
Рыбус Мацей 0 0
Куликов Даниил 0 0
Бека Алексис 0 0
Крыховяк Гжегож 0 0
Миранчук Антон 0 0
Рыбчинский Дмитрий 0 0
Мурило Серкейра 0 0
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушаков Денис 7 (3) 0.37
Кухарчук Илья 3 0.16
Долгов Александр 2 0.11
Адеми Кемаль 1 0.05
Набиуллин Эльмир 1 0.05
Трошечкин Александр 1 0.05
Мирзов Резиуан 1 (1) 0.05
Сабович Бесард 0 0
Соколов Артём 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 8 2
Едвай Тин 5 2
Рыбус Мацей 6 0
Кастро Пабло 5 0
Камано Франсуа 4 0
Куликов Даниил 4 0
Бека Алексис 4 0
Гилерме Маринато 2 1
Марадишвили Константин 3 0
Мурило Серкейра 1 1
Зе Луиш Жозе 2 0
Живоглядов Дмитрий 2 0
Жемалетдинов Рифат 2 0
Керк Джирано 2 0
Лисакович Виталий 2 0
Ненахов Максим 1 0
Магкеев Станислав 1 0
Чёрный Артур 1 0
Бабкин Сергей 1 0
Петров Максим Вячеславович 1 0
Анджорин Фаустино 1 0
Зинович Кирилл 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дагерстол Филип 4 1
Тихий Дмитрий 5 0
Боженов Кирилл 4 0
Идову Брайн 2 1
Камышев Илья 2 1
Глушаков Денис 3 0
Кухарчук Илья 3 0
Мирзов Резиуан 3 0
Филин Александр 3 0
Набиуллин Эльмир 2 0
Карпов Максим 2 0
Трошечкин Александр 2 0
Себаи Сенин 2 0
Сабович Бесард 2 0
Стойинович Душан 2 0
Соколов Артём 2 0
Николас Лоуренс Анвон 0 1
Данилкин Егор 1 0
Адеми Кемаль 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
6
4 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
1
17%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
2
33%
61-75
5
36%
3
50%
76-90

Пропущено

9
20
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
1
5%
1-15
1
11%
5
25%
16-30
3
33%
2
10%
31-45
1
11%
6
30%
46-60
1
11%
5
25%
61-75
3
33%
1
5%
76-90

Забито

9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
0
0%
1
10%
1-15
3
33%
2
20%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
1
11%
3
30%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
2
22%
1
10%
76-90

Пропущено

11
14
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
5
45%
3
21%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
1
9%
5
36%
76-90

Забито

23
16
8 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 7
2
9%
1
6%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
3
13%
3
19%
46-60
5
22%
4
25%
61-75
7
30%
4
25%
76-90

Пропущено

20
34
11 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
0
0%
3
9%
1-15
3
15%
6
18%
16-30
8
40%
5
15%
31-45
2
10%
6
18%
46-60
3
15%
8
24%
61-75
4
20%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Локомотив Москва - Енисей 0:4 Мольде - Локомотив Москва 3:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2 Локомотив Москва - Мальмё 1:1
Спарта Прага - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Яблонец 1:1 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Урал 0:1 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Галатасарай - Локомотив Москва 1:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Локомотив Москва - Галатасарай 0:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Лацио - Локомотив Москва 2:0
Химки
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Химки - Динамо Москва 0:3 Химки - Крылья Советов 3:7 Химки - Навбахор 2:1 Химки - Германнштадт 0:0
Химки - Хельсингёр 1:3 Химки - Рубин 0:0 Химки - Раднички Ниш 1:0 Химки - Баник Острава 1:1 Ахмат - Химки 4:1 Химки - Арсенал Тула 1:2 Химки - Краснодар 3:3 ЦСКА Москва - Химки 0:0 Химки - Крылья Советов 0:4 Крылья Советов - Химки 3:0 Химки - Урал 0:0 Балтика - Химки 0:0 Динамо Москва - Химки 4:1 Химки - Ахмат 2:0 Химки - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Химки 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 19 12 5 2 47 - 22 41
2. Динамо Москва Заявка 19 12 3 4 36 - 20 39
3. Сочи Заявка 19 11 1 7 32 - 21 34
4. ЦСКА Москва Заявка 19 10 3 6 23 - 16 33
5. Ахмат Заявка 19 10 0 9 26 - 25 30
6. Краснодар Заявка 18 8 5 5 29 - 18 29
7. Локомотив Москва Заявка 18 7 7 4 24 - 19 28
8. Крылья Советов Заявка 18 8 3 7 22 - 18 27
9. Спартак Москва Заявка 19 6 5 8 20 - 28 23
10. Нижний Новгород Заявка 19 6 4 9 19 - 30 22
11. Рубин Заявка 19 6 4 9 25 - 30 22
12. Урал Заявка 19 4 7 8 12 - 19 19
13. Арсенал Тула Заявка 19 5 4 10 21 - 37 19
14. Ростов Заявка 18 4 6 8 30 - 35 18
15. Уфа Заявка 19 3 7 9 18 - 28 16
16. Химки Заявка 19 2 8 9 16 - 34 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 10 8 1 1 31 - 13 25
2. Сочи Заявка 10 7 0 3 22 - 9 21
3. Ахмат Заявка 10 7 0 3 17 - 10 21
4. Динамо Москва Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
5. ЦСКА Москва Заявка 9 5 2 2 10 - 5 17
6. Локомотив Москва Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
7. Крылья Советов Заявка 9 5 1 3 14 - 7 16
8. Спартак Москва Заявка 10 4 3 3 14 - 12 15
9. Краснодар Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
10. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
12. Уфа Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
13. Нижний Новгород Заявка 10 3 1 6 10 - 16 10
14. Химки Заявка 10 1 6 3 10 - 14 9
15. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
16. Ростов Заявка 9 2 2 5 17 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 9 6 1 2 17 - 12 19
2. Зенит Заявка 9 4 4 1 16 - 9 16
3. ЦСКА Москва Заявка 10 5 1 4 13 - 11 16
4. Краснодар Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
5. Сочи Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
6. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
7. Нижний Новгород Заявка 9 3 3 3 9 - 14 12
8. Урал Заявка 10 3 2 5 7 - 11 11
9. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
10. Ростов Заявка 9 2 4 3 13 - 16 10
11. Ахмат Заявка 9 3 0 6 9 - 15 9
12. Рубин Заявка 10 2 2 6 11 - 19 8
13. Спартак Москва Заявка 9 2 2 5 6 - 16 8
14. Арсенал Тула Заявка 10 2 0 8 10 - 26 6
15. Уфа Заявка 10 1 3 6 7 - 16 6
16. Химки Заявка 9 1 2 6 6 - 20 5
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 марта 2022, осталось 2 дня 16 часов 58 минут.



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    • Прогнозы 38
    Локомотив Москва 94.7% (36)
    X 2.6% (1)
    Химки 2.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Химки
    1.72
    4.08
    5.50
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Химки

    Исход игры
    Локомотив Москва
    94.6% (35)
    Ничья
    2.7% (1)
    Химки
    2.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (17)
    Меньше
    50% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    47.06% (16)
    Нет
    52.94% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Локомотив Москва
    37.8% (14)
    2:0 Локомотив Москва
    27% (10)
    1:0 Локомотив Москва
    18.9% (7)
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    Локомотив Москва
    Химки

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