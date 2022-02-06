Польша: Экстракласса 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Stadion Dyskobolii
5' Желтая карточкаBartosz Spiaczka
23' Желтая карточкаДзивнел Даниэль
38' Желтая карточкаТралка Лукаш
0:1
57' ГолBartosz Spiaczka
60' Желтая карточкаГробельны Енджей
1:1
90' ГолЛис Адриан
Ход матча
23'
38'
57'
60'
90'
1:1
99
Зреляк
Адам
77
Папо
Джейсон
6
Гол
Януш
88
Гарсия
Алекс
77
Гаска
Дамиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Зреляк АдамНападающий
-
77 Папо ДжейсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Шмыт КаетанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Гол ЯнушПолузащитник
-
88 Гарсия АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Гаска ДамианНападающий
- Запасные игроки
-
49 Ruben LobatoЗащитник
- Защитник
-
27 Мак МихалПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
История личных встреч
Варта Познань
Гурник Ленчна
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
12 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|5
|0.25
|Коррин Милан
|2
|0.1
|Гжесик Ян
|2
|0.1
|Иванов Роберт
|1
|0.05
|Лис Адриан
|1
|0.05
|Кузимски Матеуш
|1
|0.05
|Чижички Матеуш
|1
|0.05
|Konrad Matuszewski
|1
|0.05
|Лавничак Алекс
|0
|0
|Чиж Шимон
|0
|0
|Тралка Лукаш
|0
|0
Гурник Ленчна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bartosz Spiaczka
|10 (1)
|0.5
|Гаска Дамиан
|3
|0.15
|Przemyslaw Banaszak
|2 (1)
|0.1
|Гол Януш
|2
|0.1
|Jason Eyenga-Lokilo2
|1
|0.05
|Вендрыховски Марцел
|1
|0.05
|Гарсия Алекс
|0
|0
|Мак Михал
|0
|0
|Tomasz Midzierski
|0
|0
|Рыманяк Бартош
|0
|0
|Leandro VIII
|0
|0
|Serhij Krykun
|0
|0
|Орловски Мацей
|0
|0
Карточки
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тралка Лукаш
|5
|1
|Купчак Матеуш
|5
|0
|Иванов Роберт
|4
|0
|Папо Джейсон
|4
|0
|Konrad Matuszewski
|4
|0
|Кьельб Якуб
|2
|1
|Зреляк Адам
|3
|0
|Кузимски Матеуш
|2
|0
|Гжесик Ян
|2
|0
|Лавничак Алекс
|2
|0
|Родригез Марио
|1
|0
|Шимонович Давид
|1
|0
|Чижички Матеуш
|1
|0
|Гробельны Енджей
|1
|0
|Чиж Шимон
|1
|0
Гурник Ленчна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bartosz Spiaczka
|7
|0
|Гол Януш
|5
|1
|Рыманяк Бартош
|5
|0
|Мак Михал
|3
|0
|Szymon Drewniak
|3
|0
|Przemyslaw Banaszak
|1
|1
|Tomasz Tymosiak
|2
|0
|Гарсия Алекс
|2
|0
|Kamil Pajnowski
|2
|0
|Serhij Krykun
|2
|0
|Щесняк Криспин
|2
|0
|Tomasz Midzierski
|1
|0
|Дзивнел Даниэль
|1
|0
|Калинковски Бартоломей
|1
|0
|Гаска Дамиан
|1
|0
|Leandro VIII
|1
|0
|Вендрыховски Марцел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
12
1 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
0
0%
2
17%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
17%
76-90
Пропущено
13
16
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
8%
2
13%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
3
23%
2
13%
31-45
3
23%
3
19%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
4
31%
4
25%
76-90
Забито
8
9
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
16 Не забивали 14
0
0%
1
11%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
3
38%
4
44%
76-90
Пропущено
12
20
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
0
0%
4
20%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
2
17%
3
15%
31-45
4
33%
4
20%
46-60
2
17%
4
20%
61-75
3
25%
2
10%
76-90
Забито
15
21
3 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
10 Не забивали 6
0
0%
3
14%
1-15
3
20%
2
10%
16-30
0
0%
7
33%
31-45
3
20%
1
5%
46-60
3
20%
2
10%
61-75
6
40%
6
29%
76-90
Пропущено
25
36
7 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 17
1
4%
6
17%
1-15
1
4%
7
19%
16-30
5
20%
5
14%
31-45
7
28%
7
19%
46-60
4
16%
5
14%
61-75
7
28%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Варта Познань
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Шлёнск 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Лех - Варта Познань 2:0
Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Пяст - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Краковия - Варта Познань 2:0 Ракув - Варта Познань 3:0 Олимпия Грудзёнз - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Легия 0:2 Гурник Ленчна - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Погонь Щецин 1:1 Шлёнск - Варта Познань 2:2
Гурник Ленчна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1 Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Корона Кельце - Гурник Ленчна 1:2
Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Лех 1:1 Медзь - Гурник Ленчна 2:2 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Гурник Польковице - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Легия - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Висла Краков 1:3 Шлёнск - Гурник Ленчна 0:0 Гурник Ленчна - Варта Познань 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|19
|12
|5
|2
|37 - 13
|41
|2.
|Погонь Щецин
|20
|11
|7
|2
|37 - 16
|40
|3.
|Лехия Гданьск
|20
|10
|6
|4
|35 - 23
|36
|4.
|Ракув
|0:0
|20
|10
|6
|4
|36 - 22
|36
|5.
|Радомьяк Радом
|19
|9
|8
|2
|28 - 16
|35
|6.
|Гурник Забже
|20
|9
|4
|7
|29 - 27
|31
|7.
|Висла Плоцк
|19
|9
|2
|8
|29 - 26
|29
|8.
|Сталь Мелец
|20
|7
|7
|6
|27 - 28
|28
|9.
|Краковия
|19
|7
|5
|7
|25 - 26
|26
|10.
|Ягеллония
|20
|6
|6
|8
|25 - 33
|24
|11.
|Шлёнск
|20
|6
|6
|8
|30 - 32
|24
|12.
|Пяст
|20
|6
|5
|9
|26 - 28
|23
|13.
|Висла Краков
|0:0
|20
|6
|4
|10
|21 - 30
|22
|14.
|Заглембе Любин
|20
|6
|2
|12
|21 - 39
|20
|15.
|Гурник Ленчна
|20
|4
|7
|9
|20 - 37
|19
|16.
|Легия
|19
|6
|0
|13
|22 - 31
|18
|17.
|Варта Познань
|20
|3
|8
|9
|15 - 25
|17
|18.
|Брук-Бет Термалица
|19
|3
|6
|10
|22 - 33
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|10
|8
|2
|0
|23 - 3
|26
|2.
|Висла Плоцк
|10
|8
|2
|0
|17 - 3
|26
|3.
|Погонь Щецин
|9
|7
|2
|0
|24 - 7
|23
|4.
|Лехия Гданьск
|10
|7
|2
|1
|19 - 8
|23
|5.
|Сталь Мелец
|11
|6
|2
|3
|16 - 14
|20
|6.
|Радомьяк Радом
|9
|5
|4
|0
|15 - 8
|19
|7.
|Ракув
|0:0
|10
|5
|4
|1
|21 - 8
|19
|8.
|Гурник Забже
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|9.
|Ягеллония
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|10.
|Краковия
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|11.
|Пяст
|11
|4
|2
|5
|17 - 18
|14
|12.
|Шлёнск
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|13.
|Висла Краков
|0:0
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|14.
|Заглембе Любин
|10
|4
|1
|5
|14 - 16
|13
|15.
|Легия
|9
|4
|0
|5
|12 - 13
|12
|16.
|Брук-Бет Термалица
|10
|3
|3
|4
|16 - 19
|12
|17.
|Гурник Ленчна
|10
|2
|4
|4
|10 - 19
|10
|18.
|Варта Познань
|11
|1
|6
|4
|7 - 13
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|0:0
|10
|5
|2
|3
|15 - 14
|17
|2.
|Погонь Щецин
|11
|4
|5
|2
|13 - 9
|17
|3.
|Радомьяк Радом
|10
|4
|4
|2
|13 - 8
|16
|4.
|Лех
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|5.
|Гурник Забже
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|6.
|Лехия Гданьск
|10
|3
|4
|3
|16 - 15
|13
|7.
|Краковия
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|8.
|Шлёнск
|11
|3
|2
|6
|18 - 21
|11
|9.
|Пяст
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|10.
|Висла Краков
|0:0
|11
|2
|3
|6
|10 - 19
|9
|11.
|Гурник Ленчна
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|12.
|Сталь Мелец
|9
|1
|5
|3
|11 - 14
|8
|13.
|Ягеллония
|10
|2
|2
|6
|9 - 21
|8
|14.
|Варта Познань
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|15.
|Заглембе Любин
|10
|2
|1
|7
|7 - 23
|7
|16.
|Легия
|10
|2
|0
|8
|10 - 18
|6
|17.
|Брук-Бет Термалица
|9
|0
|3
|6
|6 - 14
|3
|18.
|Висла Плоцк
|9
|1
|0
|8
|12 - 23
|3