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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Варта Познань
1:2
Конец матча

Стадион:
Висла Плоцк
0'
8' Желтая карточка
Секульски Лукаш
22' Желтая карточка
Фурман Доминик
0:1
45' Гол
Целеменцки Радослав
0:2
64' Гол
Секульски Лукаш
75' Желтая карточка
Колар Марко
77' Желтая карточка
Купчак Матеуш
87' Желтая карточка
Жезничак Якуб
89' Желтая карточка
Dawid Krzyzanski
1:2
90' Гол в свои ворота
Расак Дамиан
90'+5
1
Лис
Адриан
2
Гжесик
Ян
44
Шимонович
Давид
4
Иванов
Роберт
3
Кьельб
Якуб
6
Тралка
Лукаш
15
Копчински
Михал
10
Коррин
Милан
20
Чиж
Шимон
77
Папо
Джейсон
9
Кузимски
Матеуш
1
Каминьски
Кжиштоф
25
Жезничак
Якуб
94
Лагатор
Душан
2
Михальски
Дамян
15
Валло
Кристиан
92
Фурман
Доминик
23
Лесняк
Филип
77
Томасик
Пётр
14
Швох
Матеуш
7
Целеменцки
Радослав
20
Секульски
Лукаш
Варта Познань
4-2-3-1
Висла Плоцк
3-4-2-1

История личных встреч

Варта Познань
Висла Плоцк

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

Э
2:0
Э
1:3
ПЛ
3:3
FL
1:2
FL
2:0
FL
1:1
ВД
0:1
ВД
3:2
ВД
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коррин Милан 2 0.13
Гжесик Ян 2 0.13
Зреляк Адам 2 0.13
Кузимски Матеуш 1 0.07
Иванов Роберт 1 0.07
Чижички Матеуш 1 0.07
Лавничак Алекс 0 0
Чиж Шимон 0 0
Висла Плоцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Секульски Лукаш 6 0.4
Damian Warchol 6 0.4
Вольски Рафал 3 (1) 0.2
Кривоцюк Антон 2 0.13
Михальски Дамян 1 0.07
Колар Марко 1 0.07
Швох Матеуш 1 (1) 0.07
Целеменцки Радослав 1 0.07
Лагатор Душан 1 0.07
Расак Дамиан 1 0.07
Томасик Пётр 0 0
Валло Кристиан 0 0
Фурман Доминик 0 0

Карточки

Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Купчак Матеуш 5 0
Тралка Лукаш 3 1
Иванов Роберт 4 0
Зреляк Адам 3 0
Папо Джейсон 3 0
Konrad Matuszewski 3 0
Кьельб Якуб 1 1
Родригез Марио 1 0
Кузимски Матеуш 1 0
Гжесик Ян 1 0
Лавничак Алекс 1 0
Висла Плоцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезничак Якуб 6 1
Секульски Лукаш 4 0
Томасик Пётр 4 0
Фурман Доминик 2 1
Швох Матеуш 3 0
Вольски Рафал 2 0
Лесняк Филип 2 0
Damian Warchol 2 0
Лагатор Душан 2 0
Кривоцюк Антон 2 0
Михальски Дамян 2 0
Гербовски Фридерик 2 0
Колар Марко 1 0
Расак Дамиан 1 0
Коцыля Давид 1 0
Dawid Krzyzanski 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
14
0 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 8
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
33%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
67%
2
14%
76-90

Пропущено

10
18
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
10%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
30%
2
11%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
2
20%
3
17%
61-75
2
20%
7
39%
76-90

Забито

7
12
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 8
0
0%
1
8%
1-15
2
29%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
14%
3
25%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
3
43%
1
8%
76-90

Пропущено

9
3
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

10
26
2 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 10
9 Не забивали 1
0
0%
2
8%
1-15
2
20%
7
27%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
2
20%
5
19%
46-60
1
10%
5
19%
61-75
5
50%
3
12%
76-90

Пропущено

19
21
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
1
5%
2
10%
1-15
1
5%
4
19%
16-30
5
26%
3
14%
31-45
5
26%
1
5%
46-60
3
16%
4
19%
61-75
4
21%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Варта Познань
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Пяст - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Краковия - Варта Познань 2:0
Ракув - Варта Познань 3:0 Олимпия Грудзёнз - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Легия 0:2 Гурник Ленчна - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Погонь Щецин 1:1 Шлёнск - Варта Познань 2:2 Краковия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Шлёнск 2:3 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Варта Познань - Ракув 0:2
Висла Плоцк
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0
Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 6:5 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Пяст - Висла Плоцк 4:3 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Легия - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Подбескидзе - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:3 Гурник Забже - Висла Плоцк 0:2 Краковия - Висла Плоцк 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 14 8 5 1 28 - 8 29
2. Лехия Гданьск 14 8 5 1 25 - 11 29
3. Ракув 13 7 5 1 24 - 16 26
4. Погонь Щецин 14 7 5 2 22 - 10 26
5. Радомьяк Радом 14 5 7 2 18 - 13 22
6. Ягеллония 1:0 15 5 6 4 19 - 21 21
7. Шлёнск 14 5 6 3 25 - 20 21
8. Сталь Мелец 14 5 5 4 18 - 19 20
9. Висла Плоцк 15 6 2 7 24 - 23 20
10. Пяст 14 5 3 6 21 - 20 18
11. Висла Краков 0:1 15 5 2 8 15 - 24 17
12. Краковия 14 4 5 5 20 - 22 17
13. Заглембе Любин 13 5 2 6 15 - 20 17
14. Гурник Забже 13 4 3 6 14 - 17 15
15. Брук-Бет Термалица 13 2 5 6 17 - 22 11
16. Варта Познань 15 2 5 8 10 - 19 11
17. Легия 12 3 0 9 12 - 22 9
18. Гурник Ленчна 14 1 5 8 11 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 7 5 2 0 18 - 2 17
2. Лехия Гданьск 7 5 2 0 13 - 5 17
3. Висла Плоцк 7 5 2 0 13 - 2 17
4. Погонь Щецин 6 5 1 0 16 - 4 16
5. Ягеллония 1:0 9 4 4 1 13 - 9 16
6. Радомьяк Радом 7 4 3 0 11 - 5 15
7. Сталь Мелец 7 4 1 2 9 - 8 13
8. Шлёнск 7 2 4 1 10 - 8 10
9. Заглембе Любин 6 3 1 2 9 - 7 10
10. Пяст 8 3 1 4 14 - 14 10
11. Висла Краков 0:1 7 3 1 3 8 - 10 10
12. Гурник Забже 7 3 1 3 7 - 7 10
13. Ракув 5 2 3 0 10 - 6 9
14. Краковия 6 2 2 2 11 - 10 8
15. Брук-Бет Термалица 7 2 2 3 12 - 14 8
16. Гурник Ленчна 8 1 4 3 7 - 16 7
17. Легия 6 2 0 4 7 - 10 6
18. Варта Познань 8 0 4 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 8 5 2 1 14 - 10 17
2. Лех 7 3 3 1 10 - 6 12
3. Лехия Гданьск 7 3 3 1 12 - 6 12
4. Шлёнск 7 3 2 2 15 - 12 11
5. Погонь Щецин 8 2 4 2 6 - 6 10
6. Краковия 8 2 3 3 9 - 12 9
7. Пяст 6 2 2 2 7 - 6 8
8. Сталь Мелец 7 1 4 2 9 - 11 7
9. Заглембе Любин 7 2 1 4 6 - 13 7
10. Радомьяк Радом 7 1 4 2 7 - 8 7
11. Варта Познань 7 2 1 4 7 - 9 7
12. Висла Краков 0:1 8 2 1 5 7 - 14 7
13. Гурник Забже 6 1 2 3 7 - 10 5
14. Ягеллония 1:0 6 1 2 3 6 - 12 5
15. Легия 6 1 0 5 5 - 12 3
16. Брук-Бет Термалица 6 0 3 3 5 - 8 3
17. Висла Плоцк 8 1 0 7 11 - 21 3
18. Гурник Ленчна 6 0 1 5 4 - 15 1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Radoslaw Cielemecki бьет в цель!
  • Желтая карточка
    22'
    Фурман Доминик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Секульски Лукаш получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Варта Познань 1:2 Висла Плоцк онлайн


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