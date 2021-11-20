Польша: Экстракласса 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Stadion Dyskobolii
8' Желтая карточкаСекульски Лукаш
22' Желтая карточкаФурман Доминик
0:1
45' ГолЦелеменцки Радослав
0:2
64' ГолСекульски Лукаш
75' Желтая карточкаКолар Марко
77' Желтая карточкаКупчак Матеуш
87' Желтая карточкаЖезничак Якуб
89' Желтая карточкаDawid Krzyzanski
1:2
90' Гол в свои воротаРасак Дамиан
10
Коррин
Милан
20
Чиж
Шимон
77
Папо
Джейсон
23
Лесняк
Филип
77
Томасик
Пётр
14
Швох
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Коррин МиланПолузащитник
-
20 Чиж ШимонПолузащитник
-
77 Папо ДжейсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
-
77 Томасик ПётрПолузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 ЖоржиньоПолузащитник
-
24 Колар МаркоПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Maciej Bartoszek
Ход матча
22'
45'
64'
75'
77'
87'
89'
90'
1:2
История личных встреч
Варта Познань
Висла Плоцк
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коррин Милан
|2
|0.13
|Гжесик Ян
|2
|0.13
|Зреляк Адам
|2
|0.13
|Кузимски Матеуш
|1
|0.07
|Иванов Роберт
|1
|0.07
|Чижички Матеуш
|1
|0.07
|Лавничак Алекс
|0
|0
|Чиж Шимон
|0
|0
Висла Плоцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Секульски Лукаш
|6
|0.4
|Damian Warchol
|6
|0.4
|Вольски Рафал
|3 (1)
|0.2
|Кривоцюк Антон
|2
|0.13
|Михальски Дамян
|1
|0.07
|Колар Марко
|1
|0.07
|Швох Матеуш
|1 (1)
|0.07
|Целеменцки Радослав
|1
|0.07
|Лагатор Душан
|1
|0.07
|Расак Дамиан
|1
|0.07
|Томасик Пётр
|0
|0
|Валло Кристиан
|0
|0
|Фурман Доминик
|0
|0
Карточки
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Купчак Матеуш
|5
|0
|Тралка Лукаш
|3
|1
|Иванов Роберт
|4
|0
|Зреляк Адам
|3
|0
|Папо Джейсон
|3
|0
|Konrad Matuszewski
|3
|0
|Кьельб Якуб
|1
|1
|Родригез Марио
|1
|0
|Кузимски Матеуш
|1
|0
|Гжесик Ян
|1
|0
|Лавничак Алекс
|1
|0
Висла Плоцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жезничак Якуб
|6
|1
|Секульски Лукаш
|4
|0
|Томасик Пётр
|4
|0
|Фурман Доминик
|2
|1
|Швох Матеуш
|3
|0
|Вольски Рафал
|2
|0
|Лесняк Филип
|2
|0
|Damian Warchol
|2
|0
|Лагатор Душан
|2
|0
|Кривоцюк Антон
|2
|0
|Михальски Дамян
|2
|0
|Гербовски Фридерик
|2
|0
|Колар Марко
|1
|0
|Расак Дамиан
|1
|0
|Коцыля Давид
|1
|0
|Dawid Krzyzanski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
14
0 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 8
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
33%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
67%
2
14%
76-90
Пропущено
10
18
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
10%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
30%
2
11%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
2
20%
3
17%
61-75
2
20%
7
39%
76-90
Забито
7
12
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 8
0
0%
1
8%
1-15
2
29%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
14%
3
25%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
3
43%
1
8%
76-90
Пропущено
9
3
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
10
26
2 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 10
9 Не забивали 1
0
0%
2
8%
1-15
2
20%
7
27%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
2
20%
5
19%
46-60
1
10%
5
19%
61-75
5
50%
3
12%
76-90
Пропущено
19
21
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
1
5%
2
10%
1-15
1
5%
4
19%
16-30
5
26%
3
14%
31-45
5
26%
1
5%
46-60
3
16%
4
19%
61-75
4
21%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
Варта Познань
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Пяст - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Краковия - Варта Познань 2:0
Ракув - Варта Познань 3:0 Олимпия Грудзёнз - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Легия 0:2 Гурник Ленчна - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Погонь Щецин 1:1 Шлёнск - Варта Познань 2:2 Краковия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Шлёнск 2:3 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Варта Познань - Ракув 0:2
Висла Плоцк
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0
Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 6:5 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Пяст - Висла Плоцк 4:3 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Легия - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Подбескидзе - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:3 Гурник Забже - Висла Плоцк 0:2 Краковия - Висла Плоцк 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|14
|8
|5
|1
|28 - 8
|29
|2.
|Лехия Гданьск
|14
|8
|5
|1
|25 - 11
|29
|3.
|Ракув
|13
|7
|5
|1
|24 - 16
|26
|4.
|Погонь Щецин
|14
|7
|5
|2
|22 - 10
|26
|5.
|Радомьяк Радом
|14
|5
|7
|2
|18 - 13
|22
|6.
|Ягеллония
|1:0
|15
|5
|6
|4
|19 - 21
|21
|7.
|Шлёнск
|14
|5
|6
|3
|25 - 20
|21
|8.
|Сталь Мелец
|14
|5
|5
|4
|18 - 19
|20
|9.
|Висла Плоцк
|15
|6
|2
|7
|24 - 23
|20
|10.
|Пяст
|14
|5
|3
|6
|21 - 20
|18
|11.
|Висла Краков
|0:1
|15
|5
|2
|8
|15 - 24
|17
|12.
|Краковия
|14
|4
|5
|5
|20 - 22
|17
|13.
|Заглембе Любин
|13
|5
|2
|6
|15 - 20
|17
|14.
|Гурник Забже
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|15.
|Брук-Бет Термалица
|13
|2
|5
|6
|17 - 22
|11
|16.
|Варта Познань
|15
|2
|5
|8
|10 - 19
|11
|17.
|Легия
|12
|3
|0
|9
|12 - 22
|9
|18.
|Гурник Ленчна
|14
|1
|5
|8
|11 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|7
|5
|2
|0
|18 - 2
|17
|2.
|Лехия Гданьск
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|3.
|Висла Плоцк
|7
|5
|2
|0
|13 - 2
|17
|4.
|Погонь Щецин
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|5.
|Ягеллония
|1:0
|9
|4
|4
|1
|13 - 9
|16
|6.
|Радомьяк Радом
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|7.
|Сталь Мелец
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|8.
|Шлёнск
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|9.
|Заглембе Любин
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|10.
|Пяст
|8
|3
|1
|4
|14 - 14
|10
|11.
|Висла Краков
|0:1
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|12.
|Гурник Забже
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|13.
|Ракув
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|14.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|11 - 10
|8
|15.
|Брук-Бет Термалица
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|16.
|Гурник Ленчна
|8
|1
|4
|3
|7 - 16
|7
|17.
|Легия
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|18.
|Варта Познань
|8
|0
|4
|4
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|8
|5
|2
|1
|14 - 10
|17
|2.
|Лех
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|3.
|Лехия Гданьск
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|4.
|Шлёнск
|7
|3
|2
|2
|15 - 12
|11
|5.
|Погонь Щецин
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|6.
|Краковия
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|7.
|Пяст
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Сталь Мелец
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|9.
|Заглембе Любин
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|10.
|Радомьяк Радом
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|11.
|Варта Познань
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|12.
|Висла Краков
|0:1
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|13.
|Гурник Забже
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|14.
|Ягеллония
|1:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|15.
|Легия
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|17.
|Висла Плоцк
|8
|1
|0
|7
|11 - 21
|3
|18.
|Гурник Ленчна
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1