Германия: Бундеслига 2 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Бентелер Арена
39' Желтая карточкаТальхаммер Максимилиан
48' Желтая карточкаШалленберг Рон
57' Желтая карточкаФёренбах Йонас
61' Желтая карточкаМайнка Патрик
0:1
64' ГолМайнка Патрик
1:1
65' ГолКарльс Йонас
1:2
81' ГолКляйндинст Тим
86' Желтая карточкаТоеркауф Норман
88' Желтая карточкаМихель Свен
Ход матча
48'
57'
61'
64'
0:1
65'
1:1
81'
86'
88'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 13
-
3 Удары в створ 6
-
3 Угловые 11
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 12
-
51 Владение мячом, % 49
21
Хут
Янник
10
Юстван
Юлиан
28
Карльс
Йонас
11
Михель
Свен
29
Мор
Тобиас
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Карльс ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Михель СвенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Ялчин РобинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Мор ТобиасНападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мэлоун МорисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
История личных встреч
Падерборн
Хайденхайм
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
7 матчей
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михель Свен
|13 (1)
|0.72
|Платте Феликс
|6
|0.33
|Прёгер Кай
|4
|0.22
|Штайперманн Марко
|2
|0.11
|Юстван Юлиан
|1
|0.06
|Шалленберг Рон
|1
|0.06
|Карльс Йонас
|1
|0.06
|Мехлем Марсель
|1
|0.06
|Хеуэр Яннис
|1
|0.06
|Шустер Марко
|0
|0
|Коллинс Джамилу
|0
|0
|Хюнемайер Уве
|0
|0
|Ялчин Робин
|0
|0
|Овусу Принс-Осеи
|0
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|7
|0.39
|Лайпертц Роберт
|4
|0.22
|Мор Тобиас
|3 (1)
|0.17
|Майнка Патрик
|2
|0.11
|Хюсинг Оливер
|2
|0.11
|Кюльветтер Кристиан
|2
|0.11
|Шёппнер Ян
|1
|0.06
|Шмидт Патрик II
|1
|0.06
|Шиммер Штефан
|1
|0.06
|Томалла Денис
|0
|0
|Тоеркауф Норман
|0
|0
|Буш Марнон
|0
|0
Карточки
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михель Свен
|7
|0
|Ван дер Верфф Яспер
|6
|0
|Коллинс Джамилу
|3
|1
|Шалленберг Рон
|4
|0
|Хюнемайер Уве
|2
|0
|Мехлем Марсель
|2
|0
|Ялчин Робин
|1
|0
|Шустер Марко
|1
|0
|Србени Деннис
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Карльс Йонас
|1
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|1
|0
|Юстван Юлиан
|1
|0
|Хеуэр Яннис
|1
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кляйндинст Тим
|4
|0
|Тоеркауф Норман
|3
|0
|Гейпль Андреас
|3
|0
|Буш Марнон
|3
|0
|Кюльветтер Кристиан
|3
|0
|Мор Тобиас
|3
|0
|Шёппнер Ян
|3
|0
|Майнка Патрик
|2
|0
|Хюсинг Оливер
|2
|0
|Бурнич Дженис
|2
|0
|Фёренбах Йонас
|2
|0
|Лайпертц Роберт
|1
|0
|Мэлоун Морис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
12
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
0
0%
2
17%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
5
42%
61-75
3
27%
4
33%
76-90
Пропущено
15
14
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
4
29%
31-45
3
20%
6
43%
46-60
3
20%
2
14%
61-75
4
27%
1
7%
76-90
Забито
19
13
15 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
5
26%
3
23%
1-15
7
37%
1
8%
16-30
3
16%
1
8%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
1
5%
7
54%
76-90
Пропущено
7
8
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
5
63%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Забито
30
25
18 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 11
4 Не забивали 4
5
17%
5
20%
1-15
8
27%
1
4%
16-30
5
17%
2
8%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
5
17%
6
24%
61-75
4
13%
11
44%
76-90
Пропущено
22
22
6 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 13
2
9%
1
5%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
2
9%
4
18%
31-45
6
27%
11
50%
46-60
5
23%
2
9%
61-75
5
23%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Падерборн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Падерборн - Дармштадт 0:1 Зандхаузен - Падерборн 1:1 Падерборн - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Падерборн 0:0
Кёльн - Падерборн 4:0 Падерборн - Ингольштадт 2:1 Карлсруэ - Падерборн 2:4 Падерборн - Гамбург 1:2 Падерборн - Ян 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Падерборн - Шальке 04 0:1 Динамо Дрезден - Падерборн 0:3 Падерборн - Санкт-Паули 3:1 Вердер - Падерборн 1:4 Динамо Дрезден - Падерборн 2:1 Падерборн - Нюрнберг 2:2 Хайденхайм - Падерборн 0:0 Боруссия М - Падерборн 1:3
Хайденхайм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Карлсруэ - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Ян 3:0 Фортуна - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1
Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Шальке 04 1:0 Нюрнберг - Хайденхайм 4:0 Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Вердер - Хайденхайм 3:0 Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Зандхаузен - Хайденхайм 1:3 Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 1:2 Хайденхайм - Гамбург 0:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Ганза 1:1 Ганза - Хайденхайм 3:2 Ингольштадт - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Падерборн 0:0 Хайденхайм - Хоффенхайм 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|37 - 23
|36
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|39 - 20
|32
|3.
|Нюрнберг
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|27 - 21
|30
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|23 - 24
|30
|5.
|Гамбург
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|30 - 17
|29
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|33 - 22
|29
|7.
|Ян
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|35 - 26
|28
|8.
|Падерборн
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|31 - 21
|27
|9.
|Вердер
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 24
|26
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|29 - 26
|24
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|18
|7
|1
|10
|20 - 25
|22
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|23 - 30
|21
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|13 - 23
|20
|14.
|Фортуна
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|23 - 25
|20
|15.
|Ганза
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 29
|19
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|20 - 36
|17
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 30
|14
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|14 - 37
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|24 - 5
|24
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 8
|18
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 6
|18
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|5.
|Гамбург
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|19 - 9
|17
|6.
|Ян
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|24 - 15
|17
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|23 - 14
|16
|8.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|12 - 6
|15
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 13
|15
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 16
|14
|11.
|Вердер
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 9
|12
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|13.
|Падерборн
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 14
|9
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 15
|8
|15.
|Ганза
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|16.
|Фортуна
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 14
|7
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 7
|18
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 14
|14
|3.
|Вердер
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 15
|14
|4.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 18
|14
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 14
|13
|7.
|Фортуна
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|8.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 18
|12
|9.
|Гамбург
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|10.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|10 - 16
|12
|11.
|Ганза
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|12.
|Ян
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|13.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 16
|9
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 14
|7
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 19
|7
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 15
|6
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 23
|4