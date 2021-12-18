  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2021-2022

Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Падерборн
1:2
Конец матча

Стадион:
Хайденхайм
0'
39' Желтая карточка
Тальхаммер Максимилиан
48' Желтая карточка
Шалленберг Рон
57' Желтая карточка
Фёренбах Йонас
61' Желтая карточка
Майнка Патрик
0:1
64' Гол
Майнка Патрик
1:1
65' Гол
Карльс Йонас
1:2
81' Гол
Кляйндинст Тим
86' Желтая карточка
Тоеркауф Норман
88' Желтая карточка
Михель Свен
90'+4
21
Хут
Янник
6
Шустер
Марко
2
Хюнемайер
Уве
4
Ван
дер
Верфф
Яспер
10
Юстван
Юлиан
8
Шалленберг
Рон
23
Тальхаммер
Максимилиан
28
Карльс
Йонас
5
Мехлем
Марсель
36
Платте
Феликс
11
Михель
Свен
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
5
Хюсинг
Оливер
19
Фёренбах
Йонас
3
Шёппнер
Ян
30
Тоеркауф
Норман
20
Бурнич
Дженис
13
Лайпертц
Роберт
10
Кляйндинст
Тим
29
Мор
Тобиас
Падерборн
3-4-1-2
Хайденхайм
4-3-3

История личных встреч

Падерборн
Хайденхайм

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

Б2
0:0
Б2
2:2
Б2
0:0
Б2
3:1
Б2
1:5
Б2
1:1
Б2
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михель Свен 13 (1) 0.72
Платте Феликс 6 0.33
Прёгер Кай 4 0.22
Штайперманн Марко 2 0.11
Юстван Юлиан 1 0.06
Шалленберг Рон 1 0.06
Карльс Йонас 1 0.06
Мехлем Марсель 1 0.06
Хеуэр Яннис 1 0.06
Шустер Марко 0 0
Коллинс Джамилу 0 0
Хюнемайер Уве 0 0
Ялчин Робин 0 0
Овусу Принс-Осеи 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 7 0.39
Лайпертц Роберт 4 0.22
Мор Тобиас 3 (1) 0.17
Майнка Патрик 2 0.11
Хюсинг Оливер 2 0.11
Кюльветтер Кристиан 2 0.11
Шёппнер Ян 1 0.06
Шмидт Патрик II 1 0.06
Шиммер Штефан 1 0.06
Томалла Денис 0 0
Тоеркауф Норман 0 0
Буш Марнон 0 0

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михель Свен 7 0
Ван дер Верфф Яспер 6 0
Коллинс Джамилу 3 1
Шалленберг Рон 4 0
Хюнемайер Уве 2 0
Мехлем Марсель 2 0
Ялчин Робин 1 0
Шустер Марко 1 0
Србени Деннис 1 0
Платте Феликс 1 0
Карльс Йонас 1 0
Тальхаммер Максимилиан 1 0
Юстван Юлиан 1 0
Хеуэр Яннис 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кляйндинст Тим 4 0
Тоеркауф Норман 3 0
Гейпль Андреас 3 0
Буш Марнон 3 0
Кюльветтер Кристиан 3 0
Мор Тобиас 3 0
Шёппнер Ян 3 0
Майнка Патрик 2 0
Хюсинг Оливер 2 0
Бурнич Дженис 2 0
Фёренбах Йонас 2 0
Лайпертц Роберт 1 0
Мэлоун Морис 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
12
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
0
0%
2
17%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
5
42%
61-75
3
27%
4
33%
76-90

Пропущено

15
14
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
4
29%
31-45
3
20%
6
43%
46-60
3
20%
2
14%
61-75
4
27%
1
7%
76-90

Забито

19
13
15 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
5
26%
3
23%
1-15
7
37%
1
8%
16-30
3
16%
1
8%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
1
5%
7
54%
76-90

Пропущено

7
8
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
5
63%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Забито

30
25
18 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 11
4 Не забивали 4
5
17%
5
20%
1-15
8
27%
1
4%
16-30
5
17%
2
8%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
5
17%
6
24%
61-75
4
13%
11
44%
76-90

Пропущено

22
22
6 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 13
2
9%
1
5%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
2
9%
4
18%
31-45
6
27%
11
50%
46-60
5
23%
2
9%
61-75
5
23%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Падерборн - Дармштадт 0:1 Зандхаузен - Падерборн 1:1 Падерборн - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Падерборн 0:0
Кёльн - Падерборн 4:0 Падерборн - Ингольштадт 2:1 Карлсруэ - Падерборн 2:4 Падерборн - Гамбург 1:2 Падерборн - Ян 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Падерборн - Шальке 04 0:1 Динамо Дрезден - Падерборн 0:3 Падерборн - Санкт-Паули 3:1 Вердер - Падерборн 1:4 Динамо Дрезден - Падерборн 2:1 Падерборн - Нюрнберг 2:2 Хайденхайм - Падерборн 0:0 Боруссия М - Падерборн 1:3
Хайденхайм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Карлсруэ - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Ян 3:0 Фортуна - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1
Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Шальке 04 1:0 Нюрнберг - Хайденхайм 4:0 Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Вердер - Хайденхайм 3:0 Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Зандхаузен - Хайденхайм 1:3 Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 1:2 Хайденхайм - Гамбург 0:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Ганза 1:1 Ганза - Хайденхайм 3:2 Ингольштадт - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Падерборн 0:0 Хайденхайм - Хоффенхайм 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 18 11 3 4 37 - 23 36
2. Дармштадт Заявка 17 10 2 5 39 - 20 32
3. Нюрнберг Заявка 18 8 6 4 27 - 21 30
4. Хайденхайм Заявка 18 9 3 6 23 - 24 30
5. Гамбург Заявка 17 7 8 2 30 - 17 29
6. Шальке 04 Заявка 17 9 2 6 33 - 22 29
7. Ян Заявка 17 8 4 5 35 - 26 28
8. Падерборн Заявка 18 7 6 5 31 - 21 27
9. Вердер Заявка 17 7 5 5 28 - 24 26
10. Карлсруэ Заявка 17 6 6 5 29 - 26 24
11. Динамо Дрезден Заявка 18 7 1 10 20 - 25 22
12. Хольштайн Киль Заявка 18 5 6 7 23 - 30 21
13. Ганновер 96 Заявка 17 5 5 7 13 - 23 20
14. Фортуна Заявка 18 5 5 8 23 - 25 20
15. Ганза Заявка 17 5 4 8 19 - 29 19
16. Зандхаузен Заявка 18 4 5 9 20 - 36 17
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 18 3 5 10 15 - 30 14
18. Ингольштадт Заявка 18 2 4 12 14 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 8 8 0 0 24 - 5 24
2. Хайденхайм Заявка 9 5 3 1 13 - 8 18
3. Дармштадт Заявка 8 6 0 2 21 - 6 18
4. Нюрнберг Заявка 9 5 2 2 14 - 7 17
5. Гамбург Заявка 9 4 5 0 19 - 9 17
6. Ян Заявка 9 5 2 2 24 - 15 17
7. Шальке 04 Заявка 9 5 1 3 23 - 14 16
8. Динамо Дрезден Заявка 8 5 0 3 12 - 6 15
9. Карлсруэ Заявка 9 4 3 2 18 - 13 15
10. Хольштайн Киль Заявка 10 4 2 4 13 - 16 14
11. Вердер Заявка 8 3 3 2 14 - 9 12
12. Ганновер 96 Заявка 8 3 2 3 5 - 7 11
13. Падерборн Заявка 10 2 3 5 12 - 14 9
14. Эрцгебирге Ауэ Заявка 10 2 2 6 8 - 15 8
15. Ганза Заявка 8 2 2 4 9 - 14 8
16. Фортуна Заявка 9 1 4 4 12 - 14 7
17. Ингольштадт Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
18. Зандхаузен Заявка 8 0 3 5 6 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 8 5 3 0 19 - 7 18
2. Дармштадт Заявка 9 4 2 3 18 - 14 14
3. Вердер Заявка 9 4 2 3 14 - 15 14
4. Зандхаузен Заявка 10 4 2 4 14 - 18 14
5. Шальке 04 Заявка 8 4 1 3 10 - 8 13
6. Нюрнберг Заявка 9 3 4 2 13 - 14 13
7. Фортуна Заявка 9 4 1 4 11 - 11 13
8. Санкт-Паули Заявка 10 3 3 4 13 - 18 12
9. Гамбург Заявка 8 3 3 2 11 - 8 12
10. Хайденхайм Заявка 9 4 0 5 10 - 16 12
11. Ганза Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
12. Ян Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
13. Карлсруэ Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
14. Ганновер 96 Заявка 9 2 3 4 8 - 16 9
15. Хольштайн Киль Заявка 8 1 4 3 10 - 14 7
16. Динамо Дрезден Заявка 10 2 1 7 8 - 19 7
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 1 3 4 7 - 15 6
18. Ингольштадт Заявка 9 1 1 7 6 - 23 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Тальхаммер Максимилиан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Падерборн 1:2 Хайденхайм онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
1500 рублей для новых игроков!
30 000 рублей бонусы!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей для ставок АПЛ


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 