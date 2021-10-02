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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Алессандрия
1:0
Конец матча

Стадион:
Козенца
0'
3' Желтая карточка
Лунетта Габриэль
41' Желтая карточка
Казарини Федерико
1:0
78' Гол
Ди Дженнаро Маттео
90'+5
12
Писсери
Маттео
19
Престиа
Джузеппе
30
Ди
Дженнаро
Маттео
7
Пароди
Лука
17
Мустаккьо
Маттиа
21
Казарини
Федерико
26
Палацци
Андреа
8
Лунетта
Габриэль
4
Кьярелло
Риккардо
10
Маркони
Микеле
29
Паломби
Симоне
26
Вигорито
Мауро
14
Тиритиельо
Андреа
5
Риджионе
Микеле
17
Пиррелло
Роберто
92
Шитум
Марио
4
Карраро
Марко
19
Пальмьеро
Лука
6
Бултам
Реда
2
Корси
Анджело
9
Гори
Габриэле
20
Миллико
Винченцо
Алессандрия
3-4-1-2
Козенца
3-5-2

История личных встреч

Алессандрия
Козенца

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

К
0:0
К
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Алессандрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корацца Симоне 5 (1) 0.71
Престиа Джузеппе 1 0.14
Ди Дженнаро Маттео 1 0.14
Паломби Симоне 1 0.14
Ба Абу 1 0.14
Лунетта Габриэль 0 0
Маркони Микеле 0 0
Мустаккьо Маттиа 0 0
Арригини Андреа 0 0
Кьярелло Риккардо 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гори Габриэле 3 0.43
Шитум Марио 1 0.14
Касо Джузеппе 1 0.14
Карраро Марко 1 0.14
Миллико Винченцо 1 0.14
Валлоккия Андреа 0 0

Карточки

Алессандрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Дженнаро Маттео 1 1
Казарини Федерико 2 0
Бенедетти Симоне 2 0
Престиа Джузеппе 2 0
Лунетта Габриэль 2 0
Челезия Кристиан 2 0
Корацца Симоне 1 0
Писсери Маттео 1 0
Бегетто Андреа 1 0
Пароди Лука 1 0
Паломби Симоне 1 0
Мантовани Валерио 1 0
Ба Абу 1 0
Пьероцци Эдоардо 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Си Санаси 3 0
Пальмьеро Лука 1 1
Бултам Реда 2 0
Джербо Альберто 1 0
Тиритиельо Андреа 1 0
Пандольфи Лука 1 0
Миллико Винченцо 1 0
Касо Джузеппе 1 0
Минелли Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-ом тайме 0
3 Во 2-ом тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
2
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 5
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
17%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Забито

7
5
5 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
29%
2
40%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Пропущено

9
1
3 В 1-ом тайме 0
6 Во 2-ом тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
1
100%
76-90

Забито

10
7
5 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 5
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
20%
2
29%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
3
43%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Пропущено

15
9
5 В 1-ом тайме 3
10 Во 2-ом тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
20%
2
22%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
4
27%
2
22%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
5
33%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Алессандрия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Перуджа - Алессандрия 1:1 Алессандрия - Асколи 1:3 Лечче - Алессандрия 3:2 Алессандрия - Брешия 1:3
Алессандрия - Дженоа 3:2 Пиза - Алессандрия 2:0 Беневенто - Алессандрия 4:3 Сампдория - Алессандрия 3:2 Аталанта - Алессандрия 7:1 Падова - Алессандрия 0:2 Алессандрия - Падова 0:0 Падова - Алессандрия 0:0 Алессандрия - Альбинолеффе 2:2 Альбинолеффе - Алессандрия 1:2 Алессандрия - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Алессандрия 1:0 Алессандрия - Про Патрия 0:1 Комо - Алессандрия 2:1 Алессандрия - Перджолеттезе 1:0 Про Сесто - Алессандрия 0:1
Козенца
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Козенца - Кротоне 1:0 Козенца - Комо 2:0 Перуджа - Козенца 1:1 Козенца - Виченца Виртус 2:1
Брешия - Козенца 5:1 Асколи - Козенца 1:0 Фиорентина - Козенца 4:0 Порденоне - Козенца 2:0 Козенца - Монца 0:3 Эмполи - Козенца 4:0 Козенца - Пескара 3:0 Пиза - Козенца 3:0 Венеция - Козенца 3:0 Козенца - Кремонезе 0:1 Козенца - Асколи 2:1 Реджана - Козенца 1:1 Козенца - Виченца Виртус 1:1 Салернитана - Козенца 0:0 Козенца - Фрозиноне 1:2 Брешия - Козенца 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 1:0 Заявка 7 6 1 0 14 - 4 19
2. Кремонезе Заявка 7 5 0 2 10 - 5 15
3. Брешия Заявка 6 4 2 0 17 - 8 14
4. Лечче Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
5. Асколи Заявка 7 4 1 2 12 - 10 13
6. Читтаделла Заявка 7 4 0 3 9 - 10 12
7. Беневенто Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
8. Козенца Заявка 7 3 1 3 7 - 9 10
9. Фрозиноне Заявка 7 2 4 1 8 - 5 10
10. Реджина 0:1 Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
11. Перуджа Заявка 6 2 3 1 8 - 5 9
12. Монца Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
13. Парма Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
14. Тернана Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
15. СПАЛ 2013 Заявка 6 2 1 3 10 - 7 7
16. Алессандрия Заявка 7 1 1 5 9 - 16 4
17. Кротоне Заявка 7 0 4 3 9 - 15 4
18. Комо Заявка 6 0 3 3 4 - 9 3
19. Порденоне Заявка 6 0 1 5 2 - 15 1
20. Виченца Виртус Заявка 6 0 0 6 4 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 1:0 Заявка 4 4 0 0 6 - 1 12
2. Козенца Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
3. Кремонезе Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
4. Читтаделла Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
5. Реджина 0:1 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
6. СПАЛ 2013 Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
7. Лечче Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
8. Беневенто Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
9. Монца Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
10. Тернана Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
11. Брешия Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
12. Парма Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Асколи Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Алессандрия Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
15. Фрозиноне Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
16. Кротоне Заявка 4 0 3 1 5 - 8 3
17. Перуджа Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
18. Комо Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19. Порденоне Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
20. Виченца Виртус Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Асколи Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Пиза 1:0 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
4. Фрозиноне Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
5. Перуджа Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
6. Лечче Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Кремонезе Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Парма Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
9. Беневенто Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
10. Читтаделла Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
11. Реджина 0:1 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Комо Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
13. Монца Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
14. Тернана Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
15. Кротоне Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
16. Алессандрия Заявка 4 0 1 3 6 - 10 1
17. Козенца Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
18. СПАЛ 2013 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
19. Виченца Виртус Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
20. Порденоне Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Пиза Лукка Лоренцо 5 0 1
2. Читтаделла Оквонкво Орджи 5 0 0
3. Кротоне Мулаттьери Самуэле 5 0 0
4. Алессандрия Корацца Симоне 5 1 0
5. Асколи Дионизи Федерико 5 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Виченца Виртус Кальдерони Марко 3 1
2. Перуджа Лизи Франческо 4 0
3. Читтаделла Адорни Давиде 4 0
4. Беневенто Акампора Дженнаро 4 0
5. Читтаделла Кассандро Томмазо 4 0
Весь список
Где смотреть матч Алессандрия 1:0 Козенца онлайн




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