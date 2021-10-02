Италия: Серия B 2021-2022
Алессандрия
1:0
Конец матча
Стадион: Stadio G. Moccagatta
Козенца
3' Желтая карточкаЛунетта Габриэль
41' Желтая карточкаКазарини Федерико
1:0
78' ГолДи Дженнаро Маттео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
92 Шитум МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marco Zaffaroni
Ход матча
78'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
7 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
История личных встреч
Алессандрия
Козенца
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Алессандрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корацца Симоне
|5 (1)
|0.71
|Престиа Джузеппе
|1
|0.14
|Ди Дженнаро Маттео
|1
|0.14
|Паломби Симоне
|1
|0.14
|Ба Абу
|1
|0.14
|Лунетта Габриэль
|0
|0
|Маркони Микеле
|0
|0
|Мустаккьо Маттиа
|0
|0
|Арригини Андреа
|0
|0
|Кьярелло Риккардо
|0
|0
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гори Габриэле
|3
|0.43
|Шитум Марио
|1
|0.14
|Касо Джузеппе
|1
|0.14
|Карраро Марко
|1
|0.14
|Миллико Винченцо
|1
|0.14
|Валлоккия Андреа
|0
|0
Карточки
Алессандрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Дженнаро Маттео
|1
|1
|Казарини Федерико
|2
|0
|Бенедетти Симоне
|2
|0
|Престиа Джузеппе
|2
|0
|Лунетта Габриэль
|2
|0
|Челезия Кристиан
|2
|0
|Корацца Симоне
|1
|0
|Писсери Маттео
|1
|0
|Бегетто Андреа
|1
|0
|Пароди Лука
|1
|0
|Паломби Симоне
|1
|0
|Мантовани Валерио
|1
|0
|Ба Абу
|1
|0
|Пьероцци Эдоардо
|1
|0
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Си Санаси
|3
|0
|Пальмьеро Лука
|1
|1
|Бултам Реда
|2
|0
|Джербо Альберто
|1
|0
|Тиритиельо Андреа
|1
|0
|Пандольфи Лука
|1
|0
|Миллико Винченцо
|1
|0
|Касо Джузеппе
|1
|0
|Минелли Алессандро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
0 В 1-ом тайме 0
3 Во 2-ом тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
2
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 5
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
17%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Забито
7
5
5 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
29%
2
40%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
14%
2
40%
76-90
Пропущено
9
1
3 В 1-ом тайме 0
6 Во 2-ом тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
1
100%
76-90
Забито
10
7
5 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 5
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
20%
2
29%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
3
43%
61-75
2
20%
2
29%
76-90
Пропущено
15
9
5 В 1-ом тайме 3
10 Во 2-ом тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
20%
2
22%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
4
27%
2
22%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
5
33%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Алессандрия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Перуджа - Алессандрия 1:1 Алессандрия - Асколи 1:3 Лечче - Алессандрия 3:2 Алессандрия - Брешия 1:3
Алессандрия - Дженоа 3:2 Пиза - Алессандрия 2:0 Беневенто - Алессандрия 4:3 Сампдория - Алессандрия 3:2 Аталанта - Алессандрия 7:1 Падова - Алессандрия 0:2 Алессандрия - Падова 0:0 Падова - Алессандрия 0:0 Алессандрия - Альбинолеффе 2:2 Альбинолеффе - Алессандрия 1:2 Алессандрия - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Алессандрия 1:0 Алессандрия - Про Патрия 0:1 Комо - Алессандрия 2:1 Алессандрия - Перджолеттезе 1:0 Про Сесто - Алессандрия 0:1
Козенца
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Козенца - Кротоне 1:0 Козенца - Комо 2:0 Перуджа - Козенца 1:1 Козенца - Виченца Виртус 2:1
Брешия - Козенца 5:1 Асколи - Козенца 1:0 Фиорентина - Козенца 4:0 Порденоне - Козенца 2:0 Козенца - Монца 0:3 Эмполи - Козенца 4:0 Козенца - Пескара 3:0 Пиза - Козенца 3:0 Венеция - Козенца 3:0 Козенца - Кремонезе 0:1 Козенца - Асколи 2:1 Реджана - Козенца 1:1 Козенца - Виченца Виртус 1:1 Салернитана - Козенца 0:0 Козенца - Фрозиноне 1:2 Брешия - Козенца 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|1:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 4
|19
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 5
|15
|3.
|Брешия
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 8
|14
|4.
|Лечче
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|5.
|Асколи
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 10
|13
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 10
|12
|7.
|Беневенто
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|8.
|Козенца
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 5
|10
|10.
|Реджина
|0:1 Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|11.
|Перуджа
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|12.
|Монца
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|13.
|Парма
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|14.
|Тернана
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 7
|7
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 16
|4
|17.
|Кротоне
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 15
|4
|18.
|Комо
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 9
|3
|19.
|Порденоне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 15
|1
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|6 - 1
|12
|2.
|Козенца
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Реджина
|0:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|6.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|7.
|Лечче
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|8.
|Беневенто
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|9.
|Монца
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|10.
|Тернана
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|11.
|Брешия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|12.
|Парма
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Асколи
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Алессандрия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|15.
|Фрозиноне
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|16.
|Кротоне
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 8
|3
|17.
|Перуджа
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|18.
|Комо
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Порденоне
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Асколи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Пиза
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|Перуджа
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|6.
|Лечче
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Парма
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|9.
|Беневенто
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|11.
|Реджина
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Комо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|13.
|Монца
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|14.
|Тернана
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|15.
|Кротоне
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|6 - 10
|1
|17.
|Козенца
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|20.
|Порденоне
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Пиза
|Лукка Лоренцо
|5
|0
|1
|2.
|Читтаделла
|Оквонкво Орджи
|5
|0
|0
|3.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|5
|0
|0
|4.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|5
|1
|0
|5.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|5
|2
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Виченца Виртус
|Кальдерони Марко
|3
|1
|2.
|Перуджа
|Лизи Франческо
|4
|0
|3.
|Читтаделла
|Адорни Давиде
|4
|0
|4.
|Беневенто
|Акампора Дженнаро
|4
|0
|5.
|Читтаделла
|Кассандро Томмазо
|4
|0