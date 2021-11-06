Греция: Суперлига 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Теодорос Вардинояннис
1:0
7' ГолДурмишай Фиорин
2:0
10' ГолДурмишай Фиорин
33' Желтая карточкаДурмишай Фиорин
55' Желтая карточкаТомас Бединелли
60' Желтая карточкаДиамантис Апостолос
90' Желтая карточкаМаринакис Никос
21
Тораль
Хон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Тораль ХонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Камау БрюсПолузащитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ниоплиас Никос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Муньис ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Georgios Paraschos
Ход матча
7'
1:0
10'
2:0
33'
55'
78'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 6
-
1 Угловые 2
-
3 Офсайды 5
-
20 Нарушения правил 15
-
50 Владение мячом, % 50
История личных встреч
ОФИ
Атромитос
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
20 матчей
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
10%
65%
25%
2 победы 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нейра Хуан
|4 (2)
|0.44
|Дурмишай Фиорин
|2
|0.22
|Наби Адил
|1
|0.11
|Вурос Праксителис
|1
|0.11
|Luis Gallegos
|0
|0
|Коровесис Никос
|0
|0
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Струнгис Стефанос
|2
|0.22
|Клонаридис Виктор
|1
|0.11
|Спиридонович Срджан
|1
|0.11
|Василантонопулос Ставрос
|1
|0.11
|Муньис Хуан
|0
|0
|Денич Джордже
|0
|0
Карточки
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нейра Хуан
|5
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|0
|Маринакис Никос
|2
|0
|Luis Gallegos
|2
|0
|Мельядо Мигель
|2
|0
|Диамантис Апостолос
|2
|0
|Яннулис Костас
|1
|0
|Ван Дёйнен Майк
|1
|0
|Кастаньос Люк
|1
|0
|Вурос Праксителис
|1
|0
|Камау Брюс
|1
|0
|Лампру Лазарос
|1
|0
|Дурмишай Фиорин
|1
|0
|Эпасси Дэвис
|1
|0
|Селимович Вахид
|1
|0
|Ус Абдул Рахман
|1
|0
|Балояннис Константинос
|1
|0
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томас Бединелли
|2
|1
|Саломон Патрик
|3
|0
|Кастельяно Дани
|2
|0
|Кулурис Эфтимос
|2
|0
|Коцопулос Костас
|2
|0
|Пападопулос Кирьякос
|1
|0
|Matias Pisano
|1
|0
|Василантонопулос Ставрос
|1
|0
|Галвао Лукас
|1
|0
|Денич Джордже
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Струнгис Стефанос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
33%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
5
56%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
1
13%
1-15
2
67%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
3
38%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Пропущено
9
17
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
3
33%
3
18%
1-15
2
22%
2
12%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
12%
46-60
2
22%
3
18%
61-75
0
0%
7
41%
76-90
Результаты последних матчей
ОФИ
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Панатинаикос - ОФИ 0:0 Ахерон Каналаки - ОФИ 0:1 ОФИ - Ламия 0:0 Панетоликос - ОФИ 1:2
ОФИ - ПАОК 1:3 ПАС Янина - ОФИ 1:1 ОФИ - Астерас 0:0 ОФИ - АЕК 3:3 Арис Салоники - ОФИ 0:0 НЕК Неймеген - ОФИ 2:0 АЗ Алкмаар - ОФИ 2:0 Фортуна Ситтард - ОФИ 1:1 Андерлехт - ОФИ 1:1 Витесс - ОФИ 2:1 ОФИ - Панетоликос 2:2 Ламия - ОФИ 0:2 Лариса - ОФИ 0:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:0 ОФИ - ПАС Янина 2:1
Атромитос
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Ламия - Атромитос 2:2 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Атромитос - Ионикос 0:2 АЕК - Атромитос 3:0
Атромитос - ПАС Янина 1:1 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Волос - Атромитос 3:0 Атромитос - Панетоликос 1:2 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Леванте - Атромитос 2:1 Хетафе - Атромитос 3:0 Валенсия - Атромитос 3:0 Эльче - Атромитос 6:1 Атромитос - Волос 1:0 Панетоликос - Атромитос 1:3 Атромитос - Ламия 0:0 ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Лариса 0:1 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:1 ПАС Янина - Атромитос 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|8
|6
|2
|0
|14 - 5
|20
|2.
|АЕК
|9
|6
|2
|1
|20 - 10
|20
|3.
|ПАОК
|8
|5
|1
|2
|17 - 10
|16
|4.
|Арис Салоники
|8
|4
|2
|2
|11 - 5
|14
|5.
|Волос
|8
|4
|2
|2
|17 - 16
|14
|6.
|ПАС Янина
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|7.
|ОФИ
|9
|2
|6
|1
|9 - 8
|12
|8.
|Панатинаикос
|8
|3
|2
|3
|14 - 6
|11
|9.
|Астерас
|8
|2
|3
|3
|5 - 7
|9
|10.
|Ионикос
|8
|2
|3
|3
|6 - 10
|9
|11.
|Ламия
|8
|1
|3
|4
|8 - 11
|6
|12.
|Аполлон Смирнис
|9
|1
|3
|5
|6 - 18
|6
|13.
|Панетоликос
|9
|1
|2
|6
|9 - 20
|5
|14.
|Атромитос
|9
|0
|3
|6
|5 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|Панатинаикос
|4
|3
|1
|0
|13 - 2
|10
|3.
|Волос
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|4.
|Арис Салоники
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|5.
|Олимпиакос
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|6.
|ПАС Янина
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|7.
|ПАОК
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|8.
|ОФИ
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|9.
|Ионикос
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|Аполлон Смирнис
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|Астерас
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|12.
|Ламия
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|13.
|Панетоликос
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|14.
|Атромитос
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|4
|4
|0
|0
|8 - 3
|12
|2.
|ПАОК
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|АЕК
|5
|2
|2
|1
|11 - 9
|8
|4.
|Арис Салоники
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|5.
|ОФИ
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|6.
|Астерас
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|7.
|ПАС Янина
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|8.
|Волос
|4
|1
|2
|1
|9 - 11
|5
|9.
|Панетоликос
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|10.
|Ламия
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Ионикос
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|12.
|Атромитос
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
|13.
|Панатинаикос
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|14.
|Аполлон Смирнис
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1