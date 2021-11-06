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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
ОФИ
2:0
Конец матча

Стадион:
Атромитос
0'
1:0
7' Гол
Дурмишай Фиорин
2:0
10' Гол
Дурмишай Фиорин
33' Желтая карточка
Дурмишай Фиорин
55' Желтая карточка
Томас Бединелли
60' Желтая карточка
Диамантис Апостолос
90' Желтая карточка
Маринакис Никос
90'+4
1
Эпасси
Дэвис
6
Маринакис
Никос
14
Вурос
Праксителис
15
Диамантис
Апостолос
38
Балояннис
Константинос
21
Тораль
Хон
29
Мельядо
Мигель
16
Luis
Gallegos
7
Лампру
Лазарос
9
Ван
Дёйнен
Майк
17
Дурмишай
Фиорин
1
Пирич
Кенан
5
Хациисаяс
Димитриос
44
Пападопулос
Кирьякос
3
Галвао
Лукас
2
Василантонопулос
Ставрос
21
Саломон
Патрик
8
Харисис
Харилаос
33
Кастельяно
Дани
10
Томас
Бединелли
20
Кулурис
Эфтимос
14
Муньис
Хуан
ОФИ
4-3-3
Атромитос
3-4-3

История личных встреч

ОФИ
Атромитос

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

20 матчей

25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

10%
65%
25%
2 победы 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 побед

История матчей

С
1:1
С
0:0
С
2:2
ТМС
1:0
С
1:0
С
2:1
С
0:2
С
1:1
С
3:0
С
1:0
С
2:0
С
3:0
С
2:2
С
3:2
С
2:0
С
1:1
К
2:1
К
3:1
С
0:1
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нейра Хуан 4 (2) 0.44
Дурмишай Фиорин 2 0.22
Наби Адил 1 0.11
Вурос Праксителис 1 0.11
Luis Gallegos 0 0
Коровесис Никос 0 0
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Струнгис Стефанос 2 0.22
Клонаридис Виктор 1 0.11
Спиридонович Срджан 1 0.11
Василантонопулос Ставрос 1 0.11
Муньис Хуан 0 0
Денич Джордже 0 0

Карточки

ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нейра Хуан 5 0
Пасалидис Триантафиллос 5 0
Маринакис Никос 2 0
Luis Gallegos 2 0
Мельядо Мигель 2 0
Диамантис Апостолос 2 0
Яннулис Костас 1 0
Ван Дёйнен Майк 1 0
Кастаньос Люк 1 0
Вурос Праксителис 1 0
Камау Брюс 1 0
Лампру Лазарос 1 0
Дурмишай Фиорин 1 0
Эпасси Дэвис 1 0
Селимович Вахид 1 0
Ус Абдул Рахман 1 0
Балояннис Константинос 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томас Бединелли 2 1
Саломон Патрик 3 0
Кастельяно Дани 2 0
Кулурис Эфтимос 2 0
Коцопулос Костас 2 0
Пападопулос Кирьякос 1 0
Matias Pisano 1 0
Василантонопулос Ставрос 1 0
Галвао Лукас 1 0
Денич Джордже 1 0
Пирич Кенан 1 0
Струнгис Стефанос 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
33%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
5
56%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
1
13%
1-15
2
67%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
3
38%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

9
17
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
3
33%
3
18%
1-15
2
22%
2
12%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
12%
46-60
2
22%
3
18%
61-75
0
0%
7
41%
76-90

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Панатинаикос - ОФИ 0:0 Ахерон Каналаки - ОФИ 0:1 ОФИ - Ламия 0:0 Панетоликос - ОФИ 1:2
ОФИ - ПАОК 1:3 ПАС Янина - ОФИ 1:1 ОФИ - Астерас 0:0 ОФИ - АЕК 3:3 Арис Салоники - ОФИ 0:0 НЕК Неймеген - ОФИ 2:0 АЗ Алкмаар - ОФИ 2:0 Фортуна Ситтард - ОФИ 1:1 Андерлехт - ОФИ 1:1 Витесс - ОФИ 2:1 ОФИ - Панетоликос 2:2 Ламия - ОФИ 0:2 Лариса - ОФИ 0:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:0 ОФИ - ПАС Янина 2:1
Атромитос
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Ламия - Атромитос 2:2 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Атромитос - Ионикос 0:2 АЕК - Атромитос 3:0
Атромитос - ПАС Янина 1:1 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Волос - Атромитос 3:0 Атромитос - Панетоликос 1:2 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Леванте - Атромитос 2:1 Хетафе - Атромитос 3:0 Валенсия - Атромитос 3:0 Эльче - Атромитос 6:1 Атромитос - Волос 1:0 Панетоликос - Атромитос 1:3 Атромитос - Ламия 0:0 ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Лариса 0:1 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:1 ПАС Янина - Атромитос 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 8 6 2 0 14 - 5 20
2. АЕК 9 6 2 1 20 - 10 20
3. ПАОК 8 5 1 2 17 - 10 16
4. Арис Салоники 8 4 2 2 11 - 5 14
5. Волос 8 4 2 2 17 - 16 14
6. ПАС Янина 9 3 4 2 9 - 6 13
7. ОФИ 9 2 6 1 9 - 8 12
8. Панатинаикос 8 3 2 3 14 - 6 11
9. Астерас 8 2 3 3 5 - 7 9
10. Ионикос 8 2 3 3 6 - 10 9
11. Ламия 8 1 3 4 8 - 11 6
12. Аполлон Смирнис 9 1 3 5 6 - 18 6
13. Панетоликос 9 1 2 6 9 - 20 5
14. Атромитос 9 0 3 6 5 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Панатинаикос 4 3 1 0 13 - 2 10
3. Волос 4 3 0 1 8 - 5 9
4. Арис Салоники 4 2 2 0 6 - 1 8
5. Олимпиакос 4 2 2 0 6 - 2 8
6. ПАС Янина 5 2 2 1 7 - 4 8
7. ПАОК 4 2 1 1 10 - 6 7
8. ОФИ 5 1 3 1 6 - 6 6
9. Ионикос 4 1 2 1 3 - 3 5
10. Аполлон Смирнис 5 1 2 2 4 - 6 5
11. Астерас 3 1 0 2 2 - 4 3
12. Ламия 4 0 2 2 5 - 7 2
13. Панетоликос 5 0 1 4 4 - 9 1
14. Атромитос 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 4 4 0 0 8 - 3 12
2. ПАОК 4 3 0 1 7 - 4 9
3. АЕК 5 2 2 1 11 - 9 8
4. Арис Салоники 4 2 0 2 5 - 4 6
5. ОФИ 4 1 3 0 3 - 2 6
6. Астерас 5 1 3 1 3 - 3 6
7. ПАС Янина 4 1 2 1 2 - 2 5
8. Волос 4 1 2 1 9 - 11 5
9. Панетоликос 4 1 1 2 5 - 11 4
10. Ламия 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Ионикос 4 1 1 2 3 - 7 4
12. Атромитос 5 0 2 3 2 - 10 2
13. Панатинаикос 4 0 1 3 1 - 4 1
14. Аполлон Смирнис 4 0 1 3 2 - 12 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Дурмишай Фиорин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Дурмишай Фиорин бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Дурмишай Фиорин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч ОФИ 2:0 Атромитос онлайн


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