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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Сентраль Кордоба Росарио
1:3
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
0:1
27' Гол
Enzo Copetti
49' Желтая карточка
Gonzalo Piovi
0:2
49' Гол
Enzo Copetti
1:2
76' Гол
Renzo Lopez
80' Желтая карточка
Enzo Copetti
1:3
85' Гол
Carlos Alcaraz
90'+6
23
Ригамонти
Сесар
5
Рамирес
Иван
2
Fabio
Pereyra
6
Franco
Sbutoni
12
Jonathan
Bay
45
Lucas
Besozzi
8
Jesus
Soraire
27
Nicolas
Linares
7
Мартинес
Алекс
31
Renzo
Lopez
24
Francisco
Gonzalez
Metilli
1
Gaston
Gomez
4
Пильюд
Иван
8
Jonathan
Galvan
33
Gonzalo
Piovi
5
Мена
Эухенио
11
Jonathan
David
Gomez
29
Морено
Анибал
23
Nicolas
Oroz
7
Ауче
Габриэль
9
Enzo
Copetti
28
Чанкалай
Томас
Сентраль Кордоба Росарио
4-4-2
Расинг Авельянеда
4-3-1-2

История личных встреч

Сентраль Кордоба Росарио
Расинг Авельянеда

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
1:0
КДМЭП
2:2
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Риано Клаудио 2 0.2
Renzo Lopez 2 0.2
Francisco Gonzalez Metilli 1 0.1
Jesus Soraire 1 0.1
Christian Torres 1 0.1
Deian Veron 1 0.1
Jose Amado 1 0.1
Мартинес Алекс 1 (1) 0.1
Рамирес Иван 0 0
Lucas Besozzi 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Enzo Copetti 5 0.5
Jonathan David Gomez 2 0.2
Emiliano Vecchio 1 0.1
Ауче Габриэль 1 0.1
Сигали Леонардо 1 0.1
Matias Rojas II 1 0.1
Чанкалай Томас 1 0.1
Gonzalo Piovi 1 0.1
Fabricio Dominguez 1 0.1
Carlos Alcaraz 1 0.1
Инсуа Эмилиано 0 0
Jonathan Galvan 0 0
Ромеро Максимильяно 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калински Энсо 3 0
Тоселли Кристофер 3 0
Jesus Soraire 3 0
Francisco Gonzalez Metilli 3 0
Jonathan Bay 3 0
Deian Veron 1 1
Matias Di Benedetto 2 0
Hernan Lopez 1 0
Рамирес Иван 1 0
Nicolas Linares 1 0
Alan Barrionuevo 1 0
Fabio Pereyra 1 0
Nahuel Banegas 1 0
Ramon Cansinos 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Enzo Copetti 4 0
Сигали Леонардо 3 0
Мена Эухенио 3 0
Кардона Эдвин 3 0
Морено Анибал 3 0
Чанкалай Томас 1 1
Инсуа Эмилиано 2 0
Leonel Ariel Miranda 2 0
Gonzalo Piovi 2 0
Мура Факундо 2 0
Jonathan David Gomez 1 0
Matias Rojas II 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Пропущено

10
7
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
10%
1
14%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
5
50%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
30%
1
14%
76-90

Забито

6
10
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
3
30%
76-90

Пропущено

7
2
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

10
15
1 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
10%
3
20%
31-45
2
20%
3
20%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
5
50%
4
27%
76-90

Пропущено

17
9
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
4
24%
1
11%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
12%
2
22%
31-45
5
29%
29%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
5
29%
29%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Лухан - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Викториано Аренас 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Патронато Парана 1:3
Claypole - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Атлас 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:2 Экскурсионистас - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Лоренсо 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Линьерс 1:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Феррокарриль Мидланд 0:0 Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Депортиво Эспаньол - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Спортиво Итальяно 1:3 Леандро Н. Алем - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Эль Порвенир 1:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1
Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Агропекуарио 1:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Расинг Авельянеда - Мелгар 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Куяба - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Мелгар - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 9 6 1 2 14 - 8 19
2. Атлетико Тукуман 9 5 4 0 9 - 3 19
3. Расинг Авельянеда 10 5 3 2 16 - 8 18
4. Атлетико Платенсе 9 4 5 0 11 - 5 17
5. Годой Крус 9 5 2 2 11 - 6 17
6. Ньюэллс Олд Бойз 9 4 4 1 9 - 5 16
7. Уракан 9 4 4 1 10 - 7 16
8. Химнасия Ла-Плата 9 4 3 2 9 - 6 15
9. Унион Санта-Фе 9 4 3 2 16 - 15 15
10. Патронато Парана 9 4 2 3 12 - 11 14
11. Колон 10 3 4 3 10 - 9 13
12. Ривер Плейт 9 3 3 3 12 - 10 12
13. Сан-Лоренсо 9 2 6 1 13 - 11 12
14. Банфилд 9 3 3 3 11 - 9 12
15. Арсенал Саранди 9 2 6 1 11 - 10 12
16. Бока Хуниорс 9 4 0 5 13 - 15 12
17. Эстудиантес Ла Плата 9 3 2 4 12 - 13 11
18. Сармиенто 10 3 2 5 9 - 11 11
19. Росарио Сентраль 9 3 2 4 4 - 7 11
20. Дефенса и Хустисия 9 2 4 3 9 - 11 10
21. Барракас Централь 9 2 3 4 11 - 15 9
22. Тигре 9 2 3 4 11 - 14 9
23. Индепендьенте Авельянеда 9 2 2 5 8 - 13 8
24. Сентраль Кордоба Росарио 10 2 2 6 10 - 17 8
25. Тальерес Кордоба 9 2 2 5 5 - 9 8
26. Велес Сарсфилд 9 1 4 4 9 - 12 7
27. Ланус 9 1 3 5 9 - 15 6
28. Альдосиви 9 1 2 6 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 5 4 1 0 11 - 1 13
2. Аргентинос Хуниорс 5 4 1 0 9 - 4 13
3. Годой Крус 4 4 0 0 7 - 2 12
4. Атлетико Тукуман 5 3 2 0 7 - 3 11
5. Химнасия Ла-Плата 4 3 1 0 6 - 1 10
6. Сармиенто 5 3 1 1 8 - 5 10
7. Патронато Парана 5 3 1 1 6 - 3 10
8. Росарио Сентраль 5 3 1 1 3 - 1 10
9. Атлетико Платенсе 5 2 3 0 6 - 3 9
10. Бока Хуниорс 5 3 0 2 9 - 9 9
11. Дефенса и Хустисия 5 2 3 0 7 - 5 9
12. Уракан 4 2 2 0 5 - 2 8
13. Колон 5 2 2 1 6 - 5 8
14. Эстудиантес Ла Плата 5 2 2 1 8 - 7 8
15. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 4 - 4 7
16. Ривер Плейт 4 2 1 1 3 - 3 7
17. Сан-Лоренсо 5 1 4 0 9 - 8 7
18. Ньюэллс Олд Бойз 4 1 3 0 3 - 2 6
19. Тальерес Кордоба 5 2 0 3 3 - 5 6
20. Арсенал Саранди 4 1 3 0 4 - 3 6
21. Тигре 4 1 2 1 4 - 4 5
22. Ланус 4 1 2 1 6 - 6 5
23. Банфилд 5 1 2 2 7 - 8 5
24. Велес Сарсфилд 4 1 1 2 4 - 4 4
25. Альдосиви 4 1 1 2 2 - 3 4
26. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 5 - 7 4
27. Барракас Централь 5 1 1 3 6 - 10 4
28. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 0 4 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 5 3 2 0 11 - 8 11
2. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 6 - 3 10
3. Атлетико Платенсе 4 2 2 0 5 - 2 8
4. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 2 - 0 8
5. Уракан 5 2 2 1 5 - 5 8
6. Банфилд 4 2 1 1 4 - 1 7
7. Аргентинос Хуниорс 4 2 0 2 5 - 4 6
8. Арсенал Саранди 5 1 3 1 7 - 7 6
9. Ривер Плейт 5 1 2 2 9 - 7 5
10. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 6 - 7 5
11. Барракас Централь 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 4 - 3 5
13. Годой Крус 5 1 2 2 4 - 4 5
14. Колон 5 1 2 2 4 - 4 5
15. Химнасия Ла-Плата 5 1 2 2 3 - 5 5
16. Расинг Авельянеда 5 1 2 2 5 - 7 5
17. Патронато Парана 4 1 1 2 6 - 8 4
18. Тигре 5 1 1 3 7 - 10 4
19. Эстудиантес Ла Плата 4 1 0 3 4 - 6 3
20. Бока Хуниорс 4 1 0 3 4 - 6 3
21. Велес Сарсфилд 5 0 3 2 5 - 8 3
22. Тальерес Кордоба 4 0 2 2 2 - 4 2
23. Сармиенто 5 0 1 4 1 - 6 1
24. Дефенса и Хустисия 4 0 1 3 2 - 6 1
25. Росарио Сентраль 4 0 1 3 1 - 6 1
26. Индепендьенте Авельянеда 5 0 1 4 4 - 9 1
27. Ланус 5 0 1 4 3 - 9 1
28. Альдосиви 5 0 1 4 4 - 12 1
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      27'
      Г О О О О Л - Энцо Копетти бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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