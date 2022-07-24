1:3
Конец матча
0'
0:1
27' ГолEnzo Copetti
49' Желтая карточкаGonzalo Piovi
0:2
49' ГолEnzo Copetti
1:2
76' ГолRenzo Lopez
80' Желтая карточкаEnzo Copetti
1:3
85' ГолCarlos Alcaraz
90'+6
Ход матча
27'
0:1
49'
49'
0:2
76'
1:2
80'
85'
12
Jonathan
Bay
31
Renzo
Lopez
23
Nicolas
Oroz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Renzo LopezНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Paulo LimaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Hernan LopezПолузащитник
- Нападающий
-
16 Капроф ХуанНападающий
-
-
36 Jose Amado
-
14 Abel Bustos
-
-
Главный тренер: Adrian Adrover
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas OrozПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
История личных встреч
Сентраль Кордоба Росарио
Расинг Авельянеда
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Риано Клаудио
|2
|0.2
|Renzo Lopez
|2
|0.2
|Francisco Gonzalez Metilli
|1
|0.1
|Jesus Soraire
|1
|0.1
|Christian Torres
|1
|0.1
|Deian Veron
|1
|0.1
|Jose Amado
|1
|0.1
|Мартинес Алекс
|1 (1)
|0.1
|Рамирес Иван
|0
|0
|Lucas Besozzi
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Enzo Copetti
|5
|0.5
|Jonathan David Gomez
|2
|0.2
|Emiliano Vecchio
|1
|0.1
|Ауче Габриэль
|1
|0.1
|Сигали Леонардо
|1
|0.1
|Matias Rojas II
|1
|0.1
|Чанкалай Томас
|1
|0.1
|Gonzalo Piovi
|1
|0.1
|Fabricio Dominguez
|1
|0.1
|Carlos Alcaraz
|1
|0.1
|Инсуа Эмилиано
|0
|0
|Jonathan Galvan
|0
|0
|Ромеро Максимильяно
|0
|0
Карточки
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калински Энсо
|3
|0
|Тоселли Кристофер
|3
|0
|Jesus Soraire
|3
|0
|Francisco Gonzalez Metilli
|3
|0
|Jonathan Bay
|3
|0
|Deian Veron
|1
|1
|Matias Di Benedetto
|2
|0
|Hernan Lopez
|1
|0
|Рамирес Иван
|1
|0
|Nicolas Linares
|1
|0
|Alan Barrionuevo
|1
|0
|Fabio Pereyra
|1
|0
|Nahuel Banegas
|1
|0
|Ramon Cansinos
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Enzo Copetti
|4
|0
|Сигали Леонардо
|3
|0
|Мена Эухенио
|3
|0
|Кардона Эдвин
|3
|0
|Морено Анибал
|3
|0
|Чанкалай Томас
|1
|1
|Инсуа Эмилиано
|2
|0
|Leonel Ariel Miranda
|2
|0
|Gonzalo Piovi
|2
|0
|Мура Факундо
|2
|0
|Jonathan David Gomez
|1
|0
|Matias Rojas II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
5
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Пропущено
10
7
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
10%
1
14%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
5
50%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
30%
1
14%
76-90
Забито
6
10
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
3
30%
76-90
Пропущено
7
2
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
10
15
1 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
10%
3
20%
31-45
2
20%
3
20%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
5
50%
4
27%
76-90
Пропущено
17
9
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
4
24%
1
11%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
12%
2
22%
31-45
5
29%
29%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
5
29%
29%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Лухан - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Викториано Аренас 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Патронато Парана 1:3
Claypole - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Атлас 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:2 Экскурсионистас - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Лоренсо 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Линьерс 1:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Феррокарриль Мидланд 0:0 Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Депортиво Эспаньол - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Спортиво Итальяно 1:3 Леандро Н. Алем - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Эль Порвенир 1:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1
Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Агропекуарио 1:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Расинг Авельянеда - Мелгар 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Куяба - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Мелгар - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|14 - 8
|19
|2.
|Атлетико Тукуман
|9
|5
|4
|0
|9 - 3
|19
|3.
|Расинг Авельянеда
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|4.
|Атлетико Платенсе
|9
|4
|5
|0
|11 - 5
|17
|5.
|Годой Крус
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|4
|4
|1
|9 - 5
|16
|7.
|Уракан
|9
|4
|4
|1
|10 - 7
|16
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|4
|3
|2
|9 - 6
|15
|9.
|Унион Санта-Фе
|9
|4
|3
|2
|16 - 15
|15
|10.
|Патронато Парана
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|11.
|Колон
|10
|3
|4
|3
|10 - 9
|13
|12.
|Ривер Плейт
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|13.
|Сан-Лоренсо
|9
|2
|6
|1
|13 - 11
|12
|14.
|Банфилд
|9
|3
|3
|3
|11 - 9
|12
|15.
|Арсенал Саранди
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|16.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|0
|5
|13 - 15
|12
|17.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|18.
|Сармиенто
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|19.
|Росарио Сентраль
|9
|3
|2
|4
|4 - 7
|11
|20.
|Дефенса и Хустисия
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|21.
|Барракас Централь
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|22.
|Тигре
|9
|2
|3
|4
|11 - 14
|9
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|25.
|Тальерес Кордоба
|9
|2
|2
|5
|5 - 9
|8
|26.
|Велес Сарсфилд
|9
|1
|4
|4
|9 - 12
|7
|27.
|Ланус
|9
|1
|3
|5
|9 - 15
|6
|28.
|Альдосиви
|9
|1
|2
|6
|6 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|3.
|Годой Крус
|4
|4
|0
|0
|7 - 2
|12
|4.
|Атлетико Тукуман
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|6.
|Сармиенто
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|7.
|Патронато Парана
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|8.
|Росарио Сентраль
|5
|3
|1
|1
|3 - 1
|10
|9.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|10.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|0
|2
|9 - 9
|9
|11.
|Дефенса и Хустисия
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|12.
|Уракан
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|13.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|14.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|15.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|16.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|17.
|Сан-Лоренсо
|5
|1
|4
|0
|9 - 8
|7
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|19.
|Тальерес Кордоба
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|20.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|21.
|Тигре
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|22.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|23.
|Банфилд
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|24.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|25.
|Альдосиви
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|26.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|27.
|Барракас Централь
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|28.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|3.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|8
|5.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|6.
|Банфилд
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|9.
|Ривер Плейт
|5
|1
|2
|2
|9 - 7
|5
|10.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|11.
|Барракас Централь
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|13.
|Годой Крус
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|14.
|Колон
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|16.
|Расинг Авельянеда
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|17.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|18.
|Тигре
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|19.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|20.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|21.
|Велес Сарсфилд
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|22.
|Тальерес Кордоба
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|23.
|Сармиенто
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|24.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|25.
|Росарио Сентраль
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|26.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|27.
|Ланус
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|28.
|Альдосиви
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес