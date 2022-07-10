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Аргентина: Лига професьональ

2022
Расинг Авельянеда
1:0
Конец матча
Индепендьенте Авельянеда
0'
1:0
9' Гол
Ауче Габриэль
1:0
21' Не забитый пенальти
Enzo Copetti
29' Желтая карточка
Damian Batallini
38' Желтая карточка
Феррейра Факундо
45' Желтая карточка
Leonel Ariel Miranda
45' Желтая карточка
Lucas Rodriguez I
57' Желтая карточка
Мура Факундо
70' Желтая карточка
Enzo Copetti
70' Желтая карточка
Leandro Miguel Fernandez
84' Желтая карточка
Марконе Иван
87' Желтая карточка
Sergio Barreto
90'+6
1
Gaston
Gomez
34
Мура
Факундо
30
Сигали
Леонардо
48
Инсуа
Эмилиано
5
Мена
Эухенио
19
Leonel
Ariel
Miranda
29
Морено
Анибал
20
Emiliano
Vecchio
7
Ауче
Габриэль
9
Enzo
Copetti
28
Чанкалай
Томас
1
Соса
Себастьян
28
Виго
Алекс
24
Sergio
Barreto
2
Joaquin
Laso
5
Lucas
Rodriguez
I
29
Lucas
Daniel
Romero
23
Марконе
Иван
14
Lucas
Gonzalez
7
Damian
Batallini
19
Gabriel
Hachen
16
Феррейра
Факундо
Расинг Авельянеда
4-3-3
Индепендьенте Авельянеда
4-3-2-1

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Индепендьенте Авельянеда

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед

35 матчей

40%
20%
40%
14 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

25.7%
45.7%
28.6%
9 побед 16 ничьих 10 побед

Второй тайм

31.4%
45.7%
22.9%
11 побед 16 ничьих 8 побед

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
1:0
ЛП
1:0
С
1:0
С
1:3
ТМК
2:2
С
0:1
П
2:0
ТМК
0:0
ТМК
0:3
П
3:0
П
0:0
П
1:1
ТМК
1:3
П
1:2
П
0:2
П
3:0
П
1:0
ТМК
0:2
П
2:1
ТМ(
3:0
П
2:0
ТМ(
0:0
П
2:0
П
4:1
ПА
1:1
ПА
2:0
ПА
1:0
ПА
1:0
ПА
1:2
ПА
2:0
TPDV
4:0
ПА
0:0
TPDV
0:0
ПА
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Enzo Copetti 3 0.43
Jonathan David Gomez 2 0.29
Emiliano Vecchio 1 0.14
Сигали Леонардо 1 0.14
Ауче Габриэль 1 0.14
Чанкалай Томас 1 0.14
Matias Rojas II 1 0.14
Fabricio Dominguez 1 0.14
Инсуа Эмилиано 0 0
Ромеро Максимильяно 0 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенегас Леандро 3 0.43
Lucas Daniel Romero 2 0.29
Leandro Miguel Fernandez 1 (1) 0.14
Lucas Rodriguez I 1 0.14
Инсаурральде Хуан 0 0
Lucas Gonzalez 0 0
Sergio Barreto 0 0
Виго Алекс 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сигали Леонардо 3 0
Кардона Эдвин 3 0
Чанкалай Томас 1 1
Мена Эухенио 2 0
Leonel Ariel Miranda 2 0
Enzo Copetti 2 0
Мура Факундо 2 0
Инсуа Эмилиано 1 0
Jonathan David Gomez 1 0
Gonzalo Piovi 1 0
Matias Rojas II 1 0
Морено Анибал 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Rodriguez I 4 0
Leandro Miguel Fernandez 3 0
Sergio Barreto 3 0
Инсаурральде Хуан 2 0
Виго Алекс 2 0
Феррейра Факундо 1 0
Марконе Иван 1 0
Бенегас Леандро 1 0
Поблет Херонимо 1 0
Joaquin Laso 1 0
Lucas Gonzalez 1 0
Damian Batallini 1 0
Rodrigo Marquez 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
3
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
3
100%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

11
7
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
29%
16-30
2
18%
3
43%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

7
11
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
14%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
2
29%
3
27%
46-60
3
43%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0
Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Агропекуарио 1:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Расинг Авельянеда - Мелгар 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Куяба - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Мелгар - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Расинг Авельянеда - Куяба 2:0 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Патронато Парана - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1
Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Ла-Гуайра 4:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Индепендьенте Авельянеда 0:4 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Депортиво Ла-Гуайра - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 7 4 3 0 9 - 4 15
2. Химнасия Ла-Плата 0:1 7 4 2 1 9 - 4 14
3. Расинг Авельянеда 7 4 1 2 12 - 6 13
4. Атлетико Платенсе 7 3 4 0 8 - 4 13
5. Атлетико Тукуман 1:0 7 3 4 0 6 - 3 13
6. Унион Санта-Фе 7 4 1 2 14 - 13 13
7. Банфилд 7 3 2 2 10 - 7 11
8. Уракан 1:2 7 3 2 2 8 - 7 11
9. Годой Крус 6 3 1 2 7 - 5 10
10. Арсенал Саранди 7 2 4 1 9 - 8 10
11. Сан-Лоренсо 7 2 4 1 10 - 8 10
12. Аргентинос Хуниорс 6 3 1 2 7 - 6 10
13. Барракас Централь 7 2 3 2 9 - 9 9
14. Бока Хуниорс 7 3 0 4 12 - 13 9
15. Ривер Плейт 6 2 2 2 9 - 6 8
16. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 2 3 8 - 9 8
17. Сармиенто 7 2 2 3 6 - 7 8
18. Эстудиантес Ла Плата 7 2 2 3 8 - 10 8
19. Патронато Парана 7 2 2 3 8 - 10 8
20. Ланус 2:1 7 2 2 3 6 - 9 8
21. Росарио Сентраль 7 2 1 4 3 - 7 7
22. Индепендьенте Авельянеда 7 2 1 4 7 - 11 7
23. Тигре 6 1 3 2 8 - 10 6
24. Велес Сарсфилд 6 1 2 3 4 - 6 5
25. Колон 6 1 2 3 4 - 6 5
26. Тальерес Кордоба 7 1 2 4 4 - 8 5
27. Дефенса и Хустисия 6 0 4 2 4 - 6 4
28. Альдосиви 6 1 1 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 4 4 0 0 10 - 0 12
2. Химнасия Ла-Плата 0:1 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Годой Крус 3 3 0 0 5 - 1 9
4. Атлетико Тукуман 1:0 4 2 2 0 5 - 3 8
5. Уракан 1:2 3 2 1 0 5 - 2 7
6. Сармиенто 3 2 1 0 5 - 2 7
7. Ланус 2:1 3 2 1 0 4 - 2 7
8. Аргентинос Хуниорс 3 2 1 0 5 - 3 7
9. Патронато Парана 4 2 1 1 5 - 3 7
10. Росарио Сентраль 4 2 1 1 2 - 1 7
11. Индепендьенте Авельянеда 3 2 0 1 4 - 4 6
12. Сан-Лоренсо 4 1 3 0 7 - 6 6
13. Бока Хуниорс 4 2 0 2 8 - 9 6
14. Атлетико Платенсе 4 1 3 0 4 - 3 6
15. Арсенал Саранди 3 1 2 0 3 - 2 5
16. Ньюэллс Олд Бойз 3 1 2 0 3 - 2 5
17. Эстудиантес Ла Плата 4 1 2 1 5 - 6 5
18. Колон 3 1 1 1 3 - 3 4
19. Ривер Плейт 2 1 1 0 2 - 1 4
20. Альдосиви 3 1 1 1 2 - 2 4
21. Барракас Централь 4 1 1 2 5 - 7 4
22. Банфилд 4 1 1 2 6 - 7 4
23. Велес Сарсфилд 3 1 0 2 2 - 2 3
24. Дефенса и Хустисия 3 0 3 0 2 - 2 3
25. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 0 2 2 - 4 3
26. Унион Санта-Фе 3 1 0 2 5 - 7 3
27. Тальерес Кордоба 4 1 0 3 2 - 5 3
28. Тигре 3 0 2 1 2 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Унион Санта-Фе 4 3 1 0 9 - 6 10
3. Банфилд 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Атлетико Платенсе 3 2 1 0 4 - 1 7
5. Атлетико Тукуман 1:0 3 1 2 0 1 - 0 5
6. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 2 1 6 - 5 5
7. Барракас Централь 3 1 2 0 4 - 2 5
8. Арсенал Саранди 4 1 2 1 6 - 6 5
9. Химнасия Ла-Плата 0:1 4 1 2 1 3 - 3 5
10. Тигре 3 1 1 1 6 - 7 4
11. Ривер Плейт 4 1 1 2 7 - 5 4
12. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 3 - 2 4
13. Уракан 1:2 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Бока Хуниорс 3 1 0 2 4 - 4 3
15. Аргентинос Хуниорс 3 1 0 2 2 - 3 3
16. Эстудиантес Ла Плата 3 1 0 2 3 - 4 3
17. Тальерес Кордоба 3 0 2 1 2 - 3 2
18. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 2 - 4 2
19. Годой Крус 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Колон 3 0 1 2 1 - 3 1
21. Дефенса и Хустисия 3 0 1 2 2 - 4 1
22. Расинг Авельянеда 3 0 1 2 2 - 6 1
23. Сармиенто 4 0 1 3 1 - 5 1
24. Патронато Парана 3 0 1 2 3 - 7 1
25. Индепендьенте Авельянеда 4 0 1 3 3 - 7 1
26. Ланус 2:1 4 0 1 3 2 - 7 1
27. Альдосиви 3 0 0 3 1 - 8 0
28. Росарио Сентраль 3 0 0 3 1 - 6 0
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