1:0
Конец матча
0'
1:0
9' ГолАуче Габриэль
1:0
21' Не забитый пенальтиEnzo Copetti
29' Желтая карточкаDamian Batallini
38' Желтая карточкаФеррейра Факундо
45' Желтая карточкаLeonel Ariel Miranda
45' Желтая карточкаLucas Rodriguez I
57' Желтая карточкаМура Факундо
70' Желтая карточкаEnzo Copetti
70' Желтая карточкаLeandro Miguel Fernandez
84' Желтая карточкаМарконе Иван
87' Желтая карточкаSergio Barreto
90'+6
Ход матча
9'
1:0
21'
1:0
29'
38'
57'
70'
84'
87'
34
Мура
Факундо
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas OrozПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виго АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Баккья РенсоВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
36 Касарес ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
-
10 Alan Sonora
-
35 Tomas Pozzo
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Индепендьенте Авельянеда
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед
35 матчей
40%
20%
40%
14 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
25.7%
45.7%
28.6%
9 побед 16 ничьих 10 побед
Второй тайм
31.4%
45.7%
22.9%
11 побед 16 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Enzo Copetti
|3
|0.43
|Jonathan David Gomez
|2
|0.29
|Emiliano Vecchio
|1
|0.14
|Сигали Леонардо
|1
|0.14
|Ауче Габриэль
|1
|0.14
|Чанкалай Томас
|1
|0.14
|Matias Rojas II
|1
|0.14
|Fabricio Dominguez
|1
|0.14
|Инсуа Эмилиано
|0
|0
|Ромеро Максимильяно
|0
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенегас Леандро
|3
|0.43
|Lucas Daniel Romero
|2
|0.29
|Leandro Miguel Fernandez
|1 (1)
|0.14
|Lucas Rodriguez I
|1
|0.14
|Инсаурральде Хуан
|0
|0
|Lucas Gonzalez
|0
|0
|Sergio Barreto
|0
|0
|Виго Алекс
|0
|0
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сигали Леонардо
|3
|0
|Кардона Эдвин
|3
|0
|Чанкалай Томас
|1
|1
|Мена Эухенио
|2
|0
|Leonel Ariel Miranda
|2
|0
|Enzo Copetti
|2
|0
|Мура Факундо
|2
|0
|Инсуа Эмилиано
|1
|0
|Jonathan David Gomez
|1
|0
|Gonzalo Piovi
|1
|0
|Matias Rojas II
|1
|0
|Морено Анибал
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Rodriguez I
|4
|0
|Leandro Miguel Fernandez
|3
|0
|Sergio Barreto
|3
|0
|Инсаурральде Хуан
|2
|0
|Виго Алекс
|2
|0
|Феррейра Факундо
|1
|0
|Марконе Иван
|1
|0
|Бенегас Леандро
|1
|0
|Поблет Херонимо
|1
|0
|Joaquin Laso
|1
|0
|Lucas Gonzalez
|1
|0
|Damian Batallini
|1
|0
|Rodrigo Marquez
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
3
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
3
100%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
11
7
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
29%
16-30
2
18%
3
43%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
7
11
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
14%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
2
29%
3
27%
46-60
3
43%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0
Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Агропекуарио 1:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Расинг Авельянеда - Мелгар 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Куяба - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Мелгар - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Расинг Авельянеда - Куяба 2:0 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Патронато Парана - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1
Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Ла-Гуайра 4:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Индепендьенте Авельянеда 0:4 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Депортиво Ла-Гуайра - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|4
|3
|0
|9 - 4
|15
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|0:1
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|3.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|4.
|Атлетико Платенсе
|7
|3
|4
|0
|8 - 4
|13
|5.
|Атлетико Тукуман
|1:0
|7
|3
|4
|0
|6 - 3
|13
|6.
|Унион Санта-Фе
|7
|4
|1
|2
|14 - 13
|13
|7.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|8.
|Уракан
|1:2
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|9.
|Годой Крус
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|10.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|11.
|Сан-Лоренсо
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|13.
|Барракас Централь
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|14.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|0
|4
|12 - 13
|9
|15.
|Ривер Плейт
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|17.
|Сармиенто
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|19.
|Патронато Парана
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|20.
|Ланус
|2:1
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|21.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|1
|4
|3 - 7
|7
|22.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|23.
|Тигре
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|24.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|25.
|Колон
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|26.
|Тальерес Кордоба
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|27.
|Дефенса и Хустисия
|6
|0
|4
|2
|4 - 6
|4
|28.
|Альдосиви
|6
|1
|1
|4
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|0:1
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Годой Крус
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|4.
|Атлетико Тукуман
|1:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|5.
|Уракан
|1:2
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Сармиенто
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|Ланус
|2:1
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|9.
|Патронато Парана
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|10.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|12.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|13.
|Бока Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|14.
|Атлетико Платенсе
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|15.
|Арсенал Саранди
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|16.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|17.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|18.
|Колон
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|19.
|Ривер Плейт
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|20.
|Альдосиви
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|21.
|Барракас Централь
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|22.
|Банфилд
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|23.
|Велес Сарсфилд
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|24.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|26.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|27.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|28.
|Тигре
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Унион Санта-Фе
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|3.
|Банфилд
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|Атлетико Платенсе
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Атлетико Тукуман
|1:0
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|6.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|7.
|Барракас Централь
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|0:1
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|Тигре
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|11.
|Ривер Плейт
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|12.
|Сан-Лоренсо
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|13.
|Уракан
|1:2
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|16.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|17.
|Тальерес Кордоба
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|19.
|Годой Крус
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Колон
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|21.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|22.
|Расинг Авельянеда
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|23.
|Сармиенто
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|24.
|Патронато Парана
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|26.
|Ланус
|2:1
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|27.
|Альдосиви
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|28.
|Росарио Сентраль
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес