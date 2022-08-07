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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион: Зрители: 4790
Вернаму
0:0
Конец матча
Юргорден
0'
90' Желтая карточка
Эдвардссон Давид
90'+5

Ход матча

61'
Оливейра Вендерсон
Кенндал Уильям
 
61'
 
Асоро Йоэль
Викхейм Густав
72'
Вилар Бернардо
Evaldo Neto
 
73'
Виндехолл Чарли
Зелькович Айдин
 
76'
 
Экдаль Хьяльмар
Шуллер Расмус
82'
Эдвардссон Давид
Йоханссон Оскар
 
82'
Симба Мунга
Hampus Naesstroem
 
90'
Эдвардссон Давид
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 8
  • 3 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
30
Войтехович
Филипп
4
Evaldo
Neto
5
Ларссон
Виктор
25
Эрикссон
Виктор
20
Винст
Фредди
6
Hampus
Naesstroem
8
Кенндал
Уильям
21
Магаши
Абдуссалам
9
Йоханссон
Оскар
14
Антонссон
Маркус
10
Зелькович
Айдин
15
Васютин
Александр
2
Юханссон
Петр
18
Хиен
Исак
33
Даниэльссон
Маркус
8
Андерссон
Элиас
12
Банда
Эммануэль
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
9
Радетинац
Харис
16
Эдвардсен
Виктор
23
Викхейм
Густав
Вернаму
4-3-3
Юргорден
4-3-3

История личных встреч

Вернаму
Юргорден

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

А
5:0

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонссон Маркус 10 (1) 0.59
Йоханссон Оскар 2 0.12
Магаши Абдуссалам 2 0.12
Оливейра Вендерсон 1 0.06
Виндехолл Чарли 1 0.06
Винст Фредди 0 0
Де Врис Фрэнсис 0 0
Бечирович Эдвин 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Виктор 6 0.35
Асоро Йоэль 5 0.29
Банда Эммануэль 4 0.24
Финнделл Хампус 3 0.18
Радетинац Харис 3 0.18
Эрикссон Магнус 2 0.12
Хакшабанович Сеад 2 0.12
Хиен Исак 2 0.12
Викхейм Густав 2 0.12
Экдаль Хьяльмар 2 0.12
Андерссон Элиас 1 0.06
Шуллер Расмус 1 0.06

Карточки

Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Evaldo Neto 4 0
Тихи Робин 3 0
Оливейра Вендерсон 3 0
Антонссон Маркус 2 0
Эрикссон Виктор 2 0
Магаши Абдуссалам 2 0
Hampus Naesstroem 2 0
Войтехович Филипп 1 0
Йоханссон Оскар 1 0
Эдвардссон Давид 1 0
Кенндал Уильям 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Бечирович Эдвин 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юханссон Петр 4 0
Шуллер Расмус 3 0
Финнделл Хампус 3 0
Викхейм Густав 2 0
Эдвардсен Виктор 2 0
Асоро Йоэль 2 0
Экдаль Хьяльмар 2 0
Хиен Исак 2 0
Радетинац Харис 1 0
Бенгтссон Пьер 1 0
Эрикссон Магнус 1 0
Андерссон Элиас 1 0
Банда Эммануэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
12 Не забивали 13
2
25%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
5
63%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

9
23
1 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
1
11%
3
13%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
3
33%
6
26%
61-75
5
56%
5
22%
76-90

Пропущено

20
6
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 4
2
10%
2
33%
1-15
5
25%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
5
25%
1
17%
61-75
5
25%
0
0%
76-90

Забито

17
33
4 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 5
3
18%
4
12%
1-15
0
0%
5
15%
16-30
1
6%
4
12%
31-45
5
29%
29%
6
18%
46-60
3
18%
9
27%
61-75
5
29%
29%
5
15%
76-90

Пропущено

25
13
9 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
2
8%
3
23%
1-15
6
24%
3
23%
16-30
1
4%
3
23%
31-45
5
20%
0
0%
46-60
6
24%
2
15%
61-75
5
20%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - АИК 2:3 Юргорден - Вернаму 5:0 Вернаму - Сундсвалль 1:1
Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Кальмар - Вернаму 1:0 Вернаму - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хаммарбю 1:0 Хельсинборг - Вернаму 1:4 Мьельбю - Вернаму 1:1 Вернаму - Хеккен 1:2 Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Вернаму - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1 Вернаму - Сириус 0:0 Гётеборг - Вернаму 2:1 Кальмар - Вернаму 3:0 Треллеборг - Вернаму 2:0 Мальмё - Вернаму 2:0
Юргорден
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Сепси - Юргорден 1:3 Юргорден - Риека 2:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Риека - Юргорден 1:2
Юргорден - Вернаму 5:0 Хельсинборг - Юргорден 0:2 Юргорден - Хаммарбю 1:0 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Юргорден - Сириус 3:3 Юргорден - Варберг БоИС 4:0 Кальмар - Юргорден 1:0 Юргорден - Мальмё 4:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Юргорден - Сириус 4:0 АИК - Юргорден 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:0 Юргорден - Дегерфорс 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 17 10 4 3 35 - 11 34
2. Хаммарбю 17 10 3 4 34 - 13 33
3. Хеккен 16 9 5 2 37 - 25 32
4. АИК 17 9 4 4 24 - 20 31
5. Мальмё 17 9 3 5 23 - 15 30
6. Кальмар 17 8 3 6 19 - 14 27
7. Мьельбю 17 7 6 4 18 - 15 27
8. Гётеборг 16 8 3 5 20 - 15 27
9. Сириус 17 7 3 7 20 - 25 24
10. Эльфсборг 17 5 7 5 31 - 24 22
11. Норрчёпинг 17 5 4 8 18 - 21 19
12. Варберг БоИС 16 5 3 8 14 - 26 18
13. Вернаму 17 4 5 8 16 - 26 17
14. Дегерфорс 17 3 2 12 13 - 34 11
15. Хельсинборг 16 2 4 10 12 - 23 10
16. Сундсвалль 17 3 1 13 16 - 43 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 8 7 1 0 25 - 4 22
2. Хаммарбю 10 6 3 1 22 - 8 21
3. Мальмё 8 6 1 1 16 - 5 19
4. АИК 8 6 1 1 9 - 3 19
5. Кальмар 9 6 1 2 10 - 4 19
6. Мьельбю 9 4 4 1 13 - 8 16
7. Эльфсборг 8 4 3 1 20 - 12 15
8. Гётеборг 8 4 3 1 12 - 6 15
9. Сириус 8 5 0 3 10 - 8 15
10. Хеккен 7 4 1 2 16 - 12 13
11. Варберг БоИС 8 3 2 3 7 - 9 11
12. Норрчёпинг 9 3 2 4 12 - 10 11
13. Вернаму 8 2 4 2 7 - 6 10
14. Сундсвалль 9 3 0 6 12 - 24 9
15. Дегерфорс 8 2 2 4 7 - 15 8
16. Хельсинборг 9 2 2 5 6 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 9 5 4 0 21 - 13 19
2. АИК 9 3 3 3 15 - 17 12
3. Юргорден 9 3 3 3 10 - 7 12
4. Хаммарбю 7 4 0 3 12 - 5 12
5. Гётеборг 8 4 0 4 8 - 9 12
6. Мальмё 9 3 2 4 7 - 10 11
7. Мьельбю 8 3 2 3 5 - 7 11
8. Сириус 9 2 3 4 10 - 17 9
9. Норрчёпинг 8 2 2 4 6 - 11 8
10. Кальмар 8 2 2 4 9 - 10 8
11. Эльфсборг 9 1 4 4 11 - 12 7
12. Варберг БоИС 8 2 1 5 7 - 17 7
13. Вернаму 9 2 1 6 9 - 20 7
14. Дегерфорс 9 1 0 8 6 - 19 3
15. Хельсинборг 7 0 2 5 6 - 11 2
16. Сундсвалль 8 0 1 7 4 - 19 1
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Вернаму 0:0 Юргорден онлайн

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