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Аргентина: Лига професьональ

2022
Тигре
0:0
Конец матча
Атлетико Тукуман
0'
41' Желтая карточка
Guillermo Acosta
57' Желтая карточка
Ramiro Carrera
61' Желтая карточка
Фернандес Игнасио
87' Желтая карточка
Cristian Zabala
88' Желтая карточка
Joaquin Pereyra1
90' Желтая карточка
Lucas Blondel
90'+5
1
Роффо
Мануэль
17
Lucas
Blondel
30
Brian
Leizza
6
Brian
Abel
Luciatti
20
Sebastian
Prieto
9
Ijiel
Protti
42
Фернандес
Игнасио
5
Sebastian
Prediger
II
16
Кастро
Алексис
32
Mateo
Retegui
11
Колидио
Факундо
16
Лампе
Карлос
21
Martin
Garay
2
Bruno
Felix
Bianchi
26
Manuel
Capasso
39
Matias
Orihuela
24
Renzo
Tesuri
8
Guillermo
Acosta
23
Ramiro
Carrera
22
Joaquin
Pereyra1
9
Augusto
Lotti
18
Ramiro
Ruiz
Тигре
4-4-2
Атлетико Тукуман
4-4-2

История личных встреч

Тигре
Атлетико Тукуман

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

КДЛС
0:1
КДЛС
5:0
С
3:0
С
0:0
П
0:0
П
5:0
ПА
3:1
ПА
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Retegui 9 (3) 0.64
Колидио Факундо 3 0.21
Кабрера Виктор 2 0.14
Diego Sosa 1 0.07
Ijiel Protti 1 0.07
Кастро Алексис 1 0.07
Меносси Лукас 1 0.07
Lucas Blondel 1 0.07
Sebastian Prieto 0 0
Cristian Zabala 0 0
Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Carrera 4 (1) 0.29
Augusto Lotti 2 0.14
Ramiro Ruiz 2 0.14
Renzo Tesuri 2 0.14
Cristian Menendez 1 0.07
Matias Orihuela 1 0.07
Manuel Capasso 1 0.07
Maestro Puch Ignacio 1 0.07
Joaquin Pereyra1 0 0
Bruno Felix Bianchi 0 0
Gabriel Risso 0 0
Баланта Андрес 0 0

Карточки

Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Abel Luciatti 2 2
Кабрера Виктор 5 0
Lucas Blondel 4 0
Ijiel Protti 3 0
Фернандес Игнасио 2 0
Меносси Лукас 2 0
Sebastian Prieto 2 0
Mateo Retegui 2 0
Nicolas Demartini 2 0
Cristian Zabala 2 0
Diego Sosa 1 0
Кастро Алексис 1 0
Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guillermo Acosta 7 0
Bruno Felix Bianchi 4 1
Ramiro Carrera 5 0
Joaquin Pereyra1 4 0
Ramiro Ruiz 3 0
Martin Garay 3 0
Marcelo Ortiz 1 1
Ромеро Гастон 2 0
Ciro Rius 1 0
Cristian Menendez 1 0
Ди Франко Франсиско 1 0
Matias Orihuela 1 0
Jonathan Sandoval 1 0
Augusto Lotti 1 0
Mateo Agustin Coronel 1 0
Nicolas Thaller 1 0
Баланта Андрес 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
4
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
20%
2
50%
1-15
3
30%
1
25%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Забито

10
10
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
4
40%
2
20%
61-75
2
20%
4
40%
76-90

Пропущено

13
3
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
67%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
1
33%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

20
14
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
2
10%
3
21%
1-15
4
20%
2
14%
16-30
3
15%
1
7%
31-45
4
20%
2
14%
46-60
4
20%
2
14%
61-75
3
15%
4
29%
76-90

Пропущено

18
6
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 4
4
22%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
2
11%
3
50%
31-45
3
17%
1
17%
46-60
3
17%
1
17%
61-75
3
17%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Тигре
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Тигре - Росарио Сентраль 3:1 Расинг Авельянеда - Тигре 3:3 Тигре - Депортиво Мадрин 3:3
Тигре - Атлетико Платенсе 3:0 Патронато Парана - Тигре 1:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Тигре 2:1 Тигре - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Тигре 1:1 Тигре - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Тигре - Барракас Централь 1:1 Унион Санта-Фе - Тигре 1:2 Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Тигре - Арсенал Саранди 0:0
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1
Атлетико Тукуман - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Годой Крус 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Уракан - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Атлетико Тукуман - Браун Адроге 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 14 8 5 1 14 - 6 29
2. Химнасия Ла-Плата 13 7 4 2 14 - 7 25
3. Уракан 14 6 6 2 17 - 11 24
4. Годой Крус 14 7 3 4 17 - 12 24
5. Аргентинос Хуниорс 13 7 2 4 17 - 12 23
6. Ривер Плейт 0:0 14 6 4 4 21 - 13 22
7. Расинг Авельянеда 13 5 6 2 19 - 11 21
8. Патронато Парана 13 6 3 4 19 - 15 21
9. Атлетико Платенсе 14 5 6 3 15 - 13 21
10. Унион Санта-Фе 12 6 3 3 20 - 19 21
11. Сан-Лоренсо 14 4 8 2 19 - 15 20
12. Ньюэллс Олд Бойз 14 5 5 4 13 - 13 20
13. Бока Хуниорс 13 6 1 6 18 - 20 19
14. Тигре 14 4 6 4 20 - 18 18
15. Арсенал Саранди 0:0 14 3 9 2 15 - 15 18
16. Сентраль Кордоба Росарио 14 5 2 7 17 - 18 17
17. Росарио Сентраль 13 5 2 6 11 - 14 17
18. Сармиенто 14 5 2 7 15 - 19 17
19. Эстудиантес Ла Плата 13 4 4 5 14 - 16 16
20. Банфилд 13 3 6 4 13 - 13 15
21. Дефенса и Хустисия 13 3 6 4 11 - 13 15
22. Колон 14 3 6 5 11 - 16 15
23. Барракас Централь 13 3 5 5 14 - 19 14
24. Индепендьенте Авельянеда 14 3 4 7 13 - 17 13
25. Тальерес Кордоба 12 3 3 6 8 - 11 12
26. Велес Сарсфилд 13 1 7 5 13 - 17 10
27. Альдосиви 13 2 2 9 7 - 21 8
28. Ланус 14 1 4 9 11 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 7 5 2 0 10 - 3 17
2. Химнасия Ла-Плата 6 5 1 0 9 - 1 16
3. Годой Крус 6 5 1 0 10 - 3 16
4. Патронато Парана 7 5 1 1 12 - 5 16
5. Аргентинос Хуниорс 7 5 1 1 11 - 5 16
6. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 14 - 4 15
7. Бока Хуниорс 7 5 0 2 14 - 11 15
8. Атлетико Платенсе 7 3 4 0 9 - 4 13
9. Росарио Сентраль 7 4 1 2 6 - 5 13
10. Сармиенто 7 4 1 2 11 - 8 13
11. Тигре 7 3 3 1 10 - 5 12
12. Сан-Лоренсо 8 2 6 0 12 - 9 12
13. Эстудиантес Ла Плата 7 3 3 1 9 - 7 12
14. Уракан 6 3 2 1 9 - 4 11
15. Дефенса и Хустисия 7 2 5 0 7 - 5 11
16. Ривер Плейт 0:0 6 3 1 2 8 - 6 10
17. Унион Санта-Фе 6 3 1 2 9 - 9 10
18. Ньюэллс Олд Бойз 7 2 4 1 6 - 4 10
19. Арсенал Саранди 0:0 7 2 4 1 7 - 7 10
20. Сентраль Кордоба Росарио 7 3 0 4 8 - 10 9
21. Тальерес Кордоба 6 3 0 3 5 - 5 9
22. Колон 7 2 3 2 7 - 9 9
23. Индепендьенте Авельянеда 7 2 2 3 5 - 7 8
24. Барракас Централь 7 2 2 3 8 - 11 8
25. Банфилд 7 1 4 2 8 - 9 7
26. Велес Сарсфилд 6 1 3 2 6 - 6 6
27. Ланус 6 1 3 2 7 - 8 6
28. Альдосиви 6 1 1 4 2 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 8 3 4 1 8 - 7 13
2. Ривер Плейт 0:0 8 3 3 2 13 - 7 12
3. Атлетико Тукуман 7 3 3 1 4 - 3 12
4. Унион Санта-Фе 6 3 2 1 11 - 10 11
5. Ньюэллс Олд Бойз 7 3 1 3 7 - 9 10
6. Химнасия Ла-Плата 7 2 3 2 5 - 6 9
7. Банфилд 6 2 2 2 5 - 4 8
8. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 2 3 9 - 8 8
9. Арсенал Саранди 0:0 7 1 5 1 8 - 8 8
10. Сан-Лоренсо 6 2 2 2 7 - 6 8
11. Атлетико Платенсе 7 2 2 3 6 - 9 8
12. Годой Крус 8 2 2 4 7 - 9 8
13. Аргентинос Хуниорс 6 2 1 3 6 - 7 7
14. Расинг Авельянеда 6 1 3 2 5 - 7 6
15. Барракас Централь 6 1 3 2 6 - 8 6
16. Колон 7 1 3 3 4 - 7 6
17. Тигре 7 1 3 3 10 - 13 6
18. Патронато Парана 6 1 2 3 7 - 10 5
19. Индепендьенте Авельянеда 7 1 2 4 8 - 10 5
20. Бока Хуниорс 6 1 1 4 4 - 9 4
21. Эстудиантес Ла Плата 6 1 1 4 5 - 9 4
22. Велес Сарсфилд 7 0 4 3 7 - 11 4
23. Росарио Сентраль 6 1 1 4 5 - 9 4
24. Дефенса и Хустисия 6 1 1 4 4 - 8 4
25. Сармиенто 7 1 1 5 4 - 11 4
26. Альдосиви 7 1 1 5 5 - 14 4
27. Тальерес Кордоба 6 0 3 3 3 - 6 3
28. Ланус 8 0 1 7 4 - 14 1
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      41'
      Гильермо Акоста получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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