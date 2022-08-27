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Аргентина: Лига професьональ

2022
Аргентинос Хуниорс
0:2
Конец матча
Атлетико Платенсе
0'
14' Желтая карточка
Ayrton Costa
0:1
42' Гол
Nicolas Morgantini
0:2
54' Гол
Ayrton Costa
60' Желтая карточка
Kevin Mac Allister
66' Желтая карточка
Thiago Nuss
90'+7
20
Federico
Lanzillota
4
Kevin
Mac
Allister
2
Miguel
Angel
Torren
6
Lucas
Villalba
7
Кабрера
Хавьер
14
Luciano
Sanchez
5
Federico
Redondo
17
Franco
Moyano
11
Роа
Андрес
Фелипе
9
Авалос
Габриэль
32
Nicolas
Reniero
22
Marcos
Ledesma
6
Gaston
Suso
2
Ramiro
Hernandez
16
Haibrany
Ruiz
Diaz
4
Nicolas
Morgantini
79
Ayrton
Costa
8
Mauro
Bogado
5
Carlos
Villalba
11
Vicente
Taborda
27
Rodrigo
Contreras
92
Бенитес
Хорхе
Аргентинос Хуниорс
3-4-1-2
Атлетико Платенсе
5-3-2

История личных встреч

Аргентинос Хуниорс
Атлетико Платенсе

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
0:0
ЛП
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Аргентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Thiago Nuss 3 0.19
Вера Фаусто 3 (1) 0.19
Gabriel Carabajal 2 0.13
Авалос Габриэль 2 0.13
Nicolas Reniero 2 0.13
Gaston Veron 2 0.13
Miguel Angel Torren 2 (2) 0.13
Кабрера Хавьер 1 0.06
Хосе Херрейра 1 0.06
Lucas Villalba 0 0
Роа Андрес Фелипе 0 0
Cesar Florentin 0 0
Matias Galarza 0 0
Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Morgantini 2 0.13
Juan Esquivel 2 0.13
Ayrton Costa 2 0.13
Vicente Taborda 2 0.13
Сарате Мауро 2 (2) 0.13
Rodrigo Contreras 1 0.06
Alexis Sabella 1 0.06
Mauro Bogado 1 0.06
Бенитес Хорхе 1 0.06
Ivan Gomez 1 0.06
Horacio Tijanovich 1 0.06
Бергессио Гонсало 1 (1) 0.06
Juan Infante 0 0
Ignacio Schor 0 0
Sebastian Guerrero 0 0

Карточки

Аргентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Miguel Angel Torren 6 1
Thiago Nuss 5 0
Luciano Sanchez 3 0
Вера Фаусто 3 0
Pablo Minissale 3 0
Хосе Херрейра 2 0
Lucas Villalba 2 0
Franco Moyano 2 0
Кабрера Хавьер 1 0
Авалос Габриэль 1 0
Роа Андрес Фелипе 1 0
Kevin Mac Allister 1 0
Nicolas Reniero 1 0
Leonel Gonzalez 1 0
Cesar Florentin 1 0
Marco Di Cesare 1 0
Federico Redondo 1 0
Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Gino 5 0
Rodrigo Contreras 4 0
Gaston Suso 4 0
Carlos Villalba 4 0
Сарате Мауро 3 0
Juan Pablo Pignani 3 0
Mauro Bogado 1 1
Ramiro Hernandez 1 1
Haibrany Ruiz Diaz 1 1
Horacio Tijanovich 2 0
Ayrton Costa 2 0
Ivan Gomez 1 0
Marcos Ledesma 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Juan Infante 1 0
Alexis Sabella 1 0
Vicente Taborda 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
8
9 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
2
25%
31-45
2
17%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
8%
1
13%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
4
57%
1
11%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Забито

6
10
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
13 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
67%
5
50%
76-90

Пропущено

7
3
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Забито

18
18
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
3
17%
0
0%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
3
17%
5
28%
31-45
3
17%
4
22%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
5
28%
6
33%
76-90

Пропущено

14
12
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
1
7%
3
25%
1-15
1
7%
4
33%
16-30
7
50%
1
8%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
2
14%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:0 Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 2:0
Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 0:1 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Барракас Централь - Аргентинос Хуниорс 1:3 Аргентинос Хуниорс - Тигре 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:2 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 0:0 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:0 Атлетико Платенсе - Банфилд 3:1 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1
Атлетико Платенсе - Барракас Централь 0:0 Тигре - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 15 9 5 1 18 - 6 32
2. Химнасия Ла-Плата 15 8 5 2 16 - 7 29
3. Уракан 16 7 7 2 19 - 12 28
4. Годой Крус 16 8 4 4 20 - 14 28
5. Аргентинос Хуниорс 16 8 3 5 18 - 14 27
6. Ривер Плейт 15 7 4 4 24 - 13 25
7. Расинг Авельянеда 16 6 7 3 23 - 14 25
8. Атлетико Платенсе 16 6 7 3 17 - 13 25
9. Сан-Лоренсо 16 5 9 2 22 - 17 24
10. Патронато Парана 15 6 5 4 22 - 18 23
11. Бока Хуниорс 15 7 2 6 19 - 20 23
12. Унион Санта-Фе 14 6 3 5 20 - 22 21
13. Ньюэллс Олд Бойз 16 5 5 6 14 - 16 20
14. Арсенал Саранди 16 3 10 3 16 - 17 19
15. Эстудиантес Ла Плата 15 5 4 6 15 - 17 19
16. Росарио Сентраль 16 5 4 7 12 - 16 19
17. Колон 15 4 6 5 13 - 17 18
18. Сармиенто 15 5 3 7 16 - 20 18
19. Тигре 15 4 6 5 21 - 20 18
20. Дефенса и Хустисия 16 4 6 6 14 - 18 18
21. Банфилд 16 4 6 6 15 - 17 18
22. Сентраль Кордоба Росарио 16 5 3 8 19 - 23 18
23. Барракас Централь 15 4 5 6 17 - 24 17
24. Тальерес Кордоба 15 3 6 6 12 - 15 15
25. Индепендьенте Авельянеда 15 3 5 7 14 - 18 14
26. Альдосиви 15 3 3 9 10 - 23 12
27. Велес Сарсфилд 15 1 8 6 16 - 21 11
28. Ланус 16 2 5 9 14 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 8 6 2 0 14 - 3 20
2. Аргентинос Хуниорс 9 6 1 2 12 - 7 19
3. Химнасия Ла-Плата 7 5 2 0 9 - 1 17
4. Годой Крус 7 5 2 0 11 - 4 17
5. Патронато Парана 8 5 2 1 12 - 5 17
6. Бока Хуниорс 8 5 1 2 14 - 11 16
7. Расинг Авельянеда 8 4 3 1 15 - 6 15
8. Эстудиантес Ла Плата 8 4 3 1 10 - 7 15
9. Уракан 7 4 2 1 10 - 4 14
10. Атлетико Платенсе 8 3 5 0 9 - 4 14
11. Ривер Плейт 7 4 1 2 11 - 6 13
12. Сан-Лоренсо 9 2 7 0 13 - 10 13
13. Росарио Сентраль 8 4 1 3 6 - 6 13
14. Сармиенто 7 4 1 2 11 - 8 13
15. Колон 8 3 3 2 9 - 10 12
16. Тигре 7 3 3 1 10 - 5 12
17. Барракас Централь 8 3 2 3 11 - 12 11
18. Дефенса и Хустисия 8 2 5 1 7 - 6 11
19. Тальерес Кордоба 8 3 2 3 9 - 9 11
20. Арсенал Саранди 8 2 5 1 8 - 8 11
21. Сентраль Кордоба Росарио 8 3 1 4 10 - 12 10
22. Ньюэллс Олд Бойз 8 2 4 2 7 - 6 10
23. Унион Санта-Фе 7 3 1 3 9 - 11 10
24. Ланус 7 2 3 2 8 - 8 9
25. Индепендьенте Авельянеда 7 2 2 3 5 - 7 8
26. Велес Сарсфилд 7 1 4 2 7 - 7 7
27. Альдосиви 7 2 1 4 5 - 9 7
28. Банфилд 9 1 4 4 9 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 9 3 5 1 9 - 8 14
2. Ривер Плейт 8 3 3 2 13 - 7 12
3. Атлетико Тукуман 7 3 3 1 4 - 3 12
4. Химнасия Ла-Плата 8 3 3 2 7 - 6 12
5. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 9 - 7 11
6. Банфилд 7 3 2 2 6 - 4 11
7. Унион Санта-Фе 7 3 2 2 11 - 11 11
8. Атлетико Платенсе 8 3 2 3 8 - 9 11
9. Годой Крус 9 3 2 4 9 - 10 11
10. Расинг Авельянеда 8 2 4 2 8 - 8 10
11. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 1 4 7 - 10 10
12. Арсенал Саранди 8 1 5 2 8 - 9 8
13. Аргентинос Хуниорс 7 2 2 3 6 - 7 8
14. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 9 - 11 8
15. Бока Хуниорс 7 2 1 4 5 - 9 7
16. Дефенса и Хустисия 8 2 1 5 7 - 12 7
17. Индепендьенте Авельянеда 8 1 3 4 9 - 11 6
18. Колон 7 1 3 3 4 - 7 6
19. Патронато Парана 7 1 3 3 10 - 13 6
20. Тигре 8 1 3 4 11 - 15 6
21. Росарио Сентраль 8 1 3 4 6 - 10 6
22. Барракас Централь 7 1 3 3 6 - 12 6
23. Сармиенто 8 1 2 5 5 - 12 5
24. Альдосиви 8 1 2 5 5 - 14 5
25. Тальерес Кордоба 7 0 4 3 3 - 6 4
26. Эстудиантес Ла Плата 7 1 1 5 5 - 10 4
27. Велес Сарсфилд 8 0 4 4 9 - 14 4
28. Ланус 9 0 2 7 6 - 16 2
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    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Николас Моргантини бьет в цель!
    • Желтая карточка
      14'
      Айртон Коста получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
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