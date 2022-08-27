0:2
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаAyrton Costa
0:1
42' ГолNicolas Morgantini
0:2
54' ГолAyrton Costa
60' Желтая карточкаKevin Mac Allister
66' Желтая карточкаThiago Nuss
90'+7
Ход матча
14'
42'
54'
0:2
66'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
18 Thiago Nuss
-
28 Matias Lugo
-
-
-
-
16 Gaston Veron
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
79 Ayrton CostaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Ivan GomezПолузащитник
-
10 Сарате МауроПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Omar de Felippe
История личных встреч
Аргентинос Хуниорс
Атлетико Платенсе
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Thiago Nuss
|3
|0.19
|Вера Фаусто
|3 (1)
|0.19
|Gabriel Carabajal
|2
|0.13
|Авалос Габриэль
|2
|0.13
|Nicolas Reniero
|2
|0.13
|Gaston Veron
|2
|0.13
|Miguel Angel Torren
|2 (2)
|0.13
|Кабрера Хавьер
|1
|0.06
|Хосе Херрейра
|1
|0.06
|Lucas Villalba
|0
|0
|Роа Андрес Фелипе
|0
|0
|Cesar Florentin
|0
|0
|Matias Galarza
|0
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Morgantini
|2
|0.13
|Juan Esquivel
|2
|0.13
|Ayrton Costa
|2
|0.13
|Vicente Taborda
|2
|0.13
|Сарате Мауро
|2 (2)
|0.13
|Rodrigo Contreras
|1
|0.06
|Alexis Sabella
|1
|0.06
|Mauro Bogado
|1
|0.06
|Бенитес Хорхе
|1
|0.06
|Ivan Gomez
|1
|0.06
|Horacio Tijanovich
|1
|0.06
|Бергессио Гонсало
|1 (1)
|0.06
|Juan Infante
|0
|0
|Ignacio Schor
|0
|0
|Sebastian Guerrero
|0
|0
Карточки
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Miguel Angel Torren
|6
|1
|Thiago Nuss
|5
|0
|Luciano Sanchez
|3
|0
|Вера Фаусто
|3
|0
|Pablo Minissale
|3
|0
|Хосе Херрейра
|2
|0
|Lucas Villalba
|2
|0
|Franco Moyano
|2
|0
|Кабрера Хавьер
|1
|0
|Авалос Габриэль
|1
|0
|Роа Андрес Фелипе
|1
|0
|Kevin Mac Allister
|1
|0
|Nicolas Reniero
|1
|0
|Leonel Gonzalez
|1
|0
|Cesar Florentin
|1
|0
|Marco Di Cesare
|1
|0
|Federico Redondo
|1
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Gino
|5
|0
|Rodrigo Contreras
|4
|0
|Gaston Suso
|4
|0
|Carlos Villalba
|4
|0
|Сарате Мауро
|3
|0
|Juan Pablo Pignani
|3
|0
|Mauro Bogado
|1
|1
|Ramiro Hernandez
|1
|1
|Haibrany Ruiz Diaz
|1
|1
|Horacio Tijanovich
|2
|0
|Ayrton Costa
|2
|0
|Ivan Gomez
|1
|0
|Marcos Ledesma
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Juan Infante
|1
|0
|Alexis Sabella
|1
|0
|Vicente Taborda
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
8
9 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
2
25%
31-45
2
17%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
8%
1
13%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
4
57%
1
11%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
14%
1
11%
76-90
Забито
6
10
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
13 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
67%
5
50%
76-90
Пропущено
7
3
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Забито
18
18
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
3
17%
0
0%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
3
17%
5
28%
31-45
3
17%
4
22%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
5
28%
6
33%
76-90
Пропущено
14
12
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
1
7%
3
25%
1-15
1
7%
4
33%
16-30
7
50%
1
8%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
2
14%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:0 Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 2:0
Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 0:1 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Барракас Централь - Аргентинос Хуниорс 1:3 Аргентинос Хуниорс - Тигре 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:2 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 0:0 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:0 Атлетико Платенсе - Банфилд 3:1 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1
Атлетико Платенсе - Барракас Централь 0:0 Тигре - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|15
|9
|5
|1
|18 - 6
|32
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|15
|8
|5
|2
|16 - 7
|29
|3.
|Уракан
|16
|7
|7
|2
|19 - 12
|28
|4.
|Годой Крус
|16
|8
|4
|4
|20 - 14
|28
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|16
|8
|3
|5
|18 - 14
|27
|6.
|Ривер Плейт
|15
|7
|4
|4
|24 - 13
|25
|7.
|Расинг Авельянеда
|16
|6
|7
|3
|23 - 14
|25
|8.
|Атлетико Платенсе
|16
|6
|7
|3
|17 - 13
|25
|9.
|Сан-Лоренсо
|16
|5
|9
|2
|22 - 17
|24
|10.
|Патронато Парана
|15
|6
|5
|4
|22 - 18
|23
|11.
|Бока Хуниорс
|15
|7
|2
|6
|19 - 20
|23
|12.
|Унион Санта-Фе
|14
|6
|3
|5
|20 - 22
|21
|13.
|Ньюэллс Олд Бойз
|16
|5
|5
|6
|14 - 16
|20
|14.
|Арсенал Саранди
|16
|3
|10
|3
|16 - 17
|19
|15.
|Эстудиантес Ла Плата
|15
|5
|4
|6
|15 - 17
|19
|16.
|Росарио Сентраль
|16
|5
|4
|7
|12 - 16
|19
|17.
|Колон
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|18.
|Сармиенто
|15
|5
|3
|7
|16 - 20
|18
|19.
|Тигре
|15
|4
|6
|5
|21 - 20
|18
|20.
|Дефенса и Хустисия
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|21.
|Банфилд
|16
|4
|6
|6
|15 - 17
|18
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|16
|5
|3
|8
|19 - 23
|18
|23.
|Барракас Централь
|15
|4
|5
|6
|17 - 24
|17
|24.
|Тальерес Кордоба
|15
|3
|6
|6
|12 - 15
|15
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
|26.
|Альдосиви
|15
|3
|3
|9
|10 - 23
|12
|27.
|Велес Сарсфилд
|15
|1
|8
|6
|16 - 21
|11
|28.
|Ланус
|16
|2
|5
|9
|14 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|5
|2
|0
|9 - 1
|17
|4.
|Годой Крус
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|5.
|Патронато Парана
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|6.
|Бока Хуниорс
|8
|5
|1
|2
|14 - 11
|16
|7.
|Расинг Авельянеда
|8
|4
|3
|1
|15 - 6
|15
|8.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|9.
|Уракан
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|10.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|11.
|Ривер Плейт
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|12.
|Сан-Лоренсо
|9
|2
|7
|0
|13 - 10
|13
|13.
|Росарио Сентраль
|8
|4
|1
|3
|6 - 6
|13
|14.
|Сармиенто
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|15.
|Колон
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|16.
|Тигре
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|17.
|Барракас Централь
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|18.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|5
|1
|7 - 6
|11
|19.
|Тальерес Кордоба
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|20.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|23.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|24.
|Ланус
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|26.
|Велес Сарсфилд
|7
|1
|4
|2
|7 - 7
|7
|27.
|Альдосиви
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|28.
|Банфилд
|9
|1
|4
|4
|9 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|9
|3
|5
|1
|9 - 8
|14
|2.
|Ривер Плейт
|8
|3
|3
|2
|13 - 7
|12
|3.
|Атлетико Тукуман
|7
|3
|3
|1
|4 - 3
|12
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|5.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|6.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|7.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|8.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Годой Крус
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|10.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|12.
|Арсенал Саранди
|8
|1
|5
|2
|8 - 9
|8
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|15.
|Бока Хуниорс
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|16.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|17.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|1
|3
|4
|9 - 11
|6
|18.
|Колон
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|19.
|Патронато Парана
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|20.
|Тигре
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|21.
|Росарио Сентраль
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|22.
|Барракас Централь
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|23.
|Сармиенто
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|24.
|Альдосиви
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
|25.
|Тальерес Кордоба
|7
|0
|4
|3
|3 - 6
|4
|26.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|27.
|Велес Сарсфилд
|8
|0
|4
|4
|9 - 14
|4
|28.
|Ланус
|9
|0
|2
|7
|6 - 16
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес