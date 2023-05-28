Первый тайм

21' Снова разыграли гости корнер, а потом последовал навес на левый край штрафной, откуда Солдатенков выполнил скидку в руки Свинову.

20' Гленн Бейл исполнил стандарт. Решился на прямой удар, после которого мяч попал в соперников и отправился за лицевую линию.

19' Ираклий Квеквескири нарушает правила в нескольких метрах от своей штрафной площадки, сбивая Максима Витюгова.

18' Гленн Бейл пересекает центральную линию на правом фланге и подаёт в центр штрафной - голову Сергея Божина находит.

17' Ильнур Альшин подключается к атаке левым флангом и выполняет прострел, с которым справляется Евгений Фролов.

16' Роман Акбашев потерял мяч на чужой половине поля, а в попытке его вернуть сбил Фернандо Костанцу.