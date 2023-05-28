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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Факел
1:0
Первый тайм: 17'
Крылья Советов
0'
1:0
12' Гол
Мендель Андрей
1:0. Гол Андрея Менделя (видео)....
Интервью Вадима Евсеева перед ма...
Интервью Игоря Осинькина перед м...

Ход матча

12'
Мендель Андрей
1:0
Прогнозы 155
Факел 46.5% (72)
X 33.5% (52)
Крылья Советов 20% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Факел
Ничья
Крылья Советов
3.00
3.34
2.90
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Свинов
Илья
85
Морозов
Евгений
47
Божин
Сергей
13
Калинин
Игорь
17
Брахими
Мохамед
33
Квеквескири
Ираклий
7
Акбашев
Роман
18
Мендель
Андрей
10
Альшин
Ильнур
14
Аппаев
Хызыр
21
Гонгадзе
Георгий
39
Фролов
Евгений
23
Бейл
Гленн
24
Евгеньев
Роман
4
Солдатенков
Александр
5
Горшков
Юрий
11
Ежов
Роман
22
Костанца
Фернандо
8
Витюгов
Максим
28
Гарре
Бенжамин
7
Цыпченко
Дмитрий
9
Писарский
Владимир
Факел
3-5-2
Крылья Советов
4-4-2

История личных встреч

Факел
Крылья Советов

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

К
1:0
К
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
КФ
0:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.5
0.75

Среднее время на гол

180
120

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

2.25
0.75

Среднее время на гол

40
120

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.38
0.75

Тотал матчей

2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
120

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонгадзе Георгий 9 (5) 0.31
Акбашев Роман 5 (1) 0.17
Максимов Максим 4 0.14
Аппаев Хызыр 3 0.1
Квеквескири Ираклий 3 0.1
Божин Сергей 2 0.07
Дашаев Аслан 2 0.07
Морозов Евгений 2 0.07
Альшин Ильнур 1 0.03
Магаль Руслан 1 0.03
Ивахнов Матвей 1 0.03
Рабеи Реда 1 (1) 0.03
Шляков Евгений 0 0
Черов Василий 0 0
Марков Евгений 0 0
Якимов Вячеслав 0 0
Дмитриев Олег 0 0
Брахими Мохамед 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 5 0.17
Ежов Роман 3 0.1
Пиняев Сергей 3 0.1
Цыпченко Дмитрий 3 0.1
Костанца Фернандо 3 0.1
Шитов Владислав 2 0.07
Бейл Гленн 2 (1) 0.07
Гарре Бенжамин 2 (1) 0.07
Коваленко Александр 1 0.03
Евгеньев Роман 1 0.03
Якуба Денис 1 0.03
Рахманович Амер 1 0.03
Гапонов Илья 1 0.03
Бабкин Сергей 1 0.03
Чиркович Александар 1 0.03
Горшков Юрий 0 0
Хубулов Владимир 0 0
Соколов Артём 0 0
Писарский Владимир 0 0

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ираклий 8 0
Акбашев Роман 6 0
Мендель Андрей 6 0
Суслов Кирилл 5 0
Божин Сергей 5 0
Аппаев Хызыр 5 0
Дмитриев Олег 3 1
Калинин Игорь 4 0
Гонгадзе Георгий 4 0
Максимов Максим 3 0
Магаль Руслан 3 0
Морозов Евгений 3 0
Марков Евгений 1 1
Ивахнов Матвей 1 1
Альшин Ильнур 2 0
Черов Василий 2 0
Якимов Вячеслав 2 0
Свинов Илья 2 0
Шляков Евгений 1 0
Шаваев Алихан 1 0
Черняков Даниил 1 0
Брахими Мохамед 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бейл Гленн 5 2
Солдатенков Александр 6 0
Рахманович Амер 4 0
Ежов Роман 4 0
Глушенков Максим 4 0
Евгеньев Роман 3 0
Ломаев Иван 3 0
Витюгов Максим 3 0
Коваленко Александр 2 0
Зотов Георгий 2 0
Цыпченко Дмитрий 2 0
Хубулов Владимир 2 0
Зуев Александр 1 0
Рассказов Николай 1 0
Гапонов Илья 1 0
Барач Матео 1 0
Горшков Юрий 1 0
Костанца Фернандо 1 0
Гарре Бенжамин 1 0
Бабкин Сергей 1 0
Чиркович Александар 1 0
Пиняев Сергей 1 0

Результаты матчей

Факел
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Крылья Советов
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

15
7
Факел
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Крылья Советов
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

21
12

Волевые поражения

8
11
Факел
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
25% (7)
25% (7)
Крылья Советов
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
54% (15)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

21
15

Волевые поражения

23
18

Голы по времени матча

Забито

21
18
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
2
10%
2
11%
1-15
1
5%
3
17%
16-30
6
29%
2
11%
31-45
5
24%
5
28%
46-60
3
14%
4
22%
61-75
4
19%
2
11%
76-90

Пропущено

20
25
11 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
1
5%
4
16%
1-15
7
35%
3
12%
16-30
3
15%
5
20%
31-45
3
15%
1
4%
46-60
3
15%
6
24%
61-75
3
15%
6
24%
76-90

Забито

14
13
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
3
21%
2
15%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
21%
3
23%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
3
21%
3
23%
61-75
1
7%
2
15%
76-90

Пропущено

25
17
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
4%
1
6%
1-15
2
8%
5
29%
29%
16-30
7
28%
2
12%
31-45
3
12%
4
24%
46-60
6
24%
4
24%
61-75
6
24%
1
6%
76-90

Забито

35
31
16 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 13
6 Не забивали 9
5
14%
4
13%
1-15
2
6%
4
13%
16-30
9
26%
5
16%
31-45
8
23%
7
23%
46-60
6
17%
7
23%
61-75
5
14%
4
13%
76-90

Пропущено

45
42
21 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 22
2
4%
5
12%
1-15
9
20%
8
19%
16-30
10
22%
7
17%
31-45
6
13%
5
12%
46-60
9
20%
10
24%
61-75
9
20%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Локомотив Москва - Факел 1:0 Факел - Пари НН 1:0 Ростов - Факел 0:2 Динамо Москва - Факел 0:2
Факел - Оренбург 1:3 Факел - Ахмат 1:1 Торпедо Москва - Факел 2:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 Факел - Факел (мол.) 5:1 Факел - Сочи 3:0 Спартак Москва - Факел 3:2 Факел - Химки 1:1 Факел - Истиклол 3:0 Сочи - Факел 4:2 Факел - Кайсар 2:1 Торпедо Москва - Факел 1:1 Факел - Чайка 0:1 Факел - Андижан 4:1 Славия София - Факел 1:2 Факел - Графичар Белград 2:0
Крылья Советов
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Крылья Советов - Урал 3:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Зенит 1:5
Пари НН - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Химки 0:0 Сочи - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Нефтчи Фергана 2:3 Крылья Советов - Аксу 0:0 Крылья Советов - Оренбург 3:3

Результаты матчей

Факел
Крылья Советов

Точный счет

1:1
4 раза 29%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
0:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
2:1
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 46%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
3 раза 11%
1
11 раз 39%
0
9 раз 32%
2
6 раз 21%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Факел
Крылья Советов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
5
5
9
1.5
3
11
3
11
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
4
4
10
1.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
6
0.5
Больше Меньше
19
9
9
19
1.5
8
20
3
25
2.5
2
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 29 20 7 2 73 - 20 67
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 29 16 7 6 52 - 26 55
3.
Спартак Москва
 Заявка 29 15 9 5 60 - 37 54
4.
Ростов
 Заявка 28 14 8 6 44 - 38 50
5.
Ахмат
 Заявка 28 15 4 9 47 - 34 49
6.
Краснодар
 Заявка 29 13 8 8 60 - 44 47
7.
Динамо Москва
 0:0 Заявка 29 13 7 9 47 - 38 46
8.
Оренбург
 Заявка 29 13 4 12 55 - 55 43
9.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 29 11 7 11 47 - 43 40
10.
Сочи
 Заявка 29 11 5 13 37 - 53 38
11.
Урал
 Заявка 29 9 6 14 32 - 45 33
12.
Факел
 1:0 Заявка 29 6 12 11 35 - 46 30
13.
Крылья Советов
 0:1 Заявка 29 7 8 14 30 - 44 29
14.
Пари НН
 Заявка 29 7 6 16 31 - 50 27
15.
Химки
 Заявка 29 4 6 19 25 - 65 18
16.
Торпедо Москва
 Заявка 29 3 4 22 21 - 58 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 12 1 1 47 - 11 37
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 10 3 1 34 - 10 33
3.
Спартак Москва
 Заявка 15 9 5 1 35 - 17 32
4.
Оренбург
 Заявка 14 9 3 2 34 - 19 30
5.
Краснодар
 Заявка 15 8 4 3 29 - 18 28
6.
Сочи
 Заявка 15 8 4 3 26 - 18 28
7.
Ростов
 Заявка 14 8 3 3 22 - 18 27
8.
Динамо Москва
 0:0 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
9.
Ахмат
 Заявка 14 7 2 5 19 - 15 23
10.
Факел
 1:0 Заявка 15 4 8 3 21 - 21 20
11.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 14 5 3 6 27 - 22 18
12.
Урал
 Заявка 14 5 1 8 16 - 23 16
13.
Пари НН
 Заявка 14 4 3 7 20 - 28 15
14.
Крылья Советов
 0:1 Заявка 14 3 6 5 13 - 17 15
15.
Химки
 Заявка 15 3 4 8 13 - 25 13
16.
Торпедо Москва
 Заявка 15 2 1 12 9 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 15 8 6 1 26 - 9 30
2.
Ахмат
 Заявка 14 8 2 4 28 - 19 26
3.
Ростов
 Заявка 14 6 5 3 22 - 20 23
4.
Спартак Москва
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 15 6 4 5 18 - 16 22
6.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
7.
Краснодар
 Заявка 14 5 4 5 31 - 26 19
8.
Динамо Москва
 0:0 Заявка 14 5 4 5 24 - 22 19
9.
Урал
 Заявка 15 4 5 6 16 - 22 17
10.
Крылья Советов
 0:1 Заявка 15 4 2 9 17 - 27 14
11.
Оренбург
 Заявка 15 4 1 10 21 - 36 13
12.
Пари НН
 Заявка 15 3 3 9 11 - 22 12
13.
Факел
 1:0 Заявка 14 2 4 8 14 - 25 10
14.
Сочи
 Заявка 14 3 1 10 11 - 35 10
15.
Торпедо Москва
 Заявка 14 1 3 10 12 - 28 6
16.
Химки
 Заявка 14 1 2 11 12 - 40 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 23 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 20 (7)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 17 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (2)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Самсонов Артём Владимирович 2 10
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 1 10
Ахмат Швец Антон 10
Оренбург Сиваков Михаил 1 8
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 21'
    Снова разыграли гости корнер, а потом последовал навес на левый край штрафной, откуда Солдатенков выполнил скидку в руки Свинову. 
  • Угловой
    20'
    Гленн Бейл исполнил стандарт. Решился на прямой удар, после которого мяч попал в соперников и отправился за лицевую линию. 
  • Фол, нарушение
    19'
    Ираклий Квеквескири нарушает правила в нескольких метрах от своей штрафной площадки, сбивая Максима Витюгова. 
  • 18'
    Гленн Бейл пересекает центральную линию на правом фланге и подаёт в центр штрафной - голову Сергея Божина находит. 
  • 17'
    Ильнур Альшин подключается к атаке левым флангом и выполняет прострел, с которым справляется Евгений Фролов. 
  • Фол, нарушение
    16'
    Роман Акбашев потерял мяч на чужой половине поля, а в попытке его вернуть сбил Фернандо Костанцу. 
  • 15'
    Владимир Писарский успешно отработал в обороне. Отобрал мяч в своей штрафной, потом попал в Игоря Калинина и заработал удар от ворот. 
  • 14'
    В высокий прессинг включились хозяева, в результате чего футболисты самарского клуба решили не рисковать, выбив мяч за боковую линию. 
  • 13'
    Ильнур Альшин вошёл в штрафную площадку левым краем и выполнил прострел - мяч попал в Романа Евгеньева, потом в Ильнура Альшина и покинул пределы поля. 
  • Описание гола
    12'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! МЕНДЕЛЬ!!! Акбашев ворвался в штрафную с правого фланга и прострелил в центр, откуда результативно пробил Мендель. 
  • 12'
    Роман Евгеньев попытался начать атаку длинной передачей, но партнёров найти не сумел. 
  • 11'
    Нет, всё-таки обошёлся без медицинского вмешательства Ираклий Квеквескири. Самостоятельно поднялся и продолжил поединок. 
  • Травма, повреждение
    10'
    Квеквескири оказывается на газоне после единоборства с Цыпченко и нуждается в медицинской помощи. 
  • Офсайд
    9'
    Свисток арбитра остановил позиционную атаку "Факела" - причиной послужило положение "вне игры". 
  • Угловой
    8'
    С правого фланга Роман Акбашев исполнил корнер, с которым гости справились, выбив мяч, а потом и дальний удар Андрея Менделя заблокировали. 
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    • 7'
      Мохамед Брахими попытался разогнать атаку правым флангом, но Максим Витюгов оказался против, выполнив чистый подкат. 
    • 6'
      Евгений Морозов успешно вступил в отбор на правом фланге, не позволив Бенжамину Гарре обыграть себя один в один. 
    • 5'
      Первую атаку в матче попытались провести хозяева, но ничего опасного не придумали. Доставили мяч в штрафную, а потом на перехвате сыграл Евгений Фролов. 
    • Угловой
      4'
      На левом фланге "Крылья Советов" заработали угловой, который разыграли, а потом Гарре выполнил подачу, Солдатенков откликнулся, но удар сильным не получился. 
    • 3'
      Гленн Бейл подключился к атаке правым флангом и заработал аут, а после вбрасывания из-за боковой гости игровой снаряд проиграли. 
    • 2'
      "Крылья Советов" начали с центра поля, а потом отправили мяч к чужой штрафной, где борьбу на втором этаже проиграли. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток. 
    • Первый тайм
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О Л - Мендель Андрей бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • 67 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Факел 1:0 Крылья Советов

    Исход игры
    Факел
    46.8% (73)
    Ничья
    33.3% (52)
    Крылья Советов
    19.9% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.18% (45)
    Меньше
    59.82% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    77.68% (87)
    Нет
    22.32% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.9% (42)
    2:1 Факел
    19.9% (31)
    1:0 Факел
    10.9% (17)
    1:2 Крылья Советов
    6.4% (10)
    0:1 Крылья Советов
    2.6% (4)
    0:2 Крылья Советов
    1.9% (3)
    2:2 Ничья
    1.3% (2)
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    Факел
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