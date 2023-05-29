Тур: 29. Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского.
0:0
Первый тайм: 37'
0'
51
Исенко
Павел
50
Кане
Ибрахим
- Основной состав
-
51 Исенко ПавелВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
72 Фесюн КириллВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Нападающий
-
23 Попов КириллНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вишняк Ярослав
История личных встреч
Ворскла
Колос Ковалёвка
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
2
1.4
Среднее время на гол
45
64
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
0.8
0
Среднее время на гол
112
0
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.14
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
Среднее время на гол
78
90
Бомбардиры внутри турнира
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сулейманов Таулан
|12 (5)
|0.41
|Степанюк Руслан
|5
|0.17
|Кравец Василий
|3
|0.1
|Скляр Александр
|3 (1)
|0.1
|Марлисон
|3 (1)
|0.1
|Олейник Денис
|2 (1)
|0.07
|Кане Ибрахим
|1
|0.03
|Юрченко Владлен
|1
|0.03
|Кравчук Андрей
|1
|0.03
|Челядин Артём
|1
|0.03
|Чеснаков Владимир
|1
|0.03
|Родригес Фелипе II
|1
|0.03
|Пердута Игорь
|0
|0
|Бацула Андрей
|0
|0
|Толи Ардит
|0
|0
|Lucas Ramires
|0
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ореховский Павел
|8 (4)
|0.28
|Милько Вадим
|4 (2)
|0.14
|Мякушко Сергей
|2
|0.07
|Чоботенко Сергей
|2
|0.07
|Болбат Сергей
|1
|0.03
|Ильин Олег
|1
|0.03
|Гончаренко Роман
|1
|0.03
|Лысенко Владимир
|0
|0
|Богданов Андрей
|0
|0
|Золотов Николай
|0
|0
|Попов Кирилл
|0
|0
Карточки
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Челядин Артём
|8
|0
|Яворский Сергей
|6
|1
|Скляр Александр
|7
|0
|Сулейманов Таулан
|5
|1
|Кравец Василий
|6
|0
|Бацула Андрей
|5
|0
|Пердута Игорь
|3
|1
|Lucas Ramires
|3
|1
|Родригес Фелипе II
|4
|0
|Юрченко Владлен
|4
|0
|Ризнык Дмитрий
|3
|0
|Кане Ибрахим
|3
|0
|Павлюк Евгений
|3
|0
|Марлисон
|1
|1
|Чеснаков Владимир
|2
|0
|Олейник Денис
|2
|0
|Степанюк Руслан
|2
|0
|Зайков Джоко
|2
|0
|Лопес Рикардо II
|2
|0
|Исенко Павел
|2
|0
|Козыренко Юрий
|2
|0
|Тотре Эннур
|1
|0
|Толи Ардит
|1
|0
|Кулаковский Артем
|1
|0
|Крупский Илья
|1
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милько Вадим
|8
|0
|Безбородько Денис
|8
|0
|Ореховский Павел
|8
|0
|Богданов Андрей
|7
|0
|Ильин Олег
|6
|0
|Лысенко Владимир
|5
|0
|Золотов Николай
|5
|0
|Чоботенко Сергей
|5
|0
|Мякушко Сергей
|3
|1
|Смирный Евгений
|4
|0
|Кравченко Никита
|4
|0
|Новак Евгений
|3
|0
|Болбат Сергей
|3
|0
|Черноморец Александр
|3
|0
|Емец Владислав
|3
|0
|Исаенко Евгений
|1
|1
|Гончаренко Роман
|2
|0
|Волынец Евгений
|2
|0
|Vladyslav Veleten
|2
|0
|Попов Кирилл
|2
|0
|Зозуля Алексей
|1
|0
|Oleg Krivoruchko
|1
|0
Результаты матчей
Ворскла
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Колос Ковалёвка
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
5
5
Ворскла
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Колос Ковалёвка
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
17
14
Волевые поражения
13
10
Ворскла
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
39% (11)
21% (6)
Колос Ковалёвка
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
46% (13)
36% (10)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
20
15
Волевые поражения
18
15
Голы по времени матча
Забито
15
8
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 21
2
13%
1
13%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
2
13%
3
38%
31-45
4
27%
2
25%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Пропущено
12
19
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
8%
6
32%
1-15
3
25%
2
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
25%
5
26%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
5
42%
1
5%
76-90
Забито
21
14
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 18
1
5%
4
29%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
19%
3
21%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
3
14%
5
36%
61-75
6
29%
2
14%
76-90
Пропущено
22
15
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
2
9%
4
27%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
4
18%
2
13%
31-45
7
32%
2
13%
46-60
1
5%
1
7%
61-75
6
27%
4
27%
76-90
Забито
36
22
16 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 11
16 Забивали первыми 12
5 Не забивали 11
3
8%
5
23%
1-15
7
19%
0
0%
16-30
6
17%
6
27%
31-45
8
22%
2
9%
46-60
5
14%
7
32%
61-75
7
19%
2
9%
76-90
Пропущено
34
34
12 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 17
3
9%
10
29%
29%
1-15
5
15%
4
12%
16-30
4
12%
2
6%
31-45
10
29%
29%
7
21%
46-60
1
3%
6
18%
61-75
11
32%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Ворскла
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Днепр-1 - Ворскла 1:2 Ворскла - Кривбасс 1:0 Львов - Ворскла 0:2 Минай - Ворскла 2:0
Ворскла - Динамо Киев 1:2 Рух Львов - Ворскла 1:1 Ворскла - Металлист 3:2 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Ворскла - Ингулец 1:0 Александрия - Ворскла 3:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0 Верес - Ворскла 2:2 Ворскла - Заря 2:3 Ворскла - Левадия Таллин 3:2 Ворскла - Астана 0:0 Вележ - Ворскла 0:0 ЛКС Лодзь - Ворскла 0:0 Напредак - Ворскла 1:0 Ворскла - Дукаджини 1:2 Шахтёр Донецк - Ворскла 3:2
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:1 Колос Ковалёвка - Александрия 0:2 Верес - Колос Ковалёвка 0:1
Черноморец Од - Колос Ковалёвка 3:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0 Металлист - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Минай 0:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Нива Винница 2:1 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Рига - Колос Ковалёвка 2:0 Лиепая - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Атырау 2:1 Самгурали Цхалтубо - Колос Ковалёвка 2:1 Блау-Вайс - Колос Ковалёвка 5:0 Заря - Колос Ковалёвка 2:2
Результаты матчей
Ворскла
Колос Ковалёвка
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
3:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
3:2
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:1
6 раз 21%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 39%
2
10 раз 36%
0
6 раз 21%
3
1 раз 4%
1
13 раз 46%
0
11 раз 39%
2
3 раза 11%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ворскла
Колос Ковалёвка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
95
49
311
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
86
78
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
226
Больше Меньше
1711
1117
424
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|22
|6
|1
|68 - 19
|72
|2.
|30
|20
|5
|5
|61 - 28
|65
|3.
|29
|20
|4
|5
|61 - 31
|64
|4.
|0:0
|29
|17
|6
|6
|47 - 24
|57
|5.
|30
|10
|14
|6
|43 - 40
|44
|6.
|0:0
|29
|11
|7
|11
|34 - 36
|40
|7.
|0:0
|29
|11
|6
|12
|24 - 29
|39
|8.
|0:0
|29
|9
|7
|13
|22 - 34
|34
|9.
|0:0
|29
|6
|14
|9
|22 - 39
|32
|10.
|0:2
|29
|8
|8
|13
|31 - 39
|32
|11.
|0:0
|29
|7
|10
|12
|20 - 29
|31
|12.
|2:0
|29
|7
|10
|12
|30 - 36
|31
|13.
|0:0
|29
|7
|8
|14
|20 - 33
|29
|14.
|0:0
|29
|7
|8
|14
|34 - 42
|29
|15.
|0:0
|29
|5
|8
|16
|26 - 53
|23
|16.
|0:0
|29
|3
|5
|21
|18 - 49
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|3
|0
|30 - 9
|39
|2.
|15
|11
|3
|1
|35 - 17
|36
|3.
|15
|10
|3
|2
|34 - 14
|33
|4.
|0:0
|15
|8
|2
|5
|14 - 13
|26
|5.
|15
|6
|6
|3
|26 - 22
|24
|6.
|0:0
|15
|6
|5
|4
|19 - 13
|23
|7.
|0:0
|14
|6
|4
|4
|15 - 12
|22
|8.
|2:0
|14
|4
|6
|4
|19 - 15
|18
|9.
|0:0
|14
|5
|2
|7
|13 - 16
|17
|10.
|0:0
|14
|4
|5
|5
|12 - 23
|17
|11.
|0:0
|15
|5
|2
|8
|10 - 15
|17
|12.
|0:0
|14
|3
|5
|6
|10 - 14
|14
|13.
|0:0
|14
|2
|6
|6
|13 - 26
|12
|14.
|0:2
|15
|2
|4
|9
|11 - 21
|10
|15.
|0:0
|14
|2
|4
|8
|14 - 22
|10
|16.
|0:0
|15
|2
|3
|10
|10 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|14
|11
|1
|2
|28 - 11
|34
|2.
|14
|10
|3
|1
|38 - 10
|33
|3.
|15
|10
|2
|3
|27 - 14
|32
|4.
|14
|9
|1
|4
|26 - 14
|28
|5.
|0:2
|14
|6
|4
|4
|20 - 18
|22
|6.
|15
|4
|8
|3
|17 - 18
|20
|7.
|0:0
|15
|5
|4
|6
|20 - 20
|19
|8.
|0:0
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|9.
|0:0
|15
|4
|5
|6
|10 - 15
|17
|10.
|0:0
|15
|4
|5
|6
|9 - 18
|17
|11.
|0:0
|15
|2
|9
|4
|10 - 16
|15
|12.
|0:0
|14
|3
|4
|7
|10 - 16
|13
|13.
|2:0
|15
|3
|4
|8
|11 - 21
|13
|14.
|0:0
|14
|2
|6
|6
|10 - 18
|12
|15.
|0:0
|15
|3
|2
|10
|13 - 27
|11
|16.
|0:0
|14
|1
|2
|11
|8 - 25
|5
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|24 (5)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|12 (5)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|12 (3)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|12
|Заря
|Русин Назарий
|11 (5)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 10
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 8
|Металлист
|Ралюченко Андрей
|1 7
|Металлист
|Демченко Егор
|1 7