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Главным арбитром на этот матч назначен Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Помогать ему на бровках будут Рашид Абусуев из Санкт-Петербурга и Михаил Иванов из Костромы. Резервным арбитром на этот матч назначен Юнус Кошко из Белореченска.