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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Сочи
 
Позже

Стадион:
Динамо Москва
35
Джанаев
Сослан
87
Прохин
Данила
5
Родригао
4
Барач
Матео
34
Маргасов
Тимофей
16
Нобоа
Кристиан
15
Цаллагов
Ибрагим
27
Заика
Кирилл
8
Попов
Ивелин
6
Юсупов
Артур
30
Касьерра
Матео
31
Лещук
Игорь
2
Варела
Гильермо
5
Бальбуэна
Фабиан
18
Ордец
Иван
20
Грулёв
Вячеслав
8
Моро
Никола
25
Макаров
Денис
53
Шиманьски
Себастиан
74
Фомин
Даниил
47
Захарян
Арсен
7
Скопинцев
Дмитрий
Сочи
3-4-2-1
Динамо Москва
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Попов Ивелин 3 0.43
2. Нобоа Кристиан 2 (1) 0.29
3. Барсов Максим 2 0.29
4. Юсупов Артур 1 0.14
5. Жоаозиньо Рамос 1 0.14
6. Дуганджич Марко 1 0.14
7. Касьерра Матео 1 0.14
8. Бурмистров Никита 0 0
9. Цаллагов Ибрагим 0 0
10. Маргасов Тимофей 0 0
11. Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 0 0
Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фомин Даниил 4 (3) 0.57
2. Шиманьски Себастиан 3 0.43
3. Тюкавин Константин 2 0.29
4. Захарян Арсен 1 0.14
5. Макаров Денис 1 0.14
6. Скопинцев Дмитрий 0 0
7. Моро Никола 0 0

Карточки

Сочи
# Игрок      
1. Попов Ивелин 2 0
2. Джанаев Сослан 2 0
3. Маргасов Тимофей 2 0
4. Бурмистров Никита 1 0
5. Нобоа Кристиан 1 0
6. Терехов Сергей 1 0
7. Родригао 1 0
8. Дуганджич Марко 1 0
9. Ангбан Викторьен 1 0
10. Барач Матео 1 0
Динамо Москва
# Игрок      
1. Лашальт Диего 3 0
2. Паршивлюк Сергей 2 0
3. Ордец Иван 2 0
4. Варела Гильермо 2 0
5. Фомин Даниил 2 0
6. Скопинцев Дмитрий 2 0
7. Шиманьски Себастиан 2 0
8. Бальбуэна Фабиан 1 0
9. Макаров Денис 1 0
10. Захарян Арсен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сочи 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 36.36% (4) 9.09% (1)
 Динамо Москва 9.09% (1) 18.18% (2) 36.36% (4) 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Сочи Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Сочи 3:1 Уфа Спартак Москва 1:2 Сочи Крылья Советов 1:0 Сочи Сочи 3:0 Химки
Партизан 2:2 Сочи Сочи 2:0 Урал Сочи 1:1 Партизан Ахмат 1:2 Сочи Кешля 2:4 Сочи Нижний Новгород 1:0 Сочи Сочи 3:0 Кешля Рубин 1:3 Сочи Химки 2:3 Сочи Спартак Москва 4:0 Сочи Сочи 1:2 ПФК Кубань Сочи 2:3 Краснодар-2 Химки 0:0 Сочи Сочи 2:1 Ротор Краснодар 1:3 Сочи Уфа 2:3 Сочи
Динамо Москва Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Динамо Москва 1:2 Нижний Новгород Динамо Москва 1:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Динамо Москва Ахмат 2:1 Динамо Москва
Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва Уфа 2:3 Динамо Москва Ростов 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:0 Будафок Динамо Москва 0:2 МТК Динамо Москва 0:2 Яблонец Динамо Москва 2:2 Спарта Прага Динамо Москва 0:3 ЛАСК Динамо Москва 1:0 АЕЛ Лимаcсол Динамо Москва 4:0 Ческе-Будеевице Динамо Москва 0:1 ЧФР Клуж Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва Рубин 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Химки Ротор 0:3 Динамо Москва

Последние игры между собой

Сочи: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Динамо Москва: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Динамо Москва 2:4 Сочи Товарищеские матчи Сочи 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:1 Сочи Премьер-лига Сочи 1:1 Динамо Москва Премьер-лига
Динамо Москва 1:3 Сочи Товарищеские матчи Сочи 1:1 Динамо Москва Товарищеские матчи Динамо Москва 2:3 Сочи Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 5 2 0 16 - 8 17
2. Сочи Заявка 7 5 0 2 12 - 5 15
3. Локомотив Москва Заявка 7 4 3 0 12 - 6 15
4. Рубин Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
6. Краснодар Заявка 8 4 1 3 14 - 9 13
7. Нижний Новгород Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
8. ЦСКА Москва Заявка 7 3 1 3 10 - 8 10
9. Спартак Москва Заявка 7 3 1 3 8 - 7 10
10. Крылья Советов Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
11. Ахмат Заявка 8 3 0 5 9 - 14 9
12. Уфа Заявка 8 2 2 4 11 - 14 8
13. Арсенал Тула Заявка 8 2 2 4 12 - 17 8
14. Ростов Заявка 8 1 3 4 10 - 17 6
15. Химки Заявка 8 1 3 4 8 - 15 6
16. Урал Заявка 7 0 2 5 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
2. Локомотив Москва Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Сочи Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4. Зенит Заявка 3 3 0 0 7 - 3 9
5. ЦСКА Москва Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Краснодар Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Спартак Москва Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
8. Ахмат Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
9. Крылья Советов Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Арсенал Тула Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
11. Уфа Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
12. Динамо Москва Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13. Нижний Новгород Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
14. Химки Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
15. Урал Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16. Ростов Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
3. Нижний Новгород Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Краснодар Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
5. Сочи Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
6. Локомотив Москва Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
7. Ростов Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
8. Крылья Советов Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
9. Рубин Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10. Спартак Москва Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11. ЦСКА Москва Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
12. Уфа Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Ахмат Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
14. Арсенал Тула Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
15. Химки Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
16. Урал Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 8 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Краснодар Кордоба Джон 5 1 2
5. Зенит Ерохин Александр 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 4 2
2. Ахмат Нижич Зоран 4 1
3. Зенит Кузяев Далер 3 1
4. Нижний Новгород Масоэро Лукас 3 1
5. Спартак Москва Рассказов Николай 4 0
Весь список
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Помогать ему на бровках будут Рашид Абусуев из Санкт-Петербурга и Михаил Иванов из Костромы. Резервным арбитром на этот матч назначен Юнус Кошко из Белореченска. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче восьмого тура чемпионата России между "Сочи" и московским "Динамо". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 сентября 2021, осталось 5 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 145
Сочи 33.1% (48)
X 47.6% (69)
Динамо Москва 19.3% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сочи
Ничья
Динамо Москва
2.61
3.35
3.21
Все Коэффициенты
Новости
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Прогнозы на матч Сочи - Динамо Москва

Исход игры
Сочи
33.1% (48)
Ничья
47.6% (69)
Динамо Москва
19.3% (28)
Тотал 2.5
Больше
47.52% (67)
Меньше
52.48% (74)
Обе команды забьют
Да
88.65% (125)
Нет
11.35% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40% (58)
2:1 Сочи
23.4% (34)
1:2 Динамо Москва
15.2% (22)
2:2 Ничья
5.5% (8)
1:0 Сочи
5.5% (8)
2:0 Сочи
2.1% (3)
0:1 Динамо Москва
2.1% (3)
1:3 Динамо Москва
1.4% (2)
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