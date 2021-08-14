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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Крылья Советов
 
Позже

Стадион:
Сочи

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Иван 2 (1) 0.5
2. Сарвели Владислав 1 0.25
3. Зиньковский Антон 0 0
Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Попов Ивелин 3 0.75
2. Нобоа Кристиан 1 (1) 0.25
3. Барсов Максим 1 0.25
4. Дуганджич Марко 1 0.25
5. Бурмистров Никита 0 0
6. Юсупов Артур 0 0

Карточки

Крылья Советов
# Игрок      
1. Иванисеня Дмитрий 2 0
2. Божин Сергей 1 0
3. Солдатенков Александр 1 0
4. Ломаев Иван 1 0
5. Горшков Юрий 1 0
6. Пруцев Данил 1 0
Сочи
# Игрок      
1. Попов Ивелин 2 0
2. Бурмистров Никита 1 0
3. Нобоа Кристиан 1 0
4. Дуганджич Марко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Крылья Советов 0 0 0 100% (3) 0 0
 Сочи 16.67% (1) 16.67% (1) 0 33.33% (2) 33.33% (2) 0

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Рубин 1:1 Крылья Советов Арсенал Тула 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Спартак Москва Крылья Советов 1:2 Ахмат
Крылья Советов 0:1 Урал Урал 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Раднички 1923 Пролетер Нови-Сад 1:3 Крылья Советов Балтика 0:1 Крылья Советов Локомотив Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 6:0 Краснодар-2 Спартак-2 0:2 Крылья Советов Акрон 1:2 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Шинник 2:2 Крылья Советов Ахмат 0:0 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Факел Волгарь 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Динамо Москва Крылья Советов 4:0 Текстильщик
Сочи Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Сочи 3:0 Химки Партизан 2:2 Сочи Сочи 2:0 Урал Сочи 1:1 Партизан
Ахмат 1:2 Сочи Кешля 2:4 Сочи Нижний Новгород 1:0 Сочи Сочи 3:0 Кешля Рубин 1:3 Сочи Химки 2:3 Сочи Спартак Москва 4:0 Сочи Сочи 1:2 ПФК Кубань Сочи 2:3 Краснодар-2 Химки 0:0 Сочи Сочи 2:1 Ротор Краснодар 1:3 Сочи Уфа 2:3 Сочи Сочи 2:1 ЦСКА Москва Сочи 1:2 Зенит Сочи 1:3 Локомотив Москва

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Сочи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Крылья Советов 4:1 Сочи Товарищеские матчи Крылья Советов 3:0 Сочи Премьер-лига Сочи 0:2 Крылья Советов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 3 1 0 11 - 6 10
2. Рубин Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
3. Сочи Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
4. Динамо Москва Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
5. Локомотив Москва Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
6. Нижний Новгород Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Краснодар Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
8. ЦСКА Москва Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
9. Спартак Москва Заявка 4 2 0 2 3 - 3 6
10. Ахмат Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
11. Уфа Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
12. Химки Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
13. Арсенал Тула Заявка 4 1 0 3 5 - 10 3
14. Крылья Советов Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
15. Урал Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
16. Ростов Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Сочи Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Локомотив Москва Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Ахмат Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
7. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Нижний Новгород Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Краснодар Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Арсенал Тула Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
12. Уфа Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Химки Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Крылья Советов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Ростов Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Динамо Москва Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Нижний Новгород Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Локомотив Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Рубин Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Краснодар Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
7. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
8. Уфа Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Сочи Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Ахмат Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Химки Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
13. Ростов Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Крылья Советов Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Арсенал Тула Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
16. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Зенит Ерохин Александр 4 0 1
2. Зенит Азмун Сердар 4 1 0
3. Динамо Москва Фомин Даниил 4 3 0
4. Сочи Попов Ивелин 3 0 1
5. Локомотив Москва Жемалетдинов Рифат 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зенит Кузяев Далер 3 1
2. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2 1
3. Ахмат Нижич Зоран 3 0
4. Урал Герасимов Алексей 3 0
5. Спартак Москва Рассказов Николай 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 августа 2021, осталось 2 дня 12 часов 24 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Крылья Советов 28.6% (12)
    X 35.7% (15)
    Сочи 35.7% (15)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    Сочи
    2.99
    3.46
    2.54
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Крылья Советов - Сочи онлайн


    Прогнозы на матч Крылья Советов - Сочи

    Исход игры
    Крылья Советов
    28.6% (12)
    Ничья
    35.7% (15)
    Сочи
    35.7% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.02% (16)
    Меньше
    60.98% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    75.61% (31)
    Нет
    24.39% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.7% (15)
    1:2 Сочи
    19% (8)
    1:0 Крылья Советов
    14.3% (6)
    2:1 Крылья Советов
    14.3% (6)
    0:1 Сочи
    7.1% (3)
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