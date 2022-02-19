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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Штуттгарт
1:1
Конец матча

Стадион:
Бохум
0'
23' Желтая карточка
Патрик Остерхаге
1:0
56' Гол в свои ворота
Белла-Котчап Армель
60' Желтая карточка
Антви-Аджей Кристофер
64' Желтая карточка
Гамбоа Кристиан
90' Желтая карточка
Полтер Себастьян
1:1
90' Пенальти
Лёвен Эдуард
90'+6

Ход матча

20'
Мармуш Омар
Мвумпа Силас
 
23'
 
Патрик Остерхаге
53'
 
Асано Такума
Хольтманн Геррит
56'
Белла-Котчап Армель
1:0
60'
 
Антви-Аджей Кристофер
62'
 
Лёвен Эдуард
Пантович Милош
62'
 
Стафилидис Костас
Данило Соарес
62'
 
Полтер Себастьян
Локадия Юрген
64'
 
Гамбоа Кристиан
73'
Ито Хироки
Мармуш Омар
 
86'
Томми Эрик
Фюрих Крис
 
87'
Фёрстер Филипп
Мангаля Орель
 
90'
 
Полтер Себастьян
90'
1:1
Лёвен Эдуард

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 8
  • 7 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 17
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 135
Штуттгарт 57% (77)
X 25.2% (34)
Бохум 17.8% (24)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Мюллер
Флориан
15
Штенцель
Паскаль
5
Мавропанос
Константинос
2
Антон
Вальдемар
24
Соса
Борна
3
Эндо
Ватару
16
Каразор
Атакан
23
Мангаля
Орель
14
Мвумпа
Силас
18
Томаш
Тьягу
22
Фюрих
Крис
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
37
Белла-Котчап
Армель
29
Лайч
Максим
3
Данило
Соарес
27
Пантович
Милош
8
Лосилья
Антони
6
Патрик
Остерхаге
22
Антви-Аджей
Кристофер
19
Локадия
Юрген
17
Хольтманн
Геррит
Штуттгарт
4-3-3
Бохум
4-3-3

История личных встреч

Штуттгарт
Бохум

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

13 матчей

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

Б
0:0
Б2
0:1
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
1:1
ТМК
0:0
К
2:0
К
2:0
Б
0:2
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:0
Б
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Штуттгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мавропанос Константинос 4 0.17
Кемпф Марк-Оливер 3 0.13
Мармуш Омар 2 0.09
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0.09
Фёрстер Филипп 2 0.09
Массимо Роберто 2 0.09
Томаш Тьягу 2 0.09
Соса Борна 1 0.04
Мангаля Орель 1 0.04
Эндо Ватару 1 0.04
Антон Вальдемар 1 0.04
Фюрих Крис 1 0.04
Ито Хироки 1 0.04
Клемент Филипп 1 0.04
Калайджич Саша 1 0.04
Фагир Вахид 1 0.04
Кулибали Танги 0 0
Дидави Даниэль 0 0
Каразор Атакан 0 0
Климович Матео 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полтер Себастьян 7 (1) 0.3
Хольтманн Геррит 4 0.17
Пантович Милош 3 0.13
Цоллер Симон 2 0.09
Блум Данни 2 0.09
Лёвен Эдуард 1 (1) 0.04
Асано Такума 1 0.04
Антви-Аджей Кристофер 1 0.04
Локадия Юрген 1 (1) 0.04
Лосилья Антони 1 0.04
Новотны Сома 1 0.04
Гамбоа Кристиан 1 0.04
Патрик Остерхаге 0 0

Карточки

Штуттгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Танги 6 0
Каразор Атакан 4 1
Антон Вальдемар 3 1
Фёрстер Филипп 3 0
Соса Борна 3 0
Мармуш Омар 3 0
Эндо Ватару 2 0
Кемпф Марк-Оливер 2 0
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0
Мангаля Орель 2 0
Мавропанос Константинос 2 0
Климович Матео 2 0
Ито Хироки 1 0
Дидави Даниэль 1 0
Нартей Николас 1 0
Калайджич Саша 1 0
Фюрих Крис 1 0
Тибиди Алексис 1 0
Пеллегрино Матараццо 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Реджбекай Элвис 5 0
Машович Эрхан 5 0
Данило Соарес 4 0
Гамбоа Кристиан 3 0
Белла-Котчап Армель 3 0
Теше Роберт 1 1
Полтер Себастьян 2 0
Лосилья Антони 2 0
Стафилидис Костас 2 0
Риман Мануэль 2 0
Цоллер Симон 2 0
Антви-Аджей Кристофер 2 0
Асано Такума 1 0
Пантович Милош 1 0
Лайч Максим 1 0
Патрик Остерхаге 1 0
Лабропулос Василис 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
10
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
1
6%
0
0%
1-15
4
22%
1
10%
16-30
5
28%
3
30%
31-45
3
17%
2
20%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
4
40%
76-90

Пропущено

25
21
12 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
5
20%
2
10%
1-15
3
12%
4
19%
16-30
4
16%
2
10%
31-45
3
12%
3
14%
46-60
5
20%
5
24%
61-75
5
20%
5
24%
76-90

Забито

9
17
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
2
22%
2
12%
1-15
1
11%
2
12%
16-30
1
11%
4
24%
31-45
1
11%
3
18%
46-60
2
22%
3
18%
61-75
2
22%
3
18%
76-90

Пропущено

18
10
4 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
3
17%
4
40%
31-45
5
28%
1
10%
46-60
3
17%
1
10%
61-75
6
33%
2
20%
76-90

Забито

27
27
14 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 9
8 Не забивали 7
3
11%
2
7%
1-15
5
19%
3
11%
16-30
6
22%
7
26%
31-45
4
15%
5
19%
46-60
4
15%
3
11%
61-75
5
19%
7
26%
76-90

Пропущено

43
31
16 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 16
5
12%
3
10%
1-15
4
9%
5
16%
16-30
7
16%
6
19%
31-45
8
19%
4
13%
46-60
8
19%
6
19%
61-75
11
26%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Штуттгарт
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Байер Л - Штуттгарт 4:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Ростов - Штуттгарт 1:2 Фрайбург - Штуттгарт 2:0
Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Кёльн - Штуттгарт 1:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Штуттгарт - Герта 2:2 Штуттгарт - Майнц 2:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0 Штуттгарт - Арминия 0:1 Аугсбург - Штуттгарт 4:1 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1
Бохум
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бохум - Бавария 4:2 Герта - Бохум 1:1 Бохум - Фортуна 0:2 Бохум - Кёльн 2:2
Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 Бохум - Вольфсбург 1:0 Бохум - Унион Берлин 0:1 Арминия - Бохум 2:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Аугсбург - Бохум 2:3 Бохум - Фрайбург 2:1 Байер Л - Бохум 1:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Боруссия М - Бохум 2:1 Бохум - Аугсбург 2:2 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 РБ Лейпциг - Бохум 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 22 17 1 4 70 - 25 52
2. Боруссия Д Заявка 22 15 1 6 57 - 36 46
3. Байер Л Заявка 23 12 5 6 60 - 39 41
4. Хоффенхайм Заявка 23 11 4 8 45 - 35 37
5. Фрайбург Заявка 23 10 7 6 36 - 26 37
6. Унион Берлин Заявка 23 9 7 7 29 - 31 34
7. РБ Лейпциг Заявка 22 10 4 8 43 - 27 34
8. Майнц Заявка 23 10 4 9 34 - 26 34
9. Кёльн 0:0 Заявка 23 8 9 6 34 - 37 33
10. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 23 8 8 7 33 - 34 32
11. Бохум Заявка 23 8 5 10 25 - 33 29
12. Вольфсбург Заявка 23 8 3 12 24 - 35 27
13. Боруссия М Заявка 22 7 5 10 30 - 40 26
14. Арминия Заявка 23 5 10 8 22 - 29 25
15. Герта Заявка 22 6 5 11 24 - 45 23
16. Аугсбург Заявка 23 5 7 11 25 - 40 22
17. Штуттгарт Заявка 23 4 7 12 27 - 43 19
18. Гройтер Фюрт Заявка 22 3 4 15 20 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 9 0 2 33 - 10 27
2. РБ Лейпциг Заявка 12 9 0 3 34 - 14 27
3. Боруссия Д Заявка 11 9 0 2 33 - 18 27
4. Майнц Заявка 12 8 3 1 24 - 7 27
5. Хоффенхайм Заявка 11 7 2 2 25 - 12 23
6. Кёльн 0:0 Заявка 12 6 4 2 19 - 15 22
7. Унион Берлин Заявка 11 6 3 2 14 - 12 21
8. Бохум Заявка 11 6 3 2 17 - 10 21
9. Байер Л Заявка 11 6 2 3 30 - 19 20
10. Фрайбург Заявка 11 5 4 2 18 - 12 19
11. Боруссия М Заявка 11 5 2 4 19 - 19 17
12. Аугсбург Заявка 11 4 3 4 16 - 18 15
13. Герта Заявка 11 4 3 4 15 - 17 15
14. Вольфсбург Заявка 12 4 2 6 13 - 17 14
15. Арминия Заявка 12 2 7 3 12 - 16 13
16. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 11 3 4 4 14 - 15 13
17. Штуттгарт Заявка 12 3 3 6 19 - 24 12
18. Гройтер Фюрт Заявка 11 3 3 5 11 - 17 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 8 1 2 37 - 15 25
2. Байер Л Заявка 12 6 3 3 30 - 20 21
3. Боруссия Д Заявка 11 6 1 4 24 - 18 19
4. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 12 5 4 3 19 - 19 19
5. Фрайбург Заявка 12 5 3 4 18 - 14 18
6. Хоффенхайм Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
7. Унион Берлин Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
8. Вольфсбург Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
9. Арминия Заявка 11 3 3 5 10 - 13 12
10. Кёльн 0:0 Заявка 11 2 5 4 15 - 22 11
11. Боруссия М Заявка 11 2 3 6 11 - 21 9
12. Герта Заявка 11 2 2 7 9 - 28 8
13. Бохум Заявка 12 2 2 8 8 - 23 8
14. РБ Лейпциг Заявка 10 1 4 5 9 - 13 7
15. Аугсбург Заявка 12 1 4 7 9 - 22 7
16. Штуттгарт Заявка 11 1 4 6 8 - 19 7
17. Майнц Заявка 11 2 1 8 10 - 19 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 11 0 1 10 9 - 40 1
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Штуттгарт 57% (77)
X 25.2% (34)
Бохум 17.8% (24)
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Прогнозы на матч Штуттгарт 1:1 Бохум

Исход игры
Штуттгарт
57% (77)
Ничья
25.2% (34)
Бохум
17.8% (24)
Тотал 2.5
Больше
49.62% (66)
Меньше
50.38% (67)
Обе команды забьют
Да
65.41% (87)
Нет
34.59% (46)
Популярный счёт
2:1 Штуттгарт
28.1% (38)
1:0 Штуттгарт
21.5% (29)
1:1 Ничья
16.3% (22)
1:2 Бохум
8.1% (11)
2:2 Ничья
6.7% (9)
2:0 Штуттгарт
5.2% (7)
0:1 Бохум
4.4% (6)
2:3 Бохум
2.2% (3)
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