Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Патрик Остерхаге нанес удар, но тот был заблокирован.

СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Соса Борна навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Мармуш Омар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Эндо Ватару из команды Штуттгарт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

47' Мавропанос Константинос нанес удар головой, но Мануэль Риманн спокойно отбил мяч.

46' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Данило Соарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Белла-Котчап Армель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

45' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Ох, нехорошо это выглядит. Данило Соарес получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Удар от ворот произведет Бохум

43' Мармуш Омар не смог попасть в створ ударом издали

42' Пантович Милош из команды Бохум делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

42' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Белла-Котчап Армель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Лайч Максим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Гамбоа Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Фюрих Крис из команды Штуттгарт направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

31' Мавропанос Константинос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Белла-Котчап Армель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Патрик Остерхаге из команды Бохум направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

29' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Гамбоа Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Штуттгарт выполняет удар от ворот.

28' Данило Соарес не смог попасть в створ ударом издали

27' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Штуттгарт выполняет удар от ворот.

27' Лосилья Антони не смог попасть в створ ударом издали

26' Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Удар от ворот произведет Бохум

25' Отличный пас сделал Мармуш Омар из команды Штуттгарт . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

24' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Бохум

23' Патрик Остерхаге получил желтую карточку от судьи

22' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Лосилья Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Соса Борна навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Каразор Атакан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Матч возобновлен

17' Ох, нехорошо это выглядит. Мвумпа Силас получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Мвумпа Силас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Лайч Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Удар от ворот произведет Бохум

15' Матч возобновлен

15' Ох, нехорошо это выглядит. Лосилья Антони получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Лосилья Антони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Антон Вальдемар из команды Штуттгарт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

14' Матч возобновлен

14' Ох, нехорошо это выглядит. Данило Соарес получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Данило Соарес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Лайч Максим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Фюрих Крис не смог попасть в створ ударом издали

10' Мавропанос Константинос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Игрок из команды Бохум вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

9' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Гамбоа Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Штуттгарт выполняет удар от ворот.

8' Как он промахнулся? Пантович Милош имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

7' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Бохум

7' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Лайч Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Бохум

5' Белла-Котчап Армель из команды Бохум делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

5' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Мавропанос Константинос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Фюрих Крис из команды Штуттгарт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

3' Мвумпа Силас из команды Штуттгарт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

3' Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Бохум начинает с центра поля