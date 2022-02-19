Германия: Бундеслига 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена
23' Желтая карточкаПатрик Остерхаге
1:0
56' Гол в свои воротаБелла-Котчап Армель
60' Желтая карточкаАнтви-Аджей Кристофер
64' Желтая карточкаГамбоа Кристиан
90' Желтая карточкаПолтер Себастьян
1:1
90' ПенальтиЛёвен Эдуард
Ход матча
23'
56'
64'
86'
90'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
8 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 4
-
6 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 17
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
24
Соса
Борна
14
Мвумпа
Силас
18
Томаш
Тьягу
22
Фюрих
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Соса БорнаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мвумпа СиласНападающий
-
18 Томаш ТьягуНападающий
-
22 Фюрих КрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Ито ХирокиЗащитник
-
11 Томми ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Беяз ОмерПолузащитник
- Нападающий
-
17 Мармуш ОмарНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Лайч МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Теше РобертПолузащитник
-
38 Лёвен ЭдуардПолузащитник
-
10 Асано ТакумаПолузащитник
-
32 Бонга ТарсисПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Thomas Reis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Штуттгарт
Бохум
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
13 матчей
46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Штуттгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мавропанос Константинос
|4
|0.17
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|0.13
|Мармуш Омар
|2
|0.09
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0.09
|Фёрстер Филипп
|2
|0.09
|Массимо Роберто
|2
|0.09
|Томаш Тьягу
|2
|0.09
|Соса Борна
|1
|0.04
|Мангаля Орель
|1
|0.04
|Эндо Ватару
|1
|0.04
|Антон Вальдемар
|1
|0.04
|Фюрих Крис
|1
|0.04
|Ито Хироки
|1
|0.04
|Клемент Филипп
|1
|0.04
|Калайджич Саша
|1
|0.04
|Фагир Вахид
|1
|0.04
|Кулибали Танги
|0
|0
|Дидави Даниэль
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Климович Матео
|0
|0
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полтер Себастьян
|7 (1)
|0.3
|Хольтманн Геррит
|4
|0.17
|Пантович Милош
|3
|0.13
|Цоллер Симон
|2
|0.09
|Блум Данни
|2
|0.09
|Лёвен Эдуард
|1 (1)
|0.04
|Асано Такума
|1
|0.04
|Антви-Аджей Кристофер
|1
|0.04
|Локадия Юрген
|1 (1)
|0.04
|Лосилья Антони
|1
|0.04
|Новотны Сома
|1
|0.04
|Гамбоа Кристиан
|1
|0.04
|Патрик Остерхаге
|0
|0
Карточки
Штуттгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Танги
|6
|0
|Каразор Атакан
|4
|1
|Антон Вальдемар
|3
|1
|Фёрстер Филипп
|3
|0
|Соса Борна
|3
|0
|Мармуш Омар
|3
|0
|Эндо Ватару
|2
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|2
|0
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0
|Мангаля Орель
|2
|0
|Мавропанос Константинос
|2
|0
|Климович Матео
|2
|0
|Ито Хироки
|1
|0
|Дидави Даниэль
|1
|0
|Нартей Николас
|1
|0
|Калайджич Саша
|1
|0
|Фюрих Крис
|1
|0
|Тибиди Алексис
|1
|0
|Пеллегрино Матараццо
|1
|0
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Реджбекай Элвис
|5
|0
|Машович Эрхан
|5
|0
|Данило Соарес
|4
|0
|Гамбоа Кристиан
|3
|0
|Белла-Котчап Армель
|3
|0
|Теше Роберт
|1
|1
|Полтер Себастьян
|2
|0
|Лосилья Антони
|2
|0
|Стафилидис Костас
|2
|0
|Риман Мануэль
|2
|0
|Цоллер Симон
|2
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|2
|0
|Асано Такума
|1
|0
|Пантович Милош
|1
|0
|Лайч Максим
|1
|0
|Патрик Остерхаге
|1
|0
|Лабропулос Василис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
10
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
1
6%
0
0%
1-15
4
22%
1
10%
16-30
5
28%
3
30%
31-45
3
17%
2
20%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
4
40%
76-90
Пропущено
25
21
12 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
5
20%
2
10%
1-15
3
12%
4
19%
16-30
4
16%
2
10%
31-45
3
12%
3
14%
46-60
5
20%
5
24%
61-75
5
20%
5
24%
76-90
Забито
9
17
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
2
22%
2
12%
1-15
1
11%
2
12%
16-30
1
11%
4
24%
31-45
1
11%
3
18%
46-60
2
22%
3
18%
61-75
2
22%
3
18%
76-90
Пропущено
18
10
4 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
3
17%
4
40%
31-45
5
28%
1
10%
46-60
3
17%
1
10%
61-75
6
33%
2
20%
76-90
Забито
27
27
14 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 9
8 Не забивали 7
3
11%
2
7%
1-15
5
19%
3
11%
16-30
6
22%
7
26%
31-45
4
15%
5
19%
46-60
4
15%
3
11%
61-75
5
19%
7
26%
76-90
Пропущено
43
31
16 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 16
5
12%
3
10%
1-15
4
9%
5
16%
16-30
7
16%
6
19%
31-45
8
19%
4
13%
46-60
8
19%
6
19%
61-75
11
26%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Штуттгарт
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Байер Л - Штуттгарт 4:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Ростов - Штуттгарт 1:2 Фрайбург - Штуттгарт 2:0
Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Кёльн - Штуттгарт 1:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Штуттгарт - Герта 2:2 Штуттгарт - Майнц 2:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0 Штуттгарт - Арминия 0:1 Аугсбург - Штуттгарт 4:1 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1
Бохум
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бохум - Бавария 4:2 Герта - Бохум 1:1 Бохум - Фортуна 0:2 Бохум - Кёльн 2:2
Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 Бохум - Вольфсбург 1:0 Бохум - Унион Берлин 0:1 Арминия - Бохум 2:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Аугсбург - Бохум 2:3 Бохум - Фрайбург 2:1 Байер Л - Бохум 1:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Боруссия М - Бохум 2:1 Бохум - Аугсбург 2:2 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 РБ Лейпциг - Бохум 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|22
|17
|1
|4
|70 - 25
|52
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|22
|15
|1
|6
|57 - 36
|46
|3.
|Байер Л
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|60 - 39
|41
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|45 - 35
|37
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|36 - 26
|37
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|29 - 31
|34
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|43 - 27
|34
|8.
|Майнц
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|34 - 26
|34
|9.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|23
|8
|9
|6
|34 - 37
|33
|10.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|23
|8
|8
|7
|33 - 34
|32
|11.
|Бохум
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|25 - 33
|29
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|24 - 35
|27
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|30 - 40
|26
|14.
|Арминия
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|22 - 29
|25
|15.
|Герта
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|24 - 45
|23
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|25 - 40
|22
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|23
|4
|7
|12
|27 - 43
|19
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|20 - 57
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|11
|9
|0
|2
|33 - 10
|27
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|34 - 14
|27
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|9
|0
|2
|33 - 18
|27
|4.
|Майнц
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 7
|27
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|25 - 12
|23
|6.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 15
|22
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|14 - 12
|21
|8.
|Бохум
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|17 - 10
|21
|9.
|Байер Л
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|30 - 19
|20
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 12
|19
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 19
|17
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|13.
|Герта
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 17
|15
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 17
|14
|15.
|Арминия
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|12 - 16
|13
|16.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|19 - 24
|12
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|37 - 15
|25
|2.
|Байер Л
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|30 - 20
|21
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|24 - 18
|19
|4.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 19
|19
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 18
|13
|9.
|Арминия
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|10.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|15 - 22
|11
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 21
|9
|12.
|Герта
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 28
|8
|13.
|Бохум
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 23
|8
|14.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 13
|7
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 22
|7
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 19
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|10 - 19
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|9 - 40
|1
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Прогнозы на матч Штуттгарт 1:1 Бохум
Исход игры
Штуттгарт
57% (77)
Ничья
25.2% (34)
Бохум
17.8% (24)
Тотал 2.5
Больше
49.62% (66)
Меньше
50.38% (67)
Обе команды забьют
Да
65.41% (87)
Нет
34.59% (46)
Популярный счёт
2:1 Штуттгарт
28.1% (38)
1:0 Штуттгарт
21.5% (29)
1:1 Ничья
16.3% (22)
1:2 Бохум
8.1% (11)
2:2 Ничья
6.7% (9)
2:0 Штуттгарт
5.2% (7)
0:1 Бохум
4.4% (6)
2:3 Бохум
2.2% (3)
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