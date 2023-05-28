Сиб ван Оттеле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Хорошую попытку сделал Antoine Colassin. Удар в створ, но вратарь начеку

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Antoine Colassin создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Antoine Colassin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

47' Команда Херенвен имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Эдвардсен Оливер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Матч возобновлен

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Команда Херенвен забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

43' ГОООООЛ - Сиб ван Оттеле Херенвен забивает ударом головой

43' Тахири Анас из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

42' Дейл Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Ван Эвейк Милан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Идзес Джей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Нопперт Андрис взял и забрал мяч на выходе

36' Нопперт Андрис взял и забрал мяч на выходе

35' Кюйперс Бас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Нопперт Андрис взял и забрал мяч на выходе

33' Кюйперс Бас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Сиб ван Оттеле из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

29' Виллюмссон Виллюм пробует нанести удар издали, но Андрис Нопперт держит все под контролем

29' Адеканье Бобби создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Адеканье Бобби выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Удар от ворот произведет Херенвен

28' Оооо... вот это был удар! Лидберг Исак должен был забить с этой позиции.

28' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Дейл Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Эдвардсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.

24' Идзес Джей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Удар от ворот произведет Херенвен

22' Лидберг Исак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Шанс! Сиб ван Оттеле из команды Херенвен пробил головой, но мимо

21' Ван Эвейк Милан бьет со штрафного в створ, но Джеффри де Ланге держит все под контролем

19' Xander Blomme получил желтую карточку от судьи

18' Тахири Анас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Херенвен

15' Адеканье Бобби наказан за толчок Сиб ван Оттеле

15' Сиб ван Оттеле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Матч возобновлен

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Нопперт Андрис взял и забрал мяч на выходе

11' Эдвардсен Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Сиб ван Оттеле ошибается в защите.

10' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Сиб ван Оттеле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Бохневич Павел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Кюйперс Бас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Antoine Colassin оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Antoine Colassin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Antoine Colassin оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Тахири Анас из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Удар от ворот произведет Херенвен

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола