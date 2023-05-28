Тур: 34. Стадион: Абе Ленстра. Главный судья: Маншот Ероен
1:0
Второй тайм: 59'
Ход матча
19'
43'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
234 Количество передач 219
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.08 Победа «Херенвена»
-
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
20
Сахрауи
Осам
25
Амофа
Джамал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Сахрауи ОсамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
-
15 Али ХусейнЗащитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Защитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Нуннели ЧеПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Плогман ЛукаВратарь
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Со СиллаНападающий
-
17 Dario Serra
-
28 Pim Saathof
-
30 Jorn Smits
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Херенвен
Гоу Эхед Иглс
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
150%
0 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
18
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
0.67
1.17
Среднее время на гол
135
77
Всего голов
24
25
Голов в среднем за матч
1.6
1.67
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
56
54
Бомбардиры внутри турнира
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Хойдонк Сидней
|16 (1)
|0.47
|Ван Эвейк Милан
|6
|0.18
|Сарр Амин
|5
|0.15
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0.09
|Колассен Антуан
|3
|0.09
|Хайе Том
|2
|0.06
|Бохневич Павел
|2
|0.06
|Тахири Анас
|1
|0.03
|Сахрауи Осам
|1
|0.03
|Кёлерт Матс
|1
|0.03
|Кайб Рами
|1
|0.03
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0.03
|Ольссон Симон
|0
|0
|Нопперт Андрис
|0
|0
|Хаяль Рами
|0
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллюмссон Виллюм
|8 (2)
|0.24
|Лидберг Исак
|7
|0.21
|Эдвардсен Оливер
|7
|0.21
|Адеканье Бобби
|6
|0.18
|Штоккерс Финн
|3
|0.09
|Кюйперс Бас
|3
|0.09
|Ромменс Филипп
|3
|0.09
|Дейл Матс
|2
|0.06
|Фонтан Хосе
|1
|0.03
|Со Силла
|1
|0.03
|Линторст Эверт
|1
|0.03
|Идзес Джей
|1
|0.03
|Xander Blomme
|1
|0.03
|Dario Serra
|1
|0.03
|Фернандес Рашаан
|0
|0
|Льянсана Энрик
|0
|0
|Амофа Джамал
|0
|0
Карточки
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайе Том
|7
|0
|Ван Оттеле Сюб
|5
|0
|Бохневич Павел
|4
|0
|Тахири Анас
|4
|0
|Колассен Антуан
|4
|0
|Брума Джеффри
|3
|0
|Кёлерт Матс
|3
|0
|Нуннели Че
|3
|0
|Халилович Тибор
|1
|1
|Ван Бик Свен
|2
|0
|Ван Акен Йост
|2
|0
|Кайб Рами
|2
|0
|Ольссон Симон
|2
|0
|Ван Хойдонк Сидней
|2
|0
|Ван Амерсфоорт Пелле
|1
|0
|Нопперт Андрис
|1
|0
|Сахрауи Осам
|1
|0
|Ван Эвейк Милан
|1
|0
|Сарр Амин
|1
|0
|Daniel Seland Karlsbakk
|1
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адеканье Бобби
|8
|0
|Амофа Джамал
|7
|0
|Фонтан Хосе
|4
|0
|Идзес Джей
|4
|0
|Льянсана Энрик
|3
|0
|Эдвардсен Оливер
|3
|0
|Дейл Матс
|1
|1
|Фернандес Рашаан
|1
|1
|Теки Тесфальдет
|2
|0
|Лидберг Исак
|2
|0
|Ромменс Филипп
|2
|0
|Линторст Эверт
|2
|0
|Наубер Геррит
|1
|0
|Штоккерс Финн
|1
|0
|Кюйперс Бас
|1
|0
|Де Ланге Жеффри
|1
|0
|Виллюмссон Виллюм
|1
|0
|Со Силла
|1
|0
|Баккер Юстин
|1
|0
|Xander Blomme
|1
|0
Результаты матчей
Херенвен
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Гоу Эхед Иглс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
8
12
Херенвен
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Гоу Эхед Иглс
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
12
15
Волевые поражения
23
23
Херенвен
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (7)
55% (18)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
36% (12)
36% (12)
Гоу Эхед Иглс
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
18% (6)
33% (11)
48% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
39% (13)
36% (12)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
17
18
Волевые поражения
31
35
Голы по времени матча
Забито
19
19
13 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
22 Не забивали 21
2
11%
3
16%
1-15
4
21%
3
16%
16-30
7
37%
4
21%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
4
21%
5
26%
76-90
Пропущено
26
30
13 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 14
3
12%
5
17%
1-15
4
15%
3
10%
16-30
6
23%
6
20%
31-45
4
15%
4
13%
46-60
5
19%
6
20%
61-75
4
15%
6
20%
76-90
Забито
23
28
10 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
23 Не забивали 19
2
9%
7
25%
1-15
4
17%
5
18%
16-30
4
17%
5
18%
31-45
4
17%
3
11%
46-60
3
13%
2
7%
61-75
6
26%
6
21%
76-90
Пропущено
24
23
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
3
13%
5
22%
1-15
2
8%
2
9%
16-30
4
17%
4
17%
31-45
6
25%
5
22%
46-60
4
17%
1
4%
61-75
5
21%
6
26%
76-90
Забито
42
47
23 В 1-м тайме 27
19 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 12
12 Не забивали 7
4
10%
10
21%
1-15
8
19%
8
17%
16-30
11
26%
9
19%
31-45
5
12%
5
11%
46-60
4
10%
4
9%
61-75
10
24%
11
23%
76-90
Пропущено
50
53
22 В 1-м тайме 25
28 Во 2-м тайме 28
13 Пропускали первыми 19
23 Не пропускали 24
6
12%
10
19%
1-15
6
12%
5
9%
16-30
10
20%
10
19%
31-45
10
20%
9
17%
46-60
9
18%
7
13%
61-75
9
18%
12
23%
76-90
Результаты последних матчей
Херенвен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ПСВ - Херенвен 3:3 Херенвен - Эксельсиор 0:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Херенвен - Эммен 2:3
Спарта Роттердам - Херенвен 4:0 Херенвен - Волендам 2:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:1 Гронинген - Херенвен 0:2 Херенвен - Аякс 2:4 Твенте - Херенвен 3:3 Херенвен - Фейеноорд 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Фейеноорд 1:2 НАК Бреда - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 1:0 Херенвен - Витесс 1:3 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - Гронинген 3:1
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 1:1 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0
Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 4:1 Эммен - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 2:1 АДО Ден Хааг - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 1:0 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 2:2 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 0:1
Результаты матчей
Херенвен
Гоу Эхед Иглс
Точный счет
2:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
3
4 раза 24%
1
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:0
6 раз 18%
2:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:0
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 36%
2
8 раз 24%
1
7 раз 21%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%
1
10 раз 30%
2
9 раз 27%
0
8 раз 24%
3
6 раз 18%
Тоталы голов в матче
Херенвен
Гоу Эхед Иглс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
143
79
107
115
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
115
710
511
512
214
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2112
Больше Меньше
258
1419
1518
627
627
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|34
|25
|7
|2
|81 - 30
|82
|2.
|0:0
|34
|22
|7
|5
|87 - 39
|73
|3.
|1:2
|34
|20
|9
|5
|86 - 37
|69
|4.
|0:0
|34
|20
|8
|6
|67 - 33
|68
|5.
|2:1
|34
|18
|10
|6
|65 - 27
|64
|6.
|1:0
|34
|17
|8
|9
|56 - 37
|59
|7.
|2:1
|34
|15
|9
|10
|54 - 49
|54
|8.
|1:0
|34
|12
|10
|12
|43 - 50
|46
|9.
|0:2
|34
|11
|8
|15
|50 - 62
|41
|10.
|1:0
|34
|10
|10
|14
|45 - 50
|40
|11.
|0:1
|34
|10
|10
|14
|46 - 55
|40
|12.
|0:0
|34
|8
|15
|11
|41 - 44
|39
|13.
|0:0
|34
|10
|6
|18
|38 - 61
|36
|14.
|3:1
|34
|10
|6
|18
|42 - 70
|36
|15.
|1:3
|34
|9
|5
|20
|31 - 71
|32
|16.
|1:2
|34
|6
|10
|18
|32 - 64
|28
|17.
|2:0
|34
|5
|4
|25
|24 - 69
|19
|18.
|0:1
|34
|4
|6
|24
|31 - 71
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|14
|2
|1
|54 - 14
|44
|2.
|2:1
|17
|13
|4
|0
|45 - 11
|43
|3.
|0:1
|17
|12
|4
|1
|37 - 10
|40
|4.
|1:2
|17
|10
|5
|2
|47 - 14
|35
|5.
|0:0
|17
|9
|6
|2
|35 - 18
|33
|6.
|1:0
|17
|10
|2
|5
|32 - 18
|32
|7.
|0:2
|17
|9
|3
|5
|34 - 26
|30
|8.
|2:1
|17
|8
|5
|4
|19 - 14
|29
|9.
|3:1
|17
|9
|1
|7
|29 - 31
|28
|10.
|0:1
|17
|7
|6
|4
|28 - 23
|27
|11.
|1:3
|17
|8
|2
|7
|22 - 26
|26
|12.
|1:0
|17
|6
|3
|8
|20 - 26
|21
|13.
|1:0
|17
|5
|6
|6
|24 - 25
|21
|14.
|0:0
|17
|5
|4
|8
|20 - 27
|19
|15.
|0:0
|17
|3
|9
|5
|28 - 28
|18
|16.
|1:2
|17
|3
|9
|5
|16 - 23
|18
|17.
|0:1
|17
|3
|3
|11
|20 - 30
|12
|18.
|2:0
|17
|3
|0
|14
|12 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|17
|13
|3
|1
|44 - 20
|42
|2.
|0:0
|17
|11
|2
|4
|32 - 15
|35
|3.
|1:2
|17
|10
|4
|3
|39 - 23
|34
|4.
|0:0
|17
|8
|5
|4
|33 - 25
|29
|5.
|1:0
|17
|7
|6
|4
|24 - 19
|27
|6.
|2:1
|17
|7
|4
|6
|35 - 35
|25
|7.
|1:0
|17
|6
|7
|4
|23 - 24
|25
|8.
|2:1
|17
|5
|6
|6
|20 - 16
|21
|9.
|0:0
|17
|5
|6
|6
|13 - 16
|21
|10.
|1:0
|17
|5
|4
|8
|21 - 25
|19
|11.
|0:0
|17
|5
|2
|10
|18 - 34
|17
|12.
|0:1
|17
|3
|4
|10
|18 - 32
|13
|13.
|0:2
|17
|2
|5
|10
|16 - 36
|11
|14.
|2:0
|17
|2
|4
|11
|12 - 36
|10
|15.
|1:2
|17
|3
|1
|13
|16 - 41
|10
|16.
|3:1
|17
|1
|5
|11
|13 - 39
|8
|17.
|0:1
|17
|1
|3
|13
|11 - 41
|6
|18.
|1:3
|17
|1
|3
|13
|9 - 45
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|18 (4)
|ПСВ
|Симонс Хави
|17 (8)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|16 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|14 (3)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Твенте
|Проппер Робин
|10
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Валвейк
|Yassin Oukili
|9
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 7