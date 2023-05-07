Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

85' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Quilindschy Hartman ослабляет давление, выбив мяч.

85' Шанс! Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор пробил головой, но мимо

83' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.

82' Кекчю Оркун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Кензо Гудмийн из команды Эксельсиор в офсайде

82' Nathan Tjoe-A-On выиграл воздушное противоборство у Джаханбахш Алиреза

82' Удар от ворот произведет Фейеноорд

81' Кензо Гудмийн из команды Эксельсиор наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

80' Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

80' Хореман Сибе из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Quilindschy Hartman ослабляет давление, выбив мяч.

79' Redouan El Yaakoubi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Тактическая замена. Пири Кик уходит с поля и его заменяет Nikolas Agrafiotis

77' Тактическая замена. Загре Артур уходит с поля и его заменяет Nathan Tjoe-A-On

75' Г О О О О Л - Хименес Сантьяго Томас забивает с левой ноги!

75' Тимбер Квинтен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Удар от ворот произведет Фейеноорд

74' Redouan El Yaakoubi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Виффер Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Quilindschy Hartman из команды Фейеноорд заходит слишком далеко, он валит Пеер Копмейнерс.

73' Пеер Копмейнерс ослабляет давление, выбив мяч.

71' Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

71' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Игрок из команды Фейеноорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

68' Хорошую попытку сделал Дриауех Каухайб . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Аюб Яссин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Quilindschy Hartman из команды Фейеноорд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

67' Redouan El Yaakoubi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Игра в одни ворота сейчас. Фейеноорд доминирует и владеет мячом

67' Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

65' Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.

65' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Сегодняшная посещаемость составляет 4400 болельщиков

64' Джаханбахш Алиреза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Фейеноорд

61' Тактическая замена. Igor Paixao уходит с поля и его заменяет Джаханбахш Алиреза

61' Quilindschy Hartman ослабляет давление, выбив мяч.

61' Кензо Гудмийн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

60' Igor Paixao из команды Фейеноорд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

60' Redouan El Yaakoubi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Пеер Копмейнерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Quilindschy Hartman ослабляет давление, выбив мяч.

58' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Загре Артур выиграл воздушное противоборство у Igor Paixao.

56' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Кензо Гудмийн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

53' Redouan El Yaakoubi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Кензо Гудмийн пробует нанести удар издали, но Джастин Бейло ловит мяч

51' Азаркан Маруан из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Хорошую попытку сделал Дриауех Каухайб . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.

49' Quilindschy Hartman из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Удар от ворот произведет Эксельсиор