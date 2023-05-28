Тур: 34. Стадион: Крас. Главный судья: Камфуис Йочем
3:2
Конец матча
0'
1:0
10' ГолВан Мигем Дарил
2:0
23' Гол в свои воротаВан Гассел Стейн
3:0
27' ГолАнтонуччи Франческо
3:1
56' ГолЛампру Лазарос
3:2
78' ГолАграфиотис Николас
3:2
90' Не забитый пенальтиХархаух Реда
90' Undefined phrase: football_event_Аграфиотис Николас
90'+7
Ход матча
10'
23'
2:0
27'
56'
3:1
78'
90'
3:2
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
11 Удары по воротам 10
-
10 Удары в створ 7
-
15 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
330 Количество передач 343
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Твигт
Калвин
3
Пири
Кик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Твигт КалвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лауэрс БарриВратарь
-
28 Флинт ДжошЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Мюрен РобертНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Wim Jonk
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Пири КикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Волендам
Эксельсиор
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
13 матчей
46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.83
1.57
Среднее время на гол
49
57
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.86
1.67
Среднее время на гол
48
54
Всего голов
24
21
Голов в среднем за матч
1.85
1.62
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
48
55
Бомбардиры внутри турнира
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Мигем Дарил
|8
|0.24
|Мбуямба Ксавьер
|5
|0.15
|Мюрен Роберт
|5
|0.15
|Верман Хенк
|4
|0.12
|Эйтинг Карел
|3
|0.09
|Мирани Деймон
|3
|0.09
|Бенамар Бенаисса
|2
|0.06
|Антонуччи Франческо
|2
|0.06
|Улд-Ших Биляль
|2
|0.06
|Lequincio Zeefuik
|2
|0.06
|Ористанио Гаэтано
|1
|0.03
|Твигт Калвин
|1
|0.03
|Да Сильва Флоран
|1
|0.03
|Walid Ould Chikh
|1
|0.03
|Буур Оскар
|1
|0.03
|Мёркин Дерри
|0
|0
|Эль-Кадири Ибрахим
|0
|0
|Флинт Джош
|0
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лампру Лазарос
|4
|0.12
|Гаудмейн Кензо
|4
|0.12
|Азаркан Маруан
|3
|0.09
|Бас Юлиан
|3
|0.09
|Дриауех Каухайб
|3
|0.09
|Хореман Сибе
|3
|0.09
|Эль-Яакуби Редуан
|3
|0.09
|Хархаух Реда
|2
|0.06
|Аграфиотис Николас
|2
|0.06
|Пири Кик
|1
|0.03
|Чу-А-Он Натан
|1
|0.03
|Сеймор Серано
|1
|0.03
Карточки
Волендам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Плат Брайан
|6
|0
|Ористанио Гаэтано
|4
|1
|Бенамар Бенаисса
|5
|0
|Мбуямба Ксавьер
|3
|1
|Эйтинг Карел
|4
|0
|Улд-Ших Биляль
|2
|1
|Ван Мигем Дарил
|3
|0
|Антонуччи Франческо
|3
|0
|Филип Станкович
|2
|0
|Мёркин Дерри
|2
|0
|Флинт Джош
|2
|0
|Lequincio Zeefuik
|2
|0
|Achraf Douiri
|2
|0
|Мюрен Роберт
|1
|0
|Верман Хенк
|1
|0
|Walid Ould Chikh
|1
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Яакуби Редуан
|4
|1
|Ван Дёйнен Майк
|4
|0
|Хореман Сибе
|4
|0
|Азаркан Маруан
|4
|0
|Бас Юлиан
|4
|0
|Дриауех Каухайб
|4
|0
|Аюб Яссин
|3
|0
|Хархаух Реда
|3
|0
|Файн Адриан
|2
|0
|Гаудмейн Кензо
|2
|0
|Маркело Натангело
|2
|0
|Аграфиотис Николас
|2
|0
|Эйгенрам Йосуа
|2
|0
|Ньивпорт Свен
|1
|0
|Лампру Лазарос
|1
|0
|Загре Артур
|1
|0
|Копмейнерс Пер
|1
|0
|Донкор Джеки
|1
|0
|Сеймор Серано
|1
|0
|Науйокс Ноа
|1
|0
Результаты матчей
Волендам
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Эксельсиор
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
9
9
Волендам
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Эксельсиор
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
31
20
Волевые поражения
8
17
Волендам
71.4%
28.6%
20 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (15)
32% (11)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (15)
32% (11)
24% (8)
Эксельсиор
27.6%
72.4%
8 побед 21 поражение
Первый тайм
24% (8)
38% (13)
38% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
29% (10)
44% (15)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
3
11
Волевые победы
39
20
Волевые поражения
17
26
Голы по времени матча
Забито
29
11
10 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 3
19 Не забивали 27
3
10%
3
27%
1-15
2
7%
1
9%
16-30
5
17%
2
18%
31-45
4
14%
1
9%
46-60
6
21%
1
9%
61-75
9
31%
3
27%
76-90
Пропущено
32
44
13 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 14
2
6%
8
18%
1-15
7
22%
6
14%
16-30
4
13%
6
14%
31-45
3
9%
7
16%
46-60
5
16%
7
16%
61-75
11
34%
10
23%
76-90
Забито
16
21
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
23 Не забивали 23
3
19%
3
14%
1-15
3
19%
3
14%
16-30
2
13%
4
19%
31-45
4
25%
2
10%
46-60
4
25%
5
24%
61-75
0
0%
4
19%
76-90
Пропущено
36
27
18 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
5
14%
4
15%
1-15
5
14%
3
11%
16-30
8
22%
5
19%
31-45
6
17%
8
30%
30%
46-60
6
17%
4
15%
61-75
6
17%
3
11%
76-90
Забито
45
32
18 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 10
8 Не забивали 16
6
13%
6
19%
1-15
5
11%
4
13%
16-30
7
16%
6
19%
31-45
8
18%
3
9%
46-60
10
22%
6
19%
61-75
9
20%
7
22%
76-90
Пропущено
68
71
31 В 1-м тайме 32
37 Во 2-м тайме 39
18 Пропускали первыми 20
28 Не пропускали 27
7
10%
12
17%
1-15
12
18%
9
13%
16-30
12
18%
11
15%
31-45
9
13%
15
21%
46-60
11
16%
11
15%
61-75
17
25%
13
18%
76-90
Результаты последних матчей
Волендам
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Волендам - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Волендам 4:1 Волендам - Камбюр 2:0
Волендам - ПСВ 2:3 Херенвен - Волендам 2:1 Утрехт - Волендам 0:0 Волендам - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Волендам 2:1 Волендам - Эммен 3:1 НЕК Неймеген - Волендам 3:0 Волендам - Витесс 2:0 Твенте - Волендам 3:0 Волендам - АЗ Алкмаар 1:1 Волендам - Гронинген 3:2 Аякс - Волендам 1:1 Эксельсиор - Волендам 2:0 Волендам - Валвейк 2:1 Херенвен - Волендам 2:0 Камбюр - Волендам 0:3
Эксельсиор
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Эксельсиор - Фортуна Ситтард 3:0 Херенвен - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Фейеноорд 0:2 Витесс - Эксельсиор 0:0
Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1 ПСВ - Эксельсиор 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0 Эксельсиор - Камбюр 4:1 Эммен - Эксельсиор 2:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 1:4 Гронинген - Эксельсиор 3:0 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 5:0 Эксельсиор - Валвейк 0:0 Эксельсиор - Аякс 1:4 Утрехт - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - Волендам 2:0 Спарта Роттердам - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:4 Эксельсиор - Гронинген 1:0
Результаты матчей
Волендам
Эксельсиор
Точный счет
2:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 47%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
10 раз 59%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
Точный счет
2:1
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
3:0
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 35%
0
9 раз 26%
2
9 раз 26%
3
4 раза 12%
0
16 раз 47%
1
8 раз 24%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Волендам
Эксельсиор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
116
116
710
314
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
710
215
314
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
259
Больше Меньше
1816
1321
1024
430
331
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Симонс Хави
|19 (8)
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|19 (4)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|16 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|14 (4)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Твенте
|Проппер Робин
|10
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Валвейк
|Yassin Oukili
|9
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 7