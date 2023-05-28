Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Кензо Гудмийн решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Nikolas Agrafiotis не может быть тем, кто коснется мяча после его отскока от рамки ворот. Непрямой штрафной удар!

83' Nathan Tjoe-A-On выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Nathan Tjoe-A-On из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

80' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Удар от ворот произведет Волендам

79' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Г О О О О Л - Nikolas Agrafiotis первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

78' ШТАНГА! Так было близко к голу - Nikolas Agrafiotis нанес удар в каркас ворот!

78' Nikolas Agrafiotis нанес удар, но тот был заблокирован.

77' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Nathan Tjoe-A-On выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Удар от ворот произведет Эксельсиор

76' Удар от ворот произведет Эксельсиор

76' Оооо... вот это был удар! Walid Ould-Chikh должен был забить с этой позиции.

76' Walid Ould-Chikh оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

76' Ibrahim El Kadiri создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Мбуямба Ксавьер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Мбуямба Ксавьер наказан за толчок Nikolas Agrafiotis

74' Хореман Сибе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Удар от ворот произведет Волендам

73' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Хореман Сибе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Удар от ворот произведет Волендам

71' Кензо Гудмийн не смог попасть в створ ударом издали

70' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Удар от ворот произведет Волендам

69' Азаркан Маруан из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Удар от ворот произведет Волендам

67' Азаркан Маруан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Хорошую попытку сделал Nikolas Agrafiotis. Удар в створ, но вратарь начеку

65' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Удар от ворот произведет Эксельсиор

65' Франческо Антонуччи не смог попасть в створ ударом издали

65' Gaetano Oristanio бьет со штрафного в створ, но Stijn van Gassel держит все под контролем

64' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Тактическая замена. Ван Дёйнен Майк уходит с поля и его заменяет Nikolas Agrafiotis

62' Gaetano Oristanio нанес удар, но тот был заблокирован.

62' Мбуямба Ксавьер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Удар от ворот произведет Волендам

60' Ван Дёйнен Майк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

60' Удар от ворот произведет Волендам

60' Пеер Копмейнерс не смог попасть в створ ударом издали

58' Матч возобновлен

58' Азаркан Маруан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Г О О О О Л - Лампру Лазарос забивает с левой ноги!

56' Азаркан Маруан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Эйтинг Карел навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Gaetano Oristanio наносит удар, но промахивается

54' Эйтинг Карел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Nathan Tjoe-A-On ослабляет давление, выбив мяч.

53' Удар от ворот произведет Волендам

53' Лампру Лазарос не смог попасть в створ ударом издали

53' Лампру Лазарос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Хорошую попытку сделал Дриауех Каухайб . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Nathan Tjoe-A-On из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Удар от ворот произведет Эксельсиор

51' Шанс! Франческо Антонуччи из команды Волендам пробил головой, но мимо

50' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Ibrahim El Kadiri ослабляет давление, выбив мяч.

47' Эйтинг Карел навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Тактическая замена. Твигт Калвин уходит с поля и его заменяет Ibrahim El Kadiri