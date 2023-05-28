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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Камфуис Йочем
Волендам
3:2
Конец матча
Эксельсиор
0'
1:0
10' Гол
Ван Мигем Дарил
2:0
23' Гол в свои ворота
Ван Гассел Стейн
3:0
27' Гол
Антонуччи Франческо
3:1
56' Гол
Лампру Лазарос
3:2
78' Гол
Аграфиотис Николас
3:2
90' Не забитый пенальти
Хархаух Реда
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Аграфиотис Николас
90'+7

Ход матча

10'
Ван Мигем Дарил
(Ористанио Гаэтано)
1:0
23'
Ван Гассел Стейн
2:0
27'
Антонуччи Франческо
(Мёркин Дерри)
3:0
46'
Walid Ould Chikh
Achraf Douiri
 
46'
Эль-Кадири Ибрахим
Твигт Калвин
 
56'
3:1
Лампру Лазарос
(Азаркан Маруан)
63'
 
Алблас Норберт
Ван Гассел Стейн
63'
 
Хореман Сибе
Ньивпорт Свен
63'
 
Аграфиотис Николас
Ван Дёйнен Майк
63'
 
Бас Юлиан
Дриауех Каухайб
73'
Мюрен Роберт
Lequincio Zeefuik
 
74'
 
Хархаух Реда
Лампру Лазарос
78'
3:2
Аграфиотис Николас
83'
Джонсон Дариус
Ористанио Гаэтано
 
90'
3:2
Хархаух Реда
90'
 
Аграфиотис Николас
90'
Billy van Duijl
Эйтинг Карел
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 11 Удары по воротам 10
  • 10 Удары в створ 7
  • 15 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 330 Количество передач 343
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Филип
Станкович
24
Achraf
Douiri
31
Мбуямба
Ксавьер
4
Мирани
Деймон
5
Мёркин
Дерри
8
Эйтинг
Карел
17
Твигт
Калвин
10
Ористанио
Гаэтано
19
Антонуччи
Франческо
7
Ван
Мигем
Дарил
25
Lequincio
Zeefuik
1
Ван
Гассел
Стейн
14
Дриауех
Каухайб
16
Ньивпорт
Свен
3
Пири
Кик
28
Чу-А-Он
Натан
4
Эль-Яакуби
Редуан
8
Гаудмейн
Кензо
10
Азаркан
Маруан
23
Копмейнерс
Пер
22
Лампру
Лазарос
29
Ван
Дёйнен
Майк
Волендам
4-2-3-1
Эксельсиор
4-2-3-1

История личных встреч

Волендам
Эксельсиор

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

13 матчей

46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

Э
2:0
ПД
2:5
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
2:3
ПД
1:2
ПД
2:1
ПД
2:2
ПД
1:3
ПД
3:1
ВД(GD
4:1
ВД(GD
1:0
К
3:0

Голы

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.83
1.57

Среднее время на гол

49
57

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.86
1.67

Среднее время на гол

48
54

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

1.85
1.62

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

48
55

Бомбардиры внутри турнира

Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Мигем Дарил 8 0.24
Мбуямба Ксавьер 5 0.15
Мюрен Роберт 5 0.15
Верман Хенк 4 0.12
Эйтинг Карел 3 0.09
Мирани Деймон 3 0.09
Бенамар Бенаисса 2 0.06
Антонуччи Франческо 2 0.06
Улд-Ших Биляль 2 0.06
Lequincio Zeefuik 2 0.06
Ористанио Гаэтано 1 0.03
Твигт Калвин 1 0.03
Да Сильва Флоран 1 0.03
Walid Ould Chikh 1 0.03
Буур Оскар 1 0.03
Мёркин Дерри 0 0
Эль-Кадири Ибрахим 0 0
Флинт Джош 0 0
Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лампру Лазарос 4 0.12
Гаудмейн Кензо 4 0.12
Азаркан Маруан 3 0.09
Бас Юлиан 3 0.09
Дриауех Каухайб 3 0.09
Хореман Сибе 3 0.09
Эль-Яакуби Редуан 3 0.09
Хархаух Реда 2 0.06
Аграфиотис Николас 2 0.06
Пири Кик 1 0.03
Чу-А-Он Натан 1 0.03
Сеймор Серано 1 0.03

Карточки

Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плат Брайан 6 0
Ористанио Гаэтано 4 1
Бенамар Бенаисса 5 0
Мбуямба Ксавьер 3 1
Эйтинг Карел 4 0
Улд-Ших Биляль 2 1
Ван Мигем Дарил 3 0
Антонуччи Франческо 3 0
Филип Станкович 2 0
Мёркин Дерри 2 0
Флинт Джош 2 0
Lequincio Zeefuik 2 0
Achraf Douiri 2 0
Мюрен Роберт 1 0
Верман Хенк 1 0
Walid Ould Chikh 1 0
Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Яакуби Редуан 4 1
Ван Дёйнен Майк 4 0
Хореман Сибе 4 0
Азаркан Маруан 4 0
Бас Юлиан 4 0
Дриауех Каухайб 4 0
Аюб Яссин 3 0
Хархаух Реда 3 0
Файн Адриан 2 0
Гаудмейн Кензо 2 0
Маркело Натангело 2 0
Аграфиотис Николас 2 0
Эйгенрам Йосуа 2 0
Ньивпорт Свен 1 0
Лампру Лазарос 1 0
Загре Артур 1 0
Копмейнерс Пер 1 0
Донкор Джеки 1 0
Сеймор Серано 1 0
Науйокс Ноа 1 0

Результаты матчей

Волендам
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Эксельсиор
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

9
9
Волендам
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Эксельсиор
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

31
20

Волевые поражения

8
17
Волендам
71.4%
28.6%
20 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (15)
32% (11)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (15)
32% (11)
24% (8)
Эксельсиор
27.6%
72.4%
8 побед 21 поражение
Первый тайм
24% (8)
38% (13)
38% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
29% (10)
44% (15)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

3
11

Волевые победы

39
20

Волевые поражения

17
26

Голы по времени матча

Забито

29
11
10 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 3
19 Не забивали 27
3
10%
3
27%
1-15
2
7%
1
9%
16-30
5
17%
2
18%
31-45
4
14%
1
9%
46-60
6
21%
1
9%
61-75
9
31%
3
27%
76-90

Пропущено

32
44
13 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 14
2
6%
8
18%
1-15
7
22%
6
14%
16-30
4
13%
6
14%
31-45
3
9%
7
16%
46-60
5
16%
7
16%
61-75
11
34%
10
23%
76-90

Забито

16
21
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
23 Не забивали 23
3
19%
3
14%
1-15
3
19%
3
14%
16-30
2
13%
4
19%
31-45
4
25%
2
10%
46-60
4
25%
5
24%
61-75
0
0%
4
19%
76-90

Пропущено

36
27
18 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
5
14%
4
15%
1-15
5
14%
3
11%
16-30
8
22%
5
19%
31-45
6
17%
8
30%
30%
46-60
6
17%
4
15%
61-75
6
17%
3
11%
76-90

Забито

45
32
18 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 10
8 Не забивали 16
6
13%
6
19%
1-15
5
11%
4
13%
16-30
7
16%
6
19%
31-45
8
18%
3
9%
46-60
10
22%
6
19%
61-75
9
20%
7
22%
76-90

Пропущено

68
71
31 В 1-м тайме 32
37 Во 2-м тайме 39
18 Пропускали первыми 20
28 Не пропускали 27
7
10%
12
17%
1-15
12
18%
9
13%
16-30
12
18%
11
15%
31-45
9
13%
15
21%
46-60
11
16%
11
15%
61-75
17
25%
13
18%
76-90

Результаты последних матчей

Волендам
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Волендам - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Волендам 4:1 Волендам - Камбюр 2:0
Волендам - ПСВ 2:3 Херенвен - Волендам 2:1 Утрехт - Волендам 0:0 Волендам - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Волендам 2:1 Волендам - Эммен 3:1 НЕК Неймеген - Волендам 3:0 Волендам - Витесс 2:0 Твенте - Волендам 3:0 Волендам - АЗ Алкмаар 1:1 Волендам - Гронинген 3:2 Аякс - Волендам 1:1 Эксельсиор - Волендам 2:0 Волендам - Валвейк 2:1 Херенвен - Волендам 2:0 Камбюр - Волендам 0:3
Эксельсиор
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Эксельсиор - Фортуна Ситтард 3:0 Херенвен - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Фейеноорд 0:2 Витесс - Эксельсиор 0:0
Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1 ПСВ - Эксельсиор 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0 Эксельсиор - Камбюр 4:1 Эммен - Эксельсиор 2:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 1:4 Гронинген - Эксельсиор 3:0 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 5:0 Эксельсиор - Валвейк 0:0 Эксельсиор - Аякс 1:4 Утрехт - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - Волендам 2:0 Спарта Роттердам - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:4 Эксельсиор - Гронинген 1:0

Результаты матчей

Волендам
Эксельсиор

Точный счет

2:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 47%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
10 раз 59%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%

Точный счет

2:1
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
3:0
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 35%
0
9 раз 26%
2
9 раз 26%
3
4 раза 12%
0
16 раз 47%
1
8 раз 24%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Волендам
Эксельсиор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
11
6
11
6
1.5
7
10
3
14
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
7
10
2
15
1.5
3
14
1
16
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
9
0.5
Больше Меньше
18
16
13
21
1.5
10
24
4
30
2.5
3
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 34 25 7 2 81 - 30 82
2.
ПСВ
 34 23 6 5 89 - 40 75
3.
Аякс
 34 20 9 5 86 - 38 69
4.
АЗ Алкмаар
 34 20 7 7 68 - 35 67
5.
Твенте
 34 18 10 6 66 - 27 64
6.
Спарта Роттердам
 34 17 8 9 60 - 37 59
7.
Утрехт
 34 15 9 10 55 - 50 54
8.
Херенвен
 34 12 10 12 44 - 50 46
9.
Валвейк
 34 11 8 15 50 - 64 41
10.
Витесс
 34 10 10 14 45 - 50 40
11.
Гоу Эхед Иглс
 34 10 10 14 46 - 56 40
12.
НЕК Неймеген
 34 8 15 11 42 - 45 39
13.
Фортуна Ситтард
 34 10 6 18 39 - 62 36
14.
Волендам
 34 10 6 18 42 - 71 36
15.
Эксельсиор
 34 9 5 20 32 - 71 32
16.
Эммен
 34 6 10 18 33 - 65 28
17.
Камбюр
 34 5 4 25 26 - 69 19
18.
Гронинген
 34 4 6 24 31 - 75 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 17 14 2 1 54 - 14 44
2.
Твенте
 17 13 4 0 46 - 11 43
3.
Фейеноорд
 17 12 4 1 37 - 10 40
4.
Аякс
 17 10 5 2 47 - 14 35
5.
АЗ Алкмаар
 17 9 5 3 36 - 20 32
6.
Спарта Роттердам
 17 10 2 5 32 - 18 32
7.
Валвейк
 17 9 3 5 34 - 26 30
8.
Утрехт
 17 8 5 4 20 - 15 29
9.
Волендам
 17 9 1 7 29 - 32 28
10.
Гоу Эхед Иглс
 17 7 6 4 28 - 23 27
11.
Эксельсиор
 17 8 2 7 22 - 26 26
12.
Херенвен
 17 6 3 8 21 - 26 21
13.
Витесс
 17 5 6 6 24 - 25 21
14.
Фортуна Ситтард
 17 5 4 8 21 - 28 19
15.
НЕК Неймеген
 17 3 9 5 28 - 28 18
16.
Эммен
 17 3 9 5 16 - 23 18
17.
Гронинген
 17 3 3 11 20 - 34 12
18.
Камбюр
 17 3 0 14 14 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 17 13 3 1 44 - 20 42
2.
АЗ Алкмаар
 17 11 2 4 32 - 15 35
3.
Аякс
 17 10 4 3 39 - 24 34
4.
ПСВ
 17 9 4 4 35 - 26 31
5.
Спарта Роттердам
 17 7 6 4 28 - 19 27
6.
Утрехт
 17 7 4 6 35 - 35 25
7.
Херенвен
 17 6 7 4 23 - 24 25
8.
Твенте
 17 5 6 6 20 - 16 21
9.
НЕК Неймеген
 17 5 6 6 14 - 17 21
10.
Витесс
 17 5 4 8 21 - 25 19
11.
Фортуна Ситтард
 17 5 2 10 18 - 34 17
12.
Гоу Эхед Иглс
 17 3 4 10 18 - 33 13
13.
Валвейк
 17 2 5 10 16 - 38 11
14.
Камбюр
 17 2 4 11 12 - 36 10
15.
Эммен
 17 3 1 13 17 - 42 10
16.
Волендам
 17 1 5 11 13 - 39 8
17.
Гронинген
 17 1 3 13 11 - 41 6
18.
Эксельсиор
 17 1 3 13 10 - 45 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Симонс Хави 19 (8)
Утрехт Дувикас Анастасиос 19 (4)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 16 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 14 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Твенте Проппер Робин 10
Аякс Альварес Эдсон 10
Валвейк Yassin Oukili 9
Гронинген Те Вирик Мик 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Кензо Гудмийн решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    96'
    Судья сигнализирует, что Мбуямба Ксавьер из команды Волендам поставил подножку. Пострадал Nikolas Agrafiotis
  • 94'
    Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Мюрен Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 93'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 92'
    НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Эксельсиор, отменен.
  • Фол, нарушение
    92'
    Nikolas Agrafiotis не может быть тем, кто коснется мяча после его отскока от рамки ворот. Непрямой штрафной удар!
  • 92'
    Тактическая замена. Эйтинг Карел уходит с поля и его заменяет Billy van Duijl
  • Описание гола
    91'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Описание гола
    90'
    Г О О О О О Л! Эксельсиор забивает! Nikolas Agrafiotis отличился.
  • Описание гола
    90'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Пири Кик пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.
  • 90'
    После проверки VAR судья не изменил решения - Эксельсиор пробьет пенальти!
  • 89'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Волендам 3:2 Эксельсиор онлайн

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