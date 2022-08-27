  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B

2022-2023

Стадион:
Палермо
2:3
Конец матча
Асколи
0'
0:1
27' Гол
Гондо Седрик
32' Желтая карточка
Кривелло Роберто
1:1
36' Гол
Брунори Маттео
45' Желтая карточка
Гондо Седрик
1:2
45' Гол
Гондо Седрик
1:3
52' Гол
Гондо Седрик
60' Желтая карточка
Nicolo Valente
2:3
63' Гол
Сегре Джакопо
76' Желтая карточка
Донати Франческо
82' Желтая карточка
Леали Никола
89' Вторая желтая карточка
Nicolo Valente
90'+6
22
Пильячелли
Мирко
25
Alessio
Buttaro
79
Ланчини
Эдоардо
18
Неделчару
Ионуц
6
Кривелло
Роберто
21
Дамьяни
Самуэле
14
Бро
Жереми
77
Элия
Сальваторе
7
Roberto
Floriano
30
Nicolo
Valente
9
Брунори
Маттео
1
Леали
Никола
20
Донати
Франческо
33
Боттегин
Эрик
55
Беллучи
Джузеппе
54
Фаласко
Никола
18
Коллоколо
Микеле
77
Бюхель
Марсель
8
Калигара
Фабрицио
7
Лунгой
Кристофер
15
Гондо
Седрик
26
Бидуи
Софьян
Палермо
4-2-3-1
Асколи
4-3-3

История личных встреч

Палермо
Асколи

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
1:2
СB
3:0
СB
4:1
СB
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 2 (1) 0.67
Сегре Джакопо 1 0.33
Nicolo Valente 1 0.33
Элия Сальваторе 1 0.33
Штулац Лео 0 0
Roberto Floriano 0 0
Неделчару Ионуц 0 0
Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гондо Седрик 4 (1) 1.33
Боттегин Эрик 1 0.33
Коллоколо Микеле 1 0.33
Калигара Фабрицио 0 0
Бидуи Софьян 0 0

Карточки

Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolo Valente 2 1
Ivan Marconi 0 1
Кривелло Роберто 1 0
Roberto Floriano 1 0
Неделчару Ионуц 1 0
Alessio Buttaro 1 0
Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леали Никола 2 0
Гондо Седрик 2 0
Беллучи Джузеппе 1 0
Сальви Алессандро 1 0
Фаласко Никола 1 0
Чичиретти Амато 1 0
Донати Франческо 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Палермо
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Бари - Палермо 1:1 Палермо - Перуджа 2:0 Торино - Палермо 3:0 Палермо - Реджана 3:2
Пиза - Палермо 5:0 Палермо - Падова 1:0 Падова - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Палермо 0:3 Палермо - Виртус Энтелла 2:2 Виртус Энтелла - Палермо 1:2 Палермо - Триестина 1:1 Триестина - Палермо 1:2 Бари - Палермо 0:2 Монополи - Палермо 0:2 Палермо - Пичерно 4:0 Палермо - Таранто 5:2 Паганезе - Палермо 2:2 Потенца - Палермо 2:2 Палермо - Фиделис Андрия 1:1
Асколи
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Асколи - СПАЛ 2013 1:1 Асколи - Тернана 2:1 Венеция - Асколи 2:3 Реканатезе - Асколи 1:4
Рома - Асколи 0:1 Асколи - Беневенто 0:1 Асколи - Тернана 4:1 Кремонезе - Асколи 0:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Парма - Асколи 0:1 Асколи - Реджина 2:0 Монца - Асколи 2:0 Асколи - Порденоне 1:0 Виченца Виртус - Асколи 2:0 Асколи - Пиза 2:0 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Асколи - Фрозиноне 1:1 Лечче - Асколи 3:1 Асколи - Кротоне 2:1 Брешия - Асколи 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Фрозиноне 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Козенца 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Дженоа 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Палермо 3 1 1 1 5 - 4 4
6. СПАЛ 2013 3 1 1 1 3 - 4 4
7. Кальяри 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Реджина 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Венеция 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Читтаделла 2 1 0 1 5 - 5 3
11. Модена 3 1 0 2 5 - 4 3
12. Брешия 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Тернана 3 1 0 2 3 - 6 3
14. Комо 2 0 2 0 3 - 3 2
15. Бари 2 0 2 0 3 - 3 2
16. Парма 2 0 2 0 2 - 2 2
17. Беневенто 2 0 1 1 0 - 1 1
18. Пиза 2 0 1 1 5 - 6 1
19. Перуджа 2 0 1 1 0 - 2 1
20. Зюйдтироль 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Фрозиноне 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Козенца 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Модена 2 1 0 1 4 - 2 3
6. Тернана 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Кальяри 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Читтаделла 1 1 0 0 4 - 3 3
9. Палермо 2 1 0 1 4 - 3 3
10. СПАЛ 2013 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Бари 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Комо 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Пиза 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Дженоа 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Перуджа 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
17. Реджина 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Беневенто 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Венеция 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Зюйдтироль 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 1 1 0 0 3 - 2 3
2. Козенца 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Дженоа 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Фрозиноне 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Венеция 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Реджина 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Беневенто 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Парма 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Комо 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Палермо 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Бари 1 0 1 0 2 - 2 1
12. СПАЛ 2013 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Кальяри 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Модена 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Читтаделла 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Пиза 1 0 0 1 3 - 4 0
17. Перуджа 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Брешия 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Зюйдтироль 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Тернана 2 0 0 2 2 - 6 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Где смотреть матч Палермо 2:3 Асколи онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     