Тур: 10. Стадион: Эштадиу ду Риу Аве.
1:0
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаБоатенг Эммануль
30' Красная карточкаМуфи Фахд
36' Желтая карточкаПатрик II
37' Желтая карточкаУаттара Зиэ
1:0
45' ГолБоатенг Эммануль
88' Желтая карточкаРуиз Леонардо
90'+7
Ход матча
15'
30'
36'
37'
45'
46'
88'
90'
18
Жонатан
Луис
23
Жосуэ
Са
20
Коштинья
24
Амарал
Педру
15
Баэса
Мигель
18
Муфи
Фахд
14
Сек
Мустафа
70
Гомес
Руи
- Основной состав
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Жосуэ СаЗащитник
-
20 КоштиньяЗащитник
-
24 Амарал ПедруЗащитник
-
15 Баэса МигельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 Витор ПаулоВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Joao GracaПолузащитник
- Нападающий
-
27 Эрнани ЖоржеНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Luis Freire
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Муфи ФахдЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Сек МустафаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Гомес РуиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 ЛукиньяПолузащитник
-
77 Сапара МарекПолузащитник
-
35 Рохес БрайанНападающий
-
27 Klismahn
-
28 Pastor
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
История личных встреч
Риу Аве
Портимоненсе
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
14 матчей
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якубу Абдул-Азиз
|5
|0.5
|Боатенг Эммануль II
|3
|0.3
|Родригеш Гонсалу
|2
|0.2
|Амарал Педру
|1
|0.1
|Коштинья
|1
|0.1
|Fabio Ronaldo
|1
|0.1
|Руиз Леонардо
|1
|0.1
|Самарис Андреас
|0
|0
|Монтейру Андре
|0
|0
|Витор Пауло
|0
|0
|Жока
|0
|0
|Баэса Мигель
|0
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Велинтон Жуниор
|2
|0.2
|Yago Cariello
|2
|0.2
|Эвертон Перейра
|1
|0.1
|Лукинья
|1
|0.1
|Энрике Педро VI
|1
|0.1
|Эштрела Паулу
|1 (1)
|0.1
|Са Педру
|0
|0
|Сек Мустафа
|0
|0
|Муфи Фахд
|0
|0
|Релвас Филипе
|0
|0
Карточки
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joao Ferreira2
|3
|1
|Амарал Педру
|4
|0
|Родригеш Гонсалу
|2
|1
|Коштинья
|3
|0
|Патрик II
|2
|0
|Гомеш Витор
|2
|0
|Витор Пауло
|2
|0
|Идрисси Амин
|2
|0
|Панталон Ренато
|2
|0
|Якубу Абдул-Азиз
|2
|0
|Fabio Ronaldo
|2
|0
|Руиз Леонардо
|1
|0
|Жока
|1
|0
|Перейра Андре
|1
|0
|Боатенг Эммануль II
|1
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрике Педро VI
|5
|0
|Велинтон Жуниор
|3
|0
|Гомес Руи
|3
|0
|Релвас Филипе
|3
|0
|Муфи Фахд
|1
|1
|Диаби Мохамед
|2
|0
|Эвертон Перейра
|2
|0
|Сек Мустафа
|2
|0
|Эштрела Паулу
|2
|0
|Рохес Брайан
|1
|0
|Португал Самуэл
|1
|0
|Накамура Косукэ
|1
|0
|Са Педру
|1
|0
|Уаттара Зиэ
|1
|0
|Оливейро Андерсон II
|1
|0
|Да Силва Роша Виллиан
|1
|0
|Сапара Марек
|1
|0
|Кошта Гонсалу
|1
|0
|Yago Cariello
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
2
40%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
2
40%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
2
50%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
Пропущено
11
4
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
18%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
15
9
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
4
27%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
20%
3
33%
61-75
4
27%
3
33%
76-90
Пропущено
16
9
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 6
3
19%
3
33%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
3
19%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
5
31%
0
0%
61-75
4
25%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Риу Аве
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Оливейра Ошпитал - Риу Аве 3:2 Бенфика - Риу Аве 4:2 Риу Аве - Санта-Клара 1:0 Жил Висенте - Риу Аве 2:2
Риу Аве - Брага 2:3 Шавиш - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Порту 3:1 Эшторил - Риу Аве 2:2 Спортинг Л - Риу Аве 3:0 Риу Аве - Визела 0:1 Риу Аве - Академику Визеу 1:0 Риу Аве - Санта-Клара 0:2 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:0 Риу Аве - Шавиш 3:0 Спортинг Ковилья - Риу Аве 0:1 Риу Аве - Каса Пиа 1:0 Мафра - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Бенфика-2 2:1 Насьонал Мадейра - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Трофенсе 1:0
Портимоненсе
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Вилаверденсе - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Порту 0:2 Визела - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Шавиш 1:0
Спортинг Л - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Маритиму - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 2:1 Пасуш де Феррейра - Портимоненсе 0:3 Портимоненсе - Боавишта 0:1 Портимоненсе - Estrela 2:1 Портимоненсе - Ковила 1:0 Портимоненсе - Брага 2:0 Спортинг Л - Портимоненсе 0:2 Рома - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Порту 0:1 Портимоненсе - Бирмингем 1:1 Портимоненсе - Монако 0:2 Маритиму - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Спортинг Л 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|10
|9
|1
|0
|24 - 5
|28
|2.
|Порту
|10
|7
|1
|2
|22 - 7
|22
|3.
|Брага
|10
|7
|1
|2
|26 - 10
|22
|4.
|Спортинг Л
|10
|6
|1
|3
|21 - 13
|19
|5.
|Каса Пиа
|10
|5
|2
|3
|10 - 8
|17
|6.
|Витория Гимарайнш
|10
|5
|2
|3
|10 - 8
|17
|7.
|Боавишта
|10
|5
|1
|4
|11 - 16
|16
|8.
|Эшторил
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|9.
|Портимоненсе
|10
|5
|0
|5
|8 - 10
|15
|10.
|Шавиш
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|11.
|Арока
|10
|3
|4
|3
|12 - 18
|13
|12.
|Риу Аве
|10
|3
|3
|4
|14 - 17
|12
|13.
|Визела
|10
|3
|2
|5
|7 - 10
|11
|14.
|Фамаликан
|10
|3
|1
|6
|8 - 13
|10
|15.
|Жил Висенте
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|16.
|Санта-Клара
|10
|2
|2
|6
|7 - 11
|8
|17.
|Пасуш де Феррейра
|10
|0
|2
|8
|7 - 19
|2
|18.
|Маритиму
|10
|0
|2
|8
|7 - 26
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|5
|5
|0
|0
|18 - 5
|15
|2.
|Порту
|5
|4
|0
|1
|15 - 3
|12
|3.
|Спортинг Л
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|4.
|Брага
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|5.
|Витория Гимарайнш
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|6.
|Боавишта
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|7.
|Риу Аве
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|8.
|Портимоненсе
|5
|3
|0
|2
|4 - 4
|9
|9.
|Фамаликан
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|10.
|Каса Пиа
|5
|2
|1
|2
|3 - 2
|7
|11.
|Арока
|5
|2
|1
|2
|8 - 11
|7
|12.
|Шавиш
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|13.
|Санта-Клара
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|Эшторил
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|15.
|Жил Висенте
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|16.
|Визела
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|17.
|Маритиму
|5
|0
|1
|4
|4 - 8
|1
|18.
|Пасуш де Феррейра
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|5
|4
|1
|0
|6 - 0
|13
|2.
|Брага
|5
|4
|0
|1
|15 - 6
|12
|3.
|Порту
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|Эшторил
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|5.
|Каса Пиа
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|6.
|Шавиш
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|7.
|Витория Гимарайнш
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|Спортинг Л
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|9.
|Визела
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|10.
|Боавишта
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|11.
|Портимоненсе
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|12.
|Арока
|5
|1
|3
|1
|4 - 7
|6
|13.
|Жил Висенте
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|14.
|Риу Аве
|5
|0
|3
|2
|7 - 12
|3
|15.
|Санта-Клара
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|16.
|Фамаликан
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|17.
|Пасуш де Феррейра
|5
|0
|1
|4
|4 - 8
|1
|18.
|Маритиму
|5
|0
|1
|4
|3 - 18
|1
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|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|6 (1)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|7
|Порту
|Тареми Мехди
|6 (4)
|Риу Аве
|Якубу Абдул-Азиз
|5 (3)
|Спортинг Л
|Поте
|6 (3)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 5
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 5
|Пасуш де Феррейра
|Антунеш Виторину
|1 4
|Санта-Клара
|Гонсалес Кристиан
|1 4
|Эшторил
|Mor Ndiaye
|1 4
Прогнозы на матч Риу Аве 1:0 Портимоненсе
Исход игры
Риу Аве
68.5% (85)
Ничья
23.4% (29)
Портимоненсе
8.1% (10)
Тотал 2.5
Больше
26.67% (32)
Меньше
73.33% (88)
Обе команды забьют
Да
48.33% (58)
Нет
51.67% (62)
Популярный счёт
1:0 Риу Аве
38.7% (48)
2:1 Риу Аве
21% (26)
1:1 Ничья
21% (26)
2:0 Риу Аве
4.8% (6)
0:1 Портимоненсе
4.8% (6)
1:2 Портимоненсе
2.4% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
3:1 Риу Аве
1.6% (2)
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