Тур: 10.
1:1
Конец матча
0'
0:1
39' ГолБркич Харис
44' Желтая карточкаХалльберг Херман
1:1
87' ГолKofi Fosuhene Asare
90' Желтая карточкаДзабич Робин
90'+5
Ход матча
39'
0:1
44'
87'
90'
20
Camil
Jebara
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Camil JebaraНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
-
-
28 Sam Hegdal
-
23 Max Nilsson
-
16 Jesper Strid
-
Главный тренер: Billy Magnusson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
- Нападающий
-
17 Filip BohmanНападающий
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
История личных встреч
Ландскруна
Треллеборг
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
12 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.6
1.14
Среднее время на гол
56
78
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1.14
2
Среднее время на гол
78
45
Всего голов
16
18
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
67
60
Бомбардиры внутри турнира
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ousmane Diawara
|4
|0.4
|Kofi Fosuhene Asare
|2
|0.2
|Melker Widell
|1
|0.1
|Дзабич Робин
|1
|0.1
|Camil Jebara
|1
|0.1
|Рапп Йохан
|1
|0.1
|Erik Hedenquist
|1
|0.1
|Эгнелль Адам
|0
|0
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Filip Bohman
|6
|0.6
|Дхайни Мухаммед-Али
|3
|0.3
|Бркич Харис
|2
|0.2
|Халльберг Херман
|1
|0.1
|Мортенсен Николас
|1
|0.1
|Андерссон Маттиас
|1
|0.1
|Оффия Генри
|1
|0.1
|Саид Мохаммед
|0
|0
|Хёрберг Феликс
|0
|0
|Бьеркен Фритьоф
|0
|0
Карточки
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзабич Робин
|4
|0
|Erik Hedenquist
|4
|0
|Camil Jebara
|2
|1
|Ousmane Diawara
|3
|0
|Эдвардссон Давид
|2
|0
|Melker Widell
|2
|0
|Ткач Александр
|1
|0
|Philip Andersson I
|1
|0
|Эгнелль Адам
|1
|0
|Йонссон Мелкер
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Jesper Strid
|1
|0
|Max Nilsson
|1
|0
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Халльберг Херман
|3
|0
|Дхайни Мухаммед-Али
|3
|0
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Бркич Харис
|2
|0
|Хёрберг Феликс
|2
|0
|Filip Bohman
|2
|0
|Карлссон Тобиас
|1
|0
|Вийтикко Микко
|1
|0
|Оффия Генри
|1
|0
Результаты матчей
Ландскруна
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Треллеборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
2
3
Ландскруна
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Треллеборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
5
Волевые поражения
0
6
Ландскруна
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Треллеборг
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
10% (1)
80% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
7
Волевые поражения
2
9
Голы по времени матча
Забито
10
6
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
4
40%
2
33%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
17%
76-90
Пропущено
7
12
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
43%
3
25%
31-45
3
43%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Забито
1
9
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
33%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
2
33%
2
29%
76-90
Забито
11
15
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
36%
5
33%
31-45
3
27%
3
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
3
20%
76-90
Пропущено
13
19
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
3
23%
2
11%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
3
23%
3
16%
31-45
3
23%
4
21%
46-60
2
15%
2
11%
61-75
2
15%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Ландскруна
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Вестерос - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Хельсинборг 2:1
Ландскруна - Гефле 1:0 ГАИС - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Кристиансунд 0:1 Ландскруна - Олимпик Ташкент 4:1 Ландскруна - Ангелхолм 0:0 Лунд БОИС - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Хеллеруп 1:1 Ландскруна - Б-93 1:0 Сённерйюск - Ландскруна 0:2 Вернаму - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Утсиктенс 2:0
Треллеборг
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Треллеборг - Вестерос 3:2 Сковде АИК - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 ГАИС - Треллеборг 2:1
Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Эргрюте 2:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Треллеборг - Гефле 0:1 Брондбю - Треллеборг 1:1 Лунд БОИС - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Ариана 3:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Роскильде КФУМ - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Эстер - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Броммапойкарна 1:2 Эстерсунд - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Эребру 2:1 Сковде АИК - Треллеборг 3:1
Результаты матчей
Ландскруна
Треллеборг
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Ландскруна
Треллеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
32
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
37
55
19
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|10
|7
|2
|1
|18 - 9
|23
|2.
|10
|6
|1
|3
|22 - 14
|19
|3.
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|5.
|9
|4
|4
|1
|19 - 14
|16
|6.
|11
|5
|1
|5
|17 - 18
|16
|7.
|10
|4
|2
|4
|11 - 13
|14
|8.
|1:1
|10
|3
|5
|2
|13 - 10
|14
|9.
|10
|4
|1
|5
|16 - 18
|13
|10.
|1:1
|10
|3
|3
|4
|10 - 15
|12
|11.
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|12.
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|13.
|9
|2
|4
|3
|8 - 13
|10
|14.
|1:2
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|15.
|9
|1
|2
|6
|5 - 10
|5
|16.
|9
|0
|2
|7
|8 - 19
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|2.
|2:1
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|3.
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|4.
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|5.
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|6.
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|7.
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|8.
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|9.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|11.
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|12.
|1:2
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|13.
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|14.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|15.
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|16.
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|2.
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|4.
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|5.
|1:1
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|7.
|4
|1
|3
|0
|9 - 8
|6
|8.
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|9.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|10.
|1:2
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|11.
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|12.
|1:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|13.
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|14.
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|15.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|16.
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
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|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (1)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|7 (1)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|6 (1)
|Треллеборг
|Filip Bohman
|6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|5
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|5
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|5
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|5