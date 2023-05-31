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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 10.
Ландскруна
1:1
Конец матча
Треллеборг
0'
0:1
39' Гол
Бркич Харис
44' Желтая карточка
Халльберг Херман
1:1
87' Гол
Kofi Fosuhene Asare
90' Желтая карточка
Дзабич Робин
90'+5
1
Каддура
Амр
2
Рапп
Йохан
13
Erik
Hedenquist
7
Ткач
Александр
5
Edvin
Dahlqvist
15
Melker
Widell
12
Йонссон
Мелкер
8
Дзабич
Робин
20
Camil
Jebara
9
Lukas
Sunesson
14
Эдвардссон
Давид
1
Кристенсен
Каспер
24
Хёрберг
Феликс
20
Дхайни
Мухаммед-Али
19
Карлссон
Тобиас
23
Бедварссон
Бедвар
34
Бьорквист
Маркус
8
Халльберг
Херман
26
Бркич
Харис
2
Бьеркен
Фритьоф
17
Filip
Bohman
18
Оффия
Генри
Ландскруна
4-3-3
Треллеборг
4-3-3

История личных встреч

Ландскруна
Треллеборг

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

ТМК
1:1
С
2:1
С
1:1
С
2:2
С
4:2
К
2:1
ПД
1:0
ПД
1:4
С
0:3
С
1:0
ТМС
1:1
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.6
1.14

Среднее время на гол

56
78

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.14
2

Среднее время на гол

78
45

Всего голов

16
18

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

67
60

Бомбардиры внутри турнира

Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ousmane Diawara 4 0.4
Kofi Fosuhene Asare 2 0.2
Melker Widell 1 0.1
Дзабич Робин 1 0.1
Camil Jebara 1 0.1
Рапп Йохан 1 0.1
Erik Hedenquist 1 0.1
Эгнелль Адам 0 0
Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Filip Bohman 6 0.6
Дхайни Мухаммед-Али 3 0.3
Бркич Харис 2 0.2
Халльберг Херман 1 0.1
Мортенсен Николас 1 0.1
Андерссон Маттиас 1 0.1
Оффия Генри 1 0.1
Саид Мохаммед 0 0
Хёрберг Феликс 0 0
Бьеркен Фритьоф 0 0

Карточки

Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзабич Робин 4 0
Erik Hedenquist 4 0
Camil Jebara 2 1
Ousmane Diawara 3 0
Эдвардссон Давид 2 0
Melker Widell 2 0
Ткач Александр 1 0
Philip Andersson I 1 0
Эгнелль Адам 1 0
Йонссон Мелкер 1 0
Рапп Йохан 1 0
Jesper Strid 1 0
Max Nilsson 1 0
Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Халльберг Херман 3 0
Дхайни Мухаммед-Али 3 0
Саид Мохаммед 2 0
Бркич Харис 2 0
Хёрберг Феликс 2 0
Filip Bohman 2 0
Карлссон Тобиас 1 0
Вийтикко Микко 1 0
Оффия Генри 1 0

Результаты матчей

Ландскруна
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Треллеборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

2
3
Ландскруна
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Треллеборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
5

Волевые поражения

0
6
Ландскруна
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Треллеборг
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
10% (1)
80% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
7

Волевые поражения

2
9

Голы по времени матча

Забито

10
6
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
4
40%
2
33%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
17%
76-90

Пропущено

7
12
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
43%
3
25%
31-45
3
43%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Забито

1
9
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
33%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Забито

11
15
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
36%
5
33%
31-45
3
27%
3
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
3
20%
76-90

Пропущено

13
19
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
3
23%
2
11%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
3
23%
3
16%
31-45
3
23%
4
21%
46-60
2
15%
2
11%
61-75
2
15%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ландскруна
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Вестерос - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Хельсинборг 2:1
Ландскруна - Гефле 1:0 ГАИС - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Кристиансунд 0:1 Ландскруна - Олимпик Ташкент 4:1 Ландскруна - Ангелхолм 0:0 Лунд БОИС - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Хеллеруп 1:1 Ландскруна - Б-93 1:0 Сённерйюск - Ландскруна 0:2 Вернаму - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Утсиктенс 2:0
Треллеборг
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Треллеборг - Вестерос 3:2 Сковде АИК - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 ГАИС - Треллеборг 2:1
Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Эргрюте 2:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Треллеборг - Гефле 0:1 Брондбю - Треллеборг 1:1 Лунд БОИС - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Ариана 3:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Роскильде КФУМ - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Эстер - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Броммапойкарна 1:2 Эстерсунд - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Эребру 2:1 Сковде АИК - Треллеборг 3:1

Результаты матчей

Ландскруна
Треллеборг

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Ландскруна
Треллеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
3
2
1
5
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
5
5
1
9
2.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 2:1 10 7 2 1 18 - 9 23
2.
Эстер
 10 6 1 3 22 - 14 19
3.
Вестерос
 9 5 2 2 14 - 7 17
4.
ГАИС
 9 5 2 2 13 - 7 17
5.
Йёнчёпинг
 9 4 4 1 19 - 14 16
6.
Сундсвалль
 11 5 1 5 17 - 18 16
7.
Ландскруна
 10 4 2 4 11 - 13 14
8.
Эстерсунд
 1:1 10 3 5 2 13 - 10 14
9.
Треллеборг
 10 4 1 5 16 - 18 13
10.
Браге
 1:1 10 3 3 4 10 - 15 12
11.
Эргрюте
 9 2 5 2 11 - 11 11
12.
Гефле
 10 3 2 5 11 - 15 11
13.
Сирианска Эскильстуна
 9 2 4 3 8 - 13 10
14.
Эребру
 1:2 10 2 4 4 9 - 12 10
15.
Хельсинборг
 9 1 2 6 5 - 10 5
16.
Сковде АИК
 9 0 2 7 8 - 19 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 6 4 1 1 10 - 7 13
2.
Утсиктенс
 2:1 5 4 0 1 10 - 5 12
3.
Йёнчёпинг
 5 3 1 1 10 - 6 10
4.
ГАИС
 4 3 0 1 7 - 2 9
5.
Эстер
 5 3 0 2 11 - 6 9
6.
Треллеборг
 5 3 0 2 9 - 7 9
7.
Эргрюте
 5 2 3 0 10 - 7 9
8.
Вестерос
 4 2 2 0 5 - 1 8
9.
Браге
 1:1 5 2 2 1 6 - 4 8
10.
Гефле
 5 2 1 2 7 - 8 7
11.
Сундсвалль
 6 2 1 3 9 - 11 7
12.
Эребру
 1:2 5 1 3 1 4 - 3 6
13.
Сирианска Эскильстуна
 5 1 3 1 3 - 3 6
14.
Эстерсунд
 1:1 4 1 2 1 7 - 7 5
15.
Хельсинборг
 4 1 0 3 2 - 4 3
16.
Сковде АИК
 4 0 2 2 6 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 2:1 5 3 2 0 8 - 4 11
2.
Эстер
 5 3 1 1 11 - 8 10
3.
Вестерос
 5 3 0 2 9 - 6 9
4.
Сундсвалль
 5 3 0 2 8 - 7 9
5.
Эстерсунд
 1:1 6 2 3 1 6 - 3 9
6.
ГАИС
 5 2 2 1 6 - 5 8
7.
Йёнчёпинг
 4 1 3 0 9 - 8 6
8.
Сирианска Эскильстуна
 4 1 1 2 5 - 10 4
9.
Гефле
 5 1 1 3 4 - 7 4
10.
Эребру
 1:2 5 1 1 3 5 - 9 4
11.
Треллеборг
 5 1 1 3 7 - 11 4
12.
Браге
 1:1 5 1 1 3 4 - 11 4
13.
Эргрюте
 4 0 2 2 1 - 4 2
14.
Хельсинборг
 5 0 2 3 3 - 6 2
15.
Ландскруна
 4 0 1 3 1 - 6 1
16.
Сковде АИК
 5 0 0 5 2 - 11 0
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Топ бомбардиров
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (1)
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 7 (1)
Утсиктенс Lucas Hedlund 6 (1)
Треллеборг Filip Bohman 6
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Эстер Вестермарк Йеспер 5
Эстер Хедлунд Себастьян 5
Утсиктенс Albin Skoglund 5
Хельсинборг Хелльборг Адам 5
Весь список
  • 77'
    Оффия Генри уходит с поля. Liam Olausson выходит вместо него
  • 76'
    Бркич Харис уходит с поля. Мортенсен Николас выходит вместо него
  • 66'
    David Edvardsson уходит с поля. Max Nilsson выходит вместо него
  • 66'
    Edvin Dahlqvist уходит с поля. Emil Lindman выходит вместо него
  • 57'
    Lukas Sunesson уходит с поля. Kofi Fosuhene Asare выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Халльберг Херман получил желтую карточку от судьи
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