  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 30.
Эстер
4:0
Конец матча
Сундсвалль
0'
1:0
13' Гол
Кусу Манассе
2:0
51' Гол
Бергмарк-Виберг Адам
53' Желтая карточка
Пичках Пайя
3:0
66' Гол
Косица Дзенис
67' Желтая карточка
Кусу Манассе
4:0
88' Гол
Theodor Johansson
90'+4
32
Carl
Lundahl
Persson
2
Thorri
Thorisson
4
Хедлунд
Себастьян
15
Кричак
Иван
21
Lukas
Bergqvist
22
Кусу
Манассе
17
Adam
Herdonsson
27
Мёрфельт
Альбин
7
Косица
Дзенис
19
Бергмарк-Виберг
Адам
10
Вестермарк
Йеспер
35
Jakob
Jager
26
Edvard
Carrick
2
Kojo
Peprah
Oppeng
12
Ludvig
Svanberg
18
Форсберг
Лукас
44
Стоянович-Фредин
Оливер
13
Пичках
Пайя
14
Бенгтссон
Йохан
8
Ludvig
Naavik
11
Карстрем
Йеспер
21
Энгблум
Понтус
Эстер
4-2-3-1
Сундсвалль
4-2-3-1

История личных встреч

Эстер
Сундсвалль

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 8 побед

13 матчей

38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.1%
15.4%
61.5%
3 победы 2 ничьи 8 побед

История матчей

С
2:3
С
2:3
С
1:1
С
0:2
С
1:2
С
1:1
С
5:1
С
0:2
КШ
0:2
С
2:1
С
2:1
С
5:0
С
0:2

Голы

Всего голов

3
13

Голов в среднем за матч

0.6
1.63

Среднее время на гол

150
55

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

2.25
1.6

Среднее время на гол

40
56

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

1.62
1.62

Тотал матчей

2.5
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

55
55

Бомбардиры внутри турнира

Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вестермарк Йеспер 19 0.61
Бергмарк-Виберг Адам 14 (2) 0.45
Сёдерберг Никлас 6 0.19
Родич Владимир 5 0.16
Ahmed Bonnah 3 0.1
Косица Дзенис 2 0.06
Кусу Манассе 2 0.06
Сигургейрссон Рунар Тор 1 0.03
Люнг Даниэль 1 0.03
Theodor Johansson 1 0.03
Прекович Милое 1 0.03
Thorri Thorisson 1 0.03
Adam Herdonsson 1 0.03
Кричак Иван 1 0.03
Lukas Bergqvist 0 0
Хейкссон Алекс 0 0
Варманен Тату 0 0
Мёрфельт Альбин 0 0
Andre Gustafson 0 0
Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгблум Понтус 6 0.19
Пичках Пайя 6 0.19
Андерссон Эрик 5 (1) 0.16
Бенгтссон Йохан 4 0.13
Симба Мунга 3 0.1
Бурман Маркус 3 0.1
Карстрем Йеспер 3 0.1
Лундстрём Роберт 2 0.06
Халлениус Линус 2 0.06
Блумквист Александр 2 0.06
Стенсхаген Теодор 1 0.03
Дурмаз Элиас 0 0

Карточки

Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестермарк Йеспер 10 0
Adam Herdonsson 8 0
Карлссон Монц 7 0
Хедлунд Себастьян 7 0
Сёдерберг Никлас 5 0
Сигургейрссон Рунар Тор 4 0
Люнг Даниэль 4 0
Стенберг Джон 4 0
Кричак Иван 3 0
Бергмарк-Виберг Адам 3 0
Косица Дзенис 2 0
Родич Владимир 2 0
Хейкссон Алекс 2 0
Прекович Милое 2 0
Магнуссон Исак 2 0
Кусу Манассе 2 0
Theodor Johansson 0 1
Варманен Тату 1 0
Ahmed Bonnah 1 0
Thorri Thorisson 1 0
Srdjan Tufegdzic 1 0
Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пичках Пайя 9 0
Лундстрём Роберт 7 0
Андерссон Эрик 6 0
Лундгрен Фредрик 4 0
Блумквист Александр 3 0
Стенсхаген Теодор 3 0
Симба Мунга 1 1
Линдквист Расмус 2 0
Дурмаз Элиас 2 0
Бурман Маркус 2 0
Карстрем Йеспер 2 0
Йонссон Оскар 1 0
Ludvig Naavik 1 0
Ludvig Svanberg 1 0
Форсберг Лукас 1 0
Alexander Larsson 1 0

Результаты матчей

Эстер
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Сундсвалль
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

6
8
Эстер
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сундсвалль
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

8
18

Упущенные победы

23
16
Эстер
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (10)
48% (15)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
26% (8)
32% (10)
Сундсвалль
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (8)
35% (11)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
16% (5)
45% (14)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

3
11

Волевые победы

12
22

Упущенные победы

29
24

Голы по времени матча

Забито

32
17
15 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 4
17 Не забивали 23
5
16%
3
18%
1-15
4
13%
2
12%
16-30
6
19%
2
12%
31-45
9
28%
1
6%
46-60
3
9%
5
29%
29%
61-75
5
16%
4
24%
76-90

Пропущено

12
30
4 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 13
2
17%
3
10%
1-15
2
17%
6
20%
16-30
0
0%
3
10%
31-45
3
25%
9
30%
46-60
2
17%
5
17%
61-75
3
25%
4
13%
76-90

Забито

27
21
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 10
16 Не забивали 18
6
22%
1
5%
1-15
4
15%
6
29%
16-30
3
11%
0
0%
31-45
4
15%
5
24%
46-60
4
15%
7
33%
61-75
6
22%
2
10%
76-90

Пропущено

26
27
9 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
1
4%
1
4%
1-15
3
12%
6
22%
16-30
5
19%
3
11%
31-45
6
23%
5
19%
46-60
8
31%
7
26%
61-75
3
12%
5
19%
76-90

Забито

59
38
28 В 1-м тайме 14
31 Во 2-м тайме 24
21 Забивали первыми 14
2 Не забивали 10
11
19%
4
11%
1-15
8
14%
8
21%
16-30
9
15%
2
5%
31-45
13
22%
6
16%
46-60
7
12%
12
32%
61-75
11
19%
6
16%
76-90

Пропущено

38
57
13 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 35
10 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 25
3
8%
4
7%
1-15
5
13%
12
21%
16-30
5
13%
6
11%
31-45
9
24%
14
25%
46-60
10
26%
12
21%
61-75
6
16%
9
16%
76-90

Результаты последних матчей

Эстер
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эстерсунд - Эстер 1:2 Эстер - Браге 1:0 Утсиктенс - Эстер 2:1 Эстер - Эребру 3:0
ГАИС - Эстер 1:0 Эстер - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Эстер 2:2 Эстер - Вестерос 2:2 Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Эргрюте 2:0 Фалькенберг - Эстер 1:2 Треллеборг - Эстер 1:3 Эстер - Гефле 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Эстер - Йёнчёпинг 4:0 Браге - Эстер 1:2 Эстер - Сковде АИК 2:1 Эребру - Эстер 1:1 Треллеборг - Эстер 2:1 Гефле - Эстер 3:2
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сундсвалль - Эргрюте 1:0 Эребру - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Браге 1:2
Ландскруна - Сундсвалль 2:2 Сундсвалль - Гефле 2:2 Вестерос - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Хельсинборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Йёнчёпинг 3:2 Стоксунд - Сундсвалль 0:2 Сковде АИК - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Треллеборг 1:1 ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0

Результаты матчей

Эстер
Сундсвалль

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:2
3 раза 19%
2:3
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
0
1 раз 6%
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:2
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:0
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 32%
1
9 раз 29%
3
6 раз 19%
0
3 раза 10%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
10 раз 32%
0
9 раз 29%
2
8 раз 26%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Эстер
Сундсвалль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
14
2
9
6
1.5
7
9
5
10
2.5
1
15
3
12
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
8
7
10
6
1.5
5
10
4
12
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
3
0.5
Больше Меньше
22
9
19
12
1.5
12
19
9
22
2.5
4
27
3
28
3.5
1
30
1
30
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 30 19 6 5 48 - 24 63
2.
ГАИС
 0:1 30 17 6 7 61 - 23 57
3.
Эстер
 31 17 6 8 61 - 37 57
4.
Утсиктенс
 1:0 30 16 7 7 50 - 31 55
5.
Эстерсунд
 30 10 12 8 44 - 39 42
6.
Браге
 30 12 5 13 39 - 42 41
7.
Ландскруна
 1:2 30 11 6 13 40 - 49 39
8.
Треллеборг
 30 10 9 11 40 - 52 39
9.
Гефле
 30 9 10 11 36 - 45 37
10.
Сундсвалль
 31 9 8 14 39 - 57 35
11.
Эребру
 30 8 10 12 43 - 45 34
12.
Сковде АИК
 30 9 6 15 42 - 52 33
13.
Хельсинборг
 30 8 9 13 32 - 37 33
14.
Эргрюте
 2:1 30 8 8 14 33 - 47 32
15.
Йёнчёпинг
 30 7 10 13 43 - 57 31
16.
Сирианска Эскильстуна
 30 7 10 13 28 - 42 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 15 10 4 1 24 - 7 34
2.
Браге
 15 10 2 3 31 - 16 32
3.
Утсиктенс
 1:0 15 9 4 2 32 - 13 31
4.
Эстер
 15 9 2 4 31 - 13 29
5.
ГАИС
 0:1 15 9 2 4 28 - 13 29
6.
Сковде АИК
 15 8 3 4 27 - 16 27
7.
Гефле
 15 7 4 4 23 - 24 25
8.
Эребру
 15 6 7 2 25 - 10 25
9.
Эстерсунд
 15 6 6 3 28 - 22 24
10.
Ландскруна
 1:2 15 6 4 5 22 - 19 22
11.
Йёнчёпинг
 15 6 4 5 24 - 22 22
12.
Хельсинборг
 15 6 3 6 19 - 17 21
13.
Треллеборг
 15 6 3 6 19 - 27 21
14.
Сирианска Эскильстуна
 15 5 5 5 18 - 15 20
15.
Сундсвалль
 16 5 5 6 22 - 27 20
16.
Эргрюте
 2:1 15 3 6 6 19 - 26 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 15 9 2 4 24 - 17 29
2.
ГАИС
 0:1 15 8 4 3 33 - 10 28
3.
Эстер
 16 8 4 4 30 - 24 28
4.
Утсиктенс
 1:0 15 7 3 5 18 - 18 24
5.
Эстерсунд
 15 4 6 5 16 - 17 18
6.
Треллеборг
 15 4 6 5 21 - 25 18
7.
Эргрюте
 2:1 15 5 2 8 14 - 21 17
8.
Ландскруна
 1:2 15 5 2 8 18 - 30 17
9.
Сундсвалль
 15 4 3 8 17 - 30 15
10.
Хельсинборг
 15 2 6 7 13 - 20 12
11.
Гефле
 15 2 6 7 13 - 21 12
12.
Сирианска Эскильстуна
 15 2 5 8 10 - 27 11
13.
Эребру
 15 2 3 10 18 - 35 9
14.
Браге
 15 2 3 10 8 - 26 9
15.
Йёнчёпинг
 15 1 6 8 19 - 35 9
16.
Сковде АИК
 15 1 3 11 15 - 36 6
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 19 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 14 (5)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 14 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (3)
Эребру Хольмберг Карл 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 10
Сковде АИК Видьеског Исак 10
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эргрюте Дротт Джонатан 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 13'
      Бергмарк-Виберг Адам сделал результативную передачу.
    • 13'
      Г О О О О Л - Кусу Манассе бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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