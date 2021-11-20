Германия: Бундеслига 2021-2022
1:0
4' ГолАдли Амин
30' Желтая карточкаФримпонг Жереми
49' Желтая карточкаДиаби Мусса
63' Желтая карточкаМашович Эрхан
87' Желтая карточкаАдли Амин
90' Желтая карточкаДанило Соарес
19
Диаби
Мусса
27
Вирц
Флориан
11
Амири
Надим
31
Адли
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
-
27 Вирц ФлорианПолузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
-
31 Адли АминНападающий
- Запасные игроки
-
36 Ломб НикласВратарь
-
40 Лунёв АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Асано ТакумаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Чибсах ЮссифПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Бонга ТарсисПолузащитник
-
15 Новотны СомаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Thomas Reis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
4'
1:0
30'
49'
63'
87'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 7
-
7 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
История личных встреч
Байер Л
Бохум
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
11 матчей
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шик Патрик
|8
|0.67
|Вирц Флориан
|4
|0.33
|Диаби Мусса
|4
|0.33
|Андрих Роберт
|2
|0.17
|Демирбай Керем
|1 (1)
|0.08
|Беллараби Карим
|1
|0.08
|Амири Надим
|1
|0.08
|Адли Амин
|1
|0.08
|Фримпонг Жереми
|0
|0
|Баккер Митчел
|0
|0
|Паулиньо Жозе
|0
|0
|Коссуну Одилон
|0
|0
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цоллер Симон
|2
|0.17
|Полтер Себастьян
|2
|0.17
|Блум Данни
|2
|0.17
|Пантович Милош
|1
|0.08
|Хольтманн Геррит
|1
|0.08
|Лосилья Антони
|1
|0.08
|Новотны Сома
|1
|0.08
|Асано Такума
|0
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|0
|0
|Лёвен Эдуард
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаби Мусса
|7
|0
|Демирбай Керем
|4
|0
|Баккер Митчел
|3
|0
|Фримпонг Жереми
|3
|0
|Андрих Роберт
|1
|1
|Аларио Лукас
|2
|0
|Та Джонатан
|2
|0
|Вирц Флориан
|2
|0
|Арангис Чарлес
|1
|0
|Паулиньо Жозе
|1
|0
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0
|Коссуну Одилон
|1
|0
|Адли Амин
|1
|0
|Инкапье Пьеро
|1
|0
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Машович Эрхан
|4
|0
|Теше Роберт
|1
|1
|Стафилидис Костас
|2
|0
|Риман Мануэль
|2
|0
|Цоллер Симон
|2
|0
|Реджбекай Элвис
|2
|0
|Лосилья Антони
|1
|0
|Асано Такума
|1
|0
|Данило Соарес
|1
|0
|Лайч Максим
|1
|0
|Лабропулос Василис
|1
|0
|Белла-Котчап Армель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
3
75%
76-90
Пропущено
12
15
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
2
17%
2
13%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
4
33%
2
13%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
4
27%
61-75
1
8%
4
27%
76-90
Забито
13
7
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
3
23%
1
14%
1-15
4
31%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
3
23%
2
29%
76-90
Пропущено
8
3
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
33%
76-90
Забито
22
11
11 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
6
27%
1
9%
1-15
4
18%
1
9%
16-30
1
5%
1
9%
31-45
4
18%
2
18%
46-60
3
14%
1
9%
61-75
4
18%
5
45%
76-90
Пропущено
20
18
13 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 7
5
25%
2
11%
1-15
2
10%
3
17%
16-30
6
30%
4
22%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
2
10%
4
22%
61-75
2
10%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Герта - Байер Л 1:1 Байер Л - Бетис 4:0 Байер Л - Вольфсбург 0:2 Байер Л - Карлсруэ 1:2
Кёльн - Байер Л 2:2 Бетис - Байер Л 1:1 Байер Л - Бавария 1:5 Арминия - Байер Л 0:4 Селтик - Байер Л 0:4 Байер Л - Майнц 1:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Байер Л - Ференцварош 2:1 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Аугсбург - Байер Л 1:4 Байер Л - Боруссия М 4:0 Унион Берлин - Байер Л 1:1 Локомотив Лейпциг - Байер Л 0:3 Байер Л - Утрехт 1:5 Фрайбург - Байер Л 0:0 Боруссия Д - Байер Л 3:1
Бохум
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Бохум - Хоффенхайм 2:0 Боруссия М - Бохум 2:1 Бохум - Аугсбург 2:2 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0
Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 Бохум - Штуттгарт 0:0 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Герта 1:3 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Кёльн - Бохум 2:1 Бохум - Майнц 2:0 Вольфсбург - Бохум 1:0 Вупперталь - Бохум 1:2 Бохум - Утрехт 0:2 Бохум - Витесс 1:2 Бохум - Парма 1:0 Боруссия Д - Бохум 1:3 Бохум - Боннер 6:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|41 - 13
|28
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|30 - 18
|27
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 9
|22
|4.
|Байер Л
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 17
|21
|5.
|Унион Берлин
|1:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 17
|20
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|14 - 14
|20
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|23 - 13
|18
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
|9.
|Майнц
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 11
|17
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 17
|17
|11.
|Кёльн
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|17 - 20
|14
|12.
|Герта
|0:1 Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 25
|13
|13.
|Бохум
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|10 - 19
|13
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 16
|12
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 21
|12
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|16 - 22
|10
|17.
|Арминия
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|9 - 18
|9
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|8 - 33
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|21 - 9
|21
|2.
|Бавария
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|22 - 5
|15
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 6
|15
|4.
|Унион Берлин
|1:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 7
|14
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|7.
|Кёльн
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 8
|12
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|9.
|Майнц
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|11.
|Бохум
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|13.
|Байер Л
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|14.
|Герта
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 10
|7
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|17.
|Арминия
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|19 - 8
|13
|2.
|Байер Л
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|15 - 6
|12
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|7.
|Унион Берлин
|1:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 10
|6
|8.
|Майнц
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|9.
|Герта
|0:1 Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 19
|6
|10.
|Арминия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|15.
|Бохум
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|3 - 16
|3
|16.
|Кёльн
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 12
|2
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|5 - 24
|0
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Прогнозы на матч Байер Л 1:0 Бохум
Исход игры
Байер Л
96.4% (133)
Ничья
2.9% (4)
Бохум
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
57.04% (77)
Меньше
42.96% (58)
Обе команды забьют
Да
51.85% (70)
Нет
48.15% (65)
Популярный счёт
2:0 Байер Л
32.6% (45)
2:1 Байер Л
30.4% (42)
3:1 Байер Л
13% (18)
1:0 Байер Л
7.2% (10)
3:0 Байер Л
7.2% (10)
4:1 Байер Л
2.9% (4)
1:1 Ничья
2.2% (3)
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