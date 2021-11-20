Жереми Фримпонг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Команда Байер Л имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Хорошую попытку сделал Реджбекай Элвис . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Жереми Фримпонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Лёвен Эдуард выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Должен был быть гол! Синкгравен Дэйли имел отличный шанс, но Мануэль Риманн не дал голу состоятся!

40' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Бохум выполняет удар от ворот.

38' Асано Такума из команды Бохум не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

38' Плохо сыграл Тапсоба Эдмон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

37' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Матч возобновлен

35' Риман Мануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Отличные скиллы показывает Асано Такума , обводя своих соперников

33' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Лёвен Эдуард бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

30' Реджбекай Элвис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Жереми Фримпонг совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

29' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

27' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Асано Такума имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

26' Асано Такума разрезает оборону соперника отличным пасом

25' Лёвен Эдуард предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Стафилидис Костас не смог попасть в створ ударом издали

22' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Лёвен Эдуард не смог попасть в створ ударом издали

17' Удар от ворот произведет Бохум

16' Удар от ворот произведет Бохум

16' Какой промах! Вирц Флориан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

16' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Бохум выполняет удар от ворот.

12' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Лосилья Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Машович Эрхан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Данило Соарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Лёвен Эдуард бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

5' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Технология взятия ворот определила, что мяч пересек линию!

4' Жереми Фримпонг сделал результативную передачу.

3' Жереми Фримпонг из команды Байер Л делает заброс на партнера по команде.

3' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Данило Соарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Близко! Реджбекай Элвис нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

1' Данило Соарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Бохум начинает с центра поля