Германия: Бундеслига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 5'
Стадион: Шюко-Арена
16
Кунце
Фабиан
20
Швебе
Марвин
15
Килиан
Лука
28
Скири
Эйе
18
Дуда
Ондрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Кунце ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Хак РобинПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ласм БрианНападающий
- Нападающий
-
23 Серра ЯнниНападающий
-
Главный тренер: Крамер Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Мере ХорхеЗащитник
-
23 Хорн ЯннесЗащитник
-
21 Шауб ЛуисПолузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
- Нападающий
-
25 Лемперте ТимНападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
История личных встреч
Арминия
Кёльн
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клос Фабиан
|3 (2)
|0.23
|Окугава Масая
|3
|0.23
|Лаурсен Якоб-Баррет
|2
|0.15
|Виммер Патрик
|1
|0.08
|Притль Мануэль
|0
|0
|Бруннер Седрик
|0
|0
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модест Антони
|8
|0.62
|Скири Эйе
|3
|0.23
|Кайнц Флориан
|2
|0.15
|Андерссон Себастьян
|2
|0.15
|Ут Марк
|2
|0.15
|Шауб Луис
|1
|0.08
|Дуда Ондрей
|1
|0.08
|Эзкан Салих
|1
|0.08
|Любичич Деян
|1
|0.08
|Лемперте Тим
|1
|0.08
|Шмиц Бенно
|0
|0
|Хектор Йонас
|0
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|Острак Томаш
|0
|0
|Тилманн Ян
|0
|0
Карточки
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шёпф Алессандро
|2
|1
|Притль Мануэль
|3
|0
|Виммер Патрик
|3
|0
|Бруннер Седрик
|2
|0
|Кунце Фабиан
|2
|0
|Ласм Бриан
|2
|0
|Клос Фабиан
|1
|0
|Ортега Штефан
|1
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Де Медина Натан
|1
|0
|Андраде Андреас
|1
|0
|Василиадис Себастиан
|1
|0
|Пипер Амос
|1
|0
|Хак Робин
|1
|0
|Циборра Леннарт
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуда Ондрей
|4
|0
|Кцихос Рафаэль
|3
|0
|Кайнц Флориан
|1
|1
|Модест Антони
|2
|0
|Андерссон Себастьян
|2
|0
|Шмиц Бенно
|2
|0
|Мере Хорхе
|2
|0
|Хюберс Тимо
|2
|0
|Любичич Деян
|2
|0
|Стеффен Баумгарт
|1
|0
|Ут Марк
|1
|0
|Скири Эйе
|1
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|1
|0
|Эзкан Салих
|1
|0
|Тилманн Ян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Пропущено
12
12
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
2
17%
4
33%
31-45
1
8%
4
33%
46-60
4
33%
3
25%
61-75
1
8%
1
8%
76-90
Забито
4
17
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
1
6%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
6%
31-45
0
0%
6
35%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
25%
8
47%
76-90
Пропущено
7
9
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
4
44%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
2
22%
61-75
1
14%
1
11%
76-90
Забито
9
23
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
1
11%
2
9%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
9%
31-45
1
11%
8
35%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
3
33%
9
39%
76-90
Пропущено
19
21
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
0
0%
4
19%
1-15
5
26%
1
5%
16-30
3
16%
5
24%
31-45
2
11%
4
19%
46-60
7
37%
5
24%
61-75
2
11%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Арминия
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Бавария - Арминия 1:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Штуттгарт - Арминия 0:1 Арминия - Майнц 1:2
Майнц - Арминия 3:2 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Арминия 1:1 Арминия - Байер Л 0:4 Унион Берлин - Арминия 1:0 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Байройт - Арминия 3:6 Арминия - Твенте 1:1 Штуттгарт - Арминия 5:2 Арминия - Ганновер 96 1:0 Арминия - Ферль 0:3 Штуттгарт - Арминия 0:2
Кёльн
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Кёльн - Боруссия М 4:1 Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Падерборн 4:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2
Боруссия Д - Кёльн 2:0 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Бохум 2:1 Бавария - Кёльн 3:2 Кёльн - Герта 3:1 Карл Цейсс - Кёльн 1:1 Кёльн - Рода 1:1 Кёльн - Эльвeрсберг 2:1 Кёльн - Шаффхаузен 2:0 Бавария - Кёльн 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|42 - 13
|31
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|33 - 19
|30
|3.
|Байер Л
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 18
|24
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 20
|23
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 13
|22
|6.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|27 - 20
|21
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 17
|20
|8.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|14
|4
|7
|3
|22 - 22
|19
|9.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 17
|19
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|11.
|Майнц
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|12.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|25 - 18
|18
|13.
|Бохум
|0:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 20
|17
|14.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|12 - 22
|14
|15.
|Герта
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 27
|14
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|18 - 23
|13
|17.
|Арминия
|0:0 Заявка
|14
|1
|7
|6
|9 - 19
|10
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|11 - 39
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|21 - 9
|21
|2.
|Бавария
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|23 - 5
|18
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|21 - 9
|15
|5.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 9
|15
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|7.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 5
|14
|8.
|Бохум
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|9.
|Майнц
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|11.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 11
|11
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|14.
|Байер Л
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|15.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|16.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|17.
|Арминия
|0:0 Заявка
|8
|0
|5
|3
|5 - 12
|5
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 7
|15
|2.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|19 - 8
|13
|3.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 10
|9
|7.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 15
|7
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 12
|6
|9.
|Майнц
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|10.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 20
|6
|11.
|Арминия
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|12.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 13
|4
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|14.
|Бохум
|0:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|3 - 16
|4
|15.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 9
|3
|16.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|3 - 11
|3
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|5 - 24
|0
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Прогнозы на матч Арминия 0:0 Кёльн
Исход игры
Арминия
14.7% (20)
Ничья
44.9% (61)
Кёльн
40.4% (55)
Тотал 2.5
Больше
42.54% (57)
Меньше
57.46% (77)
Обе команды забьют
Да
82.84% (111)
Нет
17.16% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.7% (54)
1:2 Кёльн
27.9% (38)
0:1 Кёльн
9.6% (13)
2:1 Арминия
8.1% (11)
2:2 Ничья
2.9% (4)
1:0 Арминия
2.2% (3)
2:0 Арминия
2.2% (3)
0:2 Кёльн
1.5% (2)
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