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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Арминия
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Кёльн
0' 5'
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
4
Нильссон
Йоаким
5
Лаурсен
Якоб-Баррет
19
Притль
Мануэль
16
Кунце
Фабиан
20
Виммер
Патрик
8
Шёпф
Алессандро
11
Окугава
Масая
9
Клос
Фабиан
20
Швебе
Марвин
17
Шиндлер
Кингсли
15
Килиан
Лука
5
Кцихос
Рафаэль
2
Шмиц
Бенно
6
Эзкан
Салих
28
Скири
Эйе
7
Любичич
Деян
18
Дуда
Ондрей
11
Кайнц
Флориан
27
Модест
Антони
Арминия
4-2-3-1
Кёльн
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

История личных встреч

Арминия
Кёльн

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

Б
3:1
Б
1:0
Б2
5:1
Б2
1:3
ТМК
0:1
ТМК
2:3
Б2
2:0
Б2
0:1
Б
1:1
Б
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клос Фабиан 3 (2) 0.23
Окугава Масая 3 0.23
Лаурсен Якоб-Баррет 2 0.15
Виммер Патрик 1 0.08
Притль Мануэль 0 0
Бруннер Седрик 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модест Антони 8 0.62
Скири Эйе 3 0.23
Кайнц Флориан 2 0.15
Андерссон Себастьян 2 0.15
Ут Марк 2 0.15
Шауб Луис 1 0.08
Дуда Ондрей 1 0.08
Эзкан Салих 1 0.08
Любичич Деян 1 0.08
Лемперте Тим 1 0.08
Шмиц Бенно 0 0
Хектор Йонас 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Острак Томаш 0 0
Тилманн Ян 0 0

Карточки

Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шёпф Алессандро 2 1
Притль Мануэль 3 0
Виммер Патрик 3 0
Бруннер Седрик 2 0
Кунце Фабиан 2 0
Ласм Бриан 2 0
Клос Фабиан 1 0
Ортега Штефан 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Де Медина Натан 1 0
Андраде Андреас 1 0
Василиадис Себастиан 1 0
Пипер Амос 1 0
Хак Робин 1 0
Циборра Леннарт 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 4 0
Кцихос Рафаэль 3 0
Кайнц Флориан 1 1
Модест Антони 2 0
Андерссон Себастьян 2 0
Шмиц Бенно 2 0
Мере Хорхе 2 0
Хюберс Тимо 2 0
Любичич Деян 2 0
Стеффен Баумгарт 1 0
Ут Марк 1 0
Скири Эйе 1 0
Эхизибуэ Кингсли 1 0
Эзкан Салих 1 0
Тилманн Ян 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Пропущено

12
12
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
2
17%
4
33%
31-45
1
8%
4
33%
46-60
4
33%
3
25%
61-75
1
8%
1
8%
76-90

Забито

4
17
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
1
6%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
6%
31-45
0
0%
6
35%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
25%
8
47%
76-90

Пропущено

7
9
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
4
44%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
2
22%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Забито

9
23
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
1
11%
2
9%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
9%
31-45
1
11%
8
35%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
3
33%
9
39%
76-90

Пропущено

19
21
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
0
0%
4
19%
1-15
5
26%
1
5%
16-30
3
16%
5
24%
31-45
2
11%
4
19%
46-60
7
37%
5
24%
61-75
2
11%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Арминия
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Бавария - Арминия 1:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Штуттгарт - Арминия 0:1 Арминия - Майнц 1:2
Майнц - Арминия 3:2 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Арминия 1:1 Арминия - Байер Л 0:4 Унион Берлин - Арминия 1:0 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Байройт - Арминия 3:6 Арминия - Твенте 1:1 Штуттгарт - Арминия 5:2 Арминия - Ганновер 96 1:0 Арминия - Ферль 0:3 Штуттгарт - Арминия 0:2
Кёльн
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Кёльн - Боруссия М 4:1 Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Падерборн 4:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2
Боруссия Д - Кёльн 2:0 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Бохум 2:1 Бавария - Кёльн 3:2 Кёльн - Герта 3:1 Карл Цейсс - Кёльн 1:1 Кёльн - Рода 1:1 Кёльн - Эльвeрсберг 2:1 Кёльн - Шаффхаузен 2:0 Бавария - Кёльн 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 10 1 2 42 - 13 31
2. Боруссия Д Заявка 13 10 0 3 33 - 19 30
3. Байер Л Заявка 13 7 3 3 28 - 18 24
4. Унион Берлин Заявка 14 6 5 3 22 - 20 23
5. Фрайбург Заявка 13 6 4 3 19 - 13 22
6. Хоффенхайм 0:0 Заявка 14 6 3 5 27 - 20 21
7. Вольфсбург Заявка 13 6 2 5 15 - 17 20
8. Кёльн 0:0 Заявка 14 4 7 3 22 - 22 19
9. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 14 4 7 3 16 - 17 19
10. Боруссия М Заявка 13 5 3 5 18 - 18 18
11. Майнц Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
12. РБ Лейпциг Заявка 14 5 3 6 25 - 18 18
13. Бохум 0:0 Заявка 14 5 2 7 12 - 20 17
14. Аугсбург 0:0 Заявка 14 3 5 6 12 - 22 14
15. Герта Заявка 13 4 2 7 13 - 27 14
16. Штуттгарт Заявка 13 3 4 6 18 - 23 13
17. Арминия 0:0 Заявка 14 1 7 6 9 - 19 10
18. Гройтер Фюрт Заявка 13 0 1 12 11 - 39 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 7 7 0 0 21 - 9 21
2. Бавария Заявка 7 6 0 1 23 - 5 18
3. Унион Берлин Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
4. РБ Лейпциг Заявка 7 5 0 2 21 - 9 15
5. Кёльн 0:0 Заявка 7 4 3 0 17 - 9 15
6. Боруссия М Заявка 6 4 2 0 12 - 4 14
7. Хоффенхайм 0:0 Заявка 7 4 2 1 14 - 5 14
8. Бохум 0:0 Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
9. Майнц Заявка 7 3 3 1 11 - 5 12
10. Фрайбург Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
11. Аугсбург 0:0 Заявка 7 3 2 2 9 - 11 11
12. Штуттгарт Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
13. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
14. Байер Л Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
15. Герта Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
16. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
17. Арминия 0:0 Заявка 8 0 5 3 5 - 12 5
18. Гройтер Фюрт Заявка 6 0 1 5 6 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 7 4 3 0 18 - 7 15
2. Бавария Заявка 6 4 1 1 19 - 8 13
3. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 8 3 3 2 10 - 11 12
4. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
5. Вольфсбург Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
6. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 12 - 10 9
7. Хоффенхайм 0:0 Заявка 7 2 1 4 13 - 15 7
8. Унион Берлин Заявка 6 1 3 2 10 - 12 6
9. Майнц Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
10. Герта Заявка 7 2 0 5 6 - 20 6
11. Арминия 0:0 Заявка 6 1 2 3 4 - 7 5
12. Кёльн 0:0 Заявка 7 0 4 3 5 - 13 4
13. Боруссия М Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
14. Бохум 0:0 Заявка 8 1 1 6 3 - 16 4
15. РБ Лейпциг Заявка 7 0 3 4 4 - 9 3
16. Аугсбург 0:0 Заявка 7 0 3 4 3 - 11 3
17. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 7 0 0 7 5 - 24 0
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    5'
    Ох, нехорошо это выглядит. Шиндлер Кингсли получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 5'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 4'
    Шиндлер Кингсли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 4'
    Арминия идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 4'
    Модест Антони нанес удар головой, но Штефан Ортега спокойно отбил мяч.
  • 4'
    Шмиц Бенно из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Окугава Масая из команды Арминия поставил подножку. Пострадал Шиндлер Кингсли
  • 2'
    Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Дуда Ондрей из команды Кёльн поставил подножку. Пострадал Кунце Фабиан
  • 1'
    Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Арминия начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SchuecoArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Арминия 14.7% (20)
X 44.9% (61)
Кёльн 40.4% (55)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арминия
Ничья
Кёльн
3.55
3.55
2.37
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Арминия 0:0 Кёльн онлайн


Прогнозы на матч Арминия 0:0 Кёльн

Исход игры
Арминия
14.7% (20)
Ничья
44.9% (61)
Кёльн
40.4% (55)
Тотал 2.5
Больше
42.54% (57)
Меньше
57.46% (77)
Обе команды забьют
Да
82.84% (111)
Нет
17.16% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.7% (54)
1:2 Кёльн
27.9% (38)
0:1 Кёльн
9.6% (13)
2:1 Арминия
8.1% (11)
2:2 Ничья
2.9% (4)
1:0 Арминия
2.2% (3)
2:0 Арминия
2.2% (3)
0:2 Кёльн
1.5% (2)
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