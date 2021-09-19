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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Кортрейк
1:0
Конец матча

Стадион:
Гент
0'
1:0
9' Пенальти
Селемани Фаиз
24' Желтая карточка
Вандандриш Кевин
1:0
47' Не забитый пенальти
Безус Роман
60' Желтая карточка
Mathias Fixelles
68' Желтая карточка
Ружо Лукас
79' Желтая карточка
Овусу Элиша
79' Желтая карточка
Мбайо Дилан
88' Желтая карточка
Болат Синан
90'+8
31
Илич
Марко
2
Девале
Жиль
6
Ружо
Лукас
5
Сейнсбери
Трент
30
Д'Эне
Кристоф
29
Марлос
Морено
8
Палаверса
Анте
26
Вандандриш
Кевин
10
Селемани
Фаиз
11
Mathias
Fixelles
17
Гейе
Папе
Хабиб
1
Болат
Синан
21
Ханше-Ольсен
Андреас
5
Нгадеу
Майкл
2
Окуму
Джозеф
18
Самуаз
Матисс
13
Де
Сар
Жюльен
6
Овусу
Элиша
25
Фортуна
Нуриу
9
Безус
Роман
11
Лемайич
Дарко
34
Тиссудали
Тарик
Кортрейк
4-4-1-1
Гент
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Селемани Фаиз 5 (2) 0.63
2. Шевалье Тедди 2 0.25
3. Гейе Папе Хабиб 2 0.25
4. Д'Эне Кристоф 1 0.13
5. Ружо Лукас 0 0
6. Палаверса Анте 0 0
7. Алиуи Рашид 0 0
8. Abdelhak Kadri 0 0
Гент
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тиссудали Тарик 2 0.29
2. Фортуна Нуриу 2 0.29
3. Депуатр Лоран 2 0.29
4. Кастро-Монтес Алессио 1 0.14
5. Нгадеу Майкл 1 0.14
6. Безус Роман 1 0.14
7. Бруно Джанни 1 0.14
8. Ханше-Ольсен Андреас 1 0.14
9. Де Сар Жюльен 1 (1) 0.14
10. Вадис Оджиджа-Офоэ 0 0
11. Опери Кристофер 0 0
12. Чакветадзе Георгий 0 0

Карточки

Кортрейк
# Игрок      
1. Ружо Лукас 5 0
2. Палаверса Анте 4 0
3. Сейнсбери Трент 3 0
4. Вандандриш Кевин 3 0
5. Mathias Fixelles 1 1
6. Радованович Александар 1 1
7. Дерейк Тимоти 2 0
8. Селемани Фаиз 2 0
9. Гейе Папе Хабиб 2 0
10. Шевалье Тедди 1 0
11. Д'Эне Кристоф 1 0
12. Алиуи Рашид 1 0
13. Девале Жиль 1 0
14. Марлос Морено 1 0
15. Илич Марко 1 0
16. Бадамоси Мохамед 1 0
17. Мбайо Дилан 1 0
Гент
# Игрок      
1. Кумс Свен 3 0
2. Ханше-Ольсен Андреас 2 0
3. Болат Синан 1 0
4. Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0
5. Тиссудали Тарик 1 0
6. Нгадеу Майкл 1 0
7. Овусу Элиша 1 0
8. Кастро-Монтес Алессио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кортрейк 20% (2) 10% (1) 10% (1) 10% (1) 10% (1) 40% (4)
 Гент 25% (3) 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2) 8.33% (1)

Предыдущие игры

Кортрейк Последние 20 матчей: +8 =3 -9
АХ Лёвен 2:1 Кортрейк Кортрейк 2:2 Мехелен Синт-Трейден 0:2 Кортрейк Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Кортрейк
Кортрейк 1:2 Генк Антверпен 0:1 Кортрейк Кортрейк 2:0 Серен Юнайтед Кортрейк 1:1 Лилль Херенвен 2:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Валансьен Брюгге 0:1 Кортрейк Вестхук 0:3 Кортрейк Кортрейк 1:4 Мехелен Васланд-Беверен 3:4 Кортрейк Кортрейк 1:2 Брюгге Кортрейк 2:1 Андерлехт Эйпен 2:0 Кортрейк Остенде 1:2 Кортрейк Антверпен 4:2 Кортрейк Кортрейк 1:2 Зульте-Варегем
Гент Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Флора Таллин 0:1 Гент Гент 2:3 Шарлеруа Гент 6:1 Брюгге Гент 3:0 Ракув
Ракув 1:0 Гент Гент 2:0 Мехелен РФШ Рига 0:1 Гент Остенде 1:0 Гент Гент 2:2 РФШ Рига Гент 2:2 Беерсхот-Вильрейк Волеренга 2:0 Гент Синт-Трейден 2:1 Гент Гент 4:0 Волеренга Спарта Роттердам 3:3 Гент Утрехт 3:0 Гент Гент 1:1 Фейеноорд Диккельвенн 2:3 Гент Мехелен 1:2 Гент Гент 2:0 Стандард Остенде 0:4 Гент

Последние игры между собой

Кортрейк: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Гент: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Кортрейк 1:0 Гент Первый дивизион А Гент 1:2 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 0:2 Гент Первый дивизион А Гент 2:0 Кортрейк Первый дивизион А
Кортрейк 1:2 Гент Первый дивизион А Гент 3:1 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 4:1 Гент Кубок Гент 2:1 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 1:1 Гент Первый дивизион А Гент 3:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 1:1 Гент Лига Про Гент 3:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 0:0 Гент Лига Про Кортрейк 0:1 Гент Лига Жюпиле Гент 2:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 2:3 Гент Лига Жюпиле Гент 0:1 Кортрейк Лига Жюпиле Гент 0:1 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:0 Гент Кубок Бельгии Гент 1:0 Кортрейк Кубок Бельгии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 8 5 2 1 16 - 11 17
2. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 1 2 16 - 7 16
3. Генк 7 4 2 1 14 - 8 14
4. Эйпен 8 4 2 2 15 - 10 14
5. Андерлехт 7 4 1 2 15 - 8 13
6. Кортрейк 8 4 1 3 10 - 8 13
7. Стандард 8 4 1 3 8 - 12 13
8. Шарлеруа 8 3 4 1 15 - 9 13
9. Остенде 8 4 0 4 11 - 15 12
10. Антверпен 7 3 2 2 13 - 10 11
11. Синт-Трейден 8 3 1 4 7 - 10 10
12. Мехелен 8 3 1 4 13 - 18 10
13. Серен Юнайтед 8 3 0 5 8 - 13 9
14. Серкль Брюгге 8 2 2 4 11 - 11 8
15. Зульте-Варегем 8 2 2 4 12 - 16 8
16. Гент 7 2 1 4 13 - 10 7
17. АХ Лёвен 8 1 4 3 8 - 16 7
18. Беерсхот-Вильрейк 8 0 1 7 7 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 4 3 0 1 9 - 6 9
2. Унион Сент-Жиллуаз 4 3 0 1 8 - 2 9
3. Брюгге 4 2 2 0 9 - 5 8
4. Гент 4 2 1 1 12 - 6 7
5. Генк 4 2 1 1 9 - 5 7
6. Кортрейк 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Андерлехт 3 2 0 1 11 - 5 6
8. Остенде 4 2 0 2 4 - 6 6
9. Серен Юнайтед 4 2 0 2 5 - 5 6
10. Шарлеруа 4 1 2 1 6 - 4 5
11. АХ Лёвен 4 1 2 1 5 - 7 5
12. Антверпен 3 1 1 1 4 - 4 4
13. Эйпен 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Стандард 4 1 1 2 4 - 7 4
15. Синт-Трейден 4 1 0 3 4 - 8 3
16. Серкль Брюгге 4 0 1 3 3 - 6 1
17. Зульте-Варегем 4 0 1 3 5 - 12 1
18. Беерсхот-Вильрейк 4 0 0 4 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйпен 4 3 1 0 11 - 5 10
2. Брюгге 4 3 0 1 7 - 6 9
3. Стандард 4 3 0 1 4 - 5 9
4. Шарлеруа 4 2 2 0 9 - 5 8
5. Унион Сент-Жиллуаз 4 2 1 1 8 - 5 7
6. Генк 3 2 1 0 5 - 3 7
7. Антверпен 4 2 1 1 9 - 6 7
8. Синт-Трейден 4 2 1 1 3 - 2 7
9. Серкль Брюгге 4 2 1 1 8 - 5 7
10. Зульте-Варегем 4 2 1 1 7 - 4 7
11. Андерлехт 4 2 1 1 4 - 3 7
12. Кортрейк 4 2 0 2 4 - 4 6
13. Остенде 4 2 0 2 7 - 9 6
14. Серен Юнайтед 4 1 0 3 3 - 8 3
15. АХ Лёвен 4 0 2 2 3 - 9 2
16. Беерсхот-Вильрейк 4 0 1 3 7 - 13 1
17. Мехелен 4 0 1 3 4 - 12 1
18. Гент 3 0 0 3 1 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 9 1 1
2. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 6 0 3
3. Зульте-Варегем Воссен Йелле 6 0 0
4. Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 5 0 3
5. Кортрейк Селемани Фаиз 5 2 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 5 1
2. Кортрейк Ружо Лукас 5 0
3. Шарлеруа Голизадех Али 3 1
4. Зульте-Варегем Сиссако Абдулайе 3 1
5. Стандард Сиссако Мусса 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    24'
    Вандандриш Кевин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Селемани Фаиз из команды Кортрейк забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Кортрейк 1:0 Гент онлайн




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