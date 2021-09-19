Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Кортрейк
1:0
Конец матча
Стадион: Гульденспоренстадион
Гент
1:0
9' ПенальтиСелемани Фаиз
24' Желтая карточкаВандандриш Кевин
1:0
47' Не забитый пенальтиБезус Роман
60' Желтая карточкаMathias Fixelles
68' Желтая карточкаРужо Лукас
79' Желтая карточкаОвусу Элиша
79' Желтая карточкаМбайо Дилан
88' Желтая карточкаБолат Синан
31
Илич
Марко
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Делле ЖорисВратарь
- Полузащитник
-
51 Оканси ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
23 Алиуи РашидНападающий
-
21 Торп ВикторНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
-
31 Годо БруноЗащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Маледе ЙонасНападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
Ход матча
9'
1:0
24'
47'
1:0
60'
68'
79'
79'
80'
88'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Селемани Фаиз
|5 (2)
|0.63
|2.
|Шевалье Тедди
|2
|0.25
|3.
|Гейе Папе Хабиб
|2
|0.25
|4.
|Д'Эне Кристоф
|1
|0.13
|5.
|Ружо Лукас
|0
|0
|6.
|Палаверса Анте
|0
|0
|7.
|Алиуи Рашид
|0
|0
|8.
|Abdelhak Kadri
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тиссудали Тарик
|2
|0.29
|2.
|Фортуна Нуриу
|2
|0.29
|3.
|Депуатр Лоран
|2
|0.29
|4.
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0.14
|5.
|Нгадеу Майкл
|1
|0.14
|6.
|Безус Роман
|1
|0.14
|7.
|Бруно Джанни
|1
|0.14
|8.
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.14
|9.
|Де Сар Жюльен
|1 (1)
|0.14
|10.
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|0
|0
|11.
|Опери Кристофер
|0
|0
|12.
|Чакветадзе Георгий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ружо Лукас
|5
|0
|2.
|Палаверса Анте
|4
|0
|3.
|Сейнсбери Трент
|3
|0
|4.
|Вандандриш Кевин
|3
|0
|5.
|Mathias Fixelles
|1
|1
|6.
|Радованович Александар
|1
|1
|7.
|Дерейк Тимоти
|2
|0
|8.
|Селемани Фаиз
|2
|0
|9.
|Гейе Папе Хабиб
|2
|0
|10.
|Шевалье Тедди
|1
|0
|11.
|Д'Эне Кристоф
|1
|0
|12.
|Алиуи Рашид
|1
|0
|13.
|Девале Жиль
|1
|0
|14.
|Марлос Морено
|1
|0
|15.
|Илич Марко
|1
|0
|16.
|Бадамоси Мохамед
|1
|0
|17.
|Мбайо Дилан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кумс Свен
|3
|0
|2.
|Ханше-Ольсен Андреас
|2
|0
|3.
|Болат Синан
|1
|0
|4.
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0
|5.
|Тиссудали Тарик
|1
|0
|6.
|Нгадеу Майкл
|1
|0
|7.
|Овусу Элиша
|1
|0
|8.
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кортрейк
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|10% (1)
|10% (1)
|40% (4)
|Гент
|25% (3)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
Предыдущие игры
Кортрейк Последние 20 матчей: +8 =3 -9АХ Лёвен 2:1 Кортрейк Кортрейк 2:2 Мехелен Синт-Трейден 0:2 Кортрейк Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Кортрейк
Кортрейк 1:2 Генк Антверпен 0:1 Кортрейк Кортрейк 2:0 Серен Юнайтед Кортрейк 1:1 Лилль Херенвен 2:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Валансьен Брюгге 0:1 Кортрейк Вестхук 0:3 Кортрейк Кортрейк 1:4 Мехелен Васланд-Беверен 3:4 Кортрейк Кортрейк 1:2 Брюгге Кортрейк 2:1 Андерлехт Эйпен 2:0 Кортрейк Остенде 1:2 Кортрейк Антверпен 4:2 Кортрейк Кортрейк 1:2 Зульте-Варегем
Гент Последние 20 матчей: +10 =4 -6Флора Таллин 0:1 Гент Гент 2:3 Шарлеруа Гент 6:1 Брюгге Гент 3:0 Ракув
Ракув 1:0 Гент Гент 2:0 Мехелен РФШ Рига 0:1 Гент Остенде 1:0 Гент Гент 2:2 РФШ Рига Гент 2:2 Беерсхот-Вильрейк Волеренга 2:0 Гент Синт-Трейден 2:1 Гент Гент 4:0 Волеренга Спарта Роттердам 3:3 Гент Утрехт 3:0 Гент Гент 1:1 Фейеноорд Диккельвенн 2:3 Гент Мехелен 1:2 Гент Гент 2:0 Стандард Остенде 0:4 Гент
Последние игры между собой
Кортрейк: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Гент: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Кортрейк 1:2 Гент Первый дивизион А Гент 3:1 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 4:1 Гент Кубок Гент 2:1 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 1:1 Гент Первый дивизион А Гент 3:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 1:1 Гент Лига Про Гент 3:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 0:0 Гент Лига Про Кортрейк 0:1 Гент Лига Жюпиле Гент 2:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 2:3 Гент Лига Жюпиле Гент 0:1 Кортрейк Лига Жюпиле Гент 0:1 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:0 Гент Кубок Бельгии Гент 1:0 Кортрейк Кубок Бельгии
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|8
|5
|2
|1
|16 - 11
|17
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|3.
|Генк
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|4.
|Эйпен
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|5.
|Андерлехт
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|6.
|Кортрейк
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|7.
|Стандард
|8
|4
|1
|3
|8 - 12
|13
|8.
|Шарлеруа
|8
|3
|4
|1
|15 - 9
|13
|9.
|Остенде
|8
|4
|0
|4
|11 - 15
|12
|10.
|Антверпен
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|11.
|Синт-Трейден
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|12.
|Мехелен
|8
|3
|1
|4
|13 - 18
|10
|13.
|Серен Юнайтед
|8
|3
|0
|5
|8 - 13
|9
|14.
|Серкль Брюгге
|8
|2
|2
|4
|11 - 11
|8
|15.
|Зульте-Варегем
|8
|2
|2
|4
|12 - 16
|8
|16.
|Гент
|7
|2
|1
|4
|13 - 10
|7
|17.
|АХ Лёвен
|8
|1
|4
|3
|8 - 16
|7
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|8
|0
|1
|7
|7 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|3.
|Брюгге
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|4.
|Гент
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|5.
|Генк
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|6.
|Кортрейк
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Андерлехт
|3
|2
|0
|1
|11 - 5
|6
|8.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|9.
|Серен Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Шарлеруа
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|11.
|АХ Лёвен
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|12.
|Антверпен
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Эйпен
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Стандард
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Синт-Трейден
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Серкль Брюгге
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|17.
|Зульте-Варегем
|4
|0
|1
|3
|5 - 12
|1
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|4
|3
|1
|0
|11 - 5
|10
|2.
|Брюгге
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|3.
|Стандард
|4
|3
|0
|1
|4 - 5
|9
|4.
|Шарлеруа
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|Генк
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|7.
|Антверпен
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|8.
|Синт-Трейден
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|9.
|Серкль Брюгге
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|10.
|Зульте-Варегем
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|11.
|Андерлехт
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|12.
|Кортрейк
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|13.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|14.
|Серен Юнайтед
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|15.
|АХ Лёвен
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|4
|0
|1
|3
|7 - 13
|1
|17.
|Мехелен
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
|18.
|Гент
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|9
|1
|1
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|6
|0
|3
|3.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|6
|0
|0
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|5
|0
|3
|5.
|Кортрейк
|Селемани Фаиз
|5
|2
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|5
|1
|2.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|5
|0
|3.
|Шарлеруа
|Голизадех Али
|3
|1
|4.
|Зульте-Варегем
|Сиссако Абдулайе
|3
|1
|5.
|Стандард
|Сиссако Мусса
|3
|1