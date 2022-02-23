Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
4:0
Конец матча
Стадион: Геламко
13' Желтая карточкаСамуаз Матисс
1:0
15' ГолДепуатр Лоран
2:0
20' ГолТиссудали Тарик
3:0
23' ГолТиссудали Тарик
45' Желтая карточкаСиссе Ибраима
4:0
46' ГолСамуаз Матисс
90' Желтая карточкаYahya Nadrani
Ход матча
13'
15'
1:0
20'
2:0
23'
45'
46'
90'
33
Руф
Дави
24
Кумс
Свен
30
Диш
Гийом
18
Поати
Морган
17
Кахбах
Матье
88
Мазиз
Юссеф
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Маледе ЙонасНападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
-
30 Диш ГийомВратарь
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кахбах МатьеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
88 Мазиз ЮссефНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
28 Elias Spago
-
Главный тренер: Гарсия Жан-Луи
История личных встреч
Гент
Серен Юнайтед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссудали Тарик
|13
|0.46
|Депуатр Лоран
|8
|0.29
|Кастро-Монтес Алессио
|3
|0.11
|Де Сар Жюльен
|3 (1)
|0.11
|Фортуна Нуриу
|2
|0.07
|Безус Роман
|2 (1)
|0.07
|Самуаз Матисс
|2
|0.07
|Юльсагер Эндрю
|2
|0.07
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0.04
|Нгадеу Майкл
|1
|0.04
|Бруно Джанни
|1
|0.04
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.04
|Лемайич Дарко
|1
|0.04
|Чакветадзе Георгий
|0
|0
|Опери Кристофер
|0
|0
Серен Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микаутадзе Жорж
|8 (2)
|0.29
|Мазиз Юссеф
|7
|0.25
|Джаллоу Абли
|4
|0.14
|Муандилмаджи Мариус
|2
|0.07
|Gerald Kilota
|1
|0.04
|Fabrice Sambu
|1
|0.04
|Дель Фабро Дарио
|1
|0.04
|Yahya Nadrani
|1
|0.04
|Бернье Антуан
|0
|0
|Сиссе Ибраима
|0
|0
|Кахбах Матье
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Сар Жюльен
|10
|0
|Самуаз Матисс
|5
|1
|Кумс Свен
|4
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|4
|0
|Нгадеу Майкл
|4
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|4
|0
|Безус Роман
|3
|0
|Болат Синан
|3
|0
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|3
|0
|Годо Бруно
|3
|0
|Тиссудали Тарик
|3
|0
|Юльсагер Эндрю
|2
|0
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|Овусу Элиша
|2
|0
|Чакветадзе Георгий
|0
|1
|Номбе Мбойо
|1
|0
|Торунарига Джордан
|1
|0
|Окуму Джозеф
|1
|0
|Опери Кристофер
|1
|0
Серен Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буланже Бенжамен
|7
|2
|Сиссе Ибраима
|8
|0
|Yahya Nadrani
|7
|0
|Gerald Kilota
|5
|0
|Мазиз Юссеф
|4
|0
|Муандилмаджи Мариус
|4
|0
|Диш Гийом
|2
|1
|Микаутадзе Жорж
|3
|0
|Wagane Faye
|3
|0
|Бернье Антуан
|2
|0
|Джаллоу Абли
|2
|0
|Сами Лахссаини
|2
|0
|Marsoni Sambu
|2
|0
|Дель Фабро Дарио
|1
|0
|Theo Pierrot
|1
|0
|Поати Морган
|1
|0
|Галье Тимоти
|1
|0
|Кахбах Матье
|1
|0
|Zakaria Silini
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
12
14 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
16 Не забивали 22
3
11%
0
0%
1-15
7
25%
1
8%
16-30
4
14%
5
42%
31-45
4
14%
3
25%
46-60
8
29%
1
8%
61-75
2
7%
2
17%
76-90
Пропущено
16
34
8 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
5
31%
1
3%
1-15
1
6%
7
21%
16-30
2
13%
6
18%
31-45
1
6%
4
12%
46-60
3
19%
5
15%
61-75
4
25%
11
32%
76-90
Забито
14
15
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 21
3
21%
3
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
29%
3
20%
31-45
3
21%
4
27%
46-60
3
21%
1
7%
61-75
1
7%
4
27%
76-90
Пропущено
12
22
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
17%
3
14%
1-15
0
0%
5
23%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
3
25%
6
27%
46-60
3
25%
4
18%
61-75
3
25%
3
14%
76-90
Забито
42
27
21 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 15
16 Забивали первыми 10
8 Не забивали 15
6
14%
3
11%
1-15
7
17%
1
4%
16-30
8
19%
8
30%
30%
31-45
7
17%
7
26%
46-60
11
26%
2
7%
61-75
3
7%
6
22%
76-90
Пропущено
28
56
11 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 33
9 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 22
7
25%
4
7%
1-15
1
4%
12
21%
16-30
3
11%
7
13%
31-45
4
14%
10
18%
46-60
6
21%
9
16%
61-75
7
25%
14
25%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эйпен - Гент 0:1 Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1 Гент - Антверпен 0:1
Гент - Остенде 1:1 Шарлеруа - Гент 0:0 Гент - Кортрейк 2:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Гент - Стандард 3:1 Гент - Сент-Трейден 2:1 Мехелен - Гент 4:3 Гент - Генк 1:0 Гент - Флора Таллин 1:0 АХ Лёвен - Гент 0:1 Ломмель - Гент 0:2 Гент - Стандард 3:1 Анортосис - Гент 1:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2 Серен Юнайтед - Гент 0:0
Серен Юнайтед
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Серен Юнайтед - Антверпен 0:1 Шарлеруа - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0 Серен Юнайтед - Беерсхот-Вильрейк 2:1
Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серен Юнайтед - Свифт Эсперанж 5:0 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Гент 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 3:2 Серен Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|28
|20
|3
|5
|64 - 22
|63
|2.
|Брюгге
|28
|15
|9
|4
|52 - 33
|54
|3.
|Антверпен
|28
|16
|5
|7
|48 - 30
|53
|4.
|Андерлехт
|28
|14
|9
|5
|60 - 32
|51
|5.
|Гент
|28
|13
|7
|8
|43 - 27
|46
|6.
|Мехелен
|27
|14
|3
|10
|48 - 46
|45
|7.
|Шарлеруа
|28
|12
|7
|9
|42 - 38
|43
|8.
|Генк
|28
|12
|5
|11
|54 - 41
|41
|9.
|Серкль Брюгге
|28
|11
|5
|12
|41 - 34
|38
|10.
|Сент-Трейден
|28
|11
|4
|13
|32 - 37
|37
|11.
|Кортрейк
|28
|9
|10
|9
|37 - 34
|37
|12.
|АХ Лёвен
|27
|9
|9
|9
|39 - 44
|36
|13.
|Остенде
|28
|9
|4
|15
|28 - 52
|31
|14.
|Стандард
|27
|7
|8
|12
|29 - 43
|29
|15.
|Эйпен
|28
|7
|6
|15
|33 - 49
|27
|16.
|Зульте-Варегем
|28
|6
|8
|14
|37 - 61
|26
|17.
|Серен Юнайтед
|28
|7
|2
|19
|26 - 59
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|27
|4
|4
|19
|27 - 58
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|14
|9
|2
|3
|29 - 18
|29
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|14
|9
|1
|4
|26 - 13
|28
|3.
|Гент
|14
|8
|3
|3
|29 - 15
|27
|4.
|Брюгге
|14
|7
|6
|1
|27 - 14
|27
|5.
|Генк
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|6.
|Андерлехт
|14
|7
|5
|2
|32 - 18
|26
|7.
|Антверпен
|14
|7
|3
|4
|26 - 17
|24
|8.
|АХ Лёвен
|13
|6
|3
|4
|19 - 20
|21
|9.
|Шарлеруа
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|10.
|Кортрейк
|14
|5
|4
|5
|19 - 17
|19
|11.
|Серкль Брюгге
|14
|5
|2
|7
|17 - 16
|17
|12.
|Серен Юнайтед
|14
|5
|2
|7
|15 - 24
|17
|13.
|Сент-Трейден
|14
|5
|2
|7
|19 - 20
|17
|14.
|Остенде
|14
|5
|1
|8
|16 - 32
|16
|15.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|4
|7
|19 - 30
|13
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|14
|4
|1
|9
|13 - 26
|13
|17.
|Эйпен
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|18.
|Стандард
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|14
|11
|2
|1
|38 - 9
|35
|2.
|Антверпен
|14
|9
|2
|3
|22 - 13
|29
|3.
|Брюгге
|14
|8
|3
|3
|25 - 19
|27
|4.
|Андерлехт
|14
|7
|4
|3
|28 - 14
|25
|5.
|Шарлеруа
|14
|7
|3
|4
|26 - 22
|24
|6.
|Серкль Брюгге
|14
|6
|3
|5
|24 - 18
|21
|7.
|Сент-Трейден
|14
|6
|2
|6
|13 - 17
|20
|8.
|Гент
|14
|5
|4
|5
|14 - 12
|19
|9.
|Кортрейк
|14
|4
|6
|4
|18 - 17
|18
|10.
|Стандард
|14
|5
|3
|6
|16 - 22
|18
|11.
|Мехелен
|13
|5
|1
|7
|19 - 28
|16
|12.
|Эйпен
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|13.
|АХ Лёвен
|14
|3
|6
|5
|20 - 24
|15
|14.
|Остенде
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|15.
|Генк
|14
|4
|2
|8
|22 - 24
|14
|16.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|4
|7
|18 - 31
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|14
|2
|0
|12
|11 - 35
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|0
|3
|10
|14 - 32
|3