Германия: Бундеслига 2 2021-2022
4:0
Конец матча
Стадион: Wohninvest WESERSTADION
1:0
7' ГолШмид Романо
2:0
19' ГолВелькович Милош
34' Желтая карточкаТопрак Омер
44' Желтая карточкаМессегем Суфьян
3:0
53' ГолДукш Марвин
4:0
57' ГолФуллкруг Никлас
59' Желтая карточкаЙонжич Антонио
89' Желтая карточкаГросс Кристиан
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
27
Агу
Феликс
20
Шмид
Романо
26
Гонтер
Сёрен
11
Кюн
Николас
30
Шрек
Сэм
19
Сиярич
Омар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
-
27 Агу ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Пак Гю ХёнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
-
15 Ассале РожерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ole Werner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Гонтер СёренЗащитник
- Защитник
-
11 Кюн НиколасПолузащитник
-
30 Шрек СэмПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Сиярич ОмарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
16 Труич НиколаПолузащитник
-
13 Маечак ЭрикПолузащитник
-
17 Ризе ФилиппПолузащитник
-
27 Хертель СашаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Гуйе БабакарНападающий
-
Главный тренер: Marc Hensel
Ход матча
7'
1:0
19'
34'
44'
53'
3:0
57'
4:0
59'
86'
89'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 3
-
6 Угловые 2
-
3 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 16
-
54 Владение мячом, % 46
История личных встреч
Вердер
Эрцгебирге Ауэ
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фуллкруг Никлас
|5 (1)
|0.31
|Рапп Николай
|2
|0.13
|Сарджент Джош
|2
|0.13
|Шмид Романо
|1
|0.06
|Велькович Милош
|1
|0.06
|Шмидт Никлас
|1
|0.06
|Фридль Марко
|1
|0.06
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0.06
|Вайзер Митчелл
|1
|0.06
|Эггештайн Максимилиан
|1 (1)
|0.06
|Агу Феликс
|0
|0
|Динкчи Эрен
|0
|0
|Шенфельдер Оскар
|0
|0
Эрцгебирге Ауэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йонжич Антонио
|5
|0.31
|Кюн Николас
|2
|0.13
|Гуйе Бабакар
|2
|0.13
|Назаров Дмитрий II
|1
|0.06
|Сиярич Омар
|1
|0.06
|Бюссманн Гаэтен
|1
|0.06
|Барилла Энтони
|1
|0.06
|Хертель Саша
|1
|0.06
|Цолински Бен
|0
|0
|Хоксхайдт Ян
|0
|0
|Фандрих Клеменс
|0
|0
|Штраус Джон-Патрик
|0
|0
Карточки
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рапп Николай
|5
|0
|Фридль Марко
|5
|0
|Гросс Кристиан
|3
|1
|Велькович Милош
|3
|0
|Шмид Романо
|3
|0
|Груев Илия
|3
|0
|Топрак Омер
|2
|0
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0
|Дукш Марвин
|2
|0
|Юнг Антони
|1
|0
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
|Цеттерер Михаэль
|1
|0
|Ассале Рожер
|1
|0
|Фуллкруг Никлас
|1
|0
|Шмидт Никлас
|1
|0
|Май Ларс-Лукас
|1
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|1
|0
|Динкчи Эрен
|1
|0
|Шенфельдер Оскар
|1
|0
Эрцгебирге Ауэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мессегем Суфьян
|4
|1
|Назаров Дмитрий II
|5
|0
|Фандрих Клеменс
|3
|1
|Гонтер Сёрен
|3
|0
|Шрек Сэм
|3
|0
|Карлсон Дирк
|3
|0
|Йонжич Антонио
|3
|0
|Штраус Джон-Патрик
|2
|0
|Цолински Бен
|2
|0
|Хоксхайдт Ян
|1
|0
|Ризе Филипп
|1
|0
|Манце Антонио
|1
|0
|Барилла Энтони
|1
|0
|Кюн Николас
|1
|0
|Сиярич Омар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
7
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
6
50%
1
14%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
2
17%
3
43%
76-90
Пропущено
11
15
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
18%
4
27%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
3
27%
3
20%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
1
9%
2
13%
76-90
Забито
10
8
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
4
40%
2
25%
76-90
Пропущено
14
10
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
3
21%
2
20%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
5
36%
2
20%
61-75
2
14%
2
20%
76-90
Забито
22
15
6 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
2
9%
0
0%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
3
14%
3
20%
31-45
8
36%
2
13%
46-60
2
9%
3
20%
61-75
6
27%
5
33%
76-90
Пропущено
25
25
11 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 11
2
8%
5
20%
1-15
4
16%
4
16%
16-30
5
20%
4
16%
31-45
4
16%
5
20%
46-60
7
28%
3
12%
61-75
3
12%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Вердер
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Вердер - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Вердер 1:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1
Зандхаузен - Вердер 2:2 Дармштадт - Вердер 3:0 Вердер - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Вердер - Гамбург 0:2 Ингольштадт - Вердер 0:3 Вердер - Хераклес 2:0 Вердер - Ганза 3:0 Карлсруэ - Вердер 0:0 Вердер - Падерборн 1:4 Оснабрюк - Вердер 2:0 Фортуна - Вердер 2:3 Вердер - Ганновер 96 1:1 Фейеноорд - Вердер 2:1 Фейеноорд - Вердер 3:3 Зенит - Вердер 2:2
Эрцгебирге Ауэ
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0
Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Зандхаузен 1:3 Шальке 04 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Санкт-Паули 0:0 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Вольфсбург 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Оснабрюк 2:1 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|34 - 18
|32
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|38 - 20
|29
|3.
|Ян
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|33 - 20
|28
|4.
|Гамбург
|Заявка
|15
|6
|8
|1
|27 - 16
|26
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|28 - 19
|26
|6.
|Падерборн
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|29 - 17
|26
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|21 - 15
|24
|8.
|Хайденхайм
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 20
|24
|9.
|Вердер
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 22
|23
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|25 - 21
|21
|11.
|Фортуна
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 23
|19
|12.
|Ганза
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 25
|18
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 26
|17
|14.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|16 - 21
|16
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 26
|14
|16.
|Ганновер 96
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 22
|14
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 33
|12
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|9 - 34
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|22 - 4
|21
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 6
|18
|3.
|Ян
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 12
|17
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 8
|15
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 6
|14
|6.
|Гамбург
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|16 - 9
|14
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 13
|13
|8.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 5
|12
|9.
|Вердер
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 9
|12
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 14
|10
|12.
|Падерборн
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|13.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|15.
|Ганза
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|16.
|Фортуна
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 12
|6
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 6
|17
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|3.
|Фортуна
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|4.
|Гамбург
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Санкт-Паули
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|6.
|Ганза
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|7.
|Ян
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|8.
|Дармштадт
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|17 - 14
|11
|9.
|Вердер
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 13
|11
|10.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 9
|10
|11.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|12.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 12
|9
|13.
|Карлсруэ
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 15
|6
|16.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 15
|6
|17.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 16
|4
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|5 - 22
|3