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Италия: Серия B
2022-2023


Стадион:
Комо
3:3
Конец матча
СПАЛ 2013
0'
0:1
8' Гол
Майстро Фабио
1:1
12' Гол
Кутроне Патрик
18' Желтая карточка
Кутроне Патрик
35' Желтая карточка
Трипальделли Алессандро
42' Желтая карточка
Мончини Габриэле
43' Желтая карточка
Фараго Паоло
2:1
46' Гол
Кутроне Патрик
51' Желтая карточка
Проя Федерико
2:2
59' Гол
Мончини Габриэле
3:2
72' Гол
Иоанну Николас
74' Желтая карточка
Фабрегас Сеск
86' Желтая карточка
Дзанеллато Никколо
90' Желтая карточка
Бланко Алехандро
3:3
90' Гол
Эспозито Сальваторе
90'+6

Ход матча

8'
0:1
Майстро Фабио
(Мончини Габриэле)
12'
Кутроне Патрик
(Манкузо Леонардо)
1:1
18'
Кутроне Патрик
 
23'
 
Педа Патрик
Варньер Марко
35'
 
Трипальделли Алессандро
42'
 
Мончини Габриэле
43'
Фараго Паоло
 
46'
Кутроне Патрик
(Фабрегас Сеск)
2:1
51'
 
Проя Федерико
59'
2:2
Мончини Габриэле
(Трипальделли Алессандро)
63'
 
Дзанеллато Никколо
Майстро Фабио
63'
 
Финотто Маттиа
Ла Мантия Андреа
67'
 
Селия Раффаэле
Трипальделли Алессандро
68'
Чаджиа Мутир
Кутроне Патрик
 
69'
Целехин Энрико
Фараго Паоло
 
72'
Иоанну Николас
(Чаджиа Мутир)
3:2
74'
Фабрегас Сеск
 
76'
Скалья Филиппо
Фабрегас Сеск
 
76'
Черри Альберто
Манкузо Леонардо
 
82'
Арригони Томмазо
Базелли Даниэле
 
86'
 
Дзанеллато Никколо
90'
Бланко Алехандро
 
90'
3:3
Эспозито Сальваторе
(Дзанеллато Никколо)

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гидотти
Симоне
28
Виньяли
Лука
26
Одентал
Кас
2
Бинкс
Луис
44
Иоанну
Николас
8
Фараго
Паоло
4
Фабрегас
Сеск
10
Базелли
Даниэле
19
Бланко
Алехандро
77
Манкузо
Леонардо
63
Кутроне
Патрик
1
Альфонсо
Энрико
24
Дикманн
Лоренцо
13
Варньер
Марко
6
Меккарьелло
Бьяджо
3
Трипальделли
Алессандро
8
Проя
Федерико
5
Эспозито
Сальваторе
16
Вальцания
Лука
37
Майстро
Фабио
19
Ла
Мантия
Андреа
9
Мончини
Габриэле
Комо
4-4-2
СПАЛ 2013
4-3-1-2

История личных встреч

Комо
СПАЛ 2013

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

СB
0:2
СB
1:1
КИЛП
0:0
КИЛП
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 2 0.33
Манкузо Леонардо 1 0.17
Иоанну Николас 1 0.17
Бланко Алехандро 1 0.17
Liam Kerrigan2 1 0.17
Фабрегас Сеск 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Чаджиа Мутир 0 0
СПАЛ 2013
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ла Мантия Андреа 4 0.67
Майстро Фабио 2 0.33
Мончини Габриэле 1 0.17
Финотто Маттиа 1 0.17
Эспозито Сальваторе 1 0.17
Рабби Симоне 1 0.17
Дзанеллато Никколо 0 0
Дикманн Лоренцо 0 0
Трипальделли Алессандро 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арригони Томмазо 1 1
Базелли Даниэле 2 0
Фараго Паоло 2 0
Да Рива Якопо 0 1
Фабрегас Сеск 1 0
Манкузо Леонардо 1 0
Париджини Витторио 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Бланко Алехандро 1 0
Габриеллони Алессандро 1 0
Бинкс Луис 1 0
СПАЛ 2013
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурджа Алессандро 3 0
Педа Патрик 1 1
Меккарьелло Бьяджо 2 0
Дзанеллато Никколо 2 0
Дикманн Лоренцо 2 0
Трипальделли Алессандро 2 0
Вивиани Федерико 1 0
Финотто Маттиа 1 0
Проя Федерико 1 0
Мончини Габриэле 1 0
Майстро Фабио 1 0
Эспозито Сальваторе 1 0
Matteo Arena 1 0
Далле Мура Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

6
10
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
2
33%
1
10%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
1
17%
3
30%
76-90

Пропущено

11
9
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
9%
2
22%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
5
45%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Комо - Зюйдтироль 0:2 Фрозиноне - Комо 2:0 Комо - Брешия 0:1 Пиза - Комо 2:2
Комо - Кальяри 1:1 Специя - Комо 5:1 Аталанта - Комо 4:0 Комо - Кремонезе 1:2 Реджина - Комо 1:4 Комо - Виченца Виртус 0:2 Пиза - Комо 3:1 Комо - Читтаделла 1:2 Парма - Комо 4:3 Комо - Монца 2:0 Перуджа - Комо 0:1 Комо - Тернана 1:1 Порденоне - Комо 1:1 Комо - СПАЛ 2013 0:2 Алессандрия - Комо 1:1 Комо - Брешия 1:1
СПАЛ 2013
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
СПАЛ 2013 - Венеция 2:0 Бари - СПАЛ 2013 2:2 СПАЛ 2013 - Кальяри 1:0 Асколи - СПАЛ 2013 1:1
СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Эмполи - СПАЛ 2013 1:2 Беневенто - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 3:0 Брешия - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Кротоне 1:1 Лечче - СПАЛ 2013 1:0 СПАЛ 2013 - Козенца 2:2 Алессандрия - СПАЛ 2013 2:2 СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Комо - СПАЛ 2013 0:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Парма - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 6 5 0 1 14 - 2 15
2. Брешия 6 5 0 1 9 - 5 15
3. Фрозиноне 6 4 0 2 8 - 3 12
4. Бари 6 3 3 0 10 - 6 12
5. Дженоа 6 3 2 1 7 - 5 11
6. Кальяри 6 3 1 2 6 - 4 10
7. Парма 6 2 3 1 11 - 9 9
8. СПАЛ 2013 6 2 3 1 10 - 9 9
9. Козенца 6 2 2 2 5 - 5 8
10. Асколи 6 2 2 2 7 - 8 8
11. Читтаделла 6 2 2 2 7 - 9 8
12. Тернана 5 2 1 2 7 - 9 7
13. Беневенто 6 2 1 3 4 - 5 7
14. Палермо 6 2 1 3 6 - 8 7
15. Зюйдтироль 6 2 1 3 6 - 10 7
16. Венеция 6 1 2 3 5 - 9 5
17. Перуджа 5 1 1 3 3 - 7 4
18. Модена 6 1 0 5 6 - 9 3
19. Комо 6 0 3 3 6 - 11 3
20. Пиза 6 0 2 4 7 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 3 3 0 0 10 - 0 9
2. Фрозиноне 3 3 0 0 6 - 0 9
3. Брешия 3 3 0 0 5 - 1 9
4. Читтаделла 3 2 1 0 6 - 4 7
5. Палермо 3 2 0 1 5 - 3 6
6. СПАЛ 2013 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Кальяри 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Дженоа 3 1 2 0 4 - 3 5
9. Асколи 4 1 2 1 4 - 5 5
10. Тернана 2 1 1 0 2 - 1 4
11. Зюйдтироль 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Парма 3 1 1 1 5 - 5 4
13. Перуджа 3 1 1 1 2 - 3 4
14. Козенца 2 1 0 1 2 - 2 3
15. Модена 3 1 0 2 5 - 5 3
16. Беневенто 3 1 0 2 2 - 4 3
17. Бари 2 0 2 0 3 - 3 2
18. Комо 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Пиза 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Венеция 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 4 3 1 0 7 - 3 10
2. Реджина 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Дженоа 3 2 0 1 3 - 2 6
4. Брешия 3 2 0 1 4 - 4 6
5. Парма 3 1 2 0 6 - 4 5
6. Козенца 4 1 2 1 3 - 3 5
7. Кальяри 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Беневенто 3 1 1 1 2 - 1 4
9. Венеция 3 1 1 1 3 - 4 4
10. СПАЛ 2013 3 0 3 0 6 - 6 3
11. Асколи 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Фрозиноне 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Тернана 3 1 0 2 5 - 8 3
14. Зюйдтироль 3 1 0 2 2 - 6 3
15. Комо 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Читтаделла 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Пиза 3 0 1 2 5 - 7 1
18. Палермо 3 0 1 2 1 - 5 1
19. Перуджа 2 0 0 2 1 - 4 0
20. Модена 3 0 0 3 1 - 4 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 5 (2)
СПАЛ 2013 Ла Мантия Андреа 4 (1)
Парма Инглезе Роберто 4
Асколи Гондо Седрик 5
Бари Антенуччи Мирко 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Козенца Флоренци Альдо 1 3
Фрозиноне Болока Даниэль 4
Читтаделла Дель Фабро Дарио 1 2
Пиза Калабрези Артуро 1 2
Бари Риччи Джакомо 1 2
Весь список
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