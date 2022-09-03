Стадион: Бенито Стирпе
0'
1:0
22' ГолКоне Бенджамин
34' Желтая карточкаФараго Паоло
51' Желтая карточкаБазелли Даниэле
67' Желтая карточкаКоттали Маттео
2:0
71' ГолМулаттьери Самуэле
90' Желтая карточкаГабриеллони Алессандро
90'+5
Ход матча
22'
1:0
34'
51'
67'
71'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 2
-
8 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
24
Моро
Лука
28
Виньяли
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Калай СержиоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Бошич МилошНападающий
-
Главный тренер: Fabio Grosso
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Занотти ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Giacomo Gattuso
История личных встреч
Фрозиноне
Комо
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулаттьери Самуэле
|2
|0.5
|Роден Маркус
|1
|0.25
|Гарритано Лука
|1
|0.25
|Коне Бенджамин
|1
|0.25
|Касо Джузеппе
|1
|0.25
|Моро Лука
|1
|0.25
|Лучиони Фабио
|0
|0
|Бошич Милош
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бланко Алехандро
|1
|0.25
|Манкузо Леонардо
|1
|0.25
|Liam Kerrigan2
|1
|0.25
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Иоанну Николас
|0
|0
Карточки
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лучиони Фабио
|2
|0
|Коттали Маттео
|2
|0
|Болока Даниэль
|2
|0
|Гарритано Лука
|1
|0
|Коне Бенджамин
|1
|0
|Турати Стефано
|1
|0
|Киерво Риккардо
|1
|0
|Ойоно Энтони
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арригони Томмазо
|1
|1
|Базелли Даниэле
|2
|0
|Манкузо Леонардо
|1
|0
|Париджини Витторио
|1
|0
|Фараго Паоло
|1
|0
|Габриеллони Алессандро
|1
|0
|Бинкс Луис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
20%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Фрозиноне
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Беневенто - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Модена - Фрозиноне 0:1 Монца - Фрозиноне 3:2
Фрозиноне - Тернана 3:2 Фрозиноне - Бари 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Монца 4:1 Тернана - Фрозиноне 4:4 Фрозиноне - Кремонезе 2:1 Порденоне - Фрозиноне 2:0 Лечче - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Кротоне - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Алессандрия 3:0 Асколи - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Козенца 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Реджина 3:0
Комо
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Комо - Брешия 0:1 Пиза - Комо 2:2 Комо - Кальяри 1:1 Специя - Комо 5:1
Аталанта - Комо 4:0 Комо - Кремонезе 1:2 Реджина - Комо 1:4 Комо - Виченца Виртус 0:2 Пиза - Комо 3:1 Комо - Читтаделла 1:2 Парма - Комо 4:3 Комо - Монца 2:0 Перуджа - Комо 0:1 Комо - Тернана 1:1 Порденоне - Комо 1:1 Комо - СПАЛ 2013 0:2 Алессандрия - Комо 1:1 Комо - Брешия 1:1 Беневенто - Комо 5:0 Комо - Козенца 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|4
|3
|0
|1
|10 - 2
|9
|2.
|Фрозиноне
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|3.
|Брешия
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|4.
|Дженоа
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|5.
|Асколи
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|6.
|Козенца
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Беневенто
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|8.
|Кальяри
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Бари
|4
|1
|3
|0
|8 - 6
|6
|10.
|Парма
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|11.
|Читтаделла
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|12.
|СПАЛ 2013
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|13.
|Венеция
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Палермо
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|15.
|Тернана
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Модена
|4
|1
|0
|3
|5 - 5
|3
|17.
|Комо
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|18.
|Пиза
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|19.
|Перуджа
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|20.
|Зюйдтироль
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Фрозиноне
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Брешия
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Кальяри
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Асколи
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Парма
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Читтаделла
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|8.
|Тернана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Козенца
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Модена
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|Палермо
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|12.
|Беневенто
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|СПАЛ 2013
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Бари
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Дженоа
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|16.
|Комо
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Пиза
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Перуджа
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Венеция
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Зюйдтироль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Козенца
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|3.
|Беневенто
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Бари
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Венеция
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Реджина
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Брешия
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|10.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Парма
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Кальяри
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Читтаделла
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Комо
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Палермо
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|Пиза
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|17.
|Модена
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Перуджа
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Тернана
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|Зюйдтироль
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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