Тур: 12. Стадион: Кэмпбеллтаун.
1:2
Конец матча
0'
0:1
4' ГолMarco Tulio1
0:2
26' ГолКаммингс Джейсон
53' Желтая карточкаРоу Сторм
1:2
57' ГолМиллар Мэттью
62' Желтая карточкаMarco Tulio1
68' Желтая карточкаJake Hollman
79' Желтая карточкаMichael Ruhs
87' Желтая карточкаВукович Дэнни
89' Желтая карточкаАрабули Бачана
89' Желтая карточкаNectarios Triantis
90'+6
Ход матча
4'
0:1
26'
0:2
53'
57'
1:2
62'
68'
79'
87'
89'
Прогноз на матч от Liveresult
-
3.10 Победа «Макартур»
12
Курто
Филип
13
Вуйица
Иван
11
Беккас
Кирин
37
Jed
Drew
15
Роу
Сторм
11
Beni
Nkololo
98
Marco
Tulio1
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
- Полузащитник
-
11 Беккас КиринПолузащитник
-
37 Jed DrewПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Нун КрэйгПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dwight Yorke
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Beni NkololoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Marco Tulio1Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Yaren SozerВратарь
- Полузащитник
-
90 Айонго ПолНападающий
-
-
21 Michael Ruhs
-
-
-
Главный тренер: Nick Montgomery
История личных встреч
Макартур
Централ Кост Маринерс
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
8 матчей
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
10
Голов в среднем за матч
0.67
2
Среднее время на гол
135
45
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
2.2
1.33
Среднее время на гол
40
67
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
1.63
1.75
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
55
51
Бомбардиры внутри турнира
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арабули Бачана
|3
|0.27
|Миллар Мэттью
|3
|0.27
|Туре Альхассан
|2
|0.18
|Lachlan Rose
|2
|0.18
|Давила Улисес
|2
|0.18
|Арзани Дэниел
|1
|0.09
|Аспропотамитис Джонатан
|1
|0.09
|Anthony Carter
|1
|0.09
|Jed Drew
|1
|0.09
|Нун Крэйг
|0
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каммингс Джейсон
|6
|0.55
|Силвера Самуэл
|3
|0.27
|Marco Tulio1
|3
|0.27
|Beni Nkololo
|3 (1)
|0.27
|Куол Гаранг
|2 (1)
|0.18
|Jacob Farrell
|2
|0.18
|Michael Ruhs
|2
|0.18
|Айонго Пол
|1
|0.09
|Даниель Холл
|1
|0.09
|Brian Kaltak
|0
|0
|Роу Сторм
|0
|0
|Балар Максимильен
|0
|0
Карточки
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспропотамитис Джонатан
|3
|1
|Нун Крэйг
|4
|0
|Миллар Мэттью
|4
|0
|Ускок Томислав
|3
|0
|Беккас Кирин
|2
|0
|Арзани Дэниел
|2
|0
|Charles William M'Mombwa
|2
|0
|Скотадис Джерри
|2
|0
|Jake Hollman
|2
|0
|Давила Улисес
|1
|0
|Курто Филип
|1
|0
|Арабули Бачана
|1
|0
|Да Силва Даниэль
|1
|0
|Anthony Carter
|1
|0
|Суман Николас
|1
|0
|Туре Альхассан
|1
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Kaltak
|3
|1
|Beni Nkololo
|3
|0
|Силвера Самуэл
|3
|0
|Harrison Steele
|3
|0
|Куол Гаранг
|3
|0
|Kelechi
|2
|0
|Вукович Дэнни
|2
|0
|Nick Montgomery
|2
|0
|Michael Ruhs
|2
|0
|Marco Tulio1
|2
|0
|Jacob Farrell
|2
|0
|Nectarios Triantis
|2
|0
|Роу Сторм
|1
|0
|Каммингс Джейсон
|1
|0
|Айонго Пол
|1
|0
|Thomas Aquilina
|1
|0
Результаты матчей
Макартур
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Централ Кост Маринерс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
3
Макартур
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Централ Кост Маринерс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
7
13
Макартур
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Централ Кост Маринерс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
6
Волевые поражения
10
16
Голы по времени матча
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
1
13%
3
38%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Пропущено
5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
8
16
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
1
13%
1
6%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
2
25%
3
19%
46-60
1
13%
5
31%
61-75
2
25%
3
19%
76-90
Пропущено
11
11
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
1
9%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
7
64%
0
0%
61-75
1
9%
1
9%
76-90
Забито
16
24
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
1
6%
2
8%
1-15
3
19%
3
13%
16-30
2
13%
2
8%
31-45
4
25%
4
17%
46-60
2
13%
8
33%
61-75
4
25%
5
21%
76-90
Пропущено
16
14
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
2
13%
2
14%
1-15
3
19%
2
14%
16-30
2
13%
4
29%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
7
44%
0
0%
61-75
2
13%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Макартур
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Макартур - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Сидней - Макартур 0:3 Макартур - Перт Глори 1:0
Макартур - Мельбурн Виктори 0:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 2:3 Веллингтон Феникс - Макартур 4:1 Макартур - Сидней 2:3 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 2:0 Брисбен Роар - Макартур 0:0 Сидней Юнайтед 58 - Макартур 0:2 Оаклей Каннонс - Макартур 2:5 Макартур - Веллингтон Феникс 2:0 Модбери Джетс - Макартур 0:4 Мэгпис Крузейдерс - Макартур 0:6 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:3 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 4:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:0 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:0
Централ Кост Маринерс - Сидней 2:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 1:2 Централ Кост Маринерс - Макартур 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:2 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:2 Оклэнд Сити - Централ Кост Маринерс 2:0 Лае Сити - Централ Кост Маринерс 2:3 Централ Кост Маринерс - Гэлакси 3:1 Централ Кост Маринерс - Venus1 0:3 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0
Результаты матчей
Макартур
Централ Кост Маринерс
Точный счет
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
5 раз 45%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Макартур
Централ Кост Маринерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
31
24
31
24
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
101
56
92
29
47
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|11
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|6 (3)
|Сидней
|Мак Роберт
|4
|Веллингтон Феникс
|Краев Божидар
|4
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|4
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|6
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|5
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 3
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|1 3
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|1 3