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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Макартур
1:2
Конец матча
Централ Кост Маринерс
0'
0:1
4' Гол
Marco Tulio1
0:2
26' Гол
Каммингс Джейсон
53' Желтая карточка
Роу Сторм
1:2
57' Гол
Миллар Мэттью
62' Желтая карточка
Marco Tulio1
68' Желтая карточка
Jake Hollman
79' Желтая карточка
Michael Ruhs
87' Желтая карточка
Вукович Дэнни
89' Желтая карточка
Арабули Бачана
89' Желтая карточка
Nectarios Triantis
90'+6
12
Курто
Филип
44
Миллар
Мэттью
6
Ускок
Томислав
5
Аспропотамитис
Джонатан
13
Вуйица
Иван
8
Jake
Hollman
11
Беккас
Кирин
37
Jed
Drew
10
Давила
Улисес
35
Туре
Альхассан
9
Арабули
Бачана
20
Вукович
Дэнни
15
Роу
Сторм
25
Nectarios
Triantis
3
Brian
Kaltak
18
Jacob
Farrell
11
Beni
Nkololo
4
Нисбет
Джошуа
13
Harrison
Steele
7
Силвера
Самуэл
98
Marco
Tulio1
9
Каммингс
Джейсон
Макартур
Централ Кост Маринерс

История личных встреч

Макартур
Централ Кост Маринерс

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

8 матчей

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

История матчей

AЛ(
2:3
4:2
3:3
1:0
0:2
1:2
2:0
0:2

Голы

Всего голов

2
10

Голов в среднем за матч

0.67
2

Среднее время на гол

135
45

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

2.2
1.33

Среднее время на гол

40
67

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1.63
1.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

55
51

Бомбардиры внутри турнира

Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арабули Бачана 3 0.27
Миллар Мэттью 3 0.27
Туре Альхассан 2 0.18
Lachlan Rose 2 0.18
Давила Улисес 2 0.18
Арзани Дэниел 1 0.09
Аспропотамитис Джонатан 1 0.09
Anthony Carter 1 0.09
Jed Drew 1 0.09
Нун Крэйг 0 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каммингс Джейсон 6 0.55
Силвера Самуэл 3 0.27
Marco Tulio1 3 0.27
Beni Nkololo 3 (1) 0.27
Куол Гаранг 2 (1) 0.18
Jacob Farrell 2 0.18
Michael Ruhs 2 0.18
Айонго Пол 1 0.09
Даниель Холл 1 0.09
Brian Kaltak 0 0
Роу Сторм 0 0
Балар Максимильен 0 0

Карточки

Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспропотамитис Джонатан 3 1
Нун Крэйг 4 0
Миллар Мэттью 4 0
Ускок Томислав 3 0
Беккас Кирин 2 0
Арзани Дэниел 2 0
Charles William M'Mombwa 2 0
Скотадис Джерри 2 0
Jake Hollman 2 0
Давила Улисес 1 0
Курто Филип 1 0
Арабули Бачана 1 0
Да Силва Даниэль 1 0
Anthony Carter 1 0
Суман Николас 1 0
Туре Альхассан 1 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Kaltak 3 1
Beni Nkololo 3 0
Силвера Самуэл 3 0
Harrison Steele 3 0
Куол Гаранг 3 0
Kelechi 2 0
Вукович Дэнни 2 0
Nick Montgomery 2 0
Michael Ruhs 2 0
Marco Tulio1 2 0
Jacob Farrell 2 0
Nectarios Triantis 2 0
Роу Сторм 1 0
Каммингс Джейсон 1 0
Айонго Пол 1 0
Thomas Aquilina 1 0

Результаты матчей

Макартур
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Централ Кост Маринерс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
3
Макартур
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Централ Кост Маринерс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

7
13
Макартур
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Централ Кост Маринерс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
6

Волевые поражения

10
16

Голы по времени матча

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
1
13%
3
38%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Пропущено

5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

8
16
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
1
13%
1
6%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
2
25%
3
19%
46-60
1
13%
5
31%
61-75
2
25%
3
19%
76-90

Пропущено

11
11
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
1
9%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
7
64%
0
0%
61-75
1
9%
1
9%
76-90

Забито

16
24
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
1
6%
2
8%
1-15
3
19%
3
13%
16-30
2
13%
2
8%
31-45
4
25%
4
17%
46-60
2
13%
8
33%
61-75
4
25%
5
21%
76-90

Пропущено

16
14
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
2
13%
2
14%
1-15
3
19%
2
14%
16-30
2
13%
4
29%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
7
44%
0
0%
61-75
2
13%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Макартур
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Макартур - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Сидней - Макартур 0:3 Макартур - Перт Глори 1:0
Макартур - Мельбурн Виктори 0:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 2:3 Веллингтон Феникс - Макартур 4:1 Макартур - Сидней 2:3 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 2:0 Брисбен Роар - Макартур 0:0 Сидней Юнайтед 58 - Макартур 0:2 Оаклей Каннонс - Макартур 2:5 Макартур - Веллингтон Феникс 2:0 Модбери Джетс - Макартур 0:4 Мэгпис Крузейдерс - Макартур 0:6 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:3 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 4:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:0 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:0
Централ Кост Маринерс - Сидней 2:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 1:2 Централ Кост Маринерс - Макартур 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:2 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:2 Оклэнд Сити - Централ Кост Маринерс 2:0 Лае Сити - Централ Кост Маринерс 2:3 Централ Кост Маринерс - Гэлакси 3:1 Централ Кост Маринерс - Venus1 0:3 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0

Результаты матчей

Макартур
Централ Кост Маринерс

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
5 раз 45%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Макартур
Централ Кост Маринерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
4
1.5
3
1
2
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
1
5
6
1.5
9
2
2
9
2.5
4
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 8 7 1 0 21 - 4 22
2.
Централ Кост Маринерс
 11 7 1 3 25 - 13 22
3.
Макартур
 11 5 2 4 16 - 16 17
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 4 2 3 10 - 7 14
5.
Веллингтон Феникс
 10 3 4 3 18 - 17 13
6.
Перт Глори
 11 4 1 6 10 - 16 13
7.
Брисбен Роар
 9 2 5 2 6 - 7 11
8.
Вестерн Юнайтед
 10 3 2 5 12 - 19 11
9.
Сидней
 8 3 1 4 13 - 14 10
10.
Ньюкасл Джетс
 8 3 0 5 6 - 12 9
11.
Аделаида Юнайтед
 8 2 2 4 8 - 14 8
12.
Мельбурн Виктори
 7 1 1 5 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 7 5 0 2 18 - 9 15
2.
Мельбурн Сити
 5 4 1 0 14 - 3 13
3.
Перт Глори
 4 3 1 0 6 - 3 10
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 3 1 1 8 - 4 10
5.
Макартур
 5 3 0 2 8 - 5 9
6.
Вестерн Юнайтед
 5 2 2 1 5 - 5 8
7.
Веллингтон Феникс
 6 2 2 2 13 - 11 8
8.
Ньюкасл Джетс
 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Аделаида Юнайтед
 3 2 0 1 4 - 2 6
10.
Брисбен Роар
 4 0 3 1 1 - 3 3
11.
Сидней
 4 0 1 3 4 - 9 1
12.
Мельбурн Виктори
 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Сидней
 4 3 0 1 9 - 5 9
3.
Брисбен Роар
 5 2 2 1 5 - 4 8
4.
Макартур
 6 2 2 2 8 - 11 8
5.
Централ Кост Маринерс
 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Веллингтон Феникс
 4 1 2 1 5 - 6 5
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 1 1 2 2 - 3 4
8.
Мельбурн Виктори
 4 1 1 2 4 - 6 4
9.
Ньюкасл Джетс
 4 1 0 3 1 - 7 3
10.
Перт Глори
 7 1 0 6 4 - 13 3
11.
Вестерн Юнайтед
 5 1 0 4 7 - 14 3
12.
Аделаида Юнайтед
 5 0 2 3 4 - 12 2
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 11
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 6 (3)
Сидней Мак Роберт 4
Веллингтон Феникс Краев Божидар 4
Веллингтон Феникс Завада Оскар 4
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 6
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 5
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 3
Макартур Аспропотамитис Джонатан 1 3
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 1 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Каммингс Джейсон бьет в цель!
    • Описание гола
      4'
      Г О О О О Л - Marco Tulio бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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