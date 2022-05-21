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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
ЦСКА Москва
2:0
Первый тайм: 43'
Ростов

Ход матча

4'
Фернандес Марио
(Обляков Иван)
1:0
10'
Гбамен Жан-Филипп
(Фернандес Марио)
2:0
Прогнозы 133
ЦСКА Москва 63.9% (85)
X 21.1% (28)
Ростов 15% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Ростов
1.72
4.38
57.35
Все Коэффициенты
Новости
35
Акинфеев
Игорь
78
Дивеев
Игорь
29
Бийол
Яка
42
Щенников
Георгий
2
Фернандес
Марио
6
Мухин
Максим
27
Гбамен
Жан-Филипп
98
Обляков
Иван
28
Медина
Хесус
11
Эджуке
Чидера
91
Заболотный
Антон
1
Бабурин
Егор
4
Терентьев
Денис
92
Мелёхин
Виктор
55
Осипенко
Максим
45
Сильянов
Александр
15
Глебов
Данил
23
Тугарев
Роман
29
Мухин
Александр
76
Сухомлинов
Данила
7
Полоз
Дмитрий
27
Комличенко
Николай
ЦСКА Москва
4-2-3-1
Ростов
4-1-4-1

История личных встреч

ЦСКА Москва
Ростов

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.3%
40%
11 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

29 матчей

48.3%
17.2%
34.5%
14 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

31%
37.9%
31.1%
9 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.9%
34.5%
27.6%
11 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
К«П
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
6:0
С
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
К
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ТМС
2:1

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Языджи Юсуф 8 (3) 0.27
Эджуке Чидера 5 0.17
Заболотный Антон 5 (1) 0.17
Чалов Фёдор 3 0.1
Фернандес Марио 3 0.1
Зайнутдинов Бактиёр 3 0.1
Гбамен Жан-Филипп 2 0.07
Дивеев Игорь 2 0.07
Марадишвили Константин 2 0.07
Ахметов Ильзат 1 (1) 0.03
Бийол Яка 1 0.03
Медина Хесус 1 0.03
Бохинен Эмиль 1 0.03
Бистрович Кристиян 1 0.03
Карраскаль Хорхе 1 0.03
Яковлев Владислав 1 0.03
Ушаков Егор 1 0.03
Обляков Иван 0 0
Дзагоев Алан 0 0
Влашич Никола 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полоз Дмитрий 14 (5) 0.47
Комличенко Николай 8 (2) 0.27
Глебов Данил 4 0.13
Соу Али 4 (1) 0.13
Хасимото Кэнто 2 0.07
Тугарев Роман 2 0.07
Алмквист Понтус 2 0.07
Щетинин Кирилл 2 0.07
Осипенко Максим 2 0.07
Терентьев Денис 1 0.03
Байрамян Хорен 1 0.03
Баштуш Бартоломеу 1 0.03
Голенков Егор 0 0
Фольмер Кирилл 0 0
Сильянов Александр 0 0
Гигович Армин 0 0
Сухомлинов Данила 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухин Максим 7 0
Фернандес Марио 4 0
Гбамен Жан-Филипп 4 0
Зайнутдинов Бактиёр 4 0
Обляков Иван 4 0
Карраскаль Хорхе 4 0
Заболотный Антон 2 1
Дзагоев Алан 3 0
Щенников Георгий 3 0
Ахметов Ильзат 1 1
Тикнизян Наир 1 1
Бохинен Эмиль 2 0
Языджи Юсуф 2 0
Дивеев Игорь 2 0
Эджуке Чидера 2 0
Фукс Бруно 0 1
Набабкин Кирилл 1 0
Кучаев Константин 1 0
Бийол Яка 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Яковлев Владислав 1 0
Ушаков Егор 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрамян Хорен 7 0
Лангович Андрей 5 0
Мелёхин Виктор 5 0
Комличенко Николай 4 0
Баштуш Бартоломеу 4 0
Осипенко Максим 4 0
Калинин Игорь 4 0
Щетинин Кирилл 4 0
Сухомлинов Данила 4 0
Песьяков Сергей 3 0
Терентьев Денис 3 0
Хаджикадунич Деннис 3 0
Поярков Николай 3 0
Глебов Данил 3 0
Сильянов Александр 3 0
Голенков Егор 2 0
Тугарев Роман 2 0
Алмквист Понтус 2 0
Мамаев Павел 1 0
Полоз Дмитрий 1 0
Хасимото Кэнто 1 0
Селява Александр 1 0
Соу Али 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Норманн Матиас 1 0
Гигович Армин 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
19
8 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
4
19%
6
32%
1-15
3
14%
3
16%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
5
24%
1
5%
61-75
7
33%
5
26%
76-90

Пропущено

8
21
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 13
2
25%
3
14%
1-15
1
13%
2
10%
16-30
2
25%
4
19%
31-45
2
25%
2
10%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
1
13%
7
33%
76-90

Забито

18
27
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 5
18 Не забивали 17
3
17%
2
7%
1-15
0
0%
7
26%
16-30
5
28%
4
15%
31-45
3
17%
4
15%
46-60
3
17%
6
22%
61-75
4
22%
4
15%
76-90

Пропущено

20
27
6 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
3
15%
5
19%
1-15
2
10%
4
15%
16-30
1
5%
8
30%
30%
31-45
4
20%
2
7%
46-60
3
15%
2
7%
61-75
7
35%
6
22%
76-90

Забито

39
46
16 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 22
18 Забивали первыми 14
8 Не забивали 5
7
18%
8
17%
1-15
3
8%
10
22%
16-30
6
15%
6
13%
31-45
4
10%
6
13%
46-60
8
21%
7
15%
61-75
11
28%
9
20%
76-90

Пропущено

28
48
11 В 1-м тайме 26
17 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 26
5
18%
8
17%
1-15
3
11%
6
13%
16-30
3
11%
12
25%
31-45
6
21%
4
8%
46-60
3
11%
5
10%
61-75
8
29%
13
27%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0
ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Химки - ЦСКА Москва 4:2 ЦСКА Москва - Урал 2:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 ЦСКА Москва - Мурсия 3:0 ЦСКА Москва - Люнгбю 3:2 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 ЦСКА Москва - Дюделанж 0:1
Ростов
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ростов - Химки 2:1 Уфа - Ростов 0:0 Краснодар - Ростов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2
Арсенал Тула - Ростов 1:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1 Ростов - Крылья Советов 1:0 Ростов - Нижний Новгород 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Рубин - Ростов 1:2 Ростов - Сочи 0:1 Краснодар - Ростов 2:2 Мольде - Ростов 0:2 Ростов - Хёугесунн 0:2 Ростов - Линенсе 2:1 Хеккен - Ростов 0:0 Ростов - Штуттгарт 1:2 Ростов - Спарта Прага 0:2 Ростов - Урал 1:4 Зенит - Ростов 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:1 Заявка 30 19 8 3 66 - 28 65
2. Сочи 3:1 Заявка 30 17 5 8 52 - 30 56
3. Динамо Москва 1:3 Заявка 30 16 5 9 53 - 39 53
4. Краснодар 0:0 Заявка 30 14 8 8 41 - 29 50
5. ЦСКА Москва 2:0 Заявка 30 15 5 10 40 - 29 50
6. Локомотив Москва 0:0 Заявка 30 12 10 8 42 - 39 46
7. Ахмат 0:0 Заявка 30 13 3 14 35 - 37 42
8. Крылья Советов 0:0 Заявка 30 12 6 12 39 - 35 42
9. Спартак Москва 1:1 Заявка 30 10 9 11 37 - 40 39
10. Ростов 0:2 Заявка 30 10 8 12 47 - 49 38
11. Нижний Новгород 1:0 Заявка 30 8 9 13 26 - 39 33
12. Урал 2:1 Заявка 30 8 9 13 27 - 35 33
13. Рубин 1:0 Заявка 30 9 5 16 34 - 54 32
14. Химки 1:1 Заявка 30 6 12 12 33 - 47 30
15. Уфа 0:1 Заявка 30 5 12 13 27 - 40 27
16. Арсенал Тула 1:2 Заявка 30 5 8 17 30 - 59 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:1 Заявка 15 13 1 1 43 - 15 40
2. ЦСКА Москва 2:0 Заявка 15 9 3 3 22 - 9 30
3. Локомотив Москва 0:0 Заявка 15 9 2 4 25 - 17 29
4. Краснодар 0:0 Заявка 15 8 3 4 18 - 12 27
5. Сочи 3:1 Заявка 15 8 3 4 29 - 16 27
6. Ахмат 0:0 Заявка 15 9 0 6 23 - 17 27
7. Крылья Советов 0:0 Заявка 15 7 4 4 25 - 14 25
8. Динамо Москва 1:3 Заявка 15 7 3 5 25 - 17 24
9. Спартак Москва 1:1 Заявка 15 6 5 4 22 - 17 23
10. Ростов 0:2 Заявка 15 6 2 7 28 - 26 20
11. Рубин 1:0 Заявка 15 6 2 7 19 - 23 20
12. Химки 1:1 Заявка 15 3 9 3 20 - 19 18
13. Уфа 0:1 Заявка 15 3 8 4 16 - 17 17
14. Арсенал Тула 1:2 Заявка 15 3 7 5 17 - 22 16
15. Нижний Новгород 1:0 Заявка 15 4 3 8 12 - 19 15
16. Урал 2:1 Заявка 15 3 6 6 11 - 14 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сочи 3:1 Заявка 15 9 2 4 23 - 14 29
2. Динамо Москва 1:3 Заявка 15 9 2 4 28 - 22 29
3. Зенит 0:1 Заявка 15 6 7 2 23 - 13 25
4. Краснодар 0:0 Заявка 15 6 5 4 23 - 17 23
5. ЦСКА Москва 2:0 Заявка 15 6 2 7 18 - 20 20
6. Ростов 0:2 Заявка 15 4 6 5 19 - 23 18
7. Нижний Новгород 1:0 Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
8. Урал 2:1 Заявка 15 5 3 7 16 - 21 18
9. Локомотив Москва 0:0 Заявка 15 3 8 4 17 - 22 17
10. Крылья Советов 0:0 Заявка 15 5 2 8 14 - 21 17
11. Спартак Москва 1:1 Заявка 15 4 4 7 15 - 23 16
12. Ахмат 0:0 Заявка 15 4 3 8 12 - 20 15
13. Химки 1:1 Заявка 15 3 3 9 13 - 28 12
14. Рубин 1:0 Заявка 15 3 3 9 15 - 31 12
15. Уфа 0:1 Заявка 15 2 4 9 11 - 23 10
16. Арсенал Тула 1:2 Заявка 15 2 1 12 13 - 37 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • 44'
    Всё нормально с Заболотным и Александром Мухиным, оба футболиста готовы продолжить матч. 
  • Травма, повреждение
    43'
    Заболотный в борьбе за верховой мяч у штрафной площади "Ростова" головами столкнулся с Александром Мухиным, вышли на поле врачи гостей, пауза в игре. 
  • Угловой
    42'
    Ещё один угловой заработал ЦСКА. Медина выполнил подачу в центр к линии вратарской, сразу несколько игроков "армейцев" пролетели мимо мяча, в итоге он улетел на левый фланг. 
  • Угловой
    41'
    Медина с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Ростова" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
  • Угловой
    40'
    Угловой у ворот "Ростова". Медина выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч был выбит в радиус штрафной площади, Максим Мухин пробил по воротам, мяч попал в Осипенко и ушёл на повторный корнер. 
  • Фол, нарушение
    39'
    Мелёхин в центре поля огрел по ногам Эджуке. Игроки ЦСКА быстро разыграли стандарт. 
  • Фол, нарушение
    38'
    Максим Мухин при обработке мяча в центральном круге подыграл себе рукой, Ян Бобровский всё видел и дал свисток в пользу "Ростова". 
  • 37'
    Фернандес с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Сильянова и улетел в аут. 
  • 36'
    Стандарт на левой половине поля заработали игроки ЦСКА. Гбамен решил пробить по воротам, мяч полетел плотно, но точно в Бабурина, в два приёма Егор выловил его. 
  • 35'
    Сильянов разогнал атаку по левому флангу, далее Александр выполнил передачу к левому углу штрафной площади на ход Полозу, Дмитрий в свою очередь выполнил прострел в центр штрафной площади, Комличенко немного не добежал до мяча, а затем уже Терентьев под давлением Фернандеса пробил вышел ворот. 
  • Судья
    34'
    Полоз со стандарта выполнил подачу в центр к линии штрафной площади, Комличенко в борьбе за верховой мяч оказался на газоне, Ян Бобровский показал, что нужно играть дальше. 
  • Фол, нарушение
    33'
    Дивеев на правом фланге нарушил правила против Терентьева. "Ростов" тщательно готовится к стандарту. 
  • 32'
    Сильянов пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника ЦСКА. 
  • Угловой
    31'
    Полоз с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 30'
    Тугарев вошёл в штрафную площадь по правой половине поля, Роман отыгрался с Терентьевым, который был на правом фланге, а затем выполнил подачу в штрафную площадь, Медина накрыл соперника, мяч ушёл на угловой. 
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    • Фол, нарушение
      29'
      Мелёхин в центре поля огрел по ногам Эджуке. Чидера сам быстро разыграл стандарт. 
    • Фол, нарушение
      28'
      Терентьев перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади ЦСКА на правом фланге, правила были нарушены против Щенникова. 
    • Фол, нарушение
      27'
      Терентьев с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Комличенко в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Фернандеса. 
    • 26'
      Бабурин на левом углу штрафной площади попал под прессинг Заболотного, едва Антон не перехватил мяч, но всё же "Ростову" повезло с отскоком, будет удар от ворот. 
    • 25'
      Фернандес обработал мяч у центра штрафной площади, затем в падении Марио пробил "боковыми ножницами", мяч попал в Александра Мухина, который отработал в обороне. 
    • Угловой
      24'
      Медина с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Дивеев в борьбе с соперником не смог головой пробить по воротам. 
    • 23'
      Эджуке вошёл в штрафную площадь с левого фланга и выполнил прострел к линии вратарской, мяч от защитника "Ростова" ушёл на угловой. 
    • Угловой
      22'
      Медина с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Ростова" уверенно выбили мяч подальше от своих ворот. 
    • Опасный момент
      21'
      Фернандес из аута вбросил мяч на правый угол штрафной площади, Медина здорово подбросил мяч над соперниками и пробил в ближний угол ворот, Бабурин в прыжке перевёл мяч на угловой. 
    • 20'
      Медина с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Глебов сыграл в подкате и выбил мяч в аут. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Мелёхин перестарался в борьбе за мяч на половине поля ЦСКА, правила были нарушены против Заболотного. 
    • 18'
      Терентьев с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Медина перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Ростова", правила были нарушены против Сильянова. 
    • 16'
      Эджуке совершил рывок вперёд по левому флангу, Мелёхин грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут. 
    • 15'
      Гбамен также сегодня проводит последний матч за ЦСКА, вот такие вот символические голы получаются в составе "армейцев". 
    • Описание гола
      14'
      Г-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Гбамен!!! Медина со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Фернандес головой сбросил мяч на Гбамена, который был рядом, а Жан-Филипп сильно пробил в левый угол ворот, казалось, что Бабурин уже поймал этот мяч, но в итоге он от голкипера "Ростова" пересёк линию ворот. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Мелёхин на левом фланге нарушил правила против Медины. Игроки ЦСКА тщательно готовятся к стандарту. 
    • Угловой
      12'
      Медина с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Фернандес головой сбросил мяч на Заболотного, Антон не смог подстроиться под него и пробить по воротам. 
    • 11'
      Эджуке при рывке по левому флангу протащил мяч к левому углу штрафной площади, а далее Заболотный заработал угловой для своей команды. 
    • 10'
      Медина с правого фланга выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Заболотный пробил по воротам, мяч попал в Сильянова. 
    • 9'
      Заболотный прошёл вперёд по центру, а затем Антон решил сам бить по воротам с дальней дистанции, а не катить на Медину, мяч в итоге улетел в сторону от левой штанги. 
    • Описание гола
      8'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Фернандес!!! Эджуке прошёл вперёд по левому флангу, затем Чидера уже практически от углового флажка сделал пас назад к левому углу штрафной площади, оттуда Обляков выполнил хорошую подачу в центр к линии вратарской, Фернандес здорово набежал на мяч и головой вколотил его в левый угол ворот. 
    • Угловой
      7'
      Угловой у ворот "Ростова". Медина выполнил подачу в центр штрафной площади, Заболотный не смог подстроиться под мяч и пробить по воротам. 
    • Травма, повреждение
      6'
      Всё нормально с Заболотным, поднялся Антон после паузы и показал, что он готов играть дальше. 
    • Судья
      5'
      Заболотному досталось в борьбе за верховой мяч в центральном круге с Осипенко, Ян Бобровский не стал останавливать игру, игроки ЦСКА сами выбили мяч в аут. 
    • Офсайд
      4'
      Важное уточнение по системе VAR, игра проходит без офсайдных линий. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Медина в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Глебова. Игроки "Ростова" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 2'
      Марио Фернандес, который сегодня в прощальном матче за ЦСКА вышел на поле с капитанской повязкой также получил приз за звание лучшего игрока месяца.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва между ЦСКА и "Ростовом". Команда Алексея Березуцкого провалила концовку сезона, но последний матч "армейцы" конечно же должны постараться провести на мажорной ноте. 
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    Прогнозы на матч ЦСКА Москва 2:0 Ростов

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    63.9% (85)
    Ничья
    21.1% (28)
    Ростов
    15% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.05% (60)
    Меньше
    44.95% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    69.72% (76)
    Нет
    30.28% (33)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    28.6% (38)
    1:0 ЦСКА Москва
    19.5% (26)
    1:1 Ничья
    12% (16)
    2:2 Ничья
    6.8% (9)
    1:2 Ростов
    5.3% (7)
    2:0 ЦСКА Москва
    3.8% (5)
    3:2 ЦСКА Москва
    1.5% (2)
    1:3 Ростов
    1.5% (2)
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