Максим Мухин при обработке мяча в центральном круге подыграл себе рукой, Ян Бобровский всё видел и дал свисток в пользу "Ростова".

Мелёхин в центре поля огрел по ногам Эджуке. Игроки ЦСКА быстро разыграли стандарт.

Угловой у ворот "Ростова". Медина выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч был выбит в радиус штрафной площади, Максим Мухин пробил по воротам, мяч попал в Осипенко и ушёл на повторный корнер.

Медина с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Ростова" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.

Ещё один угловой заработал ЦСКА. Медина выполнил подачу в центр к линии вратарской, сразу несколько игроков "армейцев" пролетели мимо мяча, в итоге он улетел на левый фланг.

Заболотный в борьбе за верховой мяч у штрафной площади "Ростова" головами столкнулся с Александром Мухиным, вышли на поле врачи гостей, пауза в игре.

Всё нормально с Заболотным и Александром Мухиным, оба футболиста готовы продолжить матч.

Тугарев вошёл в штрафную площадь по правой половине поля, Роман отыгрался с Терентьевым, который был на правом фланге, а затем выполнил подачу в штрафную площадь, Медина накрыл соперника, мяч ушёл на угловой.

Полоз с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Сильянов пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника ЦСКА.

Дивеев на правом фланге нарушил правила против Терентьева. "Ростов" тщательно готовится к стандарту.

Полоз со стандарта выполнил подачу в центр к линии штрафной площади, Комличенко в борьбе за верховой мяч оказался на газоне, Ян Бобровский показал, что нужно играть дальше.

Сильянов разогнал атаку по левому флангу, далее Александр выполнил передачу к левому углу штрафной площади на ход Полозу, Дмитрий в свою очередь выполнил прострел в центр штрафной площади, Комличенко немного не добежал до мяча, а затем уже Терентьев под давлением Фернандеса пробил вышел ворот.

Стандарт на левой половине поля заработали игроки ЦСКА. Гбамен решил пробить по воротам, мяч полетел плотно, но точно в Бабурина, в два приёма Егор выловил его.

Фернандес с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Сильянова и улетел в аут.

29' Мелёхин в центре поля огрел по ногам Эджуке. Чидера сам быстро разыграл стандарт.

28' Терентьев перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади ЦСКА на правом фланге, правила были нарушены против Щенникова.

27' Терентьев с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Комличенко в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Фернандеса.

26' Бабурин на левом углу штрафной площади попал под прессинг Заболотного, едва Антон не перехватил мяч, но всё же "Ростову" повезло с отскоком, будет удар от ворот.

25' Фернандес обработал мяч у центра штрафной площади, затем в падении Марио пробил "боковыми ножницами", мяч попал в Александра Мухина, который отработал в обороне.

24' Медина с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Дивеев в борьбе с соперником не смог головой пробить по воротам.

23' Эджуке вошёл в штрафную площадь с левого фланга и выполнил прострел к линии вратарской, мяч от защитника "Ростова" ушёл на угловой.

22' Медина с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Ростова" уверенно выбили мяч подальше от своих ворот.

21' Фернандес из аута вбросил мяч на правый угол штрафной площади, Медина здорово подбросил мяч над соперниками и пробил в ближний угол ворот, Бабурин в прыжке перевёл мяч на угловой.