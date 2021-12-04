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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
ОФИ
1:3
Конец матча

Стадион:
Олимпиакос
0'
1:0
16' Гол
Диамантис Апостолос
1:1
24' Гол
Сиссе Пап Абу
1:2
49' Гол
Сиссе Пап Абу
1:3
60' Гол
Лопеш Рони
90'+5
1
Эпасси
Дэвис
6
Маринакис
Никос
14
Вурос
Праксителис
15
Диамантис
Апостолос
38
Балояннис
Константинос
21
Тораль
Хон
29
Мельядо
Мигель
33
Де
Гузман
Джонатан
9
Ван
Дёйнен
Майк
30
Кастаньос
Люк
7
Лампру
Лазарос
1
Вацлик
Томаш
27
Лала
Кенни
24
Ба
Уссейну
66
Сиссе
Пап
Абу
45
Рябчук
Олег
6
М'Вила
Янн
5
Бухалакис
Андреас
10
Лопеш
Рони
22
Камара
Агибу
19
Масурас
Гиоргос
11
Эль-Араби
Юссеф
ОФИ
4-3-3
Олимпиакос
4-2-3-1

История личных встреч

ОФИ
Олимпиакос

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
200%
1 победа 6 ничьих 0 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Второй тайм

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 13 побед

21 матч

4.8%
14.3%
80.9%
1 победа 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

4.8%
33.3%
61.9%
1 победа 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

4.8%
33.3%
61.9%
1 победа 7 ничьих 13 побед

История матчей

С
3:0
С
0:2
С
1:3
С
2:1
С
0:1
С
2:1
С
5:1
С
1:0
С
0:3
С
3:0
С
0:4
С
5:1
С
0:4
С
2:0
ГК
0:0
С
0:2
С
2:2
С
2:1
К
0:2
С
0:0
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нейра Хуан 4 (2) 0.33
Тораль Хон 2 0.17
Дурмишай Фиорин 2 0.17
Luis Gallegos 1 0.08
Наби Адил 1 0.08
Вурос Праксителис 1 0.08
Диамантис Апостолос 1 0.08
Лампру Лазарос 1 (1) 0.08
Коровесис Никос 0 0
Мельядо Мигель 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Араби Юссеф 5 (2) 0.42
Камара Агибу 4 0.33
Соарес Франсиско 4 0.33
Масурас Гиоргос 3 0.25
Сиссе Пап Абу 3 0.25
Вальбуэна Матьё 1 0.08
Лопеш Рони 1 0.08
Бухалакис Андреас 1 0.08
Врусаи Мариус 1 0.08
М'Вила Янн 0 0
Папастатопулос Сократис 0 0
Лала Кенни 0 0
Малонг Кунде 0 0
Карбовник Михал 0 0

Карточки

ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нейра Хуан 5 0
Пасалидис Триантафиллос 5 0
Маринакис Никос 3 0
Мельядо Мигель 3 0
Диамантис Апостолос 3 0
Ван Дёйнен Майк 2 0
Камау Брюс 2 0
Luis Gallegos 2 0
Яннулис Костас 1 0
Кастаньос Люк 1 0
Вурос Праксителис 1 0
Лампру Лазарос 1 0
Дурмишай Фиорин 1 0
Эпасси Дэвис 1 0
Селимович Вахид 1 0
Ус Абдул Рахман 1 0
Балояннис Константинос 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссе Пап Абу 2 0
Камара Мохамед III 2 0
Камара Агибу 2 0
Соарес Франсиско 1 0
Эль-Араби Юссеф 1 0
М'Вила Янн 1 0
Папастатопулос Сократис 1 0
Ба Уссейну 1 0
Рябчук Олег 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
14
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
2
22%
4
29%
1-15
1
11%
3
21%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
5
56%
1
7%
76-90

Пропущено

10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
2
20%
1
17%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
2
20%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
2
50%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Забито

13
23
6 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
4
31%
5
22%
1-15
1
8%
5
22%
16-30
1
8%
3
13%
31-45
1
8%
3
13%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
5
38%
4
17%
76-90

Пропущено

13
9
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 8
3
23%
1
11%
1-15
3
23%
2
22%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Арис Салоники - ОФИ 3:1 ОФИ - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 ОФИ - Атромитос 2:0
Панатинаикос - ОФИ 0:0 Ахерон Каналаки - ОФИ 0:1 ОФИ - Ламия 0:0 Панетоликос - ОФИ 1:2 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАС Янина - ОФИ 1:1 ОФИ - Астерас 0:0 ОФИ - АЕК 3:3 Арис Салоники - ОФИ 0:0 НЕК Неймеген - ОФИ 2:0 АЗ Алкмаар - ОФИ 2:0 Фортуна Ситтард - ОФИ 1:1 Андерлехт - ОФИ 1:1 Витесс - ОФИ 2:1 ОФИ - Панетоликос 2:2 Ламия - ОФИ 0:2
Олимпиакос
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Левадиакос - Олимпиакос 3:2 Олимпиакос - Волос 2:1 Олимпиакос - Фенербахче 1:0 АЕК - Олимпиакос 2:3
Олимпиакос - Ионикос 1:0 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Астерас - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Ламия - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 3:0 Лудогорец - Олимпиакос 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 12 10 2 0 23 - 9 32
2. АЕК 11 7 2 2 24 - 14 23
3. Арис Салоники 11 6 2 3 14 - 11 20
4. ПАОК 11 6 1 4 20 - 14 19
5. ОФИ 12 4 6 2 14 - 12 18
6. Панатинаикос 11 5 2 4 20 - 10 17
7. ПАС Янина 11 4 4 3 15 - 8 16
8. Волос 12 4 2 6 20 - 24 14
9. Астерас 11 3 4 4 12 - 11 13
10. Панетоликос 12 3 2 7 12 - 23 11
11. Ламия 11 2 4 5 10 - 14 10
12. Ионикос 11 2 4 5 8 - 14 10
13. Атромитос 12 2 3 7 13 - 25 9
14. Аполлон Смирнис 12 1 4 7 7 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 6 4 2 0 9 - 3 14
2. Панатинаикос 6 4 1 1 16 - 5 13
3. АЕК 5 4 0 1 11 - 4 12
4. ОФИ 7 2 3 2 9 - 10 9
5. Волос 7 3 0 4 10 - 11 9
6. ПАС Янина 6 2 2 2 8 - 6 8
7. Арис Салоники 5 2 2 1 6 - 6 8
8. Атромитос 6 2 1 3 9 - 9 7
9. ПАОК 5 2 1 2 10 - 7 7
10. Астерас 5 2 0 3 8 - 7 6
11. Ионикос 5 1 3 1 4 - 4 6
12. Аполлон Смирнис 6 1 3 2 4 - 6 6
13. Панетоликос 6 1 1 4 5 - 9 4
14. Ламия 5 0 2 3 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 6 6 0 0 14 - 6 18
2. Арис Салоники 6 4 0 2 8 - 5 12
3. ПАОК 6 4 0 2 10 - 7 12
4. АЕК 6 3 2 1 13 - 10 11
5. ОФИ 5 2 3 0 5 - 2 9
6. ПАС Янина 5 2 2 1 7 - 2 8
7. Ламия 6 2 2 2 4 - 4 8
8. Панетоликос 6 2 1 3 7 - 14 7
9. Астерас 6 1 4 1 4 - 4 7
10. Волос 5 1 2 2 10 - 13 5
11. Панатинаикос 5 1 1 3 4 - 5 4
12. Ионикос 6 1 1 4 4 - 10 4
13. Атромитос 6 0 2 4 4 - 16 2
14. Аполлон Смирнис 6 0 1 5 3 - 17 1
Где смотреть матч ОФИ 1:3 Олимпиакос онлайн


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