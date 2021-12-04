Греция: Суперлига 2021-2022
1:3
Конец матча
Стадион: Теодорос Вардинояннис
1:0
16' ГолДиамантис Апостолос
1:1
24' ГолСиссе Пап Абу
1:2
49' ГолСиссе Пап Абу
1:3
60' ГолЛопеш Рони
21
Тораль
Хон
27
Лала
Кенни
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
10
Лопеш
Рони
22
Камара
Агибу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Тораль ХонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Камау БрюсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ниоплиас Никос
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лопеш РониПолузащитник
-
22 Камара АгибуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
Ход матча
16'
24'
1:1
49'
1:2
60'
1:3
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 7
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 14
-
55 Владение мячом, % 45
История личных встреч
ОФИ
Олимпиакос
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
200%
1 победа 6 ничьих 0 побед
18 матчей
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Второй тайм
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 13 побед
21 матч
4.8%
14.3%
80.9%
1 победа 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
4.8%
33.3%
61.9%
1 победа 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
4.8%
33.3%
61.9%
1 победа 7 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нейра Хуан
|4 (2)
|0.33
|Тораль Хон
|2
|0.17
|Дурмишай Фиорин
|2
|0.17
|Luis Gallegos
|1
|0.08
|Наби Адил
|1
|0.08
|Вурос Праксителис
|1
|0.08
|Диамантис Апостолос
|1
|0.08
|Лампру Лазарос
|1 (1)
|0.08
|Коровесис Никос
|0
|0
|Мельядо Мигель
|0
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Араби Юссеф
|5 (2)
|0.42
|Камара Агибу
|4
|0.33
|Соарес Франсиско
|4
|0.33
|Масурас Гиоргос
|3
|0.25
|Сиссе Пап Абу
|3
|0.25
|Вальбуэна Матьё
|1
|0.08
|Лопеш Рони
|1
|0.08
|Бухалакис Андреас
|1
|0.08
|Врусаи Мариус
|1
|0.08
|М'Вила Янн
|0
|0
|Папастатопулос Сократис
|0
|0
|Лала Кенни
|0
|0
|Малонг Кунде
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
Карточки
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нейра Хуан
|5
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|0
|Маринакис Никос
|3
|0
|Мельядо Мигель
|3
|0
|Диамантис Апостолос
|3
|0
|Ван Дёйнен Майк
|2
|0
|Камау Брюс
|2
|0
|Luis Gallegos
|2
|0
|Яннулис Костас
|1
|0
|Кастаньос Люк
|1
|0
|Вурос Праксителис
|1
|0
|Лампру Лазарос
|1
|0
|Дурмишай Фиорин
|1
|0
|Эпасси Дэвис
|1
|0
|Селимович Вахид
|1
|0
|Ус Абдул Рахман
|1
|0
|Балояннис Константинос
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссе Пап Абу
|2
|0
|Камара Мохамед III
|2
|0
|Камара Агибу
|2
|0
|Соарес Франсиско
|1
|0
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0
|М'Вила Янн
|1
|0
|Папастатопулос Сократис
|1
|0
|Ба Уссейну
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
14
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
2
22%
4
29%
1-15
1
11%
3
21%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
5
56%
1
7%
76-90
Пропущено
10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
2
20%
1
17%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
2
20%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
2
50%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
3
3
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90
Забито
13
23
6 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
4
31%
5
22%
1-15
1
8%
5
22%
16-30
1
8%
3
13%
31-45
1
8%
3
13%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
5
38%
4
17%
76-90
Пропущено
13
9
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 8
3
23%
1
11%
1-15
3
23%
2
22%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
ОФИ
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Арис Салоники - ОФИ 3:1 ОФИ - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 ОФИ - Атромитос 2:0
Панатинаикос - ОФИ 0:0 Ахерон Каналаки - ОФИ 0:1 ОФИ - Ламия 0:0 Панетоликос - ОФИ 1:2 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАС Янина - ОФИ 1:1 ОФИ - Астерас 0:0 ОФИ - АЕК 3:3 Арис Салоники - ОФИ 0:0 НЕК Неймеген - ОФИ 2:0 АЗ Алкмаар - ОФИ 2:0 Фортуна Ситтард - ОФИ 1:1 Андерлехт - ОФИ 1:1 Витесс - ОФИ 2:1 ОФИ - Панетоликос 2:2 Ламия - ОФИ 0:2
Олимпиакос
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Левадиакос - Олимпиакос 3:2 Олимпиакос - Волос 2:1 Олимпиакос - Фенербахче 1:0 АЕК - Олимпиакос 2:3
Олимпиакос - Ионикос 1:0 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Астерас - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Ламия - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 3:0 Лудогорец - Олимпиакос 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|12
|10
|2
|0
|23 - 9
|32
|2.
|АЕК
|11
|7
|2
|2
|24 - 14
|23
|3.
|Арис Салоники
|11
|6
|2
|3
|14 - 11
|20
|4.
|ПАОК
|11
|6
|1
|4
|20 - 14
|19
|5.
|ОФИ
|12
|4
|6
|2
|14 - 12
|18
|6.
|Панатинаикос
|11
|5
|2
|4
|20 - 10
|17
|7.
|ПАС Янина
|11
|4
|4
|3
|15 - 8
|16
|8.
|Волос
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|9.
|Астерас
|11
|3
|4
|4
|12 - 11
|13
|10.
|Панетоликос
|12
|3
|2
|7
|12 - 23
|11
|11.
|Ламия
|11
|2
|4
|5
|10 - 14
|10
|12.
|Ионикос
|11
|2
|4
|5
|8 - 14
|10
|13.
|Атромитос
|12
|2
|3
|7
|13 - 25
|9
|14.
|Аполлон Смирнис
|12
|1
|4
|7
|7 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|Панатинаикос
|6
|4
|1
|1
|16 - 5
|13
|3.
|АЕК
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|4.
|ОФИ
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|5.
|Волос
|7
|3
|0
|4
|10 - 11
|9
|6.
|ПАС Янина
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|7.
|Арис Салоники
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|8.
|Атромитос
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|9.
|ПАОК
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|10.
|Астерас
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|11.
|Ионикос
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|12.
|Аполлон Смирнис
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|13.
|Панетоликос
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|14.
|Ламия
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|6
|6
|0
|0
|14 - 6
|18
|2.
|Арис Салоники
|6
|4
|0
|2
|8 - 5
|12
|3.
|ПАОК
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|4.
|АЕК
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|5.
|ОФИ
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|6.
|ПАС Янина
|5
|2
|2
|1
|7 - 2
|8
|7.
|Ламия
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|8.
|Панетоликос
|6
|2
|1
|3
|7 - 14
|7
|9.
|Астерас
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Волос
|5
|1
|2
|2
|10 - 13
|5
|11.
|Панатинаикос
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|12.
|Ионикос
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|13.
|Атромитос
|6
|0
|2
|4
|4 - 16
|2
|14.
|Аполлон Смирнис
|6
|0
|1
|5
|3 - 17
|1